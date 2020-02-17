Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Чарли Николас Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Шотландец ставит на победу «синих» со счетом 2:1. «Гонка за четвертую путевку от Англии в Лигу чемпионов будет захватывающей. Сможет ли «Челси» завоевать ее? Доселе «синие» в родных стенах не показывали своей лучшей игры. Перерыв пришелся для лондонцев в подходящий момент. Они получили возможность вернуться к основам. «Манчестер Юнайтед» во время перерыва работал над тем, чтобы футболисты набрали свою лучшую форму. «Красные дьяволы» были превосходны в двух матчах на «Этихаде», но им не хватает стабильности. Вот почему болельщики надеются на назначение главным тренером команды Маурисио Почеттино. Думаю, что у «Челси» достаточно качеств, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол и добиться победы в этом интригующем матче». Источник: footboom

Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Малыш 🤙 Челси - Манчестер Юнайтед Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" переживает новую эпоху. Из-за трансферного бана, который действовал год, "синие" вынуждены были рассчитывать на собственных воспитанников. Таким образом, засияла звезда Тэмми Абрахама и других перспективных футболистов. А "Манчестер Юнайтед" продолжает вливать деньги в расширение состава, но особых дивидендов это не приносит. После 25 туров "красные дьяволы" только на 9-й строчке. В то же время "Челси" прочно удерживает четвёртую позицию. По этому можно ожидать много голов. Удачи всем в ставках!