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Челси — Тоттенхэм прогнозы на матч 29.11.2020

Челси — Тоттенхэм
  •   АПЛ
Челси
18:38:14
до начала матча
Тоттенхэм
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Лидер чемпионата в гостях на «Стэмфорд Бридж». Бывший игрок будет испытывать своего бывшего тренера на прочность его лидерских амбиций. В прошлом сезоне Лэмпард выдержал экзамен у своего бывшего босса и обыграл «Тоттенхэм». В этом сезоне Моуринью усилился и готов сражаться за титул. На этот раз «Челси» перед экзаменом, похоже, на спаде. Победа над «Бернли» и ничьи с «Арсеналом» и «Лестером», поражение от Сульшера. А вот Моуринью, похоже, в самом соку. И его 2:0 с «Манчестер Сити» - серьёзная заявка на продолжение банкета на вершине АПЛ. И лёгкий разгром «Лудогорца» в ЛЕ за три дня до встречи с «Челси» - ещё одно подтверждение того, что Моуринью вернулся всерьёз и собирается выигрывать трофеи. Источник: LegalBet
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ОЗ + ТБ (2.5) в матче Челси — Тоттенхэм. Вот его доводы: «Конечно, мы должны обратить внимание на то, что “Челси” 10 матчей не проигрывает — это круто. 6 побед подряд — совсем здорово. Да, у них уже хорошая химическая формула в атаке. В обороне с приходом Менди тоже порядок. Но Жозе Моуринью куда искушеннее, чем Фрэнк Лэмпард. Ему будет чуть проще придумать план на эту игру. Кроме того, команда побеждает в 7 из 8 матчей. “Тоттенхэм” набрал мощь. Думаю, будет очень сложный поединок для “Челси”. И определенно обе забьют в этой встрече. Но мне кажется, это не ограничится результативной ничьей, кто-то должен победить и будет веселая игра». Источник: РБ / “Челси” — “Тоттенхэм”: прогноз и ставка Дениса Казанского
Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) + обе забьют в матче Челси - Тоттенхэм. Вот его доводы: «Один из самых интересных матчей этого тура. Три года Манчестер и Ливерпуль не подпускали Лондон к борьбе за чемпионство. Но вот в этом году, похоже, «Челси» и «Тоттенхэм» могут нанести ответный удар. «Тоттенхэм» очень здорово сыграл против «Ман Сити», использовав все слабые места «горожан», прежде всего на переходных стадиях атаки и обороны. И, конечно, связка Кейн-Сон по-прежнему прекрасно работает. У «Челси» достаточно быстро вписались новички. Вернер и Абрахам успели образовать довольно продуктивный тандем. Думаю, Лэмпард сделает выводы из тех ошибок, что допустил Пеп. В центре поля у синих будет более плотная и вязкая история». Источник: РБ / «Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
Прогнозы 200
Все
Платные
Ровшан Аскеров50.6% WR-10.38% ROI
3.75Победит Тоттенхэм
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Лидер чемпионата в гостях на «Стэмфорд Бридж». Бывший игрок будет испытывать своего бывшего тренера на прочность его лидерских амбиций. В прошлом сезоне Лэмпард выдержал экзамен у своего бывшего босса и обыграл «Тоттенхэм». В этом сезоне Моуринью усилился и готов сражаться за титул.

На этот раз «Челси» перед экзаменом, похоже, на спаде. Победа над «Бернли» и ничьи с «Арсеналом» и «Лестером», поражение от Сульшера. А вот Моуринью, похоже, в самом соку. И его 2:0 с «Манчестер Сити» - серьёзная заявка на продолжение банкета на вершине АПЛ.

И лёгкий разгром «Лудогорца» в ЛЕ за три дня до встречи с «Челси» - ещё одно подтверждение того, что Моуринью вернулся всерьёз и собирается выигрывать трофеи.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 3.56
Денис Казанский48.4% WR-7.14% ROI
2.14Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ОЗ + ТБ (2.5) в матче Челси — Тоттенхэм. Вот его доводы:

«Конечно, мы должны обратить внимание на то, что “Челси” 10 матчей не проигрывает — это круто. 6 побед подряд — совсем здорово. Да, у них уже хорошая химическая формула в атаке. В обороне с приходом Менди тоже порядок.

Но Жозе Моуринью куда искушеннее, чем Фрэнк Лэмпард. Ему будет чуть проще придумать план на эту игру. Кроме того, команда побеждает в 7 из 8 матчей. “Тоттенхэм” набрал мощь.

Думаю, будет очень сложный поединок для “Челси”. И определенно обе забьют в этой встрече. Но мне кажется, это не ограничится результативной ничьей, кто-то должен победить и будет веселая игра».

Источник: РБ / “Челси” — “Тоттенхэм”: прогноз и ставка Дениса Казанского
0
Повторить за 2.05
Kирилл Дементьев43.9% WR-5.23% ROI
1.82Тотал больше 2.5
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) + обе забьют в матче Челси - Тоттенхэм. Вот его доводы:

«Один из самых интересных матчей этого тура. Три года Манчестер и Ливерпуль не подпускали Лондон к борьбе за чемпионство. Но вот в этом году, похоже, «Челси» и «Тоттенхэм» могут нанести ответный удар.

«Тоттенхэм» очень здорово сыграл против «Ман Сити», использовав все слабые места «горожан», прежде всего на переходных стадиях атаки и обороны. И, конечно, связка Кейн-Сон по-прежнему прекрасно работает.

