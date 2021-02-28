Бет-привет🤜🤛
Сегодня коротенечко)
Суперматч в Англии!
Челси не проигрывает при Тухеле, набрав великолепный ход. Победа над Атлетико в Лиге чемпионов только подтверждает это!
Манчестер тоже неплох. Ребята Сульшера не проигрывают очень давно. И есть мнение, что и сегодня не проиграют. Даже с учётом травмированного Погба, Юнайтед представляет собой серьёзную силу. Один Фернандеш чего стоит!
В общем, будет жарко!
⚽⚽⚽
ПОБЕДА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ИЛИ НИЧЬЯ
Сегодня коротенечко)
Суперматч в Англии!
Челси не проигрывает при Тухеле, набрав великолепный ход. Победа над Атлетико в Лиге чемпионов только подтверждает это!
Манчестер тоже неплох. Ребята Сульшера не проигрывают очень давно. И есть мнение, что и сегодня не проиграют. Даже с учётом травмированного Погба, Юнайтед представляет собой серьёзную силу. Один Фернандеш чего стоит!
В общем, будет жарко!
⚽⚽⚽
ПОБЕДА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ИЛИ НИЧЬЯ