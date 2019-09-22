ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя Константин Генич
После того, что произошло в «черный четверг», я вообще не понимаю, как будут играть ЦСКА и «Краснодар». Понятно, что у ЦСКА большой кадровый дефицит: много травмированных, на ближайшую игру дисквалифицированы Магнуссон и Обляков. Не знаю, будет ли играть Шарлия. Судя по комментариям Гончаренко, Ахметов и Чалов находятся в не самом лучшем состоянии — поэтому им дали отдых в матче в Болгарии. ЦСКА и «Краснодар» пропустили в Лиге Европы по пять мячей. И в их очном противостоянии в РПЛ может произойти все что угодно. Провал «Краснодара» вообще ничем не объясним. Провал ЦСКА можно объяснить тем, что команда молодая, и у нее имеется недобор игроков. Мне кажется, на данный момент «Краснодар» крепче по составу и по игре мускулистее. Преимущество же ЦСКА в том, что армейцы играют дома. Но в прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене». Сейчас очень любопытно, как Гончаренко и Мусаев отреагируют на крупные поражения в ЛЕ — либо матч будет сверхъярким, либо футболисты будут настолько подавлены последними результатами, что окопаются сзади. Как сложится этот матч — одна из главных интриг тура. На мой взгляд, «Краснодар», имея скамейку поглубже и поглубже состав, все-таки фаворит. Я думаю, что «Краснодар» выиграет. В состав вернется Ари, а с ним команда в атаке выглядит совсем иначе, при всем уважении к Игнатьеву и Бергу. Ари здорово цепляется за мячи, играет с партнерами и может решать моменты сам. Прогноз: для обеих команд это будет тяжелый матч, но «Краснодар» выиграет 2:1. Источник: МАТЧ ТВ
ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя Danio D’ambrosio
Матч будет результативный. После поражения обеих команд в Лиге Чемпионов, команды должны реабилитироваться перед своими болельщиками. ЦСКА, играя дома 🏠, активно начнёт встречу. Команда Виктора Гончаренко будет стараться забить быстрый гол, что возможно и удасться сделать. ЦСКА будет позиционно нагнетать, давить на соперника. Ну а Краснодар, у которого есть быстрые форварды, в том числе и Шапи, будет ловить ЦСКА на контратаках. Я думаю, что здесь неизвестен исход матча, но 2 гола мы увидим. Моя ставка ТБ 1,5 на этот матч.
ЦСКА — Краснодар прогноз на матч от пользователя Денис Казанский
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ничью в матче ЦСКА — Краснодар. Вот его доводы: Самый непрогнозируемый матч с точки зрения определения фаворита. Однако всё шепчет, что будет верх. У команд дикие проблемы в обороне – это ярко продемонстрировали «Лудогорец» и «Базель». ЦСКА и «Краснодару» пришлось непросто и в минувшем туре чемпионата России. Но сейчас и для «армейцев», и для «быков» такой момент, что главное не проиграть. Поэтому вряд ли мы увидим большое количество мячей в этой встрече. Команды будут зализывать свои раны. Этот матч интересен для зрителей, поскольку интересно посмотреть, как команды отреагируют на разгромные поражения в Лиге Европы, но крайне сложный для тренеров. Велика вероятность, что установка «не проиграть» будет и от Мусаева, и от Гончаренко. Это сложно представить, но скорее всего, ничьей будут удовлетворены обе команды. Источник: РБ