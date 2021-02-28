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Челси — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 28.02.2021

Челси — Манчестер Юнайтед
  •   АПЛ
Челси
06:40:17
до начала матча
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Прогнозы 681

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Платные
Koloyar Big 40% WR4.87% ROI
3.58Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Честно говоря, игра Челси при Тухеое мне откровенно не нравится своей прагматичностью и какой-то геометричностью и я с превеликим удовольствием жду ту команду, которая наконец уже накажет аристократов за такой футбол. Серия Челси очень затянулась и пора ее уже прервать. МЮ, с таким подбором исполнителей, хорошей набранной формой видится неплохим вариантам для достижения этой цели, особенно за такой коэфыициент. Игра, вероятнее всего, будет больше тактической, но пену от Бруно никто не отменял. Думаю красные дьяволы вполне способны тут тащить. Всем победы и до новых встреч!
0
Повторить за 3.55
BETterLIFE 41% WR-4% ROI
1.727Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Бет-привет🤜🤛
Сегодня коротенечко)
Суперматч в Англии!
Челси не проигрывает при Тухеле, набрав великолепный ход. Победа над Атлетико в Лиге чемпионов только подтверждает это!
Манчестер тоже неплох. Ребята Сульшера не проигрывают очень давно. И есть мнение, что и сегодня не проиграют. Даже с учётом травмированного Погба, Юнайтед представляет собой серьёзную силу. Один Фернандеш чего стоит!
В общем, будет жарко!

⚽⚽⚽
ПОБЕДА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ИЛИ НИЧЬЯ
0
Повторить за 1.727
ViP STAVKAaaa 47.6% WR3.33% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Чесли» после назначения Томаса Тухеля до сих пор не проиграл ни одного матча. Решение Романа Абрамовича, как показывает время, оказалось на сто процентов верным команда ожила.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в таблице АПЛ. Но про чемпионский титул можно забыть до следующего сезона. Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже десять очков. «Красным дьяволам» теперь нужно просто сконцентрироваться на сохранении текущего положения. На большее рассчитывать не приходится.
Думаю обе команды будут рваться лишь вперёд.
На что и ставка обе забьют да.
0
Повторить за 1.71
ISКА STAVIT 51.1% WR-5.94% ROI
1.73Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Всем привет 😌👋

Англия Премьер Лига 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 тур 26.

Челси принимает Манчестер Юнайтед.

Начну с главного , КФ на Манчестер Юнайтед завышен спецом , на мой взгляд сейчас Манчестер Юнайтед находится в хорошей форме чем Челси , да и Лига Чемпионов не за горами.
Челси будет играть аккуратно , боязнь получить травму и выбыть на долгий срок не в интерессах руководства.
Вообще считаю что этот мат обойдется с нулевым результатом или же ничьей 1-1.

Мой прогноз Манчестер Юнайтед 2х
0
Повторить за 1.727
Денис Казанский 48.1% WR-8.39% ROI
1.73Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Денис Казанский сделал ставку на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Он считает, что гости в этой встрече не проиграют.

«Как правило, между этими командами искра и всегда интересный футбол. «Юнайтед» сейчас отдохнул с «Реал Сосьедадом» — Сульшер мог позволить себе не выпустить нескольких ключевых игроков, понимая, что результат уже сделан в первой игре. А вот у Тухеля была совсем другая картина, его команде пришлось помучиться с соперником из Мадрида.

«Юнайтед» в турнирной таблице подпирает «Сити», но отрыв достаточно серьезный, поэтому надо побеждать. Очень важный момент – 19 матчей команда Сульшера не проигрывает на выезде. Это какой-то удивительный показатель.

Что касается Тухеля, то он преобразил «Челси» очень серьезно. Но я бы пока поостерегся в комплиментах, потому что если мы посмотрим на победы в АПЛ, то здесь из четырех побед три было добыто над соперниками, которые находятся ниже ватерлинии. Пока в матчах с большими соперниками Тухеля не проверяли.

Для меня странно, что такой перекос в сторону «Челси», как явного фаворита. Мне кажется, что разумно будет сыграть Х2 – у «Манчестера» есть все шансы получить даже больше, чем ничью. Х2 – такой мой выбор».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка Дениса Казанского
0
Повторить за 1.727
Илья Казаков 43.1% WR-10.76% ROI
4.05Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Комментатор и телеведущий Илья Казаков оценил шансы команд в матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Он ставит на ничью и ТМ (2.5).

«Челси» при Тухеле стал откровенной низовой командой. Лишь в одной игре после назначения Томаса было забито более 2,5 голов. Ну и в обороне дома «пенсионеры» выглядят практически безупречно.

Но и «Манчестер» на выезде против «Челси» в последнее время играл неплохо. «Красные дьяволы» вообще не проигрывают уже в 19 матчах на выезде подряд. Впечатляющая серия!

Но я думаю, что в этой игре ничья устроит стратегически обе команды. Хотя отрыв между соперниками небольшой – шесть очков. «Челси» в случае победы может сократить его до трех пунктов. Но я вижу, что в этом матче команды сыграют от обороны».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 4.2
Ровшан Аскеров 50% WR-11.06% ROI
2.32Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
При Тухеле «Челси» не проигрывает. Пока. Вот и с «Атлетико» разобрался на выезде. Новый тренер делает акцент на фланги. И прибавил мощи команде. Теперь лондонцы обходят «Ливерпуль» и всего в двух очках от зоны ЛЧ. С такой игрой и тренером они точно могут и «Лестер» потеснить с третьего места.

Хотя, почему «Лестер»? «Юнайтед» в АПЛ набрал те же 49 очков и лишь по дополнительным показателям идёт вторым. Отрыв от «Сити» — 10 очков. Но от «Челси» манков отделают всего 6, дистанция может сократиться до трёх после этой игры. А если Тухель решит проблему по имени Бруну Фернандеш, то эту задачу вполне по силам решить.

«Челси» выиграет. Просто Тухель как тренер богаче и разнообразнее Сульшера. На этом и строится расчёт.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.33
arinlolls 25% WR-0.04% ROI
3.58Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Отличная форма МЮ и очень предсказуемая игра Челси, хм... МЮ в отличной форме может удивить нас с любым аутсайдером АПЛ, с большими командами МЮ показывает игру намного лучше той, чем с тем же Шеффилдом, бой будет тяжелый, при Тухеле Челси еще не проигрывали, и я очень надеюсь на то, что МЮ сможет обыграть аристократов. МЮ в полном составе готов играть, за исключением Кавани и не очень хорошей формы Марсияля. Верим!
0
Повторить за 3.55
Майкл Оyэн 46.3% WR-8.41% ROI
3.44Ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Главный матч выходных (но это не точно). «Манчестер Юнайтед» едет на «Стэмфорд Бридж», имея в своем активе феноменальное достижение по играм в гостях. Пару месяцев назад я бы поставил на «Юнайтед», который наверняка воспользовался бы атакующим стилем «Челси» и наказал бы их в контратаках.

Но много воды утекло после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера. «Челси» окреп и теперь возвращает былые позиции, все больше напоминая ту команду, которой руководил Жозе Моуринью много лет тому назад. С учетом этого я предполагаю, что «Челси» пожертвует территориальным преимуществом, что станет для «Юнайтед» проблемой.

И я предсказываю настоящую шахматную схватку на поле, которая наверняка закончится патовой ситуацией.

Прогноз: Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

Источник: Betvictor
0
Повторить за 3.44
Роман Шупенько 50% WR1.09% ROI
1.92Тотал меньше 2.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Вчера обидно Специя не дожала, а Севилия лохи.

Начну с АПЛ. Гранды как по мне покажут скучный матч оба участвовали в лч, ле. Да и вязко-контролирующий футбол Тухеля не подходит *** пробитиев тоталов особенно с сильными соперниками. Поэтому как и вчера не смотрю на кэф и на вывеску матча а спокойно гружу на ТМ 2.5 и ожидаю захода,коэфицент очень хороший.
0
Повторить за 1.92
Джузеппе Гарибальди 54.5% WR6.73% ROI
2.35Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси две последние домашние игры с М.Ю проиграл и очень хочет эту серию закончить в родных стенах. Команда в полном порядке и готова беспроигрышную серию из 8 матчей манкунианцев прервать. Не думаю что предстоящая игра будет сверх голевой, из 5-ти последних побед Челси, три закончились со счётом 1:0, эта команда может играть хладнокровно по счету добиваясь результата
0
Повторить за 2.33
Руслан Табачный 0% WR0% ROI
3.58Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Я думаю, что выиграет Манчестер Юнайтед потому, что Челси за последнее время стали сильно предсказуемы в своей тактике. Манчестер Юнайтед стали играть тоже своеобразной тактической игрой и её пока никто не может понять, и поэтому МЮ пока уверенно двигаются вперёд. И дай Бог у Них всё получится, да ещё и при таком неплохом коэффициенте для Нас болельщиков. Вперёд...
0
Повторить за 3.55
Гениальнейший эксперт 57% WR-6.75% ROI
1.76Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Оз и тд 2,5
Можно было бы здесь расписать интересный прогноз и подробно описать, почему и для чего я так думаю, но зачем это делать, когда всем в целом на это без разницы, а мне нужно написать 50 слов, вот и пишу это.
В общем, ставка зайдет. Отвечаю, просто ору, ну если не зайдет то можете за мной больше не следить! 😉
0
Повторить за 1.71
Тамерлан Караянов 20% WR-2.9% ROI
2.11Тотал больше 2.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Не знаю что и сказать, очень симпатизирует этот матч, уверен что будет голевая перестрелка, МЮ и Челси нужны очки в борьбе за топ 4 АПЛ, вопрос лишь в 1 забитом мяче, нужен лишь 1 гол что бы обе команды побежали.
0
Повторить за 2.07
Алексей Ерыкалов 55.6% WR1.21% ROI
3.55Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Сегодня хотелось бы увидеть,увлекательный завораживающий по накалу,событий матч,отдаю свое предпочтение все,равно Манчестеру,верю в их победу.
0
Повторить за 3.55
Віталік Писарчук 100% WR0.04% ROI
3.55Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 3.55
Маулет Жапаров 56.4% WR0.49% ROI
2.33Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.33
Ермек Булекбаев 55.7% WR0.47% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.71
Михаил Зуев 47.9% WR0% ROI
1.85Манчестер Юнайтед тотал больше 1
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.85
Алексей Алексеев176 52.9% WR2.32% ROI
1.65Челси фора ()
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.65
Михайл 48.2% WR-2.17% ROI
2.07Тотал больше 2.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.07
656 62.6% WR-2.4% ROI
1.31Тотал больше 1.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.31
Сухроб Исмоилов3 0% WR0% ROI
3.55Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 3.55
Руслан Сафиуллин2 50.2% WR-9.99% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.71
Lampard8 58% WR-4.74% ROI
1.444Челси тотал больше 1
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.444
Георгий Арсеналов 60.9% WR0.44% ROI
1.072Тотал меньше 4.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
ПРОГНОЗ: Первая замена во втором тайме.
Повторить за 1.072
Irais Irais 25% WR-1.02% ROI
3.55Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Пусть будет так
Повторить за 3.55
raccoon elf 87.5% WR2.44% ROI
3.42Ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси тяжёлая команда бьющая один гол всегда, ничья, юнайтед тоже будет бить
Повторить за 3.44
Женя Доля 52.2% WR-4.32% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.71
bestplayer 57.6% WR-0.22% ROI
1.31Тотал больше 1.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.31
Sadi Saidkulov 16.7% WR-2.05% ROI
1.76Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Сейчас обе каманди на харошем форме и думаю в матче будет обиен голами
Повторить за 1.71
Алексей Иванов110 61.4% WR-3.5% ROI
1.38Победит Челси или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.38
Vega 666 0% WR0% ROI
2.52Манчестер Юнайтед фора ()
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.52
Gannick 49.7% WR-3.4% ROI
1.727Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.727
Imoriddin 2000 мастчох 65% WR0.54% ROI
3.55Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 3.55
Рашев Жарас 61.1% WR0.3% ROI
1.727Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
думаю будет ооооочень Жарко🔥🔥🔥🔥
Повторить за 1.727
Юра Казначеев1 39.2% WR-1.69% ROI
3.55Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 3.55
Колян Таныгин 50% WR-0.62% ROI
1.46Тотал меньше 3
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Оба очень сильные команды, голов будет меньше
Повторить за 1.44
mavv 45.6% WR-1.5% ROI
1.65Челси фора ()
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.65
Даниил Кукалев 55.7% WR-3.58% ROI
2.91Манчестер Юнайтед тотал больше 1.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.91
Самир Алиев4 100% WR1.12% ROI
2.33Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.33
Алексей Шишкин2 43.2% WR-1.09% ROI
2.33Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.33
Nursultan Zhalgasbaev1 0% WR0% ROI
1.727Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.727
Ольга Багданова 33.3% WR-4.61% ROI
1.727Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.727
Алексей Кремнёв 40% WR-6.03% ROI
1.031Тотал больше 0.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Сильные обе команды, ставлю 0.5 тб 1гол будет
Повторить за 1.02
БРУНО ФЕРНАНДЕШ 60% WR-1.37% ROI
3.58Победит Манчестер Юнайтед
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
МОЙ ПРОГНОЗ
ЧЕЛСИ 1-3 МАН.ЮНАЙТЕД
Повторить за 3.55
ProDe_AleGry 60.7% WR-1.33% ROI
4.55Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 1.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 4.55
Ivan Petrov16 55.6% WR-0.48% ROI
2.33Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 2.33
Димон Подобуев 52.3% WR-9.53% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Повторить за 1.71
Вадім Абітов 0% WR0% ROI
1.92Тотал меньше 2.5
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Не думаю, что здесь будудет много голов
Повторить за 1.92

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