Манчестер Сити — Челси прогноз на матч от пользователя Майкл Оyэн Матч тура состоится на «Этихаде» — по итогам этой игры чемпион «Манчестер Сити», сможет обойти «Челси» в турнирной таблице, если сумеет обыграть его в очной встрече. В прошлом сезоне «Сити» на своем поле разбил «синих» со счетом 6-0, однако, «Челси» ранее обыграл своего соперника в домашнем матче на «Стэмфорд Бридж». Последней очной встречей между командами стал финал Кубка Лиги в феврале на «Уэмбли» — в ней определить победителя смогла только серия пенальти. После поражения на «Энфилде» в своем последнем матче «Сити» не может позволить себе терять очки, в особенности на «Этихаде» — иначе ему будет сложно оказать давление на «Ливерпуль» и претендовать на хет-трик из трофеев по итогам сезона. Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» стал сильнее, его молодая захватывающая команда уверена в собственных силах и полна талантов. Вместе с тем, Челси нужно опасаться уязвленного Пепа Гвардиолы и его команды — это был длинный международный перерыв для менеджера «Сити». Прогноз Майкла: Победа Манчестер Сити и обе забьют, коэффициент - 2.47

Манчестер Сити — Челси прогноз на матч от пользователя Вадим Некрасов Центральный матч в Англии, встретиться действующие чемпионы и резко набравшие ход , лондонцы, не сомневаюсь, что команды наколотят друг другу, атака у обей великолепная, забивают неплохо, что дома, что в гостях, да и само противостояние говорит за себя, постоянно упорная борьба, но момент, что Сити не может выиграть 2 матча подряд говорит о том, что у них мотивации больше, плюс домашняя арена, я думаю, что сегодня они всеми силами выцарапают победу