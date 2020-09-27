Главный матч очередного тура РПЛ пройдёт на «ВЭБ Арене». В рамках столичного дерби за важные очки и за клубный престиж будут биться два популярных московских клуба.
ЦСКА после некоторых неудач смог собраться и стабилизировал игру, улучшил результаты. Клуб замыкает в турнирной таблице первую тройку (5-1-2 14:7 16), «армейцы» отстают от лидирующих «Зенита» и «Спартака» всего на одно очко. Команда Виктора Ганчаренко одержала три победы подряд: «Ахмат» (3:0), «Спартак» (3:1), «Уфа» (1:0). ЦСКА не проигрывает уже четыре тура (3-1-0 8:2).
На своём поле ЦСКА провёл три матча и набрал шесть очков (2-0-1 6:4 6). «Локомотив» не может похвастаться игрой и текущими результатами: «железнодорожники» занимают скромное седьмое место (3-3-2 8:6 12).
Команда Марко Николича в последних шести турах победила только раз (1-3-2 5:6). В последних трёх турах «Локомотив» зацепил пять очков (1-2-0 1:0). В гостях команда сербского тренера взяла пять очков (1-2-1 4:3). В восьмом туре «Локомотив» благодаря голу Фёдора Смолова сумел победить ФК «Тамбов». Статистика личных встреч говорит о примерном историческом равенстве (23-11-25 77:66). В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (1:0, 1:2).
Понимая турнирную значимость предстоящего дерби, его ценность для команд и их тренеров, нетрудно представить, как будут участники центрального матча тура биться и умирать на футбольном поле.
ЦСКА по игре сейчас лучше «Локомотива», но при этом и у «армейцев» проблем хватает. «Железнодорожники» в сложившейся ситуации должны полностью мобилизоваться и выдать свой лучший футбол, иначе в дерби им не взять очков. В таком случае РЖД (организация, финансирующая клуб) может прибегнуть к резким кадровым движениям и дать больно по шапке всему менеджерскому и тренерскому составу.
При таких раскладах допускаю более чем обычно смелую игру от «Локомотива», а от ЦСКА хорошей, качественной игры, которую «армейцы» поймали в последних встречах.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить П1 в матче ЦСКА — «Локомотив». Вот его доводы:
ЦСКА демонстрирует одну из самых ярких атак в РПЛ. Да, есть проблемы с обороной, новая схема в защите. Но ЦСКА это не мешает добиваться результата. Должны подтянуться новички и поднабрать форму.У армейцев появилась глубина состава, чего не хватало ранее.
У «Локо» же пока не появилось ничего, что могло бы вселять радость и уверенность в сердца болельщиков этой команды. Манджукич до конца недели не появится, и это кот в мешке.
Здравствуйте,хочу огласить свой прогноз Хочу поставить на ЦСКА в основное время 2Х так как состав молодой, ротации нет,будут бороться за победу Локомотив команда та которая рассыпается по тихонько, не будет осевого нападающего так как у него травма,не думаю что ЦСКА вообще проиграет У локомотива нету бомбардира Миранчука старшего, младший ещё себя не показывает,но главное только то в этом случае то что у ЦСКА ротации нет,так как у локомотива состав не основной Ставка: ЦСКА 2Х
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить ИТБ1 (1.5) в матче ЦСКА — Локомотив. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что зрителей ждет очень увлекательная встреча. У Локомотива слишком много проблем, поэтому ЦСКА - фаворит этого матча. "Армейцы" в хорошей форме, команда выигрывает и показывает интересный футбол.
Локомотив потерял Миранчука и Баринова. Из-за дисквалификации не сыграет Крыховяк. Это серьезно повлияет на игру команды.
В этом матче должны быть голы. Команды могут и умеют забивать. Но преимущество на стороне ЦСКА. Ставка ИТБ1 (1.5) вполне может сыграть.
Думаю, многое будет зависеть от армейцев. Отличные контратаки Локо и умение армейцев напривозить моментов у своих ворот. Да, они несколько матчей не пропускают уже. Так тем более. Не считаю Локо таким уж фаворитом. Но забить Локомотив должен. А дальше, думаю, армейцы будут поддавливать, возможно, забьют. Дальше - кому повезет. Структурно жду чего-то похожего на недавнее дерби ЦСКА со Спартаком. Но тогда почему не с Рубином? Короче так: ЦСКА мне кажется чуть придумистее, что ли. Локо - взрослее и спокойно. В целом шансы близки к равным. А букмекеры отдают большой перевес армейцам. Не согласен.
В чем здесь не сомневаюсь, так это в голе ЦСКА. Армейцы подходят к дерби в отличной форме, было одержано 4 победы подряд, не просто так в воскресенье они будут фавориты. Локомотив идёт в середине таблицы на 8-м месте с 12 набранными очками. Железнодорожники играют в основном закрыто, забил за 8 игр 8 голов и пропустив 6.
Несмотря на небольшой перевес в сторону ЦСКА наиболее вероятна здесь ничья, хоть это и сложный исход который трудно предугадать. Просто примечание: на мой взгляд Локомотив будет минимально вести в счёте, ЦСКА сравняет счет во второй половине второго тайма, и команды разойдутся миром. Само собой предугадать - дело не из лёгких, также думается сверхрезультативным матч не будет
Ой какая интересная игра ! Я отдам свой голос коням )) всё-таки игра у них совсем не плохо идёт и тренер очень хорошо ставит команду .как может ведёт ее верх да и ещё играю на своём поле я думаю будет победа коней ну не легкая . Что касается Локо то конечно эту команду совсем +совсем не стоит списывать . Команда таковоже класса как и ЦСКА . И легко может дать отпор с совсем не плохими нападающими .Ну честно сказать если был бы :ЮРИЙ ПАЛЫЧ я бы наверно не поставил на коней . А щас с командой явно что то не так ! Хотя команда в премьер лиги Топ.
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить П1 в матче ЦСКА — «Локомотив». Вот его доводы:
За судьбу «железнодорожников» боязно. Игры у команды нет, очки берет с трудом. Как играть в Лиге чемпионов, непонятно.
ЦСКА сейчас поинтереснее. И это еще не все новички влились в состав команды. Видно, что работа внутри команды идет. Хорошо бы, чтобы хоть одна команда у нас была готова к еврокубукам. На ЦСКА сейчас надежда.
Два московских дерби в этом сезоне уже получились огненными («Спартак» – «Локо» и ЦСКА – «Спартак») и третье вряд ли станет исключением. Армейцы забивают в 14 матчах подряд, а «Локо» не пропускает уже три игры – как минимум одна из этих серия точно закончится.
Есть еще и две личных истории. Восстановившийся после травмы Алан Дзагоев когда-то был специалистом по голам в ворота «Локомотива» (у него их шесть), но он не забивал им с 2017 года. А Федор Смолов отгрузил ЦСКА пять мячей, но пока ни одного – за «Локо»
Прогноз: 1:0. «Локомотив» с огромным трудом добивается результата, из-за чего и находится в середине таблицы. У ЦСКА же нет никаких проблем с организацией игры, плюс состав более сбалансированный. Армейцы набрали неплохой ход и должны доказать, что они лучше соседей на данный момент.