Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Отар Кушанашвили
Говоря терминами изобразительного искусства, у Отарика завидная глубина резкости. Вы знаете, что такое завидная глубина резкости? Я держу в фокусе слишком многое - Нюша, грудь Бузовой, умение Собянина руководить городом и даже Английскую Премьер-лигу. И там происходят интересные вещи, которые называются “битвой лузеров хотя бы за Кубок”. Есть две команды, которые очень разочаровывают в последние годы своих 15 поклонников. 14 из них - грузинские мигранты. “Челси” и “Манчестер Юнайтед” играют очень странным образом. В прошлый раз я хотел сделать прогноз на СТАВКА TV на матч между “Ливерпулем” и “МЮ”. Я думал, что Клопп приедет на “Олд Траффорд” и победит со счетом 22:0. Причем без помощи судьи. На тему Сульшера, этого норвежского хера, я должен сказать одну важную вещь. Для меня сигнал тревоги, когда воспитанник клуба становится его главой. Как только я слышу, что воспитанник клуба восходит на пьедестал, чтобы руководить тем клубом, который его породил, я чувствую конец этого клуба. Это касается Аленичева и всех остальных. Это касается и нынешнего “Челси”. Я ничего не имею против персоналий, но получается так, что воспитанник клуба не может руководить им. Может у меня плохая память, но тогда напомните мне, когда было обратное? Мы с ребятами со СТАВКА TV, зная ситуацию изнутри, предположили, что команды не будут играть оптимальными составами. Будут играть экспериментальные составы. С поправкой на то, что команды играют очень плохо и что их вообще нужно поставить к стенке и пустить в расход, я все-таки поставлю на “Челси”. По одной простой причине - своя рубашка ближе к телу. А Роман Абрамович, мой однокашник по ПТУ №22 города Кутаиси все-таки ближе, чем культовая команда из Манчестера. “Челси” победит в этой игре со счетом 2:1. И вообще, сейчас “Манчестер Юнайтед” победит даже команда “Оренбург”. Источник: Ставка ТВ
Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Александр Шмурнов
Наконец-то МЮ показал более или менее убедительную игру на целом отрезке сезона. Это касается, прежде всего, обороны, которая и в матче с Ливерпулем, и во встрече Лиге Европы с Партизаном, и в последнем туре АПЛ с Норвичем выглядела достойно. При том, что играли манкунианцы в защите и разными сочетаниями и даже по разным схемам. Но Магуайр был на поле всякий раз, и он-то как раз и структурировал (иногда еще говорят: цементировал) оборону. Поэтому лихого развития игры от матча с Челси не жду. У лондонцев молодое нападение, и иногда ему удается очень многое, но это матч Кубка лиги, в котором наверняка сыграют не основные составы. Впрочем, и в любом сочетании атаке Челси может быть сложно против уверенно играющей линии защиты. «Тотал меньше 2.5» - 1.97 «Оба тайма тотал меньше 1.5» - 2.58 Источник: БК «ОЛИМП»
Челси — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя A Bola e Futbola
Челси - МЮ Дождаться составов, так как планируется обоими тренерами большое количество резервистов, но даже если брать это во внимание, у МЮ очень много травм. Победа «синих». Можно пробовать Тб. В предыдущем матче Кубка Челси разгромил Гримсби 7:1, а МЮ не смог в основное время победить Рочдейл. В сезоне 2012/2013 встречались команды в Кубке Лиги и устроили шоу 3:3. Должен быть реванш, хоть и выправляет ситуацию Сульшер, но Челси будет держать в голове матч первого тура. #абола