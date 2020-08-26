Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Краснодар - ЦСКА. Вот его доводы:
ЦСКА в принципе показал неплохой футбол против «Рубина». Для ЦСКА и Гончаренко принципиально не проиграть второй матч подряд, потому что ситуация для тренера может вновь обостриться. Слабого ЦСКА в игре против «Рубина» не было. Пока вот Гайч еще не освоился, ему нужно начать забивать. И конечно многое зависит от Влашича. Влашич есть Влашич – он в прекрасной форме.
Так что лучше не рисковать брать П1, хотя коэффициент и соблазнительный. Но можно поставить на не менее соблазнительный вариант на ТБ (2,5). Учитывая, что «Краснодару» после поражения нужно выигрывать и забивать, он будет нацелен максимально сыграть в атакующий футбол, насколько это возможно. У ЦСКА все-таки не самая непроходимая оборона. Периодически защитники ЦСКА допускают ошибки. Да, есть Акинфеев, который регулярно выручает. Но все-таки у ЦСКА сейчас не та оборона, с которой можно рассчитывать на ноль. В свою очередь, ЦСКА не может играть на ничью, ему нужна победа. Влашич в прекрасной форме, должен начать забивать Гайч. Поэтому тотал – очень интересный вариант.
Всем привет! Матч чемпионата России! Краснодар принимает ЦСКА. Посмотрите внимательно на тот факт что вот уже 9 матчей где играет Краснодар обе забьют не проходит! Удивительно не правда ли! Не знаю может я ослеп или инфа не правильная но реально Краснодар или выигрывает в сухую или проигрывает в сухую! Да у Краснодара не всё в порядке в обороне это видно! Так же и ЦСКА пропускают довольно много! Всем удачи надеюсь зайдет
Ребята, я жду в этом матче голов, даже несмотря на то, что не все в порядке с составом у краснодарцев, несмотря на то, что Федор Чалов травмирован.
Очень сложно поверить в то, что "Краснодар" в двух матчах подряд не забьет. "Уралу" же в воскресенье не забил, пусть и при скандальных обстоятельствах. Да, не играли Кабелла и Вандерсон. Мурад Мусаев даже сказал, что они вновь могут пропустить игру, но мне кажется, что это игра в дезинформацию. Кто-то из них на поле точно появится. Есть Берг, есть Уткин, Ольссон, восстановился Классон. Есть кем забивать.
Плюс ко всему "Краснодар" всегда очень бодро играет на своем стадионе, на глазах у своего хозяина против равных себе соперников. Так происходит практически всегда. "Краснодару" нужно готовиться к Лиге чемпионов и оттачивать свой стиль.
У ЦСКА в потрясной форме Влашич, который готов забить из ничего. Обратите внимание, что его последние два гола забиты в тех ситуациях, когда никто и не ждал от него голевого удара. Есть Шкурин, Гайч, который адаптируется потихоньку. Да, его критиковали за промахи в матчах с "Рубином", "Химками". Но самое главное, что моменты эти есть. А футболист такого уровня рано или поздно их реализует.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить обе забьют в матче «Краснодар» — ЦСКА. Вот его доводы:
Армейцы два матча подряд проиграли — «Зениту» и «Рубину. Проблема у ЦСКА остается старая — игра в обороне. «Краснодар» может этим воспользоваться. Правда, сам «Краснодар» проиграл «Уралу». Без Вандерсона и Кабеллы командная скорость «Краснодара» оставляла желать лучшего.
Кому-то отдать предпочтение в этом матче тяжело. Но, скорее всего, обмен забитыми мячами должен быть. В прошлом сезоне была домашняя победа ЦСКА 3:2, в Краснодаре сыграли 1:1. И вообще команды любят забивать друг другу: обе с хорошей атакой, но не с очень надежной обороной.
«Краснодар» очень зависим от Вандерсона, ну очень зависим. Вот в прошлом матче с «Уралом» Вандерсона не было, и «Краснодар» создал разве что один момент со стандарта, т.е. вчерашние молодые футболисты Уткин и Газинский, которые должны вести игру, больше опорные полузащитники, для атакующего стиля команды они и не очень-то подходят. Да и тот же Берг - это не очень техничный футболист. Поэтому в атакующую группу, конечно, нужно креативные игроки. Если Вандерсон не будет играть, то из-за этого будут проблемы.
Для ЦСКА на выезде с «Краснодаром» будет играть легче, потому что не надо вскрывать соперника. ЦСКА так и не научился вскрывать оборону, и позиционной атаки у гостей как таковой нет. Но вот когда «армейцам» дают пространство, и когда они могут играть, то у них получается многое. Я бы рискнул и поставил на чистую победу ЦСКА. Потому что сзади у «Краснодара» не будет дисквалифицированного Кайо, и непонятно, кого поставят на его место, и поэтому чистая победа ЦСКА. Сама игра ожидается открытая и результативная, но поставлю на победу гостей.
Встречаются 2 коллектива, которые претендуют на призовые места по итогам этого чемпионата. Но пока что ни у одной, ни у другой команды я какой-то внятной игры не увидел.ЦСКА последние 2 встречи уступил Рубину и Зениту, а Краснодар умудрился проиграть Уралу и Локомотиву. На мой взгляд, фактор домашнего стадиона для Краснодара должен сыграть им на руку, все таки при родных трибунах южане показывают достойный футбол. Ждем либо победы Краснодара, либо как минимум ничьи
В одном из центральных матчей пятого тура РПЛ «Краснодар» дома примет ЦСКА. Оба этих клуба потерпели поражение в прошлом туре. ЦСКА особенно обидно проиграл, пропустив на последних минутах от «Рубина». Причем буквально за 30 секунд до этого «армейцы» сами могли забить, но в итоге проиграли – 1:2.
Это было уже второе поражение подряд для команды Гончаренко. В третьем туре РПЛ они уступили «Зениту» и сейчас идут в середине таблицы. Поэтому матч с «Краснодаром» особенно важен для ЦСКА сейчас.
В своем матче с «Уралом» «Краснодар» также неожиданно проиграл – 0:1. До этого южный клуб тоже потерпел еще одно поражение и расположился на соседнем месте с ЦСКА.
У обоих этих клубов сейчас есть проблемы в обороне. У «Краснодара» еще и не все отлажено в атакующей зоне. Сейчас клуб не создает достаточно голевых моментов, чтобы без проблем проходить легких соперников, как в прошлые сезоны.
Тем не менее, я думаю, что нынешней обороне ЦСКА «Краснодар» будет способен создать массу проблем. Но ЦСКА, в свою очередь, тоже имеет козыри в нападении, особенно в лице Влашича. «Армейцы» наверняка поразят ворота южан.
Моя ставка в этой игре – обе команды забьют. К этому я бы добавил победу «Краснодара».
Вообще, армейцы в Краснодаре, как правило, по игре выглядят весьма неплохо. Результат может быть разным. Но в том что это будет матч с достаточным количеством забитых и голов (или, во всяком случае, моментов) - я почти не сомневаюсь. Думаю, есть смысл раздробить верх на «просто верх» и «обе забьют». А перед матчем, когда дадут роспись, сдобрить эти ставки желтыми. А то и красной.
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на П1 в матче Краснодар - ЦСКА. Вот его доводы:
Пока «Краснодар» лихорадит, нет стабильности в игре. Еще можно отметить, что все-таки на своем поле «Краснодар» — одна команда, на выезде — другая. У себя «Краснодар» играет более смело, напористо. В гостях зачастую слишком много контроля мяча, но без обострения. Да и просто увереннее в себе «Краснодар», играя на своем красавце-стадионе.
ЦСКА после двух побед два матча проиграл. Снова мы увидели, какие ошибки могут допускать защитники ЦСКА. Усиление в линию обороны очень нужно. Ну а в атаке серьезная зависимость от действий Влашича. Если он на поле — это одно дело, если его нет — ЦСКА гораздо тяжелее. И если его продадут, то компенсировать потерю будет крайне сложно.
Здравствуйте леди и джентльмены , ставкоманы и лудоманы! Матчи РПЛ продолжают нас обогащать и этот не исключение. Быки принимают армейцев. ЦСКА сейчас имеет проблемы тактического характера, а уж у Краснодара , эти проблемы постоянно. Мое ставкоманское предчувствие обязало меня , поставить на ничью в этом матче! Коли веришь моим прогнозам , не ставь вобанк, ставь максимум 30% от банка. Скорее всего игра будет скучной, мало моментов, мало угловых. Команды будут играть от обороны, и время от времени отдавать инициативу друг другу. Для безумцев, как я, могу посоветовать ещё лупануть на ТС в первом тайме 0-0. Всем эпичных заходов!