Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА принимает дома загребское «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.
Думаю, эта игра порадует болельщиков. Встречаются две атакующие команды. Хотя в первом туре ЛЕ они не раскрыли весь свой потенциал.
Неделю назад ЦСКА играл с «Вольфсбергером». «Армейцы» в той встрече смотрелись очень неплохо. Имели много моментов. Но не повезло команде Гончаренко. Получилось у нее забить только один мяч, еще и пропустили. В итоге сыграли вничью.
А вот «Динамо» и вовсе не смогло забить в своей встрече с «Фейеноордом». Матч между ними ничем особым не запомнился. Сыграли соперники в нулевую ничью.
Таким образом, с точки зрения группы, ничего не поменялось с первого тура. Все еще у всех равное количество баллов. Обеим командам в этом матче нужно выигрывать, чтобы получить преимущество.
Несмотря на невнятный старт в ЛЕ, в последних матчах своих домашних чемпионатов эти команды играют успешно. Обе давно не проигрывали.
ЦСКА вот в последних турах РПЛ четыре раза победил и один - проиграл. За этот период «армейцы» смогли переиграть московское «Динамо» и «Спартак».
А у хорватского «Динамо» статистика последних матчей в чемпионате даже лучше. Клуб из Загреба выигрывает на протяжении больше чем четырех встреч.
Обе команды иногда много забивают. Так, ЦСКА в последнем туре наколотил тульскому «Арсеналу» пять мячей. А хорватский клуб не так давно забил семь голов сопернику. Учитывая их нераскрытый голевой потенциал в первом туре, думаю, в этой игре они раскроются.
Не стану гадать, сколько именно забьют эти команды. Подстрахуюсь и предложу поставить на то, что оба клуба забьют в этой встрече.
В плане коэффициентов тут сходу нужно обратить свое внимание на то, что армейцы идут явным фаворитом, что букмекер не стесняется того, чтобы выставить московский клуб с солидной разницей в фавориты. Да, они играют на своем поле, это тоже влияет на котировки, но не слишком серьезно, все-таки считают, что уровень более известного ЦСКА выше, нежели у клуба из Загреба. Поэтому, нам остается лишь следить за этим интересным противостоянием, наблюдать за ходом развития событий и болеть за свой клуб. Мы уже подобрали для вас наиболее оптимальный, объективный и проходимый прогноз на эту встречу в Москве.
Добрый день! Сегодня состоится матч между интересными командами! Почему интересными, обе команды играют в атакующий футбол, поэтому матч будет проходить на встречных курсах. Желание победить есть и там и там, поэтому будет яркий матч и обе команды смогут отличиться. ЦСКА в обороне не блещет, Динамо тоже, а атака у обеих команд очень даже хорошего уровня! Поэтому берём обе забьют за 1.97.
Большой еврокубковый опыт хорватов не позволяет мне принять линию, в которой армейцы явные фавориты. Тем более, что матчи следуют один за одним. А ЦСКА чередует отличные игры с матчами, полными ошибок. Пожалуй, можно предположить, что начнет наша команда резво. Не исключено, что забьет до перерыва... А вот дальше...