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ЦСКА — Динамо Загреб прогнозы на матч 29.10.2020

ЦСКА — Динамо Загреб
  •  Лига Европы УЕФА
ЦСКА
18:04:57
до начала матча
Динамо Загреб
Выиграй 1 000 ₽
Прогнозы 134
Все
Платные
Мaксим Калиниченко47.7% WR1.55% ROI
1.98Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА принимает дома загребское «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Думаю, эта игра порадует болельщиков. Встречаются две атакующие команды. Хотя в первом туре ЛЕ они не раскрыли весь свой потенциал.

Неделю назад ЦСКА играл с «Вольфсбергером». «Армейцы» в той встрече смотрелись очень неплохо. Имели много моментов. Но не повезло команде Гончаренко. Получилось у нее забить только один мяч, еще и пропустили. В итоге сыграли вничью.

А вот «Динамо» и вовсе не смогло забить в своей встрече с «Фейеноордом». Матч между ними ничем особым не запомнился. Сыграли соперники в нулевую ничью.

Таким образом, с точки зрения группы, ничего не поменялось с первого тура. Все еще у всех равное количество баллов. Обеим командам в этом матче нужно выигрывать, чтобы получить преимущество.

Несмотря на невнятный старт в ЛЕ, в последних матчах своих домашних чемпионатов эти команды играют успешно. Обе давно не проигрывали.

ЦСКА вот в последних турах РПЛ четыре раза победил и один - проиграл. За этот период «армейцы» смогли переиграть московское «Динамо» и «Спартак».

А у хорватского «Динамо» статистика последних матчей в чемпионате даже лучше. Клуб из Загреба выигрывает на протяжении больше чем четырех встреч.

Обе команды иногда много забивают. Так, ЦСКА в последнем туре наколотил тульскому «Арсеналу» пять мячей. А хорватский клуб не так давно забил семь голов сопернику. Учитывая их нераскрытый голевой потенциал в первом туре, думаю, в этой игре они раскроются.

Не стану гадать, сколько именно забьют эти команды. Подстрахуюсь и предложу поставить на то, что оба клуба забьют в этой встрече.

Источник: Vseprosport
0
Повторить за 1.97
"СУПЕРПРЕСС-3"56.6% WR-4.9% ROI
1.29Победит ЦСКА или ничья
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
В плане коэффициентов тут сходу нужно обратить свое внимание на то, что армейцы идут явным фаворитом, что букмекер не стесняется того, чтобы выставить московский клуб с солидной разницей в фавориты. Да, они играют на своем поле, это тоже влияет на котировки, но не слишком серьезно, все-таки считают, что уровень более известного ЦСКА выше, нежели у клуба из Загреба. Поэтому, нам остается лишь следить за этим интересным противостоянием, наблюдать за ходом развития событий и болеть за свой клуб. Мы уже подобрали для вас наиболее оптимальный, объективный и проходимый прогноз на эту встречу в Москве.
0
Повторить за 1.285
Aleksandr Puhov71.4% WR4.09% ROI
1.97Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Добрый день!
Сегодня состоится матч между интересными командами! Почему интересными, обе команды играют в атакующий футбол, поэтому матч будет проходить на встречных курсах.
Желание победить есть и там и там, поэтому будет яркий матч и обе команды смогут отличиться.
ЦСКА в обороне не блещет, Динамо тоже, а атака у обеих команд очень даже хорошего уровня!
Поэтому берём обе забьют за 1.97.
0
Повторить за 1.97
Юрий Розанов46.1% WR-7.09% ROI
1.81Победит Динамо Загреб или ничья
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Большой еврокубковый опыт хорватов не позволяет мне принять линию, в которой армейцы явные фавориты. Тем более, что матчи следуют один за одним. А ЦСКА чередует отличные игры с матчами, полными ошибок. Пожалуй, можно предположить, что начнет наша команда резво. Не исключено, что забьет до перерыва... А вот дальше...

Источник: Olimp
0
Повторить за 1.909
Эльдар Ахметшин55.1% WR-5.41% ROI
1.47ЦСКА тотал больше 1
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Повторить за 1.46
Иван Плотников ПВ53.8% WR-0.55% ROI
2.01Победит ЦСКА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Повторить за 2
s1mple1100% WR1.45% ROI
2.01Победит ЦСКА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА победит!!!
0
Повторить за 2
Jurassic88885.2% WR4.59% ROI
1.97Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Повторить за 1.97
mersibeton45.2% WR14.37% ROI
1.47ЦСКА фора (0)
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Повторить за 1.46
khlopushka14.3% WR-4.29% ROI
2.01Победит ЦСКА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Динамо Загреб|Лига Европы УЕФА
Армия.
0
Повторить за 2
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
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Матч
  • 45%
  • 11%
  • 9%
  • 6%
  • 4%

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