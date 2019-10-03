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ЦСКА — Эспаньол прогнозы на матч 03.10.2019

ЦСКА — Эспаньол
  •  Лига Европы УЕФА
ЦСКА
05:36:02
до начала матча
Эспаньол
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ЦСКА — Эспаньол прогноз на матч от пользователя
Новый лидер РПЛ в первом домашнем матче Лиги Европы против «Эспаньола» будет стремиться к реабилитации после кошмарного поражения в Болгарии от «Лудогорца». ЦСКА в Лиге Европы был буквально раздавлен болгарским чемпионом и уступил с позорным счётом 1:5. «Эспаньол», прежде чем стать участником группового турнира, прошёл через три этапа квалификации, а в первом матче группы сыграл дома вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1). Команда Виктора Гончаренко, несмотря на многочисленные травмы футболистов, мобилизовала все свои ресурсы, ещё сильнее сплотилась и выдала в чемпионате России отличную серию из пяти побед подряд. Это позволило «армейцам» вырваться в единоличные лидеры РПЛ (8-1-2 18:8 25). В последнем матче ЦСКА на выезде «раскатал» «Урал» по полной программе и крупно победил (3:0). Команда Давида Гальего, начавшая сезон очень рано из-за участия в квалификационных матчах, довольно быстро «наелась», что привело к неудовлетворительным результатам в Ла Лиге. «Попугаи» после семи туров оказались в зоне вылета и занимают восемнадцатую позицию (1-2-4 4:12 5), меньше очков только у «Мальорки» и «Леганеса». В последней встрече каталонцы дома «поплыли» в игре против «Вальядолида», что привело к очередному поражению (0:2). Единственная победа была одержана в противостоянии с «Эйбаром» на его поле (2:1), и за семь туров «Эспаньол» лишь раз оставил свои ворота на замке. ЦСКА после шокирующего поражения в первом туре в матче против испанского клуба должен постараться наиграть на победу. Этого требует турнирная ситуация, это необходимо и в психологическом плане. «Армейцы» сейчас на подъёме, лидерство в чемпионате России их окрыляет, добавляет уверенности и даёт хороший импульс для движения вперёд на всех фронтах. «Эспаньол» — добротная команда из очень сильного чемпионата, и к ней «красно-синие» должны отнестись внимательно. Но текущая игровая форма каталонцев оставляет желать лучшего, и «армейцы» должны попытаться этим воспользоваться. К тому же, и травмированных у ЦСКА всё меньше, а значит, головной боли в плане определения состава у Виктора Гончаренко тоже становится меньше. ЦСКА на победной волне, играет дома, остро нуждается в очках, его соперник с проблемами и несколько притомившийся из-за очень раннего для себя начала сезона. Взвесив всё это, я ставлю на хозяев. Источник: LegalBet
ЦСКА — Эспаньол прогноз на матч от пользователя
Начнем с того, что ЦСКА - лидер чемпионата России. Совсем недавно армейцы одержали уверенную победу над “Уралом”, хотя если бы не блестящая игра Акинфеева, были возможны и другие варианты исхода встречи. При этом “Эспаньол” находится на 18-ом месте. Последний матч они провели 29 сентября и проиграли дома “Вальядолиду”, который занимает 10-ое место и не выигрывал уже пять матчей подряд. “Эспаньолу” нужно выходить из такого неудачного положения дел. Будут ли они это делать за счет повышенной концентрации на внутреннем первенстве и на полном отсутствии внимания к Лиге Европы? С другой стороны, а зачем тогда они бились в квалификации, где прошли три этапа и не проиграли ни одной встречи? Так что можно даже не думать, что они забьют на еврокубки. У ЦСКА было ужасное начало в Лиге Европы, ведь москвичи проиграли “Лудогорцу” со счетом 1:5. “Эспаньол” сыграл в первом туре с венгерским “Ференцварошем” вничью (1:1). Команды никогда не играли друг с другом, поэтому не могу вас порадовать статистикой очных игр. Несмотря на то, что “Эспаньол” сейчас неудачно выступает в чемпионате Испании, после жеребьевки все говорили, что именно каталонцы будут фаворитами этой группы. Хотя, в первые играет в этом турнире. Мы вспоминаем, как ЦСКА удачно разобрался в прошлом сезоне в Лиге чемпионов с “Реалом”, но по итогу армейцы даже не вышли в ЛЕ. А если смотреть персонально, у “Эспаньола” есть полузащитник Варгас, который забил уже четыре мяча в Лиге Европы, если учитывать матчи квалификационного этапа. В этом же самой квалификации, каталонцы провели три игры на выезде и ни разу не проиграли. При этом в пяти последних матчах ЦСКА в Лиге Европы - две ничьи, три поражения. При всей эйфории от успеха ЦСКА в национальном составе, игра с “Эспаньолом” пройдет для подопечных Гончаренко непросто. Как они вообще подойдут к этому матчу? Ведь с “Лудогорцем” Виктор Михайлович не выпустил в старте многих лидеров. Я считаю, что есть спортивный принцип и дома, при своих болельщиках, перед этим потерпев сокрушительное продолжение, армейцы должны выйти и бороться за шансы выйти из группы. Мой прогноз: победа ЦСКА. Источник: Ставка ТВ
ЦСКА — Эспаньол прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 в матче ЦСКА - Эспаньол. Вот его доводы: ЦСКА выиграет этот матч, а «Эспаньол» не забьет. «Эспаньол» находится внизу турнирной таблицы, а главное – у них не клеится с атакой. Они забили очень мало голов с начала чемпионата. Поэтому для ЦСКА лучший вариант, когда они забьют гол и соперник немного раскроется. А в том, что хозяева забьют, нет причин сомневаться . «Эспаньол» после пропущенного пойдет атаковать, и игра однозначно раскроется. Для ЦСКА это очень важно и нужно. Поэтому можно ставить на победу ЦСКА. И это даже после того, что они получили много мячей в прошлом матче Лиги Европы. Но армейцы все равно сейчас в хорошем настроении, они лидируют в нашем чемпионате. Источник: РБ
Прогнозы 1214
Владислав Батурин|ROI -6.57
Владислав Батурин|ROI -6.57
2.07Победит ЦСКА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Новый лидер РПЛ в первом домашнем матче Лиги Европы против «Эспаньола» будет стремиться к реабилитации после кошмарного поражения в Болгарии от «Лудогорца».

ЦСКА в Лиге Европы был буквально раздавлен болгарским чемпионом и уступил с позорным счётом 1:5. «Эспаньол», прежде чем стать участником группового турнира, прошёл через три этапа квалификации, а в первом матче группы сыграл дома вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1).

Команда Виктора Гончаренко, несмотря на многочисленные травмы футболистов, мобилизовала все свои ресурсы, ещё сильнее сплотилась и выдала в чемпионате России отличную серию из пяти побед подряд. Это позволило «армейцам» вырваться в единоличные лидеры РПЛ (8-1-2 18:8 25). В последнем матче ЦСКА на выезде «раскатал» «Урал» по полной программе и крупно победил (3:0).

Команда Давида Гальего, начавшая сезон очень рано из-за участия в квалификационных матчах, довольно быстро «наелась», что привело к неудовлетворительным результатам в Ла Лиге. «Попугаи» после семи туров оказались в зоне вылета и занимают восемнадцатую позицию (1-2-4 4:12 5), меньше очков только у «Мальорки» и «Леганеса». В последней встрече каталонцы дома «поплыли» в игре против «Вальядолида», что привело к очередному поражению (0:2). Единственная победа была одержана в противостоянии с «Эйбаром» на его поле (2:1), и за семь туров «Эспаньол» лишь раз оставил свои ворота на замке.

ЦСКА после шокирующего поражения в первом туре в матче против испанского клуба должен постараться наиграть на победу. Этого требует турнирная ситуация, это необходимо и в психологическом плане.

«Армейцы» сейчас на подъёме, лидерство в чемпионате России их окрыляет, добавляет уверенности и даёт хороший импульс для движения вперёд на всех фронтах. «Эспаньол» — добротная команда из очень сильного чемпионата, и к ней «красно-синие» должны отнестись внимательно. Но текущая игровая форма каталонцев оставляет желать лучшего, и «армейцы» должны попытаться этим воспользоваться. К тому же, и травмированных у ЦСКА всё меньше, а значит, головной боли в плане определения состава у Виктора Гончаренко тоже становится меньше.

ЦСКА на победной волне, играет дома, остро нуждается в очках, его соперник с проблемами и несколько притомившийся из-за очень раннего для себя начала сезона. Взвесив всё это, я ставлю на хозяев.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2
Виктор Гусев|ROI 0.37
Виктор Гусев|ROI 0.37
2.08Победит ЦСКА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Начнем с того, что ЦСКА - лидер чемпионата России. Совсем недавно армейцы одержали уверенную победу над “Уралом”, хотя если бы не блестящая игра Акинфеева, были возможны и другие варианты исхода встречи. При этом “Эспаньол” находится на 18-ом месте. Последний матч они провели 29 сентября и проиграли дома “Вальядолиду”, который занимает 10-ое место и не выигрывал уже пять матчей подряд.

“Эспаньолу” нужно выходить из такого неудачного положения дел. Будут ли они это делать за счет повышенной концентрации на внутреннем первенстве и на полном отсутствии внимания к Лиге Европы? С другой стороны, а зачем тогда они бились в квалификации, где прошли три этапа и не проиграли ни одной встречи? Так что можно даже не думать, что они забьют на еврокубки.

У ЦСКА было ужасное начало в Лиге Европы, ведь москвичи проиграли “Лудогорцу” со счетом 1:5. “Эспаньол” сыграл в первом туре с венгерским “Ференцварошем” вничью (1:1). Команды никогда не играли друг с другом, поэтому не могу вас порадовать статистикой очных игр. Несмотря на то, что “Эспаньол” сейчас неудачно выступает в чемпионате Испании, после жеребьевки все говорили, что именно каталонцы будут фаворитами этой группы. Хотя, в первые играет в этом турнире.

Мы вспоминаем, как ЦСКА удачно разобрался в прошлом сезоне в Лиге чемпионов с “Реалом”, но по итогу армейцы даже не вышли в ЛЕ. А если смотреть персонально, у “Эспаньола” есть полузащитник Варгас, который забил уже четыре мяча в Лиге Европы, если учитывать матчи квалификационного этапа. В этом же самой квалификации, каталонцы провели три игры на выезде и ни разу не проиграли. При этом в пяти последних матчах ЦСКА в Лиге Европы - две ничьи, три поражения.

При всей эйфории от успеха ЦСКА в национальном составе, игра с “Эспаньолом” пройдет для подопечных Гончаренко непросто. Как они вообще подойдут к этому матчу? Ведь с “Лудогорцем” Виктор Михайлович не выпустил в старте многих лидеров. Я считаю, что есть спортивный принцип и дома, при своих болельщиках, перед этим потерпев сокрушительное продолжение, армейцы должны выйти и бороться за шансы выйти из группы. Мой прогноз: победа ЦСКА.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2
Евгений Ловчев|ROI 0.47
Евгений Ловчев|ROI 0.47
2.07Победит ЦСКА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 в матче ЦСКА - Эспаньол. Вот его доводы:

ЦСКА выиграет этот матч, а «Эспаньол» не забьет.

«Эспаньол» находится внизу турнирной таблицы, а главное – у них не клеится с атакой. Они забили очень мало голов с начала чемпионата. Поэтому для ЦСКА лучший вариант, когда они забьют гол и соперник немного раскроется. А в том, что хозяева забьют, нет причин сомневаться . «Эспаньол» после пропущенного пойдет атаковать, и игра однозначно раскроется. Для ЦСКА это очень важно и нужно.

Поэтому можно ставить на победу ЦСКА. И это даже после того, что они получили много мячей в прошлом матче Лиги Европы. Но армейцы все равно сейчас в хорошем настроении, они лидируют в нашем чемпионате.

Источник: РБ
0
Повторить за 2
Георгий Черданцев|ROI -8.71
Георгий Черданцев|ROI -8.71
2.1Победит ЦСКА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Ну, такой хороший ЦСКА должен выигрывать. Тем более Эспаньол не Реал, а Реал ЦСКА обыгрывал, о чем гости хорошо знают, как и о победе ЦСКА 3:0 в гостях в последнем туре. Значит, Эспаньол приедет обороняться. Тем более, Эспаньол сейчас не в форме и находится внизу турнирной таблицы. Впрочем команда из Испании, находящаяся в таком положении совсем недавно играла против Зенита, и мы помним, чем это закончилось. Так что дело скорее не в том, что Эспаньол на 18 месте, а в том, что ЦСКА в отличной форме, и ставка больше 2 на победу хозяев. Ставки:

«П1 за 2.1»
«Первый гол ЦСКА за 1.73»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2
Юрий Розанов|ROI -12.07
Юрий Розанов|ROI -12.07
1.833Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Отличный футбол армейцев после разгрома в Болгарии. И абсолютно разобранный Эспаньол. По-моему, это не повод однозначно прогнозировать победу ЦСКА. В силу молодости играть матчей по 5 одинаково хорошо армейцы вряд ли смогут. И уж почти наверняка пропустят. Против Урала матч вышел образцовый, без провисания в одном из таймов. Теперь так и пойдет? Думаю, вряд ли. Нестабильность останется. Парадоксально, но отталкиваться буду от гостей.

«Х2 за 1.76»
«Обе забьют за 1.83»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.84
Константин Генич|ROI -2.88
Константин Генич|ROI -2.88
1.83Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на обе забьют в матче ЦСКА - «Эспаньол». Вот его доводы:

В Москву вслед за «Атлетико» приезжает «Эспаньол». Но если у мадридцев дела в чемпионате более-менее нормальные, то «Эспаньол» при новом тренере Давиде Гальего выглядит неубедительно. Не совсем понятно, почему тренера до сих пор не отправили в отставку. Это может произойти как раз после матча с ЦСКА в Лиге Европы, потому что каталонцы очень неудачно играют в Примере. У них только одна победа, и та гостевая. Дома все матчи проиграны.

Но закидывать шапками эту команду «армейцам» не стоит. Это представитель топового европейского чемпионата с очень неплохим подбором игроков. Ну а тренерское несоответствие такому уровню — это вопрос второстепенный. Здесь надо больше отталкиваться от уровня исполнителей, которые есть в «Эспаньоле».

Сложно сказать, что у ЦСКА сейчас все в порядке в обороне. Да, команда на первом месте в РПЛ, но, где надо, подчищает Акинфеев, как отметил Гончаренко. Но моменты у ворот ЦСКА возникают в каждой игре. «Эспаньол» может этим воспользоваться. Сами же «армейцы» лихо атакуют, хорошо комбинируют. Наверняка «Эспаньолу» ЦСКА забьет.

Стоит обратить внимание на ставку «обе забьют».

Источник: РБ
0
Повторить за 1.84
Я не капер|ROI -2.13
Я не капер|ROI -2.13
1.83Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Думаю в этом матче будет забито небольшое количество голов, а сам матч закончится 1:1. Армейцы после уверенной победы в Екатеринбурге будет принимать Эспаньол потерпевшего поражение от Вальядолида, хотя достаточно неплохо проводил тот матч и если бы не удаление не известно чем бы тогда все закончилось. В матче в Екатеринбурге армейцев много раз выручил Акинфеев и не дал Уралу поразить свои ворота. У Эспаньола же игроки помастеровитей чем уральцы, поэтому свой гол они сегодня забьют
0
Повторить за 1.84
Валерий Непомнящий|ROI -2.47
Валерий Непомнящий|ROI -2.47
2.07Победит ЦСКА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Думаю, что к этому матчу состав у ЦСКА будет более-менее, поэтому можно рассчитывать на то, что ЦСКА сможет выиграть. В матче с «Лудогорцем» меня удивило то, что армейцы не поставили ни Чалова, ни Ахметова. Да и в обороне не было ничего наиграно, допускали детские ошибки. С «Эспаньолом» должен быть оптимальный состав, и такого не должно повториться. ЦСКА хорошо отыграл 1-й тайм, создавал моменты во втором, но не хватало Чалова. У защитников армейцев травмы не особо серьезные, должны в течение двух недель восстановиться. В матче с «Эспаньолом» у ЦСКА должно быть все в порядке с обороной. Не думаю, что армейцы забьют в этом матче больше двух мячей, но одержать победу должны именно они.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2
Maks Popov|ROI -3.74
Maks Popov|ROI -3.74
2.02Победит ЦСКА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Знатно обделавшись в Болгарии, армейцы сегодня просто обязаны обыгрывать испанцев. У ребят там проблемы в чемпионате - 12 голов пропустили за 7 туров, всего 5 очков набрали и занимают закономерно 3 место с конца турнирной таблицы. ЦСКА наоборот, идёт на 1 месте, набрал солидные обороты, да не без доли везения, но и везёт сильнейшим, как говорится. Ожидаю победы хозяев, надо исправлять ситуацию в турнире, да и просто на данном этапе они сильнее гостей.
0
Повторить за 2
Нобель Арустамян|ROI -19.81
Нобель Арустамян|ROI -19.81
1.85Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Эспаньол|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить на обе забьют в матче ЦСКА - Эспаньол. Вот его доводы:

После катастрофы в Болгарии у ЦСКА больше нет права на ошибку в Лиге Европы. При этом у армейцев очень хорошая ситуация в чемпионате России: пять побед подряд. Да и в целом команда Гончаренко действует неплохо. Другое дело, что у ЦСКА очень короткая скамейка, это пугает. И в то же время очень серьезные проблемы в защите из-за множества травм. Если бы не Акинфеев, были бы еще и большие проблемы с результатом.

«Эспаньол» — сильнейшая команда группы, не считая ЦСКА. Скорее всего, он может доставить армейцам дискомфорт. Стоит поставить на то, что в этом матче обе команды забьют, потому что сложно верить, что у испанцев не будет моментов.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.84
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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  • 46%
  • 12%
  • 6%
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