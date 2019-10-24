ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя Sergey Furianec ЦСКА надо реабилитироваться за 2 поражения в Ле и где это делать если не сегодня со слабейшей командой группы , к тому же дома. Венгры отскочили в гостях с еспаньолом потом влетели дома 0-3 болгарам и кроме везения им нечего противопоставить ЦСКА. Они слабее по составу, играют в гостях. ЦСКА нужны 3 очка позарез, чтобы вернуться в борьбу за выход из группы. Хоть матч и не простой, но ЦСКА выиграет его- ещё и Португалию надо догонять в таблице УЕФА. Всем удачи кроме буков.

ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя Юрий Тимошин (YTBet) Команда Виктора Гончаренко не в лучшей форме. Очень неприлично стали играть в обороне. Не понимаю почему такой большой КФ на гостей. В этой евроосини они забивают в гостях постоянно. Отличались голами в ворота Лудогорца, Динамо Загреб и Эспаньол. Наверное все помнят 5 мячей в ворота ЦСКА от Лудогорца? Дак чем же хуже Ференцварош, который в этом году выбил Лудогорец из ЛЧ? Да проиграли в прошлом туре 3-0, но их результативность все равно высока. Забивали в 17 из 20 последних гостевых матчах. Мой прогноз на матч: 1-2 в пользу гостей. Желаю всем игрокам удачи!!! Победа будет за нами!!!