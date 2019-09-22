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ЦСКА — Краснодар прогнозы на матч 22.09.2019

ЦСКА — Краснодар
  •  РПЛ
ЦСКА
00:48:35
до начала матча
Краснодар
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ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя
После того, что произошло в «черный четверг», я вообще не понимаю, как будут играть ЦСКА и «Краснодар». Понятно, что у ЦСКА большой кадровый дефицит: много травмированных, на ближайшую игру дисквалифицированы Магнуссон и Обляков. Не знаю, будет ли играть Шарлия. Судя по комментариям Гончаренко, Ахметов и Чалов находятся в не самом лучшем состоянии — поэтому им дали отдых в матче в Болгарии. ЦСКА и «Краснодар» пропустили в Лиге Европы по пять мячей. И в их очном противостоянии в РПЛ может произойти все что угодно. Провал «Краснодара» вообще ничем не объясним. Провал ЦСКА можно объяснить тем, что команда молодая, и у нее имеется недобор игроков. Мне кажется, на данный момент «Краснодар» крепче по составу и по игре мускулистее. Преимущество же ЦСКА в том, что армейцы играют дома. Но в прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене». Сейчас очень любопытно, как Гончаренко и Мусаев отреагируют на крупные поражения в ЛЕ — либо матч будет сверхъярким, либо футболисты будут настолько подавлены последними результатами, что окопаются сзади. Как сложится этот матч — одна из главных интриг тура. На мой взгляд, «Краснодар», имея скамейку поглубже и поглубже состав, все-таки фаворит. Я думаю, что «Краснодар» выиграет. В состав вернется Ари, а с ним команда в атаке выглядит совсем иначе, при всем уважении к Игнатьеву и Бергу. Ари здорово цепляется за мячи, играет с партнерами и может решать моменты сам. Прогноз: для обеих команд это будет тяжелый матч, но «Краснодар» выиграет 2:1. Источник: МАТЧ ТВ
ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Матч будет результативный. После поражения обеих команд в Лиге Чемпионов, команды должны реабилитироваться перед своими болельщиками. ЦСКА, играя дома 🏠, активно начнёт встречу. Команда Виктора Гончаренко будет стараться забить быстрый гол, что возможно и удасться сделать. ЦСКА будет позиционно нагнетать, давить на соперника. Ну а Краснодар, у которого есть быстрые форварды, в том числе и Шапи, будет ловить ЦСКА на контратаках. Я думаю, что здесь неизвестен исход матча, но 2 гола мы увидим. Моя ставка ТБ 1,5 на этот матч.
ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ничью в матче ЦСКА — Краснодар. Вот его доводы: Самый непрогнозируемый матч с точки зрения определения фаворита. Однако всё шепчет, что будет верх. У команд дикие проблемы в обороне – это ярко продемонстрировали «Лудогорец» и «Базель». ЦСКА и «Краснодару» пришлось непросто и в минувшем туре чемпионата России. Но сейчас и для «армейцев», и для «быков» такой момент, что главное не проиграть. Поэтому вряд ли мы увидим большое количество мячей в этой встрече. Команды будут зализывать свои раны. Этот матч интересен для зрителей, поскольку интересно посмотреть, как команды отреагируют на разгромные поражения в Лиге Европы, но крайне сложный для тренеров. Велика вероятность, что установка «не проиграть» будет и от Мусаева, и от Гончаренко. Это сложно представить, но скорее всего, ничьей будут удовлетворены обе команды. Источник: РБ
Прогнозы 2495
Константин Генич|ROI -1.58
Константин Генич|ROI -1.58
4.6Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
После того, что произошло в «черный четверг», я вообще не понимаю, как будут играть ЦСКА и «Краснодар».

Понятно, что у ЦСКА большой кадровый дефицит: много травмированных, на ближайшую игру дисквалифицированы Магнуссон и Обляков. Не знаю, будет ли играть Шарлия. Судя по комментариям Гончаренко, Ахметов и Чалов находятся в не самом лучшем состоянии — поэтому им дали отдых в матче в Болгарии.

ЦСКА и «Краснодар» пропустили в Лиге Европы по пять мячей. И в их очном противостоянии в РПЛ может произойти все что угодно.

Провал «Краснодара» вообще ничем не объясним. Провал ЦСКА можно объяснить тем, что команда молодая, и у нее имеется недобор игроков.

Мне кажется, на данный момент «Краснодар» крепче по составу и по игре мускулистее. Преимущество же ЦСКА в том, что армейцы играют дома. Но в прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене». Сейчас очень любопытно, как Гончаренко и Мусаев отреагируют на крупные поражения в ЛЕ — либо матч будет сверхъярким, либо футболисты будут настолько подавлены последними результатами, что окопаются сзади. Как сложится этот матч — одна из главных интриг тура.

На мой взгляд, «Краснодар», имея скамейку поглубже и поглубже состав, все-таки фаворит.

Я думаю, что «Краснодар» выиграет. В состав вернется Ари, а с ним команда в атаке выглядит совсем иначе, при всем уважении к Игнатьеву и Бергу. Ари здорово цепляется за мячи, играет с партнерами и может решать моменты сам.

Прогноз: для обеих команд это будет тяжелый матч, но «Краснодар» выиграет 2:1.

Источник: МАТЧ ТВ
3
Повторить за 4.7
Danio D’ambrosio|ROI -4.39
Danio D’ambrosio|ROI -4.39
1.34Тотал больше 1.5
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Матч будет результативный. После поражения обеих команд в Лиге Чемпионов, команды должны реабилитироваться перед своими болельщиками. ЦСКА, играя дома 🏠, активно начнёт встречу. Команда Виктора Гончаренко будет стараться забить быстрый гол, что возможно и удасться сделать. ЦСКА будет позиционно нагнетать, давить на соперника. Ну а Краснодар, у которого есть быстрые форварды, в том числе и Шапи, будет ловить ЦСКА на контратаках. Я думаю, что здесь неизвестен исход матча, но 2 гола мы увидим. Моя ставка ТБ 1,5 на этот матч.
1
Повторить за 1.33
Денис Казанский|ROI -1.49
Денис Казанский|ROI -1.49
3.25Ничья
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ничью в матче ЦСКА — Краснодар. Вот его доводы:

Самый непрогнозируемый матч с точки зрения определения фаворита. Однако всё шепчет, что будет верх. У команд дикие проблемы в обороне – это ярко продемонстрировали «Лудогорец» и «Базель». ЦСКА и «Краснодару» пришлось непросто и в минувшем туре чемпионата России.

Но сейчас и для «армейцев», и для «быков» такой момент, что главное не проиграть. Поэтому вряд ли мы увидим большое количество мячей в этой встрече. Команды будут зализывать свои раны.

Этот матч интересен для зрителей, поскольку интересно посмотреть, как команды отреагируют на разгромные поражения в Лиге Европы, но крайне сложный для тренеров. Велика вероятность, что установка «не проиграть» будет и от Мусаева, и от Гончаренко. Это сложно представить, но скорее всего, ничьей будут удовлетворены обе команды.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.42
Виктор Гусев|ROI 1.15
Виктор Гусев|ROI 1.15
3.3Ничья
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА и “Краснодар” если и не лидируют в чемпионате России, то явно рассчитывают на это. Сейчас оба клуба находятся в одинаковом положении, ведь начали свой путь в Лиге Европы. Они играют в один и тот же день, а потом 22 сентября против друг друга. ЦСКА сыграл с “Лудогорцем”, а “Краснодар” с “Базелем”. У коллектива Мусаева все-таки серьезней соперник.

В девятом туре ЦСКА на выезде победил “Тамбов” со счетом 2:0. По счету уверенно, но на самом деле игра была непростой. Удивительный матч выдал и “Краснодар”, обыграв “Крылья Советов” с сумасшедшим счетом 4:2. Мы увидели, что очень силен в атаке “Краснодар”. У “быков” очень хороший вратарь, так что нас ждет интересная дуэль между Акинфеевым и Сафоновым - наше вратарское прошлое против нашего вратарского будущего.

Конечно, “Краснодар” сейчас выглядит мощней, чем ЦСКА. Для “Краснодара” это лучший старт за свою недолгую историю. В первом туре они проиграли “Ахмату”, а потом были одни победы и две ничьи - со “Спартаком” и с “Локомотивом”. У “Краснодара” вообще нет проблем с составом, а особенно с травмами. ЦСКА же будет искать игрока в центр защиты, так как не будет Гогуа. Также не будет и Магнуссона. И кем заполнять эти позиции, учитывая травмы Васина и Щенникова? Весь лазарет даже перечислять не буду. А вот о потери Газинского и Классона уже стали забывать.Кадровые проблемы не сравнятся у обоих клубов. Здесь плюс уходит “быкам”.

ЦСКА в этом сезоне удачно играет дома. Такое ощущение, что все за и против в этом матче уравновешивают друг друга. Был соблазн поставить на “Краснодар”, который сейчас на ходу. Но есть аргументы и против, как например домашнее поле армейцев. Я долго думал и решил поставить на ничью.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 3.42
Нобель Арустамян|ROI -18.71
Нобель Арустамян|ROI -18.71
2.07Тотал больше 2.5
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче ЦСКА - Краснодар. Вот его доводы:

Если учесть то, как обе команды сыграли в Лиге Европы, то настроение ни у «Краснодара», ни у ЦСКА не самое хорошее. По пять мячей они пропустили в четверг, поэтому совсем плохое настроение. Но чемпионат России продолжаются и у обеих команд есть неплохие перспективы борьбы за место в Лиге чемпионов, а то и за чемпионство. Игра будет очень важная.

Другой вопрос психология. Как отойдут команды от матчей в четверг? Это большой вопрос, тем более что подобные матчи давят на футболистов, особенно молодых. Их много и в ЦСКА, и в «Краснодаре». Сложно говорить, как все будет развиваться игра, но очевидно одно: и там и там проблемы с обороной, раз они пропускают по пять мячей.

Скорее всего можно сыграть на этом. Надо, во-первых, выиграть. Во-вторых, давление на защитников будет продолжаться, особенно молодых, особенно у ЦСКА. От этого и стоит исходить, и играть на том, что будут голы. Их будет не мало. Самые подходящие здесь ставки - тотал больше 2,5 мяча и обе команды забьют. Оптимальный вариант, учитывая то, что обе команды сыграют в атаку и постараются победить.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.03
Валерий Непомнящий|ROI 1.14
Валерий Непомнящий|ROI 1.14
1.6Победит Краснодар или ничья
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
У ЦСКА небольшая скамейка, а сейчас еще и много травм. Да и в целом армейцы против «Краснодара» играют не очень успешно. Обляков пропустит встречу из-за дисквалификации, для армейцев это важный игрок. И это не на руку ЦСКА.

«Краснодар» играет в атакующий футбол, много контролирует мяч, использует забросы за спину защитников. И это все может сыграть в пользу «Краснодара», так как у ЦСКА есть проблема с центральными защитниками: Магнуссон пропускает матч из-за дисквалификации, Васин, Набабкин, Гогуа – травмированы.

ЦСКА будет проводить матч дома. А дома и стены помогают. В пользу «Краснодара» говорит то, что у него нет таких проблем с составом, как у «красно-синих». В целом, ожидаю увидеть равный матч с небольшим преимуществом «Краснодара».

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.64
Дмитрий Шнякин|ROI -12.78
Дмитрий Шнякин|ROI -12.78
3.14Победит Краснодар
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Лига чемпионов - несбывшиеся мечты ЦСКА и “Краснодара”. Обе команды выступают в Лиге Европы и в воскресенье проведут очный матч в российской Премьер-лиге.

Самое главное - большое количество травмированных футболистов у армейцев. Магнуссон и Обляков дисквалифицированы. Васин и Гогуа не играют. Я комментировал последний матч ЦСКА в Саранске и видел, что многие футболисты по ходу игры держались за разные части тела. Серьезные кадровые проблемы у ЦСКА на старте сезона. Да еще и график такой плотный.

Плюс ко всему, что очень хорошую трансферную кампанию провел. Есть кому выйти. Скопинцев, Ману Фернандеш, Ари выздоровел и уже забивает голы. Берг, Игнатьев, Сулейманов - уйма вариантов у “быков”.

“Краснодар” - явный фаворит этого противостояния. Вспомним матч прошлого чемпионата, когда южане одержали в гостях волевую победу со счетом 2:1. Предположу, что еще раз повторится такая ситуация. Вопрос - в каком стиле будет одержана эта победа? От обороны или же команда Мурада Мусаева вновь продемонстрирует тики-таку? Мой прогноз - успех “быков” с коэффициентом 3.22.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.125
Евгений Ловчев|ROI 2.38
Евгений Ловчев|ROI 2.38
3.8Победа ЦСКА и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1, обе забьют
и ТБ (2,5) в матче ЦСКА – «Краснодар». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что обе команды очень плохо провели свои еврокубковые матчи (ЦСКА уступил «Лудогорцу» со счетом 1:5, а «Краснодар» проиграл «Базелю» — 0:5). Игра в обороне и ЦСКА и «Краснодара» просто никуда не годится.

Ему кажется, что встреча получится результативной. И там, и там есть кому забивать. У ЦСКА в прошлом матче остался на скамейке Чалов. Он подойдет к игре с «Краснодаром» свежим. А от этого футболиста можно ожидать чего угодно. Плюс армейцы играют дома.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.46
Владислав Батурин|ROI -4.97
Владислав Батурин|ROI -4.97
1.7Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА – «Краснодар» – центральный матч тура, который вызывает к себе повышенное внимание. Подогрел и без того немалый интерес к этой игре синхронный оглушительный еврокубковый провал в первом туре группового турнира Лиги Европы. Всех волнует вопрос, как отреагируют клубы на разгромы в Швейцарии и Болгарии.

«Краснодар» в компании с «Зенитом» и «Ростовом» лидирует в РПЛ, а ЦСКА сидит на колесе у этого трио и отстаёт всего на одно очко. «Быки» в чемпионате страны не проигрывают восемь туров (6-2-0), единственное поражение команда Мурада Мусаева потерпела на старте сезона в первом туре в Грозном. Общая статистика «Краснодара» после девяти туров: 6-2-1 19:9, в гостях: 3-1-1 10:6. Лучше на выезде играет только «Зенит».

ЦСКА не отпускает от себя лидеров и не даёт им возможности оторваться. В последних трёх встречах РПЛ «армейцы» победили «Ахмат» (3:0), «Арсенал» (2:1) и «Тамбов» (2:0). В домашних играх «красно-синие» не знают поражений (3-1-0 6:1). Больше очков на своём поле набрал только «Ростов». В последних двадцати личных встречах во всех турнирах наблюдается равенство (7-6-7 24:20). В прошлом сезоне дважды победили южане (2:1, 2:0). В последний раз команды играли в рамках турнира «Кубок Париматч Премьер», и тогда победа досталась «быкам» (1:0).

Конечно, лучший вариант для команд – забыть, стереть из памяти еврокубковый кошмар и сосредоточиться на важнейшем матче национального первенства, но сделать это легко на словах, на деле значительно сложнее. У кого крепче нервная система, кто более духовитый и стрессоустойчивый, тот и сможет себя должным образом проявить в матче и заслужить реабилитацию. Уверен, что обе команды соберутся, мобилизуют все свои силы, не станут стонать о своих кадровых трудностях и душевных переживаниях, а будут играть в хороший футбол на победу.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.77
Sergio Yan|ROI -2.99
Sergio Yan|ROI -2.99
2.38Победит ЦСКА
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Обе команды пропустили по 5 голов в еврокубках, на чемпионат России должна сохраниться злость и желание реабилитации.
У Краснодара не все в порядке в центре поля, проданы два сильных игрока Каборе и Перейра, под вопросом выход Газинского - по-моему он не сможет сыграть. У цска в этом плане попроще с травмами и скамейкой.
Ставка на цска, домашний матч в своих стенах, поддержка зрителей, все условия для победы. Гончаренко сейчас среди болельщиков не в лучшем виде, также нуждается ответить победами, как Кононов.
0
Повторить за 2.29
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 18%
  • 12%
  • 11%
  • 10%
  • 9%