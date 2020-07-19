Кубок Англии 🏴 Манчестер Юнайтед - Челси МЮ до карантина не оправдывал положенных на них надежд, команда играла плохо и могла мечтать только об ЛЕ , но после карантина их будто подменили . Манкунианцы катком прошлись по своим соперникам , забывая им как минимум 2 мяча . Челси долго не могло найти свою игру , ведь Лэмпард не так давно стал главным тренером . После карантина команда из Лондона показывает странные результаты : Оны проиграли ВестХэму со счетом 3:2 , 3:0 Шеффилду .... У обеих команд есть проблемы в защите , в атаке оны играют куда лучше ! В этом матче все зависит от приоритетов тренеров , выиграть Кубок надеятся попасть в ЛЧ ? Выиграть Кубок и не попасть В ЛЧ? Как бы там не было , я ожидаю результативный матч и беру ОЗ+ Тотал матча Б 2, 5
В этом сезоне пока что Сульшер неизменно обыгрывал Лампарда. Манчестер Юнайтед выиграл обе встречи в рамках чемпионата (4-0 и 2-0), и выбивал Челси еще в октябре из Кубка Лиги. Конечно же, заманчиво поставить на то, что "манкунианцы" продлят свою серию. Но Лампард тоже учится, да и это кубок, еще и полуфинал. Кубковые противостояния часто бывают непредсказуемыми, поэтому есть смысл подстраховаться.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф1 (0) в матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Вот его доводы:
Тут, скорее всего, командам важнее удерживать позиции в чемпионате, особенно для «Челси», чем тратить силы в борьбе за трофей. Выход в Лигу чемпионов — первостепенная задача. Мы знаем, что даже трансферная политика «Челси» к этому командному успеху привязана. Если не попасть в Лигу чемпионов, то некоторые трансферы могут и не состояться.
«Манчестер Юнайтед», конечно, фаворит в этой встрече. Расклады по ставкам дают возможность сыграть довольно надежно. Можно поставить на «МЮ» с форой (0) и коэффициентом 1,71. Наверняка, это отличный вариант. Проигрывать в основное время «Юнайтед» не должен. Выиграть вполне могут. Ну а ничья, если она случится, никого сильно не расстроит.
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на П1 и ОЗ-Да в матче «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Вот его доводы:
«Челси» очень здорово играет в обороне, в то время как «Манчестер Юнайтед» с каждым туром добавляет в атаке. Уле Гуннар Сульшер, похоже, утверждается в роли полноценного главного тренера на продолжительный период времени.
Предположим, что красные дьяволы будут сильнее аристократов в этом матче. Можно было бы поставить на то, что обе команды забьют. Потому что «Челси» свои моменты как минимум один раз за матч реализует. «Юнайтед» в этой игре объективно должен быть сильнее. Во всяком случае, на это наталкивают результаты всех последних встреч клуба.
Всем понятно, что в этом сезоне обе команды не могли ни на что серьезное рассчитывать в рамках АПЛ. Тем не менее, "Челси" сейчас идет на третьем месте, пусть часто и ошибается. Тем более, конкуренты наступают на пятки. Речь о том же "Манчестер Юнайтед" и "Лестере".
Как только "Челси" представил свою странную новую форму, то начались странные вещи. Лондонцы пропустили три мяча от "Вест Хэма" (2:3), затем сами три забили "Уотфорду", со счетом 3:2 обыграли "Кристал Пэлас" и проиграли "Шеффилду" - 0:3. Вот такая статистика!
Обе команды довольно много пропускают и не отличаются надежностью в обороне. Оба соперника понимают, что для них это шанс завоевать хоть какой-то трофей. Им нужно будет бежать в атаку. Поэтому вполне логично рассчитывать на забитые голы. На "БингоБум" коэффициент на обе забьют - 1.76. Таков мой выбор на данный матч.
Ман Юнайтед набрал хороший ход, команда показывает настоящий английский зрелищный футбол, некогда великий топ-клуб начал свое возрождение. Погба так же снова решил поиграть в футбол и показывает доблестные результаты, особенно у него хорошо получается играть в тандеме с Матичем. Статистика очных встреч на стороне Манчестер Юнайтед. Челси лишился основного защитника, скромного парня Н ГоЛо Канте, это весомая потеря перед столь важным матчем. Поэтому предположу что вторым финалистом окажутся "красные дьяволы". Да и вообще было бы интересно понаблюдать за красным финалом)
Уже в это воскресенье состоится полуфинал Кубка Англии. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" устроят замес на футбольном поле. Будет неслабый махач. Ну да, махач. Такой, как у тебя в пятом классе после школы. До первой слезы.
Короче, я думаю так, кто первый забьет в этом матче, тот и выйдет в полуфинал, Норвежский физкультурник вывел "Манчестер Юнайтед" на пик форме. Поэтому "аристократы" пойдут домой с тросточкой в заднице.
Матч дня выходит очень интересным, но если посмотреть на него с другой стороны, все не так уж и интересно складывается. В рамках АПЛ команды борются за места, обеспечивающие выход в лигу чемпионов. Что же говорить об этом турнире? Я уверен что обе команды не настроены серьёзно и сконцентрированы на АПЛ, так что можно будет ожидать ошибки и от тех, и от других, тем более оборона что у МЮ, что у Челси иногда сдаёт, по этому я думаю что обе команды распечатают ворота соперников сегодня.
Последняя игра у Челси прошла с Норвичем. С минимальным счетом разошлись на ничье. Почему? Может копили силы перед главным сражением, может переоценили себя. В любом случае, мне кажется они подойдут к этой игре максимально собрано. МЮ, долгое время не проигрывал. С одной стороны, это может говорить о хорошей форме игроков, а с другой о слабых соперниках. Как мне кажется, скорее это говорит о втором. Поэтому ничья.
Очееееень, интересная игра нас ожидает сегодня вечером, Ман Юнайтед против Челси, Манчестер против Лондона или Дяволы против Пенсионеров можно по-всякому озвучить эту игру. Если смотреть букмекеры считают что у Юнайтед чуть больше шансов чем у Челси, и с этим я соглашусь. Так как НГоло Канте все так же травмирован, пожелаем этому скромняги скорейшего восстановления. Но моя ставка на этот матч победа Юнайтед в основное время.