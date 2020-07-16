Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ 2.5 в матче Локомотив — ЦСКА. Вот его доводы:
Главная игра тура в Черкизово. Тут есть один немаловажный нюанс. «Локо» и ЦСКА будут знать, как сыграет «Краснодар» в Самаре. И, наверное, исходя из этого будут они строить тактику. Хотя тактика в целом и так понятна, по крайней мере, армейская. В большом матче против «Спартака» ЦСКА сыграл от обороны и победил. Примерно так же ЦСКА действовал в Грозном, подловив соперника на контратаках, а потом добив его. Примерно то же самое было и в Оренбурге. Ну и с «Рубином» не скажешь, что ЦСКА прямо раскрывался. В концовке разве что силенок не хватило.
Пропустив с пенальти от «Рубина», ЦСКА поставил себя в очень непростое положение. Не забываем, что это последний год, когда от России три команды в Лиге чемпионов. Через квалификацию ЦСКА еще может попасть в главный турнир Европы.
Исходя из этого ЦСКА снова сыграет от обороны. Что касается «Локомотива», то при Николиче он испытывает серьезные проблемы в позиционной атаке. 4 ничьих подряд. Почти в каждом приходится отыгрываться. Все решается в концовках, как с «Сочи», «Уфой», «Крыльями».
Здесь многое стоит на кону. А такие матчи, как правило, получаются не очень насыщенными и результативными. В первом круге ЦСКА выиграл благодаря голу с пенальти Чалова. Больше и моментов особо не было. И здесь большого количества голов не стоит ждать.
И снова Российская Премьер Лига. На этот раз Локомотив понимает ЦСКА на РЖД арене, где предстоит бой за места в еврокубках. Чисто теоретически ЦСКА ещë может обогнать в таблице Локомотив, однако в это мало верится. Локо же нужно укрепляться в таблице, чтобы не просрать прямую путëвку в ЛЧ. ЦСКА, как мне кажется, выглядит сейчас лучше чем Локо, даже не смотря на обидную ничью с Рубином. К тому же основные защитники армейцев смогут выйти против железнодорожников и показать хороший футбол. Не буду рисковать и возьму х2 за неплохой коэфф.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на обе забьют в матче Локомотив — ЦСКА. Вот его доводы:
Достаточно интересная игра. Была бы еще интересней, если бы ЦСКА дожал «Рубин» и одержал победу. Тогда бы путевка в Лигу чемпионов могла бы стоять на кону в этом матче. Но сейчас другое значение у этой игры.
«Локомотив» не слишком хорошо выглядит в последнее время. «Локомотив» сделал четыре ничьи подряд. Это достаточно объективная характеристика его уровня на сегодняшний день.
Что касается ЦСКА, то мы видели, как армейцы проводят дерби. По сравнению с остальными матчами довольно четко и ответственно, жестко. Так будет и на этот раз. Но, у ЦСКА есть некоторые проблемы в обороне. У «Локомотива», кстати, тоже.
Поэтому самым лучшим вариантом ставки на этот матч будет — обе забьют. Хорошей вам игры.
Всем привет иии ееетоооо дерби!!!! Локомотив - ЦСКА ,фаворитов нет ,нас ожидает равная игра, борьба за Л.Ч и второе место!!! И к данному матчу,я нашел интересную информацию про Букмейкерские Конторы. У Б.К. есть армия аналитиков и результат матча они знают за ранее с той или иной долей вероятности, но там точность запредельная. Так вот в матче 2х равных команд , они немного путают людей ,на команду которая фаворит по их мнению ,они ставят кэф чуть, чуть выше. Победа Локомотива 3.2, победа ЦСКА 2.5.
Хммм ,я хочу проверить,так это или нет !!! В матче не примут участие игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон (полузащитник) перебор жёлтых, Ильзат Ахметов(полузащитник) травма плеча в матче с Рубином. У Локомотива из основных только Гельермо, но он не играет уже несколько туров.
Главный и очень важный с турнирной точки зрения матч очередного тура РПЛ состоится на «РЖД Арена». Нас ждет битва за Лигу чемпионов, в которой воевать за столь нужные очки будут столичные клубы. «Локомотив» продолжает удерживать второе место (14-9-5 38:28 51), но конкуренты совсем рядом. «Краснодар» и ЦСКА очень хотят в Лигу чемпионов, причем желательно напрямую, а для этого необходимо обогнать «Локомотив». «Локо» не проигрывает девять туров (4-5-0 12:4), но в последних четырех встречах команда Марко Николича излишне миролюбива и играет исключительно вничью. При сербском специалисте игроки дважды победили и четыре раза поделили очки со своими оппонентами. В последнем матче столичный клуб сумел спастись в концовке противостояния с «Уфой» (1:1). На своем поле «Локо» взял 23 очка (6-5-3 17:13). ЦСКА после разгрома от «Зенита» (0:4) сумел встать на путь исправления и не проигрывает пять туров (3-2-0 11:1), что позволяет команде биться за Лигу чемпионов (13-8-7 40:27 47). В гостях игроки набрали 25 очков (7-4-4 21:16 22). В первом круге победил ЦСКА (1:0). В последних трех личных встречах в РПЛ, а также в игре за Суперкубок соперники не демонстрировали высокой результативности и проходили низовые результаты. У «Локо» шесть подряд малорезультативных встреч, но при этом игроки не смогли забить только один раз в последних восьми встречах РПЛ, а ЦСКА забивает четыре игры подряд. Учитывая значимость грядущего дерби, турнирное значение матча и финишный расклад и выбирая между низовым результатом и голами, я предпочту поставить на то, что забить сумеют «Локомотив» и ЦСКА. Оба коллектива со всеми имеющимися проблемами обладают исполнителями, способными решить момент. Турнирная ситуация подхлестывает стремиться к победе, а без голов ее не добыть. Поэтому, а также принимая во внимание то обстоятельство, что ставка «обе забьют» заходит у меня в последнее время регулярно, поставлю на голы в дерби.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я вам предлагаю прогноз на матч "Локомотив" - ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ. Московское дерби! Идет борьба за место в зоне Лиги чемпионов. "Локо" занимает второе место, ЦСКА - четвертое. Но разница между командами в таблице всего четыре очка, это вопрос одной побед и маленького хвостика. В предыдущем туре не смогли победитель ни те, ни другие. "Локо" в четвертый раз подряд сыграл вничью, при Николиче у "железнодорожников" две победы и четыре ничьи кряду. Но если мы посмотрим на последние девять туров в исполнении "Локо", то увидим четыре победы и пять ничьих. Ни одного поражения. ЦСКА после двух неудачных матчей на рестарте - разгромного поражения от "Зенита" и ничьей с "Динамо" пошла на подъем - три победы с общим счетом 10:0 и ничья в предыдущем туре в игре с "Рубином" - 1:1 Если брать последние пять туров чемпионата, то ЦСКА выглядит здорово. По этим пяти турам "армейцы" идут на втором месте, лучше показатель только у "Зенита". Ну и ЦСКА пять туров идет без поражений. Встречаются две непроигрывающие команды. У тех, и у других не все в порядке с обороной. Что-то компенсируется силой вратарей. С одной стороны есть Акинфеев, с другой - Гильерме и Коченков. Отмечу еще то, что возвращаются в состав сильные фигуры в атаке - Фарфан у "Локо", который уже забил в ворота "Уфы", Дзагоев у ЦСКА. Это усиление атакующей мощи соперников. А вот в обороне у обеих команд проблемы. У ЦСКА дисквалифицирован Сигурдссон. но зато есть Чалов, Влашич. Что касается "Локомотива", то вполне возможно, что помимо Гильерме в состав вернется Баринов, очень важный футболист для организации игры "железнодорожников". ЦСКА забивает в четырех матчах подряд. "Локо" забивает немного в целом, но в последних семи матчах из восьми им удавалось забивать. Обеим командам в силу турнирной ситуации нужна только победа, поэтому жду атакующий футбол. Мой выбор обе команды забьют с коэффициентом 1,82
"Локомотив" - ЦСКА, ну кем нужно быть, чтобы подозревать меня в измене? Ну кем надо быть? Я вам что, за чечевичную похлебку родную команду сдам? Тем более, что после осечки "Краснодара" мой ЦСКА близок к встрече с "Манчестер Юнайтед", "Реалом" и "Ювентусом" в Лиге чемпионов.
Вот сейчас, когда набрали ход мои армейцы, ну как можно проиграть разобранному "Локомотиву"? Я в это просто категорически не верю. Не бывать такому. И все тут! К тому же, у футболистов ЦСКА просто фантастическая мотивация. В случае возможной победы они реально могут спасти очень сложный сезон, а ведь на их пути было множество сложностей. Теперь же все в их руках.
ЦСКА осталось только набирать очки. И если "Локомотив" проиграет, а он проиграет, то ЦСКА становится прямым кандидатом на попадание в зону Лиги чемпионов. Мне от этих денег не перепадет ничего, но зато у меня будет возможность хлебнуть животворящего напитка за тех пацанов. которых после 0:4 в рифму.
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 в матче Локомотив — ЦСКА. Вот его доводы:
«Локомотив» практически весь второй круг играет так: забивает один гол и не позволяет никому ничего создавать у своих ворот. Вот и побеждает команда со счетом 1:0, 2:0. Если соперник отличится, то 1:1 играют.
Здесь надо учитывать, что этот матч носит глобальный характер для «Локомотива»: будет клуб вторым по итогам сезона или нет. Настрой будет соответствующий, тем более на ЦСКА.
«Локомотив» сыграет в обороне не так, как «Оренбург» или «Ахмат», которые позволяли ЦСКА забивать по четыре мяча.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче Локомотив — ЦСКА. Вот его доводы:
На самом деле, это важнейший (если не решающий) матч, в борьбе за путевки в Лигу чемпионов. В первую очередь, за прямую путевку в Лигу чемпионов.
И несмотря на всю критику в адрес Гончаренко, ЦСКА в обойме. Да, «Рубин» обыграть не удалось. Но в целом ЦСКА показывает очень хороший футбол в последних матчах, начиная с дерби против «Спартака». Да и результат против казанцев не провальный. «Рубин» тоже команда неплохая. И ему очень нужно было цепляться за очки. Поэтому не стоит считать этот матч неудавшимся для ЦСКА. Клуб сейчас в полном порядке. И выглядит он перспективнее в данный момент, чем «Локомотив».
А «Локомотив» играет за счет своих прекрасных исполнителей. В первую очередь, за счет таланта Алексея Миранчука, Жоау Мариу. Вот и Фарфан забил гол впервые за 14 месяцев. Так что «Локомотив» на данный момент это команда индивидуально сильных футболистов. Пока нет тренерской работы.
И здесь, с точки зрения командной игры, преимущество как раз у Гончаренко и у ЦСКА.
Как бы там ни было, игра на три результата, поэтому ставить на исход не стоит. Обеим командам нужна победа. При этом, при Николиче «Локомотив» стал не так монолитен в обороне, стал больше играть в атаку.
Да и у ЦСКА линия обороны – не самая сильная. Поэтому матч должен подарить голы. К тому же коэффициенты очень хорошие.
Возьмем ТБ (2,5) и обе забьют. Должна получиться хорошая, яркая и интересная игра с голами.
Локомотив отыгрался в концовке. Армейцы, наоборот, не сберегли гол перевеса. Если б сберегли - было б 5 матчей на ноль, 4 победы подряд и нешутейные шансы в борьбе за третье (а то и второе) место. ЦСКА обязан играть на победу. Но даже она настичь Локо не позволит. Чисто по игре ЦСКА сейчас, пожалуй, интересней. Но психологически концовка матча с Рубином может оказаться сильным ударом. Локомотиву проще « от таблицы». Именно потому я немного склонюсь в сторону хозяев.
«Ф1(0)» за 1.82 «Индивидуальный тотал Локомотива больше 1» за 1.66