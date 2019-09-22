ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя Константин Генич

После того, что произошло в «черный четверг», я вообще не понимаю, как будут играть ЦСКА и «Краснодар». Понятно, что у ЦСКА большой кадровый дефицит: много травмированных, на ближайшую игру дисквалифицированы Магнуссон и Обляков. Не знаю, будет ли играть Шарлия. Судя по комментариям Гончаренко, Ахметов и Чалов находятся в не самом лучшем состоянии — поэтому им дали отдых в матче в Болгарии. ЦСКА и «Краснодар» пропустили в Лиге Европы по пять мячей. И в их очном противостоянии в РПЛ может произойти все что угодно. Провал «Краснодара» вообще ничем не объясним. Провал ЦСКА можно объяснить тем, что команда молодая, и у нее имеется недобор игроков. Мне кажется, на данный момент «Краснодар» крепче по составу и по игре мускулистее. Преимущество же ЦСКА в том, что армейцы играют дома. Но в прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене». Сейчас очень любопытно, как Гончаренко и Мусаев отреагируют на крупные поражения в ЛЕ — либо матч будет сверхъярким, либо футболисты будут настолько подавлены последними результатами, что окопаются сзади. Как сложится этот матч — одна из главных интриг тура. На мой взгляд, «Краснодар», имея скамейку поглубже и поглубже состав, все-таки фаворит. Я думаю, что «Краснодар» выиграет. В состав вернется Ари, а с ним команда в атаке выглядит совсем иначе, при всем уважении к Игнатьеву и Бергу. Ари здорово цепляется за мячи, играет с партнерами и может решать моменты сам. Прогноз: для обеих команд это будет тяжелый матч, но «Краснодар» выиграет 2:1. Источник: МАТЧ ТВ