Челси — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня мой прогноз на матч десятого тура АПЛ. 29 ноября мы увидим лондонское дерби "Челси" - "Тоттенхэм". Я чувствую, как жаждет победы для "Тоттенхэма в этом гостевом матче на поле "Челси" Жозе Моуринью. Команды находятся на самом верху турнирной таблицы. "Тоттенхэм" лидирует и делит место с "Ливерпулем", но опережает его по дополнительным показателям. "Челси" на третьем месте, он отстает на два очка. Сразу вспомним, что в прошлом сезоне "Челси" дважды выигрывал "Тоттенхэм". Но был матч в этом сентябре, когда на поле "Тоттенхэма" была ничья 1:1, а затем победа по пенальти 5:4. Игра в воскресенье - это большой соблазн поговорить на тему того, что обоих команды были матчи в еврокубках на неделе. "Челси" играл во вторник, а "Тоттенхэм" - в четверг. У "Тоттенхэма" меньше было времени для отдыха. Вы знаете, это преимущество в два дня нивелируется другими обстоятельствами. "Челси", например, играл на французском поле "Ренна" и одержал непростую победу 2:1. Жиру забил уже в добавленное время. "Тоттенхэм" играл с болгарским "Лудогорцем" на своем поле. "Тоттенхэм" выпустил смешанный состав, дав отдых лидерам. Он легко победил 4:0. Поэтому на разницу во времени не стоит обращать большого внимания. В матчах между этими клубами чаще всего забивается три или даже больше мячей. По статистике это будет игра лучшей атаки Премьер-лиги против лучшей обороны. "Челси" забил 22 мяча, а "Тоттенхэм" пропустил девять. Это все условно, ведь если посмотреть на разницу забитых и пропущенных, то у "Челси" это 22 к десяти, а у "Тоттенхэма" 21 к девяти. Дуэт Сон и Кейн впереди у "Тоттенхэма" - разве это не лучшая пара нападающих в Лиге? Я вынужден согласиться. Сон забил девять, Кейн забил семь. Им с "Лудогорцем" дали отдохнуть. Отдохнул и основной голкипер Льорис. Если говорить об обороне, то обратим внимание на ныне основного голкипера "Челси" - Менди. В последних пяти матчах он пропустил всего один мяч. Обе команды с хорошей атакой, которая сможет взять верх над мощной обороной. Обычно забивается много мячей в этих матчах. Все это дает мне право и возможность как-то спрогнозировать количество голов в этой игре. В матче "Челси" - "Тоттенхэм", мне кажется, забьют обе команды. Источник: Ставка ТВ