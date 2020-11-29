Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров Лидер чемпионата в гостях на «Стэмфорд Бридж». Бывший игрок будет испытывать своего бывшего тренера на прочность его лидерских амбиций. В прошлом сезоне Лэмпард выдержал экзамен у своего бывшего босса и обыграл «Тоттенхэм». В этом сезоне Моуринью усилился и готов сражаться за титул. На этот раз «Челси» перед экзаменом, похоже, на спаде. Победа над «Бернли» и ничьи с «Арсеналом» и «Лестером», поражение от Сульшера. А вот Моуринью, похоже, в самом соку. И его 2:0 с «Манчестер Сити» - серьёзная заявка на продолжение банкета на вершине АПЛ. И лёгкий разгром «Лудогорца» в ЛЕ за три дня до встречи с «Челси» - ещё одно подтверждение того, что Моуринью вернулся всерьёз и собирается выигрывать трофеи. Источник: LegalBet

Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Денис Казанский Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ОЗ + ТБ (2.5) в матче Челси — Тоттенхэм. Вот его доводы: «Конечно, мы должны обратить внимание на то, что “Челси” 10 матчей не проигрывает — это круто. 6 побед подряд — совсем здорово. Да, у них уже хорошая химическая формула в атаке. В обороне с приходом Менди тоже порядок. Но Жозе Моуринью куда искушеннее, чем Фрэнк Лэмпард. Ему будет чуть проще придумать план на эту игру. Кроме того, команда побеждает в 7 из 8 матчей. “Тоттенхэм” набрал мощь. Думаю, будет очень сложный поединок для “Челси”. И определенно обе забьют в этой встрече. Но мне кажется, это не ограничится результативной ничьей, кто-то должен победить и будет веселая игра». Источник: РБ / “Челси” — “Тоттенхэм”: прогноз и ставка Дениса Казанского