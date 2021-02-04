СТАВКА ДНЯ 🏆
✅ Тоттенхэм : Поражение от Брайтон стало для Тоттенхэм уже 2 поражением к ряду, ну а так команда показывает хорошую игру. В АПЛ занимают 7 место с 33 очками.
✅ Челси : Из 6 матчей имеют только одно поражение. В турнирной таблице занимают можно сказать тоже самое место, что и Тоттенхэм.
⚠️ Самое главное хочу отметить, что Тоттенхэм очень редко проигрывал а домашних матчах Челси и в этот раз я думаю Тоттенхэм не проиграет и сыграет хотя бы в ничью.
✅ Тоттенхэм : Поражение от Брайтон стало для Тоттенхэм уже 2 поражением к ряду, ну а так команда показывает хорошую игру. В АПЛ занимают 7 место с 33 очками.
✅ Челси : Из 6 матчей имеют только одно поражение. В турнирной таблице занимают можно сказать тоже самое место, что и Тоттенхэм.
⚠️ Самое главное хочу отметить, что Тоттенхэм очень редко проигрывал а домашних матчах Челси и в этот раз я думаю Тоттенхэм не проиграет и сыграет хотя бы в ничью.