Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Зарабатывай на спорте и азарте В минувший понедельник Челси проиграл очень важный домашний поединок против Манчестер Юнайтед со счетом 0:2, показав довольно слабую игру. Это поражение хоть и оставило "аристократов" на четвертой строчке в турнирной таблице, но существенно приблизило конкурентов в борьбе за место в Лиге Чемпионов. Тот же Тоттенхэм, идущий на пятой позиции, отстает от Челси всего на одно очко. Проигрывать в предстоящей игре команда Фрэнка Лэмпарда не может себе позволить. Однако, у Тоттенхэма есть свои планы на субботнее дерби. "Шпоры" находятся в отличной форме, выиграв три последних встречи кряду, а общая беспроигрышная серия Тоттенхэма в данный момент насчитывает 6 поединков. Также, Тоттенхэм имеет примерно равные показатели с Челси по многим пунктам, да и в целом, обе команды очень похожи друг на друга. Свой гол команда Жозе Моуриньо просто обязана оформить в эту субботу.

Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Ашхабад Скромный Челси традиционно плохо играет с топами дома в этом сезоне (см статистику, это кошмар какой-то). У Тоттенхема тоже не все в порядке в последнее время, сломано нападение в лице Кейна, но и без него есть кому забивать, Сон Хын Мин в предыдущих матчах был хорош!! Кстати все увидели слабую игру ТТХ в ЛЧ с Лейпцигом? А то что состав полурезервный был ни кого не смутило? Странно но Моуринью сливает ЛЧ. Тут победа гостей (я подстрахуюсь).