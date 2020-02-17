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Челси — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 17.02.2020

Челси — Манчестер Юнайтед
  •  АПЛ
Челси
01:23:51
до начала матча
Манчестер Юнайтед
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Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Шотландец ставит на победу «синих» со счетом 2:1. «Гонка за четвертую путевку от Англии в Лигу чемпионов будет захватывающей. Сможет ли «Челси» завоевать ее? Доселе «синие» в родных стенах не показывали своей лучшей игры. Перерыв пришелся для лондонцев в подходящий момент. Они получили возможность вернуться к основам. «Манчестер Юнайтед» во время перерыва работал над тем, чтобы футболисты набрали свою лучшую форму. «Красные дьяволы» были превосходны в двух матчах на «Этихаде», но им не хватает стабильности. Вот почему болельщики надеются на назначение главным тренером команды Маурисио Почеттино. Думаю, что у «Челси» достаточно качеств, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол и добиться победы в этом интригующем матче». Источник: footboom
Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Челси - Манчестер Юнайтед Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" переживает новую эпоху. Из-за трансферного бана, который действовал год, "синие" вынуждены были рассчитывать на собственных воспитанников. Таким образом, засияла звезда Тэмми Абрахама и других перспективных футболистов. А "Манчестер Юнайтед" продолжает вливать деньги в расширение состава, но особых дивидендов это не приносит. После 25 туров "красные дьяволы" только на 9-й строчке. В то же время "Челси" прочно удерживает четвёртую позицию. По этому можно ожидать много голов. Удачи всем в ставках!
Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
В этом сезоне Манчестер Юнайтед побеждает в основном на выезде, не знаю с чем это связано но это факт, дома или проигрывают или ничейки. С Челси в этом году МЮ уже играл, победил и дома 4-0 и на выезде1-2 (кубок лиги). Победит и в 3 раз? скорее всего нет ,хотя это спорт все возможно! обычно клубы в ответном матче всегда стараются ответить, но учитывая что будет играть Рэшфорд и Фернандеш (который захочет показать себя) победа будет за МЮ. Мой прогноз - обе забьют
Прогнозы 5378
Все
Платные
Чарли Николас0% WR-2.04% ROI
Чарли НиколасROI -2.04
3Победа Челси и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Шотландец ставит на победу «синих» со счетом 2:1.

«Гонка за четвертую путевку от Англии в Лигу чемпионов будет захватывающей. Сможет ли «Челси» завоевать ее? Доселе «синие» в родных стенах не показывали своей лучшей игры. Перерыв пришелся для лондонцев в подходящий момент. Они получили возможность вернуться к основам. «Манчестер Юнайтед» во время перерыва работал над тем, чтобы футболисты набрали свою лучшую форму. «Красные дьяволы» были превосходны в двух матчах на «Этихаде», но им не хватает стабильности. Вот почему болельщики надеются на назначение главным тренером команды Маурисио Почеттино. Думаю, что у «Челси» достаточно качеств, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол и добиться победы в этом интригующем матче».

Источник: footboom

7
Повторить за 3.15
Малыш 🤙42.1% WR-3.76% ROI
Малыш 🤙ROI -3.76
2.24Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси - Манчестер Юнайтед

Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" переживает новую эпоху. Из-за трансферного бана, который действовал год, "синие" вынуждены были рассчитывать на собственных воспитанников. Таким образом, засияла звезда Тэмми Абрахама и других перспективных футболистов.

А "Манчестер Юнайтед" продолжает вливать деньги в расширение состава, но особых дивидендов это не приносит. После 25 туров "красные дьяволы" только на 9-й строчке. В то же время "Челси" прочно удерживает четвёртую позицию. По этому можно ожидать много голов.

Удачи всем в ставках!
1
Повторить за 2.31
Билли Миллиган50.5% WR4.43% ROI
Билли МиллиганROI 4.43
1.76Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
В этом сезоне Манчестер Юнайтед побеждает в основном на выезде, не знаю с чем это связано но это факт, дома или проигрывают или ничейки. С Челси в этом году МЮ уже играл, победил и дома 4-0 и на выезде1-2 (кубок лиги). Победит и в 3 раз? скорее всего нет ,хотя это спорт все возможно! обычно клубы в ответном матче всегда стараются ответить, но учитывая что будет играть Рэшфорд и Фернандеш (который захочет показать себя) победа будет за МЮ. Мой прогноз - обе забьют
3
Повторить за 1.77
Александр Елагин38.3% WR-7.22% ROI
Александр ЕлагинROI -7.22
2.64Челси фора (-1)
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Привет. Я Александр Елагин. Завершается 26-ой тур, безусловно, его главным событием - матчем "Челси" - "Манчестер Юнайтед". Игра состоится в понедельник 17 февраля на "Стэмфорд Бридж".

