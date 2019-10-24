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ЦСКА — Ференцварош прогнозы на матч 24.10.2019

ЦСКА — Ференцварош
  •  Лига Европы УЕФА
ЦСКА
00:22:22
до начала матча
Ференцварош
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя
ЦСКА надо реабилитироваться за 2 поражения в Ле и где это делать если не сегодня со слабейшей командой группы , к тому же дома. Венгры отскочили в гостях с еспаньолом потом влетели дома 0-3 болгарам и кроме везения им нечего противопоставить ЦСКА. Они слабее по составу, играют в гостях. ЦСКА нужны 3 очка позарез, чтобы вернуться в борьбу за выход из группы. Хоть матч и не простой, но ЦСКА выиграет его- ещё и Португалию надо догонять в таблице УЕФА. Всем удачи кроме буков.
ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя
Команда Виктора Гончаренко не в лучшей форме. Очень неприлично стали играть в обороне. Не понимаю почему такой большой КФ на гостей. В этой евроосини они забивают в гостях постоянно. Отличались голами в ворота Лудогорца, Динамо Загреб и Эспаньол. Наверное все помнят 5 мячей в ворота ЦСКА от Лудогорца? Дак чем же хуже Ференцварош, который в этом году выбил Лудогорец из ЛЧ? Да проиграли в прошлом туре 3-0, но их результативность все равно высока. Забивали в 17 из 20 последних гостевых матчах. Мой прогноз на матч: 1-2 в пользу гостей. Желаю всем игрокам удачи!!! Победа будет за нами!!!
ЦСКА — Ференцварош прогноз на матч от пользователя
ЦСКА подходит к матчу с «Ференцварошем» в качестве главного аутсайдера группы, но смогут ли «армейцы» изменить ситуацию в группе сегодня? ЦСКА в этом сезоне не хватает стабильности – команда Виктора Гончаренко допускает массу ошибок в обороне, чем часто пользуются соперники. Пока в Премьер-Лиге «армейцы» пятые, но от первого «Локомотива» их отделяет всего одна победа. В Лиге Европы ЦСКА проиграл «Лудогорцу (1:5) и «Эспаньолу» (0:2), закрепившись на последнем месте в группе. «Ференцварош» также особой стабильностью в этом сезоне не отличается – команда Сергея Реброва взяла лишь один балл в двух турах Лиги Европы. В первой встрече «зеленые орлы» сумели вырвать ничью 1:1 у «Эспаньола» в Испании, но проиграли 0:3 в следующем туре «Лудогорцу», который летом сумели выбить из квалификации Лиги Чемпионов. ЦСКА сегодня не имеет особого выбора – «армейцам» для продолжения борьбы в Лиге Европы нужна только победа, поэтому рисковать они наверняка сегодня будут. «Ференцварош» далеко не идеально играет в обороне, и хозяева явно сухим его не оставят, но и ЦСКА регулярно пропускает, поэтому есть все шансы увидеть результативный матч. Предлагаю поставить на обе забьют и тотал больше (2.5) голов за коэффициент 2.20 Источник: vseprosport
Прогнозы 1829
Sergey Furianec|ROI -3.22
Sergey Furianec|ROI -3.22
1.53Победит ЦСКА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА надо реабилитироваться за 2 поражения в Ле и где это делать если не сегодня со слабейшей командой группы , к тому же дома. Венгры отскочили в гостях с еспаньолом потом влетели дома 0-3 болгарам и кроме везения им нечего противопоставить ЦСКА. Они слабее по составу, играют в гостях. ЦСКА нужны 3 очка позарез, чтобы вернуться в борьбу за выход из группы. Хоть матч и не простой, но ЦСКА выиграет его- ещё и Португалию надо догонять в таблице УЕФА. Всем удачи кроме буков.
2
Повторить за 1.43
Юрий Тимошин (YTBet)|ROI 0.63
Юрий Тимошин (YTBet)|ROI 0.63
2.58Ференцварош тотал больше 1
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Команда Виктора Гончаренко не в лучшей форме. Очень неприлично стали играть в обороне.
Не понимаю почему такой большой КФ на гостей. В этой евроосини они забивают в гостях постоянно. Отличались голами в ворота Лудогорца, Динамо Загреб и Эспаньол.
Наверное все помнят 5 мячей в ворота ЦСКА от Лудогорца? Дак чем же хуже Ференцварош, который в этом году выбил Лудогорец из ЛЧ? Да проиграли в прошлом туре 3-0, но их результативность все равно высока. Забивали в 17 из 20 последних гостевых матчах.

Мой прогноз на матч: 1-2 в пользу гостей.

