ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя Sergey Furianec
ЦСКА надо реабилитироваться за 2 поражения в Ле и где это делать если не сегодня со слабейшей командой группы , к тому же дома. Венгры отскочили в гостях с еспаньолом потом влетели дома 0-3 болгарам и кроме везения им нечего противопоставить ЦСКА. Они слабее по составу, играют в гостях. ЦСКА нужны 3 очка позарез, чтобы вернуться в борьбу за выход из группы. Хоть матч и не простой, но ЦСКА выиграет его- ещё и Португалию надо догонять в таблице УЕФА. Всем удачи кроме буков.
ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя Юрий Тимошин (YTBet)
Команда Виктора Гончаренко не в лучшей форме. Очень неприлично стали играть в обороне. Не понимаю почему такой большой КФ на гостей. В этой евроосини они забивают в гостях постоянно. Отличались голами в ворота Лудогорца, Динамо Загреб и Эспаньол. Наверное все помнят 5 мячей в ворота ЦСКА от Лудогорца? Дак чем же хуже Ференцварош, который в этом году выбил Лудогорец из ЛЧ? Да проиграли в прошлом туре 3-0, но их результативность все равно высока. Забивали в 17 из 20 последних гостевых матчах. Мой прогноз на матч: 1-2 в пользу гостей. Желаю всем игрокам удачи!!! Победа будет за нами!!!
ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя Мaксим Калиниченко
ЦСКА подходит к матчу с «Ференцварошем» в качестве главного аутсайдера группы, но смогут ли «армейцы» изменить ситуацию в группе сегодня? ЦСКА в этом сезоне не хватает стабильности – команда Виктора Гончаренко допускает массу ошибок в обороне, чем часто пользуются соперники. Пока в Премьер-Лиге «армейцы» пятые, но от первого «Локомотива» их отделяет всего одна победа. В Лиге Европы ЦСКА проиграл «Лудогорцу (1:5) и «Эспаньолу» (0:2), закрепившись на последнем месте в группе. «Ференцварош» также особой стабильностью в этом сезоне не отличается – команда Сергея Реброва взяла лишь один балл в двух турах Лиги Европы. В первой встрече «зеленые орлы» сумели вырвать ничью 1:1 у «Эспаньола» в Испании, но проиграли 0:3 в следующем туре «Лудогорцу», который летом сумели выбить из квалификации Лиги Чемпионов. ЦСКА сегодня не имеет особого выбора – «армейцам» для продолжения борьбы в Лиге Европы нужна только победа, поэтому рисковать они наверняка сегодня будут. «Ференцварош» далеко не идеально играет в обороне, и хозяева явно сухим его не оставят, но и ЦСКА регулярно пропускает, поэтому есть все шансы увидеть результативный матч. Предлагаю поставить на обе забьют и тотал больше (2.5) голов за коэффициент 2.20 Источник: vseprosport