Игра чрезвычайной важности для обеих команд. Вы скажете, что в АПЛ любая игра в этот финишный отрезок чемпионата чрезвычайной важности, но здесь борьба идет за зону Лиги чемпионов. Особенно эта игра важна для "Юнайтед". "Челси" стоит на четвертом месте, это то, самое место, за которое борются команды. У "Челси" 41 очко. Даже в случае неудачи в этом отдельно взятом поединке, "Челси" останется на четвертом месте, но, конечно же, осложнит себе в дальнейшем ситуацию борьбы за евролиговую зону. Впрочем, не стоит забегать вперед.

Уверен, что ребята Фрэнка Лэмпарда помнят о стартовом фиаско 0:4 на "Олд Траффорд". Счет вообще не по игре, ведь "Челси" доминировал и неплохо смотрелся, но пропускал контратаки "Манчестера". Из рук вон плохо играл Зума. Все это вылилось в 0:4, это катастрофа в первой игре. Давайте не будем забывать, что поражение у "Челси" от "МЮ" случилось еще и в 1/8 финала на "Стэмфорде", 30 октября прошлого года в Кубке английской лиги матч закончился со счетом 1:2.

С другой стороны, "Манчестер Юнайтед" не может одолеть "Челси" на "Бридже" в рамках АПЛ уже шесть сезонов подряд - с октября 2012 года. Дважды команды сыграли вничью и четырежды "Манчестер" проиграл. Думаю, что "Челси" сможет взять верх над манкунианцами вечером в понедельник. Гостевая игра синих против "Лестера" в 25-м туре, завершившаяся 2:2, вселила уверенность в столичных футболистов и очень обнадежила их преданных почитателей.

Если не подведет вратарь, Кепа или Кабальеро, "Челси" должен выиграть. Да, нежданно негаданно у Лэмпарда появилась проблема с Кепой, причем, самым дорогим вратарем в мире на сегодняшний день. Проблема не столько рабочая и игровая, сколько человеческая. Лэмпард не очень доволен поведением Кепы. Во всяком случае, такие слухи постоянно идут из лагеря "Челси".

У Сульшера тоже забот хватает. "Манчестер Юнайтед" не знает побед и не забивает в АПЛ вот уже три тура подряд, дважды проиграв с одинаковым счетом 0:2 "Ливерпулю" и "Бернли", а также сыграв 0:0 в родных стенах против "Вулверхэмптона". В матче с волками дебютировал за “красных дьяволов” португалец Бруну Фернандеш, перешедший в январе из лиссабонского "Спортинга". Он сразу стал одним из лидеров "Манчестера Юнайтед". А если возвратится на поле после травмы Маркус Рашфорд, то "Челси"будет очень нелегко в понедельник вечером.

Я все же предлагаю поставить на победу "Челси" с форой (-1) с коэффициентом 2,65.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.04
🏆Cristiano Ronaldo58.7% WR9.12% ROI
🏆Cristiano RonaldoROI 9.12
2.01Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Англия,премьер лига, Челси - Манчестер Юнайтед.
Ставка которую я хочу предложить является очень рискованной,а именно Манчестер Юнайтед не проиграет за кэф 2.1.
"Синие" уже на протяжении 4 матчей подряд не выигрывает у "манкунианцев".Тут велика вероятность что команды просто обменяются голами.Ведь в 60% матчей с участием Челси забивают обе команды и в 52% с участием Манчестера,в совокупности это даёт хорошие предпосылки на ОЗ.Кстати я рекомендую ставить Обе забьют как основную ставку,но для меня это слишком скучно😂😂Поэтому мой прогноз Х2.Но решать на что ставить как всегда только вам,ведь все мы уже взрослые и понимаем что каким бы хорошим не был анализ и прогноз вероятность его захода 50%,как и вся жизнь строится на или/или.Все остальное ложь и заблуждение.Всем удачи и хруста капусты✌️😁
6
Повторить за 1.86
Виктор Гусев51.5% WR-3.11% ROI
Виктор ГусевROI -3.11
1.88Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я хочу рассказать вам свое мнение относительно матча между “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.

“Челси” находится на четвертом месте в чемпионате, тогда как “МЮ” на седьмом. Я должен оговориться, что ситуация в турнирной таблице может измениться, так как их игра завершает тур, а до этого другие команды легко могут сместить “синих” и “красных дьяволов”. Или наоборот возвысить. “Манчестер Юнайтед” на седьмой строчке, но что это дает Сульшеру? Если они проиграют лондонцам, на них можно ставить крест в борьбе за Лигу чемпионов. Кто-то скажет что надежд и так нет, но поражение будет последним гвоздиком в гроб.

В августе “Манчестер Юнайтед” выиграл у “Челси” со счетом 4:0. Поэтому “Челси” будет думать не только о турнирной таблице, но и о том, чтобы взять реванш. Кстати, после августа они ведь встречались в Кубке, но “Челси” опять проиграл - 1:2. До этой встречи были кубковые встречи, но давайте посмотрим как они сыграли в предыдущих турах АПЛ. “МЮ” сыграл вничью с “Вулверхэмптоном” со счетом 0:0. Вничью сыграл и “Челси”, но его соперником был “Лестер”.

Какие есть потери? У “МЮ” нет лучшего бомбардира команды Рэшфорда, который забил уже 14 мячей. Нет Мактоминея и Погба. Восстановятся ли они все к игре с “Челси”? Неизвестно. У лондонцев нет настолько серьезных потерь. На месте их лучший бомбардир Абрахам, который забил почти столько же, сколько и Рэшфорд - 13. В последних пяти матчах АПЛ “Челси” потерпел лишь одно поражение, но при этом уже три тура не может выиграть.

“Манчестер Юнайтед” в тех же пяти матчах потерпел три поражения. Надо сказать, что “манкунианцы” играют на выезде, что в этом сезоне у них получается не очень - три победы, три ничьи и шесть поражений. Да в принципе и дома тоже самое, когда с командами ниже по уровню, Сульшеру чего-то не хватает. Но не все так плохо, ведь у “МЮ” есть и успехи. Например, недавно они выиграли у “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка, но это победы не хватило, чтобы идти дальше по сумме двух встреч.