Желаю всем игрокам удачи!!! Победа будет за нами!!!
0
Повторить за 3.32
Мaксим Калиниченко|ROI 5.63
Мaксим Калиниченко|ROI 5.63
2.25Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА подходит к матчу с «Ференцварошем» в качестве главного аутсайдера группы, но смогут ли «армейцы» изменить ситуацию в группе сегодня?

ЦСКА в этом сезоне не хватает стабильности – команда Виктора Гончаренко допускает массу ошибок в обороне, чем часто пользуются соперники. Пока в Премьер-Лиге «армейцы» пятые, но от первого «Локомотива» их отделяет всего одна победа. В Лиге Европы ЦСКА проиграл «Лудогорцу (1:5) и «Эспаньолу» (0:2), закрепившись на последнем месте в группе.

«Ференцварош» также особой стабильностью в этом сезоне не отличается – команда Сергея Реброва взяла лишь один балл в двух турах Лиги Европы. В первой встрече «зеленые орлы» сумели вырвать ничью 1:1 у «Эспаньола» в Испании, но проиграли 0:3 в следующем туре «Лудогорцу», который летом сумели выбить из квалификации Лиги Чемпионов.

ЦСКА сегодня не имеет особого выбора – «армейцам» для продолжения борьбы в Лиге Европы нужна только победа, поэтому рисковать они наверняка сегодня будут. «Ференцварош» далеко не идеально играет в обороне, и хозяева явно сухим его не оставят, но и ЦСКА регулярно пропускает, поэтому есть все шансы увидеть результативный матч.

Предлагаю поставить на обе забьют и тотал больше (2.5) голов за коэффициент 2.20

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.44
Алексей Андронов|ROI -2.07
Алексей Андронов|ROI -2.07
2.23Ференцварош фора (1)
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (+1) в матче ЦСКА — «Ференцварош». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, в тяжелой ситуации оказались армейцы в этом турнире. Один из главных вопросов, на который все пытаются ответить, насколько ЦСКА на деле за что-то серьезное биться в еврокубке. Биться же предстоит в двух стыковых играх с венгерским «Ференцварошем».

Андронов думает, что ЦСКА должен быть фаворитом, учитывая, что играет дома. Но перекос коэффициентов просто нереальный.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.39
Андрей Никишин|ROI -6.59
Андрей Никишин|ROI -6.59
2.19Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА предстоит сыграть четыре матча в режиме через два дня на третий, а учитывая их кадровой дефицит, им стоит только посочувствовать. В турнирной таблице РПЛ "армейцы" отстают от лидирующего дуэта "Локомотив" - "Зенит" на три очка, но их положение может в ближайших матчах может заметно ухудшиться. В последних двух турах они набрали всего лишь очко, проиграв дома "Ростову" - 1:3, и сыграв вничью с "Уфой" - 1:1 на выезде. В Лиге Европе у ЦСКА дела и того хуже. Два поражения с общим счётом - 1:7, и заслуженное последнее место в группе. Считаю, что "армейцам" стоило бы поберечь силы для матчей в РПЛ, и не ввязываться в борьбу за одну из путёвок в плей-офф Лиги Европы. Попадание в тройку призеров по окончании чемпионата, и возможность на будущий год сыграть в Лиге Чемпионов намного прибыльные, чем авантюрная попытка выигрыша Лиги Европы. В ЦСКА деньги считать умеют. Думаю, что "армейцы" сыграют с "Ференцварешем" достойно, однако без оголтелого фанатизма. Свой гол забьют, чтобы порадовать болельщиков, но в итоге всё таки проиграют. Перспективной считаю ставку: ОЗ и ТБ 2,5. Всем удачи.
1
Повторить за 2.44
Артем Коваль|ROI -0.5
Артем Коваль|ROI -0.5
2.42Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Обе команды испытывают проблемы. У хозяев 0 очков, а у гостей всего 1. Обе команды будут пытаться набрать очки в этом матче. Гостям играть будет психологически легче. За поражение в гостях никто в них камни бросать не будет. А вот у ЦСКА совсем другая ситуация. Ещё одно поражение будет для них приговором, а тем более на родном стадионе и при своих болельщикам. Они будут играть сегодня на победу, но груз ответственности и неопытность большей части состава скорее всего приведут как минимум к одной тотальной ошибке в обороне. Гости этим шансом обязательно воспользуются. Так что жду весьма результативного матча!
0
Повторить за 2.44
Виктор Гусев|ROI -0.41
Виктор Гусев|ROI -0.41
4.8Ничья
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Хочу предложить прогноз на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Ференцварош".

Мои рассуждения будут достаточно краткими. Здесь много будет зависеть от стимула. Какой стимул у обеих команд? При том, что и ЦСКА, и "Ференцварош" ведут борьбу за золотые медали в национальном чемпионате. "Ференцварош" считается на бумаге самым слабым коллективом в группе, но в чемпионате Венгрии он ведет борьбу за золото.

Будет ли у команд максимальная концентрация на эту игру? Учитывая то, что было в группе до этого матча. У ЦСКА - два поражения: 1:5 от "Лудогорца" и 0:2 от "Эспаньола". У "Ференцвароша" - ничья с "Эспаньолом" и поражение 0:3 от все того же "Лудогорца". Команды уже играли между собой. Это случилось в 1/16 финала Кубка кубков сезона 1994/1995. В Москве выиграл ЦСКА 2:1, а в Венгрии победил уже "Ференцварош" с таким же счетом. Но в серии пенальти удачливее оказались армейцы.

И те, и другие могут показать хорошие вещи атаки. Вспомним хотя бы гол "красно-синих" в ворота "Уфы" в минувшие выходные. Шикарная комбинация закончилоась великолепным ударом Ахметова, даже хотя бы это показывает потенциал российской команды в нападении.

Сложно делать прогноз, не догадываясь о стимуле команд. Моя ставка - ничья с коэффициентом 4,45

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 4.95
Георгий Черданцев|ROI -8.23
Георгий Черданцев|ROI -8.23
1.53Победит ЦСКА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Надеюсь, ЦСКА выиграет. Хотя в Уфе ЦСКА не впечатлил, но полагаю Уфа тем более на своём поле посильнее венгров. Вот на выезде ЦСКА будет сложнее, тем более что у Ференцвароша совершенно сумасшедшие болельщики. А вот на своём поле пора брать очки. Все-таки соперник ЦСКА не клуб из испанской лиги, поражение от которого хоть как-то можно оправдать. Ставки:

«П1» за 1.54
«Первый гол ЦСКА» за 1.43

Источник: БК «ОЛИМП»
2
Повторить за 1.43
ISКA STAVIТ|ROI -10.62
ISКA STAVIТ|ROI -10.62
1.88Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Московский ЦСКА готовится к игре с венгерским клубом в условиях повышенного давления. Во-первых, “армейцы” проиграли “Ростову” (1:3), во-вторых они не обыграли “Уфу” (1:1), в третьих у них есть проблемы во внешней среде, когда Гинеру приходится тратить силы на юридические вещи, ну и само собой, неудачи в Лиге Европы обязывают команду настраиваться на “Ференцварош” по-особенному. Кстати, сам “Ференцварош” испытывает приятные моменты, занимая второе место в турнирной таблице, что никак не соответствует амбициям клуба, но здесь еще все только начинается и можно выложиться в Москве против соперника.

В данном матче, безусловно, преимущество на стороне ЦСКА, футболистам которого надо разозлиться на самих себя, не ждать пинка от Виктора Гончаренко, а показать, что могут, тем более, что состав уже более стабилен, лавка травмированных почти пуста. “Ференцварош” Сергея Реброва, конечно, даст бой, как “Эспаньолу”

Учитывая как ЦСКА показал последние свои игры , я сделал вывод что и в этом матче у ЦСКА будет брак в защите и гости забьют свой гол .

Мой прогноз обе забьют с КФ 1.88
0
Повторить за 2.02
Владислав Радимов|ROI -8.43
Владислав Радимов|ROI -8.43
1.77Тотал больше 2.5
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Ференцварош|Лига Европы УЕФА
Встреча двух аутсайдеров этой группы. «Ференцварош» тренирует Ребров, и его команда старается играть надежно в обороне с быстрым выходом в контратаку. И с этим у армейцев могут возникнуть проблемы. «Ростову» ЦСКА проиграл именно из-за того, что ничего не смог поделать с быстрым выходом ростовчан из обороны в атаку. Также у команды Гончаренко короткая скамейка, много травм, а футболисты уже устали. Не хватает фланговых защитников. Справа, понятно, есть Марио Фернандес, а слева играет Кучаев, номинально центральный полузащитник.

ЦСКА много пропускает во втором тайме, потому что центральные полузащитники начинают уставать. А Обляков и Ахметов все-таки не являются игроками оборонительного плана. Поэтому и возникают моменты у ворот Игоря Акинфеева.

Думаю, что ЦСКА будет очень сложно выиграть, даже несмотря на то, что матч пройдет на домашней арене. «Ференцварош» — неплохая команда, которая, между прочим, сыграла вничью с «Эспаньолом» на выезде. Думаю, что в матче будет много свободных зон. И это будет на руку футболистам «Ференцвароша», которые будут убегать в контратаки против медлительных центральных защитников ЦСКА.

Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу армейцам, но все равно легко в этом матче не будет. Думаю, что стоит ожидать результативный матч. Команды будут раскрываться, играть в атаку, так как победа нужна обоим клубам, чтобы продолжать борьбу за выход в плей-офф.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.78
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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