У «Челси» достаточно быстро вписались новички. Вернер и Абрахам успели образовать довольно продуктивный тандем. Думаю, Лэмпард сделает выводы из тех ошибок, что допустил Пеп. В центре поля у синих будет более плотная и вязкая история».

Источник: РБ / «Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
0
Повторить за 1.83
Георгий Черданцев48.7% WR-3.71% ROI
3.6Ничья
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ничью в матче Челси — Тоттенхэм. Вот его доводы:

«Думаю, в этом матче будет ничья, 0:0 или 1:1. Команды, как правило, между собой играют низовые матчи. Да и вообще не отличаются результативностью (конечно, есть крупные счета, но это скорее исключение из правил).

«Тоттенхэм» — лучшая команда лиги по матчам на выезде (пусть он их пока сыграл немного, но результат есть). «Челси» (как и «Тоттенхэм») имеет длинную серию без поражений. Наверное, Моуринью будет это также учитывать. Думаю, для Жозе приоритет — не проиграть, продлить беспроигрышную серию. Команды уже играли не так давно вничью в Кубке лиги, там был счет 1:1.

Считаю, что и здесь плюс-минус такой результат стоит ждать. Но я не люблю ставку ТМ (2,5), быстрый гол может все испортить.

Поэтому стоит смотреть в сторону ничьей. Х в первом тайме или в матче».

Источник: РБ /
“Челси” – “Тоттенхэм”: прогноз и ставка Георгия Черданцева
0
Повторить за 3.72
Виктор Гусев50.8% WR-3.25% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня мой прогноз на матч десятого тура АПЛ. 29 ноября мы увидим лондонское дерби "Челси" - "Тоттенхэм". Я чувствую, как жаждет победы для "Тоттенхэма в этом гостевом матче на поле "Челси" Жозе Моуринью.

Команды находятся на самом верху турнирной таблицы. "Тоттенхэм" лидирует и делит место с "Ливерпулем", но опережает его по дополнительным показателям. "Челси" на третьем месте, он отстает на два очка.

Сразу вспомним, что в прошлом сезоне "Челси" дважды выигрывал "Тоттенхэм". Но был матч в этом сентябре, когда на поле "Тоттенхэма" была ничья 1:1, а затем победа по пенальти 5:4.

Игра в воскресенье - это большой соблазн поговорить на тему того, что обоих команды были матчи в еврокубках на неделе. "Челси" играл во вторник, а "Тоттенхэм" - в четверг. У "Тоттенхэма" меньше было времени для отдыха.

Вы знаете, это преимущество в два дня нивелируется другими обстоятельствами. "Челси", например, играл на французском поле "Ренна" и одержал непростую победу 2:1. Жиру забил уже в добавленное время.

"Тоттенхэм" играл с болгарским "Лудогорцем" на своем поле. "Тоттенхэм" выпустил смешанный состав, дав отдых лидерам. Он легко победил 4:0. Поэтому на разницу во времени не стоит обращать большого внимания.

В матчах между этими клубами чаще всего забивается три или даже больше мячей. По статистике это будет игра лучшей атаки Премьер-лиги против лучшей обороны. "Челси" забил 22 мяча, а "Тоттенхэм" пропустил девять. Это все условно, ведь если посмотреть на разницу забитых и пропущенных, то у "Челси" это 22 к десяти, а у "Тоттенхэма" 21 к девяти.

Дуэт Сон и Кейн впереди у "Тоттенхэма" - разве это не лучшая пара нападающих в Лиге? Я вынужден согласиться. Сон забил девять, Кейн забил семь. Им с "Лудогорцем" дали отдохнуть. Отдохнул и основной голкипер Льорис.

Если говорить об обороне, то обратим внимание на ныне основного голкипера "Челси" - Менди. В последних пяти матчах он пропустил всего один мяч.

Обе команды с хорошей атакой, которая сможет взять верх над мощной обороной. Обычно забивается много мячей в этих матчах. Все это дает мне право и возможность как-то спрогнозировать количество голов в этой игре.

В матче "Челси" - "Тоттенхэм", мне кажется, забьют обе команды.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.666
Mil1taryForcesStYle50% WR0.38% ROI
3.78Ничья
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Оба клуба сейчас находятся на пике своей формы, так что отдать здесь кому-то предпочтение довольно сложно. Многие верят в победу Челси, но у "синих" в этом сезоне была только одна игра с топ-клубом - с Ливерпулем, и в той встрече команда Лэмпарда потерпела фиаско. В победу Тоттенхэма тоже мало верится, так как в очных встречах преимущество на стороне Челси. Так что ничья здесь будет довольно логичным результатом.
0
Повторить за 3.72
Юрий Розанов46.5% WR-5.76% ROI
1.81Победит Тоттенхэм или ничья
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Это дерби лондонского севера и юга. Где, как правило, забивается 2-3 гола (возьму обязательно) и крайне сложно выбрать победителя в трехисходке. Тут вероятности почти одинаковые. Потому пускай все решит линия. Смотрим. Челси настолько явный фаворит, что аж не по себе. Надо играть Тоттеннхэм, чем бы дело не кончилось.

Источник: Olimp
0
Повторить за 1.8
Мама Стифлера54.3% WR1.35% ROI
1.83Тотал больше 2.5
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Повторить за 1.83
Ejder İsayev261.6% WR-5.72% ROI
2.05Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
2:1
0
Повторить за 2.05
Мишаня Морозов0% WR-0.67% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси — Тоттенхэм| АПЛ
Челси как и тотенхем находятся в топе английской турнирной таблице, будет открытый футбол
0
Повторить за 1.666
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