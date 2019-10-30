Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Отар Кушанашвили

Говоря терминами изобразительного искусства, у Отарика завидная глубина резкости. Вы знаете, что такое завидная глубина резкости? Я держу в фокусе слишком многое - Нюша, грудь Бузовой, умение Собянина руководить городом и даже Английскую Премьер-лигу. И там происходят интересные вещи, которые называются “битвой лузеров хотя бы за Кубок”. Есть две команды, которые очень разочаровывают в последние годы своих 15 поклонников. 14 из них - грузинские мигранты. “Челси” и “Манчестер Юнайтед” играют очень странным образом. В прошлый раз я хотел сделать прогноз на СТАВКА TV на матч между “Ливерпулем” и “МЮ”. Я думал, что Клопп приедет на “Олд Траффорд” и победит со счетом 22:0. Причем без помощи судьи. На тему Сульшера, этого норвежского хера, я должен сказать одну важную вещь. Для меня сигнал тревоги, когда воспитанник клуба становится его главой. Как только я слышу, что воспитанник клуба восходит на пьедестал, чтобы руководить тем клубом, который его породил, я чувствую конец этого клуба. Это касается Аленичева и всех остальных. Это касается и нынешнего “Челси”. Я ничего не имею против персоналий, но получается так, что воспитанник клуба не может руководить им. Может у меня плохая память, но тогда напомните мне, когда было обратное? Мы с ребятами со СТАВКА TV, зная ситуацию изнутри, предположили, что команды не будут играть оптимальными составами. Будут играть экспериментальные составы. С поправкой на то, что команды играют очень плохо и что их вообще нужно поставить к стенке и пустить в расход, я все-таки поставлю на “Челси”. По одной простой причине - своя рубашка ближе к телу. А Роман Абрамович, мой однокашник по ПТУ №22 города Кутаиси все-таки ближе, чем культовая команда из Манчестера. “Челси” победит в этой игре со счетом 2:1. И вообще, сейчас “Манчестер Юнайтед” победит даже команда “Оренбург”. Источник: Ставка ТВ