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Манчестер Сити — Челси прогнозы на матч 23.11.2019

Манчестер Сити — Челси
  •  АПЛ
Манчестер Сити
05:19:25
до начала матча
Челси
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Манчестер Сити — Челси прогноз на матч от пользователя
Матч тура состоится на «Этихаде» — по итогам этой игры чемпион «Манчестер Сити», сможет обойти «Челси» в турнирной таблице, если сумеет обыграть его в очной встрече. В прошлом сезоне «Сити» на своем поле разбил «синих» со счетом 6-0, однако, «Челси» ранее обыграл своего соперника в домашнем матче на «Стэмфорд Бридж». Последней очной встречей между командами стал финал Кубка Лиги в феврале на «Уэмбли» — в ней определить победителя смогла только серия пенальти. После поражения на «Энфилде» в своем последнем матче «Сити» не может позволить себе терять очки, в особенности на «Этихаде» — иначе ему будет сложно оказать давление на «Ливерпуль» и претендовать на хет-трик из трофеев по итогам сезона. Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» стал сильнее, его молодая захватывающая команда уверена в собственных силах и полна талантов. Вместе с тем, Челси нужно опасаться уязвленного Пепа Гвардиолы и его команды — это был длинный международный перерыв для менеджера «Сити». Прогноз Майкла: Победа Манчестер Сити и обе забьют, коэффициент - 2.47
Манчестер Сити — Челси прогноз на матч от пользователя
Центральный матч в Англии, встретиться действующие чемпионы и резко набравшие ход , лондонцы, не сомневаюсь, что команды наколотят друг другу, атака у обей великолепная, забивают неплохо, что дома, что в гостях, да и само противостояние говорит за себя, постоянно упорная борьба, но момент, что Сити не может выиграть 2 матча подряд говорит о том, что у них мотивации больше, плюс домашняя арена, я думаю, что сегодня они всеми силами выцарапают победу
Манчестер Сити — Челси прогноз на матч от пользователя
Ман Сити сейчас в небольшом кризисе. Команда Гвардиолы выглядит уставшей, а игра в обороне проседает по всем фронтам. Травмы не добавляют уверенности, а заменить важных игроков нет возможности. Особенно не хватает атакующей мощи на флангах от такого игрока как Сане. Сейчас отставание в девять очков кажется слишком большим, но не все потеряно. Травмированы Сане, Зинченко и Ляпорт, а Бернарду Силву дисквалифицировали.
Прогнозы 1672
Все
Платные
Майкл Оyэн46.6% WR-13.4% ROI
Майкл ОyэнROI -13.4
1.56Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Матч тура состоится на «Этихаде» — по итогам этой игры чемпион «Манчестер Сити», сможет обойти «Челси» в турнирной таблице, если сумеет обыграть его в очной встрече.

В прошлом сезоне «Сити» на своем поле разбил «синих» со счетом 6-0, однако, «Челси» ранее обыграл своего соперника в домашнем матче на «Стэмфорд Бридж». Последней очной встречей между командами стал финал Кубка Лиги в феврале на «Уэмбли» — в ней определить победителя смогла только серия пенальти.

После поражения на «Энфилде» в своем последнем матче «Сити» не может позволить себе терять очки, в особенности на «Этихаде» — иначе ему будет сложно оказать давление на «Ливерпуль» и претендовать на хет-трик из трофеев по итогам сезона.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» стал сильнее, его молодая захватывающая команда уверена в собственных силах и полна талантов. Вместе с тем, Челси нужно опасаться уязвленного Пепа Гвардиолы и его команды — это был длинный международный перерыв для менеджера «Сити».

Прогноз Майкла: Победа Манчестер Сити и обе забьют, коэффициент - 2.47
0
Повторить за 1.57
Вадим Некрасов75% WR5.6% ROI
Вадим НекрасовROI 5.6
1.8Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Центральный матч в Англии, встретиться действующие чемпионы и резко набравшие ход , лондонцы, не сомневаюсь, что команды наколотят друг другу, атака у обей великолепная, забивают неплохо, что дома, что в гостях, да и само противостояние говорит за себя, постоянно упорная борьба, но момент, что Сити не может выиграть 2 матча подряд говорит о том, что у них мотивации больше, плюс домашняя арена, я думаю, что сегодня они всеми силами выцарапают победу
0
Повторить за 1.81
▪️𝐁𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 - 𝐀.𝐀.𝐕.▪️0% WR0% ROI
▪️𝐁𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 - 𝐀.𝐀.𝐕.▪️ROI 0
1.571Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Ман Сити сейчас в небольшом кризисе. Команда Гвардиолы выглядит уставшей, а игра в обороне проседает по всем фронтам. Травмы не добавляют уверенности, а заменить важных игроков нет возможности. Особенно не хватает атакующей мощи на флангах от такого игрока как Сане. Сейчас отставание в девять очков кажется слишком большим, но не все потеряно. Травмированы Сане, Зинченко и Ляпорт, а Бернарду Силву дисквалифицировали.
0
Повторить за 1.57
bigi_ax62.5% WR1.18% ROI
bigi_axROI 1.18
7.7Победит Челси
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Всем привет. Нас ожидает исключительно интересная встреча в которой победителя определить будет крайне тяжело и настолько большой к/ф не повод думать что Челси проиграет. Я думаю они дадут бой Манчестер сити, но мне кажется что много голов в этом матче не стоит ожидать. Да, у сити хорошая атакующая линия, но они играют без номинальных защитников, а у Челси Лэмпарда исключительно сбалансированная команда.
0
Повторить за 7.3
Мaксим Калиниченко42.9% WR-3.49% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -3.49
1.57Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
«Челси» в этом сезоне в гостях очки еще не терял, но продлится ли его серия в игре с «Манчестер Сити»?

«Манчестер Сити» очень слабо начал сезон – сыграно уже 12 туров, команда Пепа Гвардиолы отпустила «Ливерпуль» уже на девять очков. Такой гандикап был достигнут в прошлом туре - в гостях «горожане» проиграли 1:3 своему главному конкуренту в борьбе за чемпионский титул, потерпев таким образом уже третье поражение в сезоне.

«Челси» смело можно назвать одной из главных сенсаций старта сезона – под руководством Фрэнка Лэмпарда «пенсионеры» добрались до третьего места в таблице. Пока в активе клуба есть 26 очков, от второго «Лестера» он отстает лишь по дополнительным показателям, а своего сегодняшнего соперника опережает на один балл.

«Манчестер Сити» после поражения от «Ливерпуля» явно будет стремиться реабилитироваться и добыть победу, которая позволит «горожанам» подняться в таблице. Дома подопечные Гвардиолы всегда играют активно в атаке и много забивают, так что «Челси» явно ждут серьезные проблемы, но и у «пенсионеров» наверняка найдется, чем ответить.

Предлагаю поставить на победу «Манчестер Сити» и обе забьют за коэффициент 2.60

Источник: vseprosport
0
Повторить за 1.57
Александр Елагин39.9% WR-4.46% ROI
Александр ЕлагинROI -4.46
2.1Тотал больше 3.5
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Привет, я Александр Елагин. 23 ноября на “Этихаде” пройдет центральный матч 13-ого тура Английской Премьер-лиги, в котором “Манчестер Сити” сразится с “Челси”.

Хозяева идут на четвертом месте с 25 очками. Гости на третьем - с 26 очками. Победная серия команды Фрэнка Лэмпарда достигла шести матчей. В последний раз “Челси” проиграл лишь в шестом туре, когда их обыграл “Ливерпуль” со счетом 2:1. Предыдущие соперники “Челси” не относились к топам, так как они не находятся в первой шестерке. Тем не менее, три победы на выезде - очень уверенно они были добыты с общим счетом 10:4. Безусловно, это говорит о том, что “синие” готовы показывать класс и за пределами “Стэмфорд Бридж”.

В трех последних матчах Кристиан Пулишич забил пять голов, Тэмми Абрахам - два. Кстати, Абрахам один из лучших бомбардиров чемпионата, ведь он забил 10 голов, но все с игры. К слову, Джейми Варди провел 11 голов, но 1 из них был с пенальти. Варди сейчас лидирует в списке бомбардиров. Еще есть Мейсон Маунт и Томори, которые приятно проявили себя в сборной Англии. И вообще “Челси” больше остальных поставляет игроков в свою национальную сборную.

Поединок на “Этихаде” станет проверкой на прочность парней Фрэнка Лэмпарда. “Манчестер Сити” не имеет права терять очки. А уж после проигранного матча “Ливерпулю” в 12-ом туре, “горожане” напоминают раненого зверя, который будет рвать и метать. Проигрывать второму подряд принципиальному сопернику будет слишком невероятным исходом для Гвардиолы. Думаю, что после всего вышесказанного будет логичным поставить на тотал больше 3,5 голов.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.06
Георгий Черданцев49.7% WR-8.61% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.61
1.78Челси фора (1.5)
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Обе команды были почти без игроков две недели, поэтому играть придется более или менее с колес, но в Англии к этому привыкли. У Лэмпарда отличная пресса, эксперты даже называют его будущим тренером сборной Англии, так что для него это серьезная проверка. Челси выше Сити на очко в турнирной таблице, а пауза на сборные не могла не сказаться на игровом командном тонусе Сити, тем более что пропустит игру один из ключевых футболистов Бернарду Силва. Можно мне кажется учитывая настрой и качество игры, которое демонстрирует в последнее время Челси, рискнуть и поставить на то, что гости не проиграют, тем боле по линии Сити такой стопроцентный фаворит, как будто он играет с аутсайдером. Ставки:

«П2 с Ф(1,5)» за 1.74
«Челси забьет» за 1.44

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.82
🇬🇷🤑El Greko🍀🇬🇷71.4% WR0.62% ROI
🇬🇷🤑El Greko🍀🇬🇷ROI 0.62
1.78Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Надо ли много говорить об этих командах? Думаю, нет. Каждый понимает весомость противостояния "горожан" и "аристократов" на данный момент.

Команды расположились на 3 и 4 строчках АПЛ. Причем Челси идёт выше, но не стоит удивляться. "Синие" набрали бешеную форму. В этом сезоне Челси выиграл все матчи в гостях. И речь идёт не только об АПЛ. Одно из открытий этого сезона - Тэмми Абрахам. Молодой англичанин наколотил уже 10 мячей в АПЛ и отличился 2-мя результативными передачами. Может получится огорчить команду соперника и сегодня? Тем более, учитывая то, что сегодня укрепить оборону "горожан" не смогут Зинченко и Ляпорт. В отличии от Сити все ключевые игроки "аристократов" в форме, без дисквалификаций и травм готовы навязать борьбу Сити.

Почему Ман Сити забьет у себя дома, думаю, никому пояснять не надо. Отмечу лишь то Серхио Агуэро, который переживает вторую молодость. Забил он чуть меньше молодого таланта Челси - 9 мячей, но тоже успел отличиться двумя голевыми. Также в хорошей форме пребывает Рахим Стерлинг.

В общем, забивать есть кому и у тех, и у других. Жду ОЧЕНЬ результативный футбол. Всем больших выигрышей! 🍀💰💯
1
Повторить за 1.79
Юрий Розанов45.7% WR-11.41% ROI
Юрий РозановROI -11.41
2.1Тотал больше 3.5
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
И здесь я внимательно поглядываю на андердога. Челси помнит прошлогодние 0-6 (это уже клубная генетика), а две недели сборных должны тряхнуть Сити куда сильней, чем соперника. Игра Сити более сложна, времени для отладки надо побольше. Да и в 2 мяча они выигрывают не всегда. Жду ошибок в оборонительных линиях (первые матчи после сборных таким бывают часто).

«Тотул больше 3,5» за 2.09
«П2 (+1,5)» за 1.74

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.06
Pasha Vergunov69.5% WR14.46% ROI
Pasha VergunovROI 14.46
1.87Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Манчестер Сити — Челси|АПЛ
Чат

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Прогноз на матч Манчестер Сити - Челси

Автор: analitic92

￼Манчестер Сити

￼Челси

vs

Футбол. Англия. Премьер-лига

23 ноября 20:30

Сделать ставку

Манчестер Сити

Ошибки судьи не позволили МС сократить отставание от Ливерпуля в последнем матче. Но по игре "горожане" явно не уступили своего сопернику. Впрочем, то был выездной поединок, на Этихаде команда Гвардьолы крайне редко уступает оппонентам. В 2019-ом, например, Сити потерпели всего 1 поражение дома, а также 1 матч свели в ничью (с Тоттенхэмом). В остальных 22-ух поединках в Манчестере "горожане" неизменно выходили победителями. В частности, громили Челси со счетом 6-0.

Последние матчи Манчестер Сити

Ливерпуль - Манчестер Сити

3:1

Аталанта - Манчестер Сити

1:1

Манчестер Сити - Саутгемптон

2:1

Манчестер Сити - Саутгемптон

3:1

Манчестер Сити - Астон Вилла

3:0

Турнирное положение. Англия. Премьер-лига

#

Команда

И

Г

О

3

Челси

12

27-17

26

4

Манчестер Сити

12

35-13

25

5

Шеффилд Юнайтед

12

13-9

17

Челси

Многие симпатизируют сейчас Челси. Лэмпарду удалось в условиях трансферного бана создать боеспособную команду. Но пока Френку все же не хватает опыта. Например, его Челси достойно отыграл в обоих поединках против Ливерпуля, но банда Клоппа брала в итоге вверх. Не удалось "синим" обыграть Лестер, а также потерпели поражение лондонцы в домашней игре с Валенсией. Наконец, в матче с аяксидами Челси горел 1-4, и только 2 удаления позволили команде Лэмпарда отыграться в той встрече. То есть, в поединках с сильными соперниками "синие" зачастую теряют очки. А теперь им вовсе предстоит поездка в логово чемпиона Англии.

Последние матчи Челси

Челси - Кристал Пэлас

2:0

Челси - Аякс

4:4

Уотфорд - Челси

1:2

Челси - Манчестер Юнайтед

1:2

Бернли - Челси

2:4

Турнирное положение. Англия. Премьер-лига

#

Команда

И

Г

О

2

Лестер Сити

12

29-8

26

3

Челси

12

27-17

26

4

Манчестер Сити

12

35-13

25

Прогноз

Джеймс успешно заменил Аспи на правом фланге и остановил Заа в поединке с Кристал Пэласом. Неплохо отработали и другие защитники Челси в той встрече. Но теперь обороне "синих" предстоит сдерживать самую результативную команду Европы (учитывая топ-6 лиг). Манчестер Сити удалось наколотить аж 35 мячей за 12 прошедших туров. Вдобавок, 11 голов наколотили "горожане" в ЛЧ. Наконец, в 2019-ом команда Гвардьолы забила 82 мяча в 24-ех играх на Этихаде (3.41 голов за матч, в среднем). Сильно сомневаюсь, что Челси выстоит под напором чемпионов. Всего лишь в 4-ех поединках нынешнего сезона "синие" сохранили ворота сухими. А в игре с Аяксом чуть не умудрились пропустить гол, несмотря на преимущество в 2-ух игроков (спас Кепа на последних минутах). Но подсобить тоталу вполне по силам гостям. Банда Лэмпарда исправно забивает как минимум 1 мяч на протяжении 13 поединков кряду. Удавалось Челси дважды вскрывать оборону Ливерпуля, да и в рамках АПЛ лондонцы существенно уступают в результативности только МС. У "горожан" именно оборона является слабейшим звеном. В нынешнем сезоне подопечные Гвардьолы не сумели выстоять под натиском сильных клубов (пропускали от Ливерпуля, Аталанты и Тоттенхэма). Наконец, Сити провели на ноль только 1 из 6 своих последних официальных игр. Поэтому гол Челси вполне вероятен в этой встрече. Но парни Лэмпарда не устоят под натиском "горожан".
1
Повторить за 1.81
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 21%
  • 21%
  • 10%
  • 5%
  • 4%