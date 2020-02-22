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Челси — Тоттенхэм прогнозы на матч 22.02.2020

Челси — Тоттенхэм
  •  АПЛ
Челси
03:21:59
до начала матча
Тоттенхэм
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Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
В минувший понедельник Челси проиграл очень важный домашний поединок против Манчестер Юнайтед со счетом 0:2, показав довольно слабую игру. Это поражение хоть и оставило "аристократов" на четвертой строчке в турнирной таблице, но существенно приблизило конкурентов в борьбе за место в Лиге Чемпионов. Тот же Тоттенхэм, идущий на пятой позиции, отстает от Челси всего на одно очко. Проигрывать в предстоящей игре команда Фрэнка Лэмпарда не может себе позволить. Однако, у Тоттенхэма есть свои планы на субботнее дерби. "Шпоры" находятся в отличной форме, выиграв три последних встречи кряду, а общая беспроигрышная серия Тоттенхэма в данный момент насчитывает 6 поединков. Также, Тоттенхэм имеет примерно равные показатели с Челси по многим пунктам, да и в целом, обе команды очень похожи друг на друга. Свой гол команда Жозе Моуриньо просто обязана оформить в эту субботу.
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Челси традиционно плохо играет с топами дома в этом сезоне (см статистику, это кошмар какой-то). У Тоттенхема тоже не все в порядке в последнее время, сломано нападение в лице Кейна, но и без него есть кому забивать, Сон Хын Мин в предыдущих матчах был хорош!! Кстати все увидели слабую игру ТТХ в ЛЧ с Лейпцигом? А то что состав полурезервный был ни кого не смутило? Странно но Моуринью сливает ЛЧ. Тут победа гостей (я подстрахуюсь).
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Как бы ни был Тоттенхэм плох в матче с Лейпцигом - все равно у него есть шансы. Да, Челси фаворит. Но уж больно много он пропускает, чтоб ставить на него, не глядя в линию. Глядим. И что мы там видим? Абсолютное главенство синих. Даже если б я не видел у команды Моуриньо ни одного шанса - все равно надо ставить андердога. Даже на Сити столько не давали. Хотя б одну ставку, но надо. А забивают и пропускают в Англии и те и другие почти всегда. «Обе забьют за 1.76» «П2(0) за 3.44» Источник: БК Олимп
Прогнозы 1419
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Платные
Зарабатывай на спорте и азарте53.4% WR3.65% ROI
Зарабатывай на спорте и азартеROI 3.65
1.81Обе команды забьют - Да
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
В минувший понедельник Челси проиграл очень важный домашний поединок против Манчестер Юнайтед со счетом 0:2, показав довольно слабую игру. Это поражение хоть и оставило "аристократов" на четвертой строчке в турнирной таблице, но существенно приблизило конкурентов в борьбе за место в Лиге Чемпионов. Тот же Тоттенхэм, идущий на пятой позиции, отстает от Челси всего на одно очко. Проигрывать в предстоящей игре команда Фрэнка Лэмпарда не может себе позволить.

Однако, у Тоттенхэма есть свои планы на субботнее дерби. "Шпоры" находятся в отличной форме, выиграв три последних встречи кряду, а общая беспроигрышная серия Тоттенхэма в данный момент насчитывает 6 поединков. Также, Тоттенхэм имеет примерно равные показатели с Челси по многим пунктам, да и в целом, обе команды очень похожи друг на друга. Свой гол команда Жозе Моуриньо просто обязана оформить в эту субботу.
0
Повторить за 1.92
Ашхабад Скромный13.3% WR-6.86% ROI
Ашхабад СкромныйROI -6.86
3.52Тоттенхэм фора (0)
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси традиционно плохо играет с топами дома в этом сезоне (см статистику, это кошмар какой-то).
У Тоттенхема тоже не все в порядке в последнее время, сломано нападение в лице Кейна, но и без него есть кому забивать, Сон Хын Мин в предыдущих матчах был хорош!! Кстати все увидели слабую игру ТТХ в ЛЧ с Лейпцигом? А то что состав полурезервный был ни кого не смутило? Странно но Моуринью сливает ЛЧ. Тут победа гостей (я подстрахуюсь).
0
Повторить за 3.52
Юрий Розанов45.3% WR-10.07% ROI
Юрий РозановROI -10.07
3.45Тоттенхэм фора (0)
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Как бы ни был Тоттенхэм плох в матче с Лейпцигом - все равно у него есть шансы. Да, Челси фаворит. Но уж больно много он пропускает, чтоб ставить на него, не глядя в линию. Глядим. И что мы там видим? Абсолютное главенство синих. Даже если б я не видел у команды Моуриньо ни одного шанса - все равно надо ставить андердога. Даже на Сити столько не давали. Хотя б одну ставку, но надо. А забивают и пропускают в Англии и те и другие почти всегда.

«Обе забьют за 1.76»
«П2(0) за 3.44»

Источник: БК Олимп
1
Повторить за 3.52
Gagik53.7% WR8.51% ROI
GagikROI 8.51
2.4Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Всем Доброе утро в рамках 27 тура АПЛ будет сыгран один из центральных матчей дня между Челси-Тоттэнхэмом,не будем забегать в турнирные перипетии в ЛЧ,не будут иметь не какого значения в прогнозе к данному матчу.
Выскажу свое мнение в декабре месяце между ними был сыгран матч на стадионе Шпор где команда Лэмпарда смогла переиграть команду Маура 2-0,сегодня между ними можно сказать ответочка что же даст команда маура в этой игре.Ряд травмированный лидеров Кейн,Сон уход Эриксена с команды в Интер-так же отсутствие Сиссоко,Фойта дает не кое послабление составу команды Маура в АПЛ,Игра пренципиальная не только после поражения на домашнем стадионе Тэттенхема но так же и соседей по таблице которые разделяют 1 очко между собою.
Последние 2 игры они отыграли
22.12.19 АПЛ Тоттенхэм Челси 0 : 2
28.02.19 АПЛ Челси Тоттенхэм 2 : 0
и оба матча Челси брал сухой вверх,сегодня исходя из этого думаю данная статистическая серия прервется и хозяева и гости произведут обмен голами,но исходя из того что Челси играть с баварией в лч она не будет играть в через мерно голевой футбол вижу тут такие счета как 1-1,2-1,1-2,и по этому возьму такую ставку на данный матч как оз+тм4.5
Спасибо всем)
10
Повторить за 2.43
Мaксим Калиниченко47.2% WR-1.23% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -1.23
2.4Челси фора (-1)
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
«Челси» выиграл три последних матча у «Тоттенхэма», но отомстят ли «шпоры» сегодня?

«Челси» не лучшим образом проводит сезон, но при этом команда Фрэнка Лэмпарда справляется со своей главной задачей – держится в зоне Лиги Чемпионов. Однако, ситуация для «пенсионеров» довольно непростая – сзади их подпирает «Тоттенхэм, да и «Манчестер Юнайтед» явно еще собирается за место в четверке побороться.

«Тоттенхэм» также делает ставку на финиш в первой четверке, но пока находится на пятом месте. Тем не менее, вся борьба для «шпор» еще впереди, учитывая дистанцию в один балл от четвертого «Челси». На неделе «Тоттенхэм» проиграл 0:1 «Лейпцигу» на своем поле, за счет чего значительно снизил свои шансы на выход в плей-офф.

«Челси» в последнее время выглядит не лучшим образом – проиграв 0:2 «Манчестер Юнайтед» в последнем туре, «пенсионеры» продлили серию без побед в чемпионате до четырех матчей, позволив конкурентам подобраться к себе вплотную.

Сегодня команда Лэмпарда имеет возможность вновь создать для себя комфортный гандикап и измотанный Лигой Чемпионов и травмами «Тоттенхэм» вряд ли окажет серьезное сопротивление.

Предлагаю поставить на азиатскую фору (-1) на «Челси» за коэффициент 2.50

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.4
🏆Cristiano Ronaldo54.8% WR10.78% ROI
🏆Cristiano RonaldoROI 10.78
2.09Победа Челси и тотал меньше 4.5 - Да
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси-Тоттенхем.
Ну тут я даже выдумывать ничего не буду.Тоттенхем ослаблен и обессилен после поражения на домашней арене от Лейпцига.Моуринью сейчас увлечен разработкой коварного плана на ответный матч в Германии и не будет рвать жилы изо всех сил и травмировать игроков основы.Ну а Челси просто зол после поражения от МЮ на домашней арене и соскучился по чистым победам,ибо у Челси на лицо явный спад в игре относительно старта чемпионата,им пора бы взять себя в руки.Лэмпард будет просто дурачком если не воспользуется разбитостью "шпор"и этим подарком судьбы в виде явных трёх очков.Удачи✌️
0
Повторить за 2.03
Матч ТВ63.6% WR0.45% ROI
Матч ТВROI 0.45
1.31Тотал больше 1.5
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Последние неудачи «синих» привели к тому, что они рискуют потерять свое четвертое место, которое имеет очень важную роль, ведь позволяет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Итак, «Челси» однозначно нужно настраиваться на победу, и, как нам кажется, у хозяев поля будут все шансы набрать три очка. Большим плюсом для них является то, что в середине недели они отдыхали, тогда как «Тоттенхэм» потерял много сил в противостоянии с «Лейпцигом». Кроме того, «шпоры» имеют огромные проблемы в атаке после травм Сон Хын Мина и Гарри Кейна.
0
Повторить за 1.31
Виктор Гусев50.5% WR-5.11% ROI
Виктор ГусевROI -5.11
2.2Победит Тоттенхэм или ничья
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Хочу предложить вам прогноз на матч 27-го тура АПЛ. "Челси" на своем поле принимает "Тоттенхэм".

Это чемпионат Англии, но у обеих команд есть задачи в Лиге чемпионов. Никто не отменяет национальное первенство и не переносит их ради еврокубкового турнира. Смотрите, что получается: календарь очень плотный. "Челси" проводит матч "Тоттенхэмом" за три дня до игры с "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов. Наверное, это будет давить на "Челси", потому что нет двух составов, да и не выпустишь резервный состав ни в одном из этих матчей. Разница всего в три дня - в голове футболистов "Челси" это должно сидеть.

У "Тоттенхэма" все наоборот. Он выйдет на матч с "Челси" три дня спустя после игры 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом" дома. Здесь можно говорить не об озабоченности будущими результатами, а просто об элементарной усталости после игры. Нужно держаться и пытаться победить.

Вот такая история. Попытаемся оценить, в какой форме и в каком настроении команды подойдут к этому матчу. Они играли в первом круге 22 декабря. Матч был на поле "Тоттенхэма", победителем стал "Челси" со счетом 2:0. Возможно, футболисты "Тоттенхэма" еще будут думать еще и о реванше. Если говорить о позиции в чемпионате Англии, то здесь идет борьба за попадание в четверку лучших, чтобы и на будущий год в Лиге чемпионов сразиться.

Что было в предыдущем туре? "Тоттенхэм" в своем стиле сумел вырвать победу у "Астон Виллы" на последних минутах со счетом 3:2. В отсутствие Кейна пришли другие бомбардиры. Сон забил два мяча, один из них с пенальти. "Челси" уступил в счете "МЮ", игра завершилась 0:2 и победой "Манчестера".

Обсудим последние пять матчей "Тоттенхэма" . Мы говорим об эмоциональном кризисе "Тоттенхэма". Но четыре победы в пяти последних матчах. В трех случаях это победа с разницей в один мяч. "Тоттенхэм" пропускает, конечно, но он и забивает. "Тоттенхэм" дожимает соперника.

"Челси" в последних матчах - две победы, две ничьи и два поражения. Такая вот ситуация. Мой прогноз будет таким: в матче "Челси" - "Тоттенхэм" гости не проиграют с коэффициентом 2,05.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.18
Артык Эрбоев40.6% WR-8.49% ROI
Артык ЭрбоевROI -8.49
2.05Тотал меньше 2.5
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм»

Моуриньо назвал своих подопечных «пистолетом без патронов» после поражения от «Лейпцига». Но для того, чтобы удачно обороняться на «Стэмфорд Бридж», португальскому тренеру может не потребоваться оружие, и думаем, что именно этим команда Жозе и займется в субботу. Ожидаем не самую богатую на голы встречу, так как у гостей банально некому отправлять мячи в чужие ворота, а хозяева вряд ли сумеют отметиться большим количеством голов против «автобуса» у соперника, да и много сил перед Лигой чемпионов тратить вряд ли захотят.

Сыграет ли низовая ставка?
0
Повторить за 1.88
Муратбек Нарынбаев1100% WR0.57% ROI
Муратбек Нарынбаев1ROI 0.57
1.86Обе команды забьют - Да
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Привет всем,сегодня состоится матч между командами Челси и Тотенхэм,Челси в АПЛ расположен на 4-ой строчке турнирной таблицы,а строчкой ниже Тотенхэм.В последний раз эти команды встречались в декабре прошлого года,где Челси одержала победу в гостях у Тотенхэма.Посмотрим результаты нынешнего сезона АПЛ:Челси сыграла 26 матчей,одержала 12 побед,5 ничьих и 9 поражений,Тотенхэм за те же матчи одержала 11 побед,7 ничьи и 8 поражений.По моему мнению Тотенхэм мотивирован победить и бросит все силы,чтобы заработать очки,думаю матч будет результативным, можно ещё взять ТБ(2,5),но меня устраивает ОБЗ и коэф хороший.Желаю всем удачи.
0
Повторить за 1.92
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 24%
  • 19%
  • 10%
  • 6%
  • 4%