Для меня все очевидно - победа “Челси”.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.06
Made_Crimea45.6% WR9.31% ROI
Made_CrimeaROI 9.31
6.8Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Если сравнивать команды по их результатам, то как бы не печально это было, Челси - более результативен...и соответственно, выше в турнирной таблице. Но по ходу сезона Челси начал терять свою стабильность в игре...поражения от Борнмута, Саутгемптона, Ньюкасла. Не то чтобы я сужу команду по 3ём поражениям....просто на старте сезона Челси был более стабилен, как в голах, так и в наборе очков. МЮ же наоборот...провёл провальное начало сезона, были затяжные серии без побед...ненужные ничьи...старт был ужасен, но по чуть-чуть ситуация начала меняться и меняется в лучшую сторону. Да, отсутствует Рэшфорд, это огромный минус. Но есть и +... присутствует Бруно Фарнанадеш, который хоть и не забил Вулверхэмптону в дебютном матче, но показал, каким мощным и прицельным ударом обладает. В общем...верю в победу Манчестера и выход на 7ую строчку, так же допускаю, что Челси свой гол забьёт. Как итог, моя ставка П2+ТБ2,5.
6
Повторить за 6.4
БАНДЮГАН!!!51% WR-0.67% ROI
БАНДЮГАН!!!ROI -0.67
1.75Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Единственная победа Челси в последних семи матчах против Ман Юнайтед была добыта в финале Кубка Англии, в мае 2018 года. Разумеется, тогда Конте хлопнул дверью. Моуринью с дьяволами тоже переживет кризис, тем не менее, ни разу не проиграет Сарри. Кажется, сей факт должен воодушевлять изъеденный травмами Юнайтед, но одержавший важнейшую победу на Этихаде, над Сити (0:1). Впрочем, гостевые победы дьяволов на Стэмфорд Бридж в этом отрезке тоже были лишь кубковыми (0:2) и (1:2). Получается, что Сарри с португальцем в АПЛ расписали боевую мировую (2:2), но Сульшер не смог выиграть у Сарри прошлой весной дома (1:1).Норвежец торжествовал, разгромив Челси в самом первом, августовском туре (4:0) нового сезона, но первый блин комом у лондонцев предполагался. Лэмпард затеял на Стэмфорд Бридж революцию, сразу доверившись гегенпрессингу на манер Клоппа. Дьяволы же тогда сыграли с Погба, Мактоминаем и Рэшфордом. Очевидно, что этого травмированного трио прямо сейчас не хватает Сульшеру. Лэмпард же довольно рьяно завел свою омоложенную команду, занимая в пелотоне более выгодную и топовую позицию - 4-ую. В новом году Челси тоже обходит МЮ, заработав в пяти турах 6 очков, с общим счётом 8:6, тогда как манкунианцы заработали 4 балла, с общим счётом 4:6. Быть может, наоборот, Челси удастся развенчать табу последних полутора лет безуспешности против МЮ?Домашняя статистика синих не особенно впечатляет, особенно если брать в расчет проигрыши Вест Хэму, Борнмуту (оба 0:1) и Саутгемптону (0:2). Не внушает доверия оборона. После паритета 2:2 с Арсеналом, Фрэнк отправил на скамейку кипера Аррисабалагу. Увы, но дело не только во вратаре: Кабайеро пропустил в последнем кубковом выезде в Халл (1:2), а в последнем туре, Челси опять расписал мировую, в Лестере (2:2). Возможно, с такими лисами сыграть вничью и не стыдно, однако к оборонному квартету много вопросов. Отдельное спасибо Рюдигеру: у синих получилось забить только со стандартных положений, но Челси вскрыл хорошую защиту Роджерса.Ман Сити в дерби на проигрыш дьяволам не наиграл, как минимум по причине невезения Стерлинга и двух отмененных горожанам голов. Ещё более странна последняя нулевка МЮ с Вулверхэмптоном, когда команды нанесли по воротам друг друга 16+15 ударов. Допустить столько против бьющего Челси может обернуться трагедией, тем более, что у Лэмпарда в линии нападения случилась очень хорошая химия между Абрахамом, Маунтом и Виллианом. Вообще, Фрэнк не имеет весомых потерь, разве что Пулишич восстановится к следующему матчу.Если синие на маркете взяли Зиеша навырост, то патовая ситуация с травмами заставила руководство клуба снова тратиться. Фернандес может дебютировать в медиане полноценно, как и арендованный Игало. Теперь инсталляции могут оказаться первым блином комом для норвежца. Однако, у Оле Гуннара всегда получается играть на выездах и именно с сильными соперниками. Разумеется, пространство - козырь манкунианцев. Хочется верить, что в Китае нигериец не растерял скорости и умения забивать, как это когда-то делал в Италии и Уотфорде. Да, без Рэшфорда команда забила всего 1 гол (Матич) в 4-х играх. Однако, за это время дьяволы накопили 4.84 хG. Безосновательная сухость не может длиться вечно, особенно против синих, далеко не идеальных в защите.Прогнозирую обмен голами.
0
Повторить за 1.77
ISКA STAVIТ52.8% WR-7.95% ROI
ISКA STAVIТROI -7.95
1.9Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси продолжает страдать из-за отсутствия стабильности. В 3-х крайних турах команда 1 раз проиграла (Ньюкаслу - 1:0), дважды расходилась миром (с Лестером - 2:2, и с Арсеналом - 2:2). Крайняя виктория приходится еще на 11-е января, на матч против Бернли (3:0).

Еще недавно "синие" уверенно занимали 4-е место, и казалось, что они поборются за 3-ю позицию. Сегодня в это верится слабо. Лондонцы все еще на 4-й строчке, но на счету 41 балла. На 5-м месте расположился Шеффилд, у которого на балансе 49 пунктов. Отставание от 3-го места составляет 9 очков.

Некогда великий Манчестер Юнайтед, сегодня даже не в состоянии забраться на 4-е место. Команда к предстоящему матчу подходит на 9-м месте. На счету 35 очков. Отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет 6 баллов. Как Вы понимаете, если удастся обыграть "синих", оно сократится до 3-х.

Текущая форма подопечных Сульшера оставляет желать лучшего. В 5-и последних матчах (в АПЛ), команда всего 1 раз победила (Норвич), при одном мировом исходе и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных голов за этот период - 4:6. Примечательно, что все свои мячи "красные дьяволы" забили в игре против "канареек"! Да, без Рашфорда у них действительно некому забивать.

Мой прогноз победит Челси .
0
Повторить за 2.06
JAMESON58.9% WR-6.59% ROI
JAMESONROI -6.59
1.333Тотал меньше 3.5
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед|АПЛ
«Челси»
Хозяева проиграли лишь один раз из последних восьми матчей.
Ожидается, что Кристиан Пулишич пропустит игру из-за травмы. Темми Абрахам надеется сыграть.

«Манчестер Юнайтед»
Гости проиграли четыре раза из последних двенадцати матчей.
Подписанный в крайний срок Одион Игало согласился отстранится от тренировок, из-за опасений коронавируса но он дебютирует в понедельник.
Предполагаю, что будет 2-3 гола.
0
Повторить за 1.33
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 22%
  • 15%
  • 9%
  • 9%
  • 8%