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Фейеноорд — ЦСКА прогнозы на матч 05.11.2020

Фейеноорд — ЦСКА
  •  Лига Европы УЕФА
Фейеноорд
10:26:29
до начала матча
ЦСКА
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Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
В очередном матче группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» встретится с ЦСКА. Матч пройдет в Роттердаме. ЦСКА сейчас очень неплох. В последнем туре РПЛ он смог занять первую строчку в таблице. Хотя еще несколько туров назад ничто этого не предвещало. В Лиге Европы «армейцы» себя тоже показали неплохо. Конечно, победить ЦСКА пока не удалось. Но на фоне других российских команд в еврокубках, подопечные Гончаренко смотрятся очень даже хорошо. Многим болельщикам из России только за них было не так стыдно. Очень уверено провел оба матча ЦСКА в Лиге Европы. С «Динамо» Загребом, я считаю, просто не повезло. По игре заслуживали «армейцы» получить три очка. В РПЛ «армейцы» тоже играют удовлетворительно. Давно не проигрывали. Правда, грешат ничьями. Но очки набирает ЦСКА и это отражается на турнирной таблице. Я не вижу чего-то очень страшного в «Фейеноорде». Да, это голландский гранд. Да, его тренирует знакомый всем в России Дик Адвокат. Однако переживает эта команда сейчас не лучшие времена. До последнего тура в домашнем чемпионате была у «Фейеноорда» небольшая серия без побед. Эту команду иногда лихорадит. Она может крупно выиграть и также крупно проиграть, или вовсе сыграть в нулевую ничью. Свой футбол команда Адвоката еще ищет. Поэтому ЦСКА, который показывает и в домашнем чемпионате, и в ЛЕ отличный футбол, по силам справиться на выезде с «Фейеноордом». Думаю, соперники сыграют в открытый футбол. Сейчас ситуация в группе и количество оставшихся туров не позволяют командам расслабиться и отсиживаться в обороне. Нужно добывать очки. Моя ставка – победа ЦСКА в этом матче с форой (0). Источник: Vseprosport
Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
... Уважаемые читатели, убедительная просьба не брать прогнозы без подробного аналитического разбора. Нужно немного приподнять ROI и WR. Ставки на реальную валюту временно приостановил из-за трёх минусов к ряду, чтобы не входить в азарт и не тратить еще большее количество денежных средств со своих счетов. Для пояснения - все прогнозы публикуемые здесь (за исключением таких прогнозов без описания) Спасибо за понимание