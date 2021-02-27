Комментатор и телеведущий Константин Генич оценил шансы команд в матче «Локомотив» — ЦСКА. Он ставит на то,что обе команды забьют и аргументирует свой прогноз:
«У армейцев, как вы знаете, потери. Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев оказались на карантине из-за подозрительных симптомов якобы ОРВИ, но многие предполагают, что это коронавирус. Вне заявки изолированные Дивеев и Акинфеев. Поэтому в срочном порядке пришлось возвращать Помазуна из «Урала». Скорее всего, он займет место в воротах.
ЦСКА очень хорошо сыграл против «СКА-Хабаровск» в Кубке России, особенно во втором тайме, показав отличное движение, взаимодействия. Могли забить гораздо больше двух мячей. Вообще сейчас обойма игроков ЦСКА впечатляет, особенно в атаке. Если уж Кучаев, Рондон, Эджуке и Чалов остаются в запасе, выходя только на замену, это о многом говорит.
У «Локомотива» же есть потери в передней линии. По-прежнему травмирован Миранчук, болезненную травму в игре с «Тамбовом» получил Игнатьев, восстанавливаются Зе Луиш и Смолов. Не исключено, что Баринов может дебютировать после тяжелой травмы. Но вряд ли Николич будет им сейчас рисковать. Да, у «Локомотива» немного изменилась структура игры, чуть изменилась схема.
В Черкизове «Локомотив» достаточно неплохо играет с ЦСКА. В последний раз проигрывали в 2015 году. Что объединяет все матчи этих команд в Черкизове — как правило, они забивают друг другу. В шести из последних семи встреч на стадионе «Локомотива» был обмен голами. Мне кажется, даже с Лисаковичем и Камано впереди, с неплохими стандартами, на которых хорош Пабло, у «Локомотива» будет шанс огорчить Помазуна. И у ЦСКА тоже мощная атака во главе с Влашичем.
Мой прогноз на дерби — «обе забьют».
Источник: Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка Константина Генича
Главная новость последних часов – у армейского клуба возникли серьезные кадровые проблемы. Подозрение на коронавирус у Игоря Акинфеева и Игоря Дивеева, а обострилась ситуация тем, что заболел еще и дублер стража ворот ЦСКА Владислав Тороп. Пришлось экстренно отзывать из аренды в «Урал» Илью Помазуна, благо, в его соглашении такой пункт был.
В остальном ЦСКА подошёл к возобновлению сезона в неплохом состоянии. Кажется, решена проблема наконечника атаки. Адольфо Гайч, который явно не вписался в команду Гончаренко, отправился в аренду в «Беневенто», а на его место взяли уже поигравшего в РПЛ Саломона Рондона. Учитывая падающий уровень нашего чемпионата, приобретение более чем хорошее. Правда, нужно экстренно набирать форму, пока бросается в глаза, что венесуэлец растренирован.
ЦСКА обыграть в Кубке России «СКА-Хабаровск», причём особого сопротивления от «СКА-Хабаровска» «армейцы» не почувствовали. Спокойно забили два мяча и довели дело до победы.
Тяжелый матч для прогнозирования , но всё же попробую , московское дерби всегда вызывает интерес у зрителя , матчи получаются бескомпромиссными и богатыми на события , армейцы выровняли своё положение в турах перед перерывом , скинули весь негатив, который был вокруг команды , цска наверняка нацелен на борьбу за ЛЧ - это минимум , поэтому уступать очки в борьбе со своим конкурентом вряд ли намерен.
После долгого застоя наконец-то настало время РПЛ лиги. Главный матч дня , Локомотив и ЦСКА , обе команды подходят к матчу с кадровыми потерями. ЦСКА не проигрывает уже 8 игр подряд. Позиция в таблице 2 строчка с 37 очками. В последнем туре ЦСКА выиграл у Ростова 1-3.
Локомотив Москва занимает 8 строчку с 28 очками в активе. Последний тур сложился для железнодорожников неудачно , проиграли Химкам со счётом 3-2. Набрав форму , Локо неплохо показал себя в товарняках. Судя по тому как готовы команды , думаю тут есть шансы на победу как и Локо так и у ЦСКА , но кадровые потери мне не дают покоя , думаю этот матч будет на ТМ 2.5/3 либо матч закончится ничьей.
«Локомотив» без труда одолел ослабленный «Тамбов» в Кубке России (3:0), открыв официальный сезон 2021 года победой. За 19 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «железнодорожники» добыли восемь побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 28 очков и восьмое место в турнирной таблице.
В декабре команда слишком неудачно ушла на каникулы – после успеха 5 декабря в игре с «Рубином» (3:1), получила два поражения от «Краснодара» (0:5) и «Химок» (2:3), что стало сенсацией тура.
В составе команды не сыграют Баринов, Живоглядов, Зе Луиш, Игнатов, Лысов и Смолов.
ЦСКА выходил в начале сезона на первую позицию, но удержать ее не сумел. Как и сегодняшний соперник, армейцы слишком рано расслабились и перед каникулами растеряли серьезное преимущество после поражения от «Рубина» (0:1) и ничьих с «Сочи» (1:1), «Химками» (2:2) и «Уралом» (2:2).
17 декабря «сине-красные» одолели «Ростов» (3:1). В лазарете команды Акинфеев и Дивеев, у которых коронавирус. Фукс и Набабкин травмированы.
Обе команды выиграли в кубковых матчах, но у «Локомотива» есть серьезные потери. Впрочем, потери и у армейцев, что сделает шансы команд примерно равными.
Я считаю, что скорее всего нас ждет мирный исход, но все-таки сделаю комбинированную ставку на минимальный успех хозяев.
Моя ставка – ничья или победа «Локомотива» в один гол.
Локомотив Москва занимает 8 место в турнирной таблице, их соперники - команда ЦСКА, расположилась на 2 строчке. В текущем сезоне турнира Россия. Премьер-Лига команда Локомотив Москва сыграла 19 матчей, в которых одержала 8 побед, четырежды сыграла вничью и проиграла 7 матчей. Команда ЦСКА, сыграв 19 матчей, выиграла 11 раз, 4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения. В турнире команда Локомотив Москва в среднем забивает 1.1 гола за игру, пропускает 1.3. ЦСКА забивает 1.8, пропускает 0.9. Ранее соперники встречались между собой 27 сентября 2020 на поле команды ЦСКА, в том матче сильнее оказались гости.
1)ЦСКА 37 очков 2 место в РПЛ❗️ 4 очка отставания от Зенита❗️ 2)Локомотив 8 строка РПЛ,команде нужно подниматься вверх и очки сегодня не помешают❗️ 3)В последней Встрече которая состоялась в июле месяце Локо одержал победу над ЦСКА на своём стадионе✅ 4)Локо дома играет довольно стабильно и у команды сегодня есть все шансы зацепиться и хотя бы урвать ничью,думаю домашние стены им в этом помогут✅🎯⚽️
Сентябрьское столичное дерби с этими действующими лицами получилось низовым (0:1), как и большинство предшествовавших ему встреч ЦСКА с Локомотивом (0:0, 0:1, 1:1, 1:0, 2:1). Невысокая результативность матчей повышенной важности в низовой лиге — давно не новость, как и сложности местных команд в возобновлении выступлений после зимнего перерыва. Год назад, например, железнодорожники открыли весеннюю часть сезона нулевой ничьей с Зенитом (0:0), армейцы — низовым паритетом с Уралом (1:1).
Собственно, на забитые мячи в том туре поскупились все, кроме футболистов Сочи и Арсенала (1:2), установивших окончательный счёт на 95-й минуте. Похожая тенденция прослеживалась и прежде. Командам требуется время, чтобы вкатиться в ритм и восстановить оптимальные кондиции, утраченные за время затяжного отпуска. Локомотив и ЦСКА уже размялись в кубке, обыграв Тамбов (3:0) и СКА-Хабаровск (2:0), соответственно, но теперь встретят более серьёзное сопротивление и сыграют ещё осторожнее.
Хозяева укрепили оборону опытнейшим защитником Пабло, но их атакующий потенциал снижен возможным отсутствием Миранчука, Смолова, Игнатьева и Зе Луиша. Опасаясь проиграть и безнадёжно отстать от своих конкурентов, команда Николича не постесняется выстроить очень массивную оборону с насыщенной опорной зоной. На неё, позволившую не пропустить в 47% матчей текущего чемпионата, вся надежда, ведь в каждой из 8 игр против команд из верхней семёрки Локомотив забивал не больше раза.
ЦСКА тоже неплох в разрушении и пропускает меньше гола за матч, в среднем. Его главная проблема — относительно невысокая продуктивность атакующих действий, а призванный решить её Рондон пока не успел набрать форму. Армейцы помногу забивали во встречах с командами из нижней половины турнирной таблицы, однако не всегда преуспевали у ворот соперников посильнее. Тоже не желая начинать год с проигрыша, они сыграют как можно аккуратнее, что не позволит дебютному матчу получиться верховым.
Пишут, что под Николичем шатается стул. И вправду, концовка прошлого года была провалена его командой. Но уже в новом году "Локомотив" уверенно обыграл в кубке "Тамбов" (3:0). Набрал форму француз Камано. Пришелся ко двору новичок из Бразилии цз Пабло, забивший породистый гол в кубке. Последние контрольные матчи также удались "железнодорожникам". "Локомотив" немало забил в этих матчах.
ЦСКА также стартовал с победы в кубке. В Москве "армейцы" обыграли одноклубников из Хабаровска (2:0). В отличной форме Влашич. Обретает себя после травмы Ахметов. Дзагоев при деле.
Сегодня ЦСКА играет без своего капитана Акинфеева. Вместо него срочно возвращен из аренды Помазун. Ему будет нелегко заменить легендарного вратаря. "Локомотиву" очки очень нужны - 8 место никуда не годится. "Локомотив" очень удачно играет против ЦСКА и последний раз проигрывал в 17 году, в рамках РПЛ. Делаю ставку на традиции.