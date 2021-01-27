Хотелось бы увидеть хорошую игру Челси после ухода Лэмпэрда. Но, есть одно но. Для реализации нужно будет время, и игроки тоже не могут сразу адаптироваться после замены тренера. Смотря на последние игры Челси думаю они могут забить, но и пропустить. У них состав хорошая, но в защите есть недостатки. А волки не прощают ошибки, но и сами много ошибаются. Слишком рано ************* их кредо. В таких раскладах думаю ОЗ самый лучший вариант, и не составит особого труда.
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Чемпиона Английской премьер лиги 20 тур💥💥🔥🔥 Челси-Вулверхэмптон На днях у хозяев поля произошло значимое событие!!! Главный тренер аристократов Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку и это может встряхнуть команду, ведь зачастую именно после отставки главного тренера команда дает результат в предстоящем матче!!! Игрокам необходимо доказать свою состоятельность, благо Вулверхэмтон тоже лихорадит в последнее время и подбор игроков по качеству у Челси на много лучше!!! Волки в последнем туре проиграли Вест Бромвичу, ведя по ходу встречи 2-1 (2-3 окончательный счет) Если Челси хотят попасть в еврокубки им необходимо сегодня побеждать!!! 💥💥💥Мой прогноз П1
Увы, утром понедельника время Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси» истекло. Футбол ‒ это жестокая игра, и игрокам «Челси» придется немедленно привыкнуть к новым условиям, тем более дома они играют против «волков». Гости могут создать много проблем, но после того, как тяжелейшую травму головы получил Рауль Хименес, «волки» нынче не те. Они все же забьют, но я все же жду хоть какую-нибудь реакцию «Челси». И если она будет, то «синие» заслуженно победят.
💣 Букмекеры с осторожностью подходят к этому матчу - не верят в обмен голами. Согласен команды играют в этом сезоне ниже уровня своих возможностей, но проблемы в обороне довольно большие, а очки нужны всем. Мне кажется голы будут... К тому же:
📊 В последних 7/ из 10 матчей, с участием Вулверхэмптона - забивают обе команды. В этом сезоне гости играют весело - много забивает и много пропускает. Крайне необходимо добирать очки.
💡 Кресло под Лэмпардом буквально шатается из стороны в сторону - только победы, а какие победы без забитых голов?
🎯Что касается личных встреч? В 4/ из 5 последних матчах ставка Обе Забьют зашла
📌Учитывая данные показатели а также атакующий характер игры обеих команд в течение всего сезона и личных встречах, выбор ставки следующий:
🎲Обе Забьют🎲
P. S. Либо в лайве посмотреть матч и дождаться приличного "кэфа" на ставку тотал 1,5б
Непростая игра для прогнозирования, в которой мы предлагаем избегать пари на исход. Зато, перспективно смотрится выбор в пользу результативности данного поединка. Гостям сейчас нечего терять и можно рисковать. "Челси" тоже потерял турнирные позиции в последнее время, что должно вынудить больше думать про атаку. Обе команды имеют хороших исполнителей впереди, но слабовато смотрятся в обороне. Предполагаем, что игра между ними получится на встречных курсах и порадует обилием забитых голов. Но лучше перестраховаться и взять ТБ 2.
Всем доброго времени суток! Сегодня будет интересный матч , Челси дома принимает Вулверхэмптон . Самый главный аспект в этом матче то , что у Челси назначен новый тренер Тухель . Когда происходит смена тренера , то на команду это влияет очень хорошо - игроки пытаются показать себя с лучшей стороны. Челси сейчас не показывает стабильную игру , дорогостоящий Вернер совсем не даёт результаты и не забил пенальти в последнем матче в кубке . Надеюсь , выпустят Абрахама который сделал хет-трик в кубковом поединке. Напомним что один из нападающих у гостей травмирован , а второй "забивной" в последнее время не забивает. Думаю , хозяева возьмут этот матч со счётом 2-1 или 2-0 , возможно будет 3-1 . Оз риск в этом матче , но это футбол здесь все возможно .
Футбольный журналист Артур Петросьян предлагает ставку на матч Челси - Вулверхэмптон. Его прогноз - ИТБ1 (1,5). Вот, как эксперт объяснил свой выбор:
«Почти не сомневаюсь, что за сменой тренера пойдет постепенный подъем по турнирной таблице. У Лэмпарда мало что получалось в этом сезоне с новой командой, со многими игроками у него просто не сложились отношения. Так что отбывать номер на поле теперь вряд ли кто-то будет. Вернер с Хаверцем уж точно должны начать прибавлять. В общем, не удивлюсь, если с гораздо большим желанием, чем в последнее время, команда сыграет уже сейчас.
«Волки» совсем сникли. Два подряд домашних поражения при пяти забитых мячах – это совсем не про «Вулверхэмптон», который мы знали. Шесть туров уже не побеждает команда Нуну Санту, и пока предпосылок к изменению ситуации не видно. Пришел вот еще один португалоговорящий футболист, Виллиан Жозе, но вряд ли это что-то кардинально изменит.
Ладно бы впереди, так у «волков» сзади стал регулярно возникать пожар, причем не важно, в два или три центральных защитника играет команда. Так что предположу, что моменты у хозяев будут, и парочку они забьют.»
Очень интересный матч по моему мнению с одной стороны оборонительный выстроенный футбол от волков а с другой новый Челси под руководством немецкого специалиста возглавлявший до этого ПСЖ Томас Тухель. У Челси проблемы с нападением так как нападающие в плохой форме и тем самым и сложно даются голы но про Вулверхэмптон нужно сказать также но отталкиваясь от прошлой команды Тухеля могу предположить что Челси будет играть в атакующий футбол и не уйдет в этом матче без гола.
Что случилось с Фрэнком Лэмпардом в "Челси"? "Синие" были слишком уязвимы в обороне, а дорогие футболисты группы атаки не показывали должного взаимопонимания. И это огорчает, ведь лондонцы располагают очень хорошим подбором игроков. Однако уход Лэмпарда должен вызвать соответствующую реакцию у футболистов. Каждому игроку необходимо вновь доказывать, что именно он заслуживает выходить в стартовом составе. "Волки" рассчитывают на то, что новичок команды Виллиан Жозе сможет сыграть на "Стэмфорд Бридж", а "Челси" снова недосчитается травмированного Н'Голо Канте, без которого оборона команды выглядит более уязвимой. Но я все равно ставлю на победу "синих