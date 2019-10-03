ЦСКА — Эспаньол прогноз на матч от пользователя Владислав Батурин Новый лидер РПЛ в первом домашнем матче Лиги Европы против «Эспаньола» будет стремиться к реабилитации после кошмарного поражения в Болгарии от «Лудогорца». ЦСКА в Лиге Европы был буквально раздавлен болгарским чемпионом и уступил с позорным счётом 1:5. «Эспаньол», прежде чем стать участником группового турнира, прошёл через три этапа квалификации, а в первом матче группы сыграл дома вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1). Команда Виктора Гончаренко, несмотря на многочисленные травмы футболистов, мобилизовала все свои ресурсы, ещё сильнее сплотилась и выдала в чемпионате России отличную серию из пяти побед подряд. Это позволило «армейцам» вырваться в единоличные лидеры РПЛ (8-1-2 18:8 25). В последнем матче ЦСКА на выезде «раскатал» «Урал» по полной программе и крупно победил (3:0). Команда Давида Гальего, начавшая сезон очень рано из-за участия в квалификационных матчах, довольно быстро «наелась», что привело к неудовлетворительным результатам в Ла Лиге. «Попугаи» после семи туров оказались в зоне вылета и занимают восемнадцатую позицию (1-2-4 4:12 5), меньше очков только у «Мальорки» и «Леганеса». В последней встрече каталонцы дома «поплыли» в игре против «Вальядолида», что привело к очередному поражению (0:2). Единственная победа была одержана в противостоянии с «Эйбаром» на его поле (2:1), и за семь туров «Эспаньол» лишь раз оставил свои ворота на замке. ЦСКА после шокирующего поражения в первом туре в матче против испанского клуба должен постараться наиграть на победу. Этого требует турнирная ситуация, это необходимо и в психологическом плане. «Армейцы» сейчас на подъёме, лидерство в чемпионате России их окрыляет, добавляет уверенности и даёт хороший импульс для движения вперёд на всех фронтах. «Эспаньол» — добротная команда из очень сильного чемпионата, и к ней «красно-синие» должны отнестись внимательно. Но текущая игровая форма каталонцев оставляет желать лучшего, и «армейцы» должны попытаться этим воспользоваться. К тому же, и травмированных у ЦСКА всё меньше, а значит, головной боли в плане определения состава у Виктора Гончаренко тоже становится меньше. ЦСКА на победной волне, играет дома, остро нуждается в очках, его соперник с проблемами и несколько притомившийся из-за очень раннего для себя начала сезона. Взвесив всё это, я ставлю на хозяев. Источник: LegalBet

ЦСКА — Эспаньол прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев Начнем с того, что ЦСКА - лидер чемпионата России. Совсем недавно армейцы одержали уверенную победу над “Уралом”, хотя если бы не блестящая игра Акинфеева, были возможны и другие варианты исхода встречи. При этом “Эспаньол” находится на 18-ом месте. Последний матч они провели 29 сентября и проиграли дома “Вальядолиду”, который занимает 10-ое место и не выигрывал уже пять матчей подряд. “Эспаньолу” нужно выходить из такого неудачного положения дел. Будут ли они это делать за счет повышенной концентрации на внутреннем первенстве и на полном отсутствии внимания к Лиге Европы? С другой стороны, а зачем тогда они бились в квалификации, где прошли три этапа и не проиграли ни одной встречи? Так что можно даже не думать, что они забьют на еврокубки. У ЦСКА было ужасное начало в Лиге Европы, ведь москвичи проиграли “Лудогорцу” со счетом 1:5. “Эспаньол” сыграл в первом туре с венгерским “Ференцварошем” вничью (1:1). Команды никогда не играли друг с другом, поэтому не могу вас порадовать статистикой очных игр. Несмотря на то, что “Эспаньол” сейчас неудачно выступает в чемпионате Испании, после жеребьевки все говорили, что именно каталонцы будут фаворитами этой группы. Хотя, в первые играет в этом турнире. Мы вспоминаем, как ЦСКА удачно разобрался в прошлом сезоне в Лиге чемпионов с “Реалом”, но по итогу армейцы даже не вышли в ЛЕ. А если смотреть персонально, у “Эспаньола” есть полузащитник Варгас, который забил уже четыре мяча в Лиге Европы, если учитывать матчи квалификационного этапа. В этом же самой квалификации, каталонцы провели три игры на выезде и ни разу не проиграли. При этом в пяти последних матчах ЦСКА в Лиге Европы - две ничьи, три поражения. При всей эйфории от успеха ЦСКА в национальном составе, игра с “Эспаньолом” пройдет для подопечных Гончаренко непросто. Как они вообще подойдут к этому матчу? Ведь с “Лудогорцем” Виктор Михайлович не выпустил в старте многих лидеров. Я считаю, что есть спортивный принцип и дома, при своих болельщиках, перед этим потерпев сокрушительное продолжение, армейцы должны выйти и бороться за шансы выйти из группы. Мой прогноз: победа ЦСКА. Источник: Ставка ТВ