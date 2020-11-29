Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров
Лидер чемпионата в гостях на «Стэмфорд Бридж». Бывший игрок будет испытывать своего бывшего тренера на прочность его лидерских амбиций. В прошлом сезоне Лэмпард выдержал экзамен у своего бывшего босса и обыграл «Тоттенхэм». В этом сезоне Моуринью усилился и готов сражаться за титул. На этот раз «Челси» перед экзаменом, похоже, на спаде. Победа над «Бернли» и ничьи с «Арсеналом» и «Лестером», поражение от Сульшера. А вот Моуринью, похоже, в самом соку. И его 2:0 с «Манчестер Сити» - серьёзная заявка на продолжение банкета на вершине АПЛ. И лёгкий разгром «Лудогорца» в ЛЕ за три дня до встречи с «Челси» - ещё одно подтверждение того, что Моуринью вернулся всерьёз и собирается выигрывать трофеи. Источник: LegalBet
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Денис Казанский
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ОЗ + ТБ (2.5) в матче Челси — Тоттенхэм. Вот его доводы: «Конечно, мы должны обратить внимание на то, что “Челси” 10 матчей не проигрывает — это круто. 6 побед подряд — совсем здорово. Да, у них уже хорошая химическая формула в атаке. В обороне с приходом Менди тоже порядок. Но Жозе Моуринью куда искушеннее, чем Фрэнк Лэмпард. Ему будет чуть проще придумать план на эту игру. Кроме того, команда побеждает в 7 из 8 матчей. “Тоттенхэм” набрал мощь. Думаю, будет очень сложный поединок для “Челси”. И определенно обе забьют в этой встрече. Но мне кажется, это не ограничится результативной ничьей, кто-то должен победить и будет веселая игра». Источник: РБ / “Челси” — “Тоттенхэм”: прогноз и ставка Дениса Казанского
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Kирилл Дементьев
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) + обе забьют в матче Челси - Тоттенхэм. Вот его доводы: «Один из самых интересных матчей этого тура. Три года Манчестер и Ливерпуль не подпускали Лондон к борьбе за чемпионство. Но вот в этом году, похоже, «Челси» и «Тоттенхэм» могут нанести ответный удар. «Тоттенхэм» очень здорово сыграл против «Ман Сити», использовав все слабые места «горожан», прежде всего на переходных стадиях атаки и обороны. И, конечно, связка Кейн-Сон по-прежнему прекрасно работает. У «Челси» достаточно быстро вписались новички. Вернер и Абрахам успели образовать довольно продуктивный тандем. Думаю, Лэмпард сделает выводы из тех ошибок, что допустил Пеп. В центре поля у синих будет более плотная и вязкая история». Источник: РБ / «Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева