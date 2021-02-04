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Тоттенхэм — Челси прогнозы на матч 04.02.2021

Тоттенхэм — Челси
  •   АПЛ
Тоттенхэм
16:32:48
до начала матча
Челси

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Прогнозы 340

Все
Платные
denrus 47.7% WR0.28% ROI
2.21Победит Челси
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Всем доброго времени суток любители спорта! Тоттенхэм Хотспур – Челси
Футбол, Чемпионат Англии 22 тур. Тоттенхэм сейчас конкретно по моему мнению не в форме,проиграв последние две игры. Ливерпуль не спорю великий клуб и серьезный соперник,но проиграть Брайтону и нечего в игре не показать это совсем позор для Тоттенхэма.Не знаю сколько еще в шпорах продержит руководство Моуриньо,но помоему мнение ему с такими показателями команды осталось не долго. Челси красавчики с каждой игрой набирают форму и побеждают у всех.Аристократы сменили тренера Тухель по моему мнению сделал команду более атакующей,прошлая игра против Бернли показала,у гостей совсем не было шансов. Что в итоге получаем ТТХ без Кейна ноль я даже нечего не вижу что они могут предьявить против атакующего Челси. Челси задавит Шпор и накалотят им по полной,жду от Челси 2-3 гола,но это мое мнение и думаю Челси на классе переиграит разволишися ТТХ. Заиграю уверенную ставку Победит Челси.
16
Повторить за 2.2
СТАВКА ДНЯ 🏆 46.3% WR-5.37% ROI
1.81Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
СТАВКА ДНЯ 🏆

✅ Тоттенхэм : Поражение от Брайтон стало для Тоттенхэм уже 2 поражением к ряду, ну а так команда показывает хорошую игру. В АПЛ занимают 7 место с 33 очками.

✅ Челси : Из 6 матчей имеют только одно поражение. В турнирной таблице занимают можно сказать тоже самое место, что и Тоттенхэм.

⚠️ Самое главное хочу отметить, что Тоттенхэм очень редко проигрывал а домашних матчах Челси и в этот раз я думаю Тоттенхэм не проиграет и сыграет хотя бы в ничью.
0
Повторить за 1.81
Зохирджон Тохиржонович 59.8% WR1.96% ROI
1.8Тоттенхэм тотал меньше 1
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
В рамках матча 22-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между Тоттенхэмом и Челси. У обеих команд в последнее время хватает проблем. У Тоттенхэма обнажились игровые проблемы, а травма Харри Кейна их только усугубила. Идеальная возможность для Гарета Бэйла проявить себя, но валлиец сейчас смотрится невразумительно. Ожидаем, что Челси будет ближе к победе, а проблемы "шпор" приведут к не самым эффективным действиям у чужих ворот.
0
Повторить за 1.8
Mr.Miyagi..🎩 53.1% WR2.19% ROI
1.59Челси фора ()
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿АПЛ.АНГЛИЯ🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Прежде чем дать прогноз на эту встречу..как обычно подведем итоги дня.Для новеньких напомню,в конце игрового дня считаем ставки (ТОЛЬКО)с описанием + ставки без описания,которые я отметил "⭐" вот таким символом.Считаем ставки флэтом(равными суммами на каждый прогноз). Итог:
⭐Платные прогнозы: -3500Р
⭐Бесплатные прогнозы: +7400Р
Итого за день: +3900Р(флэтом).
А теперь к матчу: Тоттенхем немного забуксовал и с каждым туром опускается все ниже и ниже.Прежде всего это связано с травмами некоторых ведущих игроков.Без того же Кейна..атака Тоттенхема выглядит очень сырой. Особенно это сказывается в матчах против топ команд.
Именно такая команда и приедет сегодня к ним в гости.Челси с приходом Тухеля показывает неплохую игру. Виден определенный рисунок. Атакующий потенциал у Челси бешеный и если немного поработать над реализацией,то Челси будет забивать по 2-4 мяча в каждом матче,учитывая сколько моментов они создают.
Мой прогноз:Считаю что в данной встрече ближе к победе будут именно гости.Единственное что может спасти хозяев от поражения..это плохая реализация моментов у Челси. Думаю 1-2/0-2/1-3/0-1..гости победят.Но мы ************* нулевой форой именно из-за реализации гостей.
0
Повторить за 1.58
Денис Казанский 48.3% WR-8.25% ROI
3.58Ничья
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Известный комментатор Денис Казанский спрогнозировал результат матча «Тоттенхэм» — «Челси». Он считает, что ничья - лучший вариант для ставки на эту игру.

«Первая встреча Тухеля и Моуринью. Думаю, моральное преимущество у «Челси». Во-первых, этот клуб очень удачно играет с «Тоттенхэмом» и не проигрывает уже в 4 матчах. Во-вторых, на счету Тухеля классная победа на «Стэмфорде». Перестройка схемы, много интересного новый наставник уже дает.

Но раненный «Тоттенхэм» и Моуринью всегда опасны. Да, «Тоттенхэм» выиграл всего 1 матч из 3, это большая проблема. К тому же, команда крайне мало забивает, нет Харри Кейна. В отличие от «Челси», у которых все в порядке.

Здесь энтузиазм «Челси» может наткнуться на хладнокровие Жозе Моуринью. Когда он приперт к стенке, может выдать крутую игру. Думаю, не стоит в контексте этой игры обращать внимание на поражение от «Брайтона». Здесь будет мощнейшее сопротивление от хозяев.

Мне представляется, что при всех этих проблемах Жозе постарается сыграть в ничейку. И это может получиться. «Челси» выдает разные матчи. Перед победой над «Бернли» была совершенно неожиданная ничейная игра с «Вулвером».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и ставка Дениса Казанского
0
Повторить за 3.55
Майкл Оyэн 47.1% WR-7.31% ROI
1.79Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Томас Тухель одержал первую победу с «Челси», обыграв дома 2:0 «Бернли». А вот «Тоттенхэм» умудрился проиграть «Брайтону» 0:1. В общем, «шпорам» можно и забыть о надеждах на чемпионство, но мне интересно, сколько еще тузов в рукаве у Жозе Моуринью. Это будет крайне интересная схватка двух тренеров: конечно, «Тоттенхэм» не добился тех результатов, от которых от него ждали, но в такой встрече, как против «Челси», Моуринью разрывает всех. В общем, я предвкушаю победу «шпор» над их лондонскими противниками.

Прогноз: Тоттенхэм 2:1 Челси

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.8
eugens 50% WR-4.28% ROI
2.21Победит Челси
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
В целом игра команд соседей по турнирной таблице, но с несколькими оговорками. Челси поменяли тренера, а значит ближайшие матчи - задача показать себя и зарекомендовать. Конечно Тоттенхем сильны соперник, но тут задача принципиальная, думаю, Тухель должен добиться своего и одержать в этом матче победу.
Тоттенхем в противовес идет на спад, команда местами показывает неожиданные результаты. Например, проигрыш Брайтону (wtf что это вообще?), разгром от ливерпуля (от Ливерпуля который побед уже не знал недели три), Все это красноречиво говорит, но, конечно, команде надо идти вперед, но Челси это нужно больше. К тому же у шпор еще есть игра в запасе.
0
Повторить за 2.2
Orange 50.3% WR-4.46% ROI
2.22Победит Челси
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Команда Жозе сейчас на спаде , нету Кейна , проблему куча , в тоже время против них будет играть команда у которой сейчас эмоциональный всплеск из-за смены тренера , каждому игроку нужно показать на что он способен что бы завоевать место в основе . Многие ставят на обе забьют , я так не считаю . Челси при Тухеле еще не пропускал , плюс проблемы в нападении шпор . Думаю в этом матче Ттх сядут в оборону с 15-20 минуты . 0-1 , 0-2)
0
Повторить за 2.2
🔥TÜRKMEN BET🧿 57% WR1.43% ROI
1.79Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
«Тоттенхэм» склонен к плохой форме и сейчас находится в такой ситуации. После двух поражений в чемпионате они шестые, а хозяева - седьмые - «Челси», но лишь отстают от них по разнице мячей. Прошедшая неделя совсем не выдалась для «Тоттенхэма». Говорят, плохие вещи появляются по три, и именно это случилось с «Тоттенхэмом». Поражения в лиге от «Ливерпуля» и «Брайтона» достаточно плохи, потеря Гарри Кейна из-за травмы завершает неудачную тройку. Похоже, что все шансы на победу в Премьер-лиге исчезли, теперь они отстают от «Манчестер Сити» на 11 очков. Они на шесть отстают от финального места в Лиге чемпионов, и у них действительно есть игра с Лестер Сити. Однако, чтобы не отставать, им нужно вернуться к победе. На этой неделе они принимают «Челси», а затем «Вест Бромвич» перед выездным матчем в «Манчестер Сити». Их цель - заработать как минимум четыре очка дома на этой неделе. Только одна из четырех последних домашних игр лиги была выиграна. Пропадание в семи домашних матчах лиги - не лучший результат, и, похоже, здесь сложно сохранить чистый лист.
«Челси» выиграл свой первый матч под руководством нового тренера Томаса Тюркеля. Это была домашняя победа над «Бернли» со счетом 2: 0, но для них это трамплин, чтобы попытаться вернуться в борьбу за четверку лучших. Они также на шесть очков отстают от четвертого места, но, в отличие от «Тоттенхэма», у них нет игры в запасе. Победа над Бернли была долгожданной победой после всего двух побед в последних шести матчах лиги. Тем не менее, предстоит много работы, и их немецкие команды должны начать стрелять. Остальная часть сезона не может стать заменой до очередного летнего праздника. «Челси» вступил в эту игру, проиграв четыре из последних пяти матчей выездной лиги. В пяти из семи последних выездных игр лиги они попали в протокол. Только один раз из последних пяти они сохранили чистоту. Ставка на то, что обе команды забьют, здесь выглядит выигрышной.
0
Повторить за 1.8
Юрий Розанов 46.2% WR-6.03% ROI
3.58Ничья
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Тоттенхэм — Челси| АПЛ
Неожиданное поражение Тоттенхэма от Брайтона с сухим счетом ставит команду с Севера Лондона в трудное положение. В этой ситуации, учитывая, что Шпоры не так часто побеждают, а проигрывать им, пожалуй, что и хватит - наиболее реальным счетом смотрится ничья. Пожалуй, ее и возьму. С голами, понятно.

Источник: Олимп
0
Повторить за 3.55

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