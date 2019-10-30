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Челси — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 30.10.2019

Челси — Манчестер Юнайтед
  •  Кубок Английской лиги
Челси
08:17:00
до начала матча
Манчестер Юнайтед
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Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Говоря терминами изобразительного искусства, у Отарика завидная глубина резкости. Вы знаете, что такое завидная глубина резкости? Я держу в фокусе слишком многое - Нюша, грудь Бузовой, умение Собянина руководить городом и даже Английскую Премьер-лигу. И там происходят интересные вещи, которые называются “битвой лузеров хотя бы за Кубок”. Есть две команды, которые очень разочаровывают в последние годы своих 15 поклонников. 14 из них - грузинские мигранты. “Челси” и “Манчестер Юнайтед” играют очень странным образом. В прошлый раз я хотел сделать прогноз на СТАВКА TV на матч между “Ливерпулем” и “МЮ”. Я думал, что Клопп приедет на “Олд Траффорд” и победит со счетом 22:0. Причем без помощи судьи. На тему Сульшера, этого норвежского хера, я должен сказать одну важную вещь. Для меня сигнал тревоги, когда воспитанник клуба становится его главой. Как только я слышу, что воспитанник клуба восходит на пьедестал, чтобы руководить тем клубом, который его породил, я чувствую конец этого клуба. Это касается Аленичева и всех остальных. Это касается и нынешнего “Челси”. Я ничего не имею против персоналий, но получается так, что воспитанник клуба не может руководить им. Может у меня плохая память, но тогда напомните мне, когда было обратное? Мы с ребятами со СТАВКА TV, зная ситуацию изнутри, предположили, что команды не будут играть оптимальными составами. Будут играть экспериментальные составы. С поправкой на то, что команды играют очень плохо и что их вообще нужно поставить к стенке и пустить в расход, я все-таки поставлю на “Челси”. По одной простой причине - своя рубашка ближе к телу. А Роман Абрамович, мой однокашник по ПТУ №22 города Кутаиси все-таки ближе, чем культовая команда из Манчестера. “Челси” победит в этой игре со счетом 2:1. И вообще, сейчас “Манчестер Юнайтед” победит даже команда “Оренбург”. Источник: Ставка ТВ
Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Наконец-то МЮ показал более или менее убедительную игру на целом отрезке сезона. Это касается, прежде всего, обороны, которая и в матче с Ливерпулем, и во встрече Лиге Европы с Партизаном, и в последнем туре АПЛ с Норвичем выглядела достойно. При том, что играли манкунианцы в защите и разными сочетаниями и даже по разным схемам. Но Магуайр был на поле всякий раз, и он-то как раз и структурировал (иногда еще говорят: цементировал) оборону. Поэтому лихого развития игры от матча с Челси не жду. У лондонцев молодое нападение, и иногда ему удается очень многое, но это матч Кубка лиги, в котором наверняка сыграют не основные составы. Впрочем, и в любом сочетании атаке Челси может быть сложно против уверенно играющей линии защиты. «Тотал меньше 2.5» - 1.97 «Оба тайма тотал меньше 1.5» - 2.58 Источник: БК «ОЛИМП»
Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Челси - МЮ Дождаться составов, так как планируется обоими тренерами большое количество резервистов, но даже если брать это во внимание, у МЮ очень много травм. Победа «синих». Можно пробовать Тб. В предыдущем матче Кубка Челси разгромил Гримсби 7:1, а МЮ не смог в основное время победить Рочдейл. В сезоне 2012/2013 встречались команды в Кубке Лиги и устроили шоу 3:3. Должен быть реванш, хоть и выправляет ситуацию Сульшер, но Челси будет держать в голове матч первого тура. #абола
Прогнозы 548
Отар Кушанашвили|ROI -0.67
Отар Кушанашвили|ROI -0.67
2.82Победа Челси и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Говоря терминами изобразительного искусства, у Отарика завидная глубина резкости. Вы знаете, что такое завидная глубина резкости? Я держу в фокусе слишком многое - Нюша, грудь Бузовой, умение Собянина руководить городом и даже Английскую Премьер-лигу. И там происходят интересные вещи, которые называются “битвой лузеров хотя бы за Кубок”. Есть две команды, которые очень разочаровывают в последние годы своих 15 поклонников. 14 из них - грузинские мигранты. “Челси” и “Манчестер Юнайтед” играют очень странным образом.

В прошлый раз я хотел сделать прогноз на СТАВКА TV на матч между “Ливерпулем” и “МЮ”. Я думал, что Клопп приедет на “Олд Траффорд” и победит со счетом 22:0. Причем без помощи судьи. На тему Сульшера, этого норвежского хера, я должен сказать одну важную вещь. Для меня сигнал тревоги, когда воспитанник клуба становится его главой.

Как только я слышу, что воспитанник клуба восходит на пьедестал, чтобы руководить тем клубом, который его породил, я чувствую конец этого клуба. Это касается Аленичева и всех остальных. Это касается и нынешнего “Челси”. Я ничего не имею против персоналий, но получается так, что воспитанник клуба не может руководить им. Может у меня плохая память, но тогда напомните мне, когда было обратное?

Мы с ребятами со СТАВКА TV, зная ситуацию изнутри, предположили, что команды не будут играть оптимальными составами. Будут играть экспериментальные составы. С поправкой на то, что команды играют очень плохо и что их вообще нужно поставить к стенке и пустить в расход, я все-таки поставлю на “Челси”.

По одной простой причине - своя рубашка ближе к телу. А Роман Абрамович, мой однокашник по ПТУ №22 города Кутаиси все-таки ближе, чем культовая команда из Манчестера. “Челси” победит в этой игре со счетом 2:1. И вообще, сейчас “Манчестер Юнайтед” победит даже команда “Оренбург”.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.86
Александр Шмурнов|ROI -7.18
Александр Шмурнов|ROI -7.18
1.98Тотал меньше 2.5
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Наконец-то МЮ показал более или менее убедительную игру на целом отрезке сезона. Это касается, прежде всего, обороны, которая и в матче с Ливерпулем, и во встрече Лиге Европы с Партизаном, и в последнем туре АПЛ с Норвичем выглядела достойно. При том, что играли манкунианцы в защите и разными сочетаниями и даже по разным схемам. Но Магуайр был на поле всякий раз, и он-то как раз и структурировал (иногда еще говорят: цементировал) оборону. Поэтому лихого развития игры от матча с Челси не жду. У лондонцев молодое нападение, и иногда ему удается очень многое, но это матч Кубка лиги, в котором наверняка сыграют не основные составы. Впрочем, и в любом сочетании атаке Челси может быть сложно против уверенно играющей линии защиты.

«Тотал меньше 2.5» - 1.97
«Оба тайма тотал меньше 1.5» - 2.58

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.99
A Bola e Futbola|ROI 7.5
A Bola e Futbola|ROI 7.5
2.78Победа Челси и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси - МЮ
Дождаться составов, так как планируется обоими тренерами большое количество резервистов, но даже если брать это во внимание, у МЮ очень много травм.
Победа «синих». Можно пробовать Тб.
В предыдущем матче Кубка Челси разгромил Гримсби 7:1, а МЮ не смог в основное время победить Рочдейл.
В сезоне 2012/2013 встречались команды в Кубке Лиги и устроили шоу 3:3.
Должен быть реванш, хоть и выправляет ситуацию Сульшер, но Челси будет держать в голове матч первого тура.

#абола
3
Повторить за 2.86
Владислав Батурин|ROI -5.67
Владислав Батурин|ROI -5.67
1.9Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Пожалуй самый афишный матч очередной стадии Кубка лиги пройдёт в Лондоне, где на арене "Стэмфорд Бридж" "Челси" примет "Манчестер Юнайтед".

Столичный клуб в последнее время поймал победную волну и стал радовать своих поклонников победами. В АПЛ их одержано четыре подряд (4-0-0 11:3). В последней встрече на выезде был переигран "Бёрнли" (4:2), а в Лиге Чемпионов лондонцы победили "Лилль" (2:1) и "Аякс" (1:0). Ранее в Кубке лиги "синие" разгромили представителя низшего дивизиона. "Гримсби Таун" был просто уничтожен и унижен (7:1).

У "Манчестер Юнайтед" проблем много, но и у них в последних встречах наметился прогресс. "Красные дьяволы" отобрали очки у лидера АПЛ, завершив игру с "Ливерпулем" вничью (1:1), победили "Норвич" (3:1), в ЛЕ переиграли "Партизан" (1:0). В предыдущей кубковой игре манкунианцы со скрипом, но прошли скромный "Рочдейл" (1:1, пен.5:3).

В первом туре АПЛ эти клубы встретились на "Олд Траффорд", и тогда крупную победу одержали футболисты МЮ (4:0). Уверен, команда Фрэнка Лэмпарда не забыла тот разгром и попытается через кубковый матч взять реванш.

Текущая форма лондонского клуба выглядит несколько предпочтительнее. Он будет играть дома, где проигрывает нечасто, а МЮ в гостях не избалован победами: в пяти выездных встречах АПЛ команда выиграла лишь однажды. Есть ощущение, что "Манчестер Юнайтед" начинает оживать, но "Челси" выглядит поздоровее и играет на своём поле.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.93
Александр Елагин|ROI -4.46
Александр Елагин|ROI -4.46
2.99Тотал больше 3.5
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
На “Стэмфорд Бридж” пройдет матч 4-ого раунда Кубка Английской Лиги - “Челси” против ”Манчестер Юнайтед”. Пожалуй, это центральная встреча данной кубковой стадии. Даже пара “Ливерпуль” - ”Арсенал” уходит в тень. Потому, что и “Челси”, и ”Манчестер Юнайтед” как никогда нуждаются в победном результате и в продвижении по кубковой сетке, исходя из сегодняшних проблем, стоящих перед этими прославленными клубами.

В шестой раз “синие” и ”красные дьяволы” выйдут на тропу войны Кубка Лиги и вторично на стадии 1/8 финала. Ровно семь лет назад, 31 октября 2012 года, матч 4-ого раунда подарил любителям футбола просто незабываемое зрелище. На “Бридже” команды разразились девятью голами на двоих. Пять влетело в ворота гостей, которые защищал Андерс Линдегор, и четыре в ворота знаменитого Петра Чеха. Обыграв в овертайме манкунианцев, “Челси” дошел до полуфинала, где уступил будущему триумфатору турнира валлийскому “Суонси”.

Из участников того поединка “Челси” и ”Манчестер” 2012 года, у “Челси” остался один Сесар Аспиликуэта, нынешний капитан команды. А вот у “Манчестера” таковых сегодня нет. И стоит заметить, в то время в этом турнире тренеры стараются дать место в составе игрокам, которые мало выходят в матчах чемпионата, в матчах Английской Премьер-лиги.

В текущем розыгрыше текущие команды начинали свой путь с третьего раунда. “Челси” дома камня на камне не оставил от представителя второй лиги “Гримсби Таун”, “Челси” выиграл со счетом 7:1. “Юнайтед” тоже в родных стенах, но лишь в серии пенальти смог переиграть “Рочдейла”. Можно предположить, что 31 октября футболисты нас порадуют результативной игрой. Предлагаю поставить тотал больше 3,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.99
Илья Казаков|ROI -15.76
Илья Казаков|ROI -15.76
2.78Победа Челси и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на П1 и ТБ (2,5), обе забьют (нет) в матче «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что это будет верховая игра – более 2,5 голов, потому что молодежь «Челси» уже несколько лет одна из лучших в Англии, составляет основу молодежной сборной. Это люди, которые проходят сейчас в стартовый состав, для них Лэмпард – авторитет. Его идеи реализуются в полной мере, когда речь идет о составе более резервном и молодежном.

Казаков также считает важным, что поскольку команды будут играть не основными составами, то «Манчестеру», как ни грустно для болельщиков этого клуба, ничего не светит. Команда и без того низовая, а в состязании резервистов шансов в выездном матче у «МЮ» нет.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.86
Roman Rašimas|ROI 1.04
Roman Rašimas|ROI 1.04
1.9Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
4-й раунд Кубка Английской Лиги выдаётся богатым на интересные матчи. Классическое противостояние Челси и МЮ — один из них.

Почему я решил поставить на пенсионеров? Во-первых, команда Фрэнки Лэмпарда демонстрирует стабильно хорошую игру на гораздо более продолжительной дистанции, чем МЮ. Во-вторых, Лэмпард уже показал, что может доставить серьёзные проблемы любой команде (даже в первом туре против Юнайтед Челси смотрелся мощнее, но МЮ везло с реализацией). В-третьих, игроки Челси находятся в потрясающей форме, а к дьяволам по-прежнему очень много вопросов.

Многие полагают, что у МЮ больше мотивации в борьбе за Кубок. Однако я считаю, что все наоборот. Фрэнки явно хочет взять трофей в своём первом сезоне в качестве главного тренера любимой команды, а в Кубке это сделать куда проще, чем в Лиге. Кроме того, Сульшеру надо срочно исправлять ситуацию в АПЛ, а это значит, что кубком можно и пожертвовать.
0
Повторить за 1.93
Денис Бабешко|ROI 0.52
Денис Бабешко|ROI 0.52
1.9Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер не в лучшей форме. Команда показывает непонятно какие результаты. Челси в отличной форме + футбол достаточно хороший показывают. Челси играет дома, пусть даже в этом сезоне не так уж и хорошо, но ребята выйдут настроены на игру и желание брать трофеи у молодых парней есть, что не сказать про игроков Манчестер Юнайтед. Плюс Челси намерены показать, что те 4:0 в начале сезона от МЮ- ошибка. Да и сам верю в свою любимую команду- Челси. Должны брать этот матч себе в актив)
0
Повторить за 1.93
Футболмания|ROI 2.19
Футболмания|ROI 2.19
1.88Победит Челси
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
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🔥 0/0
🎁 Ставка: 1000 р.
👉 У "МЮ" не кому забивать. И в целом непонятно действуют подопечные Сульшера, которого по слухам скоро могут убрать. Лэмпард же наоборот нашёл формулу успеха и команда преображается от матча к матчу.

***

Если я делаю ставку - это не значит, что она 99% или даже 75% зайдет. Но это значит, что на дистанции вы будете сильнее и будете в плюсе.

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0
Повторить за 1.93
Герман Степаненко1|ROI 2.16
Герман Степаненко1|ROI 2.16
3.16Манчестер Юнайтед фора (0)
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Челси — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Конечно же, в этот раз фаворитом будет “Челси”. Дело даже не в том, что подопечные Лэмпарда будут принимающей стороной в этом поединке. Хотя, это тоже весомый довод в пользу хозяев “Стэмфорд Бридж”. Нынешнее состояние команд говорит о том, что команда Сульшера не способна на равных соревноваться с топ-4 АПЛ, поэтому они должны проиграть. Но учитывая, что противостояние носит принципиальный характер, МЮ может взять верх над хозяевами.Так что я рекомендую поставить в этой игре на Фору (0) гостей с коэффициентом 3.20 !
0
Повторить за 3.06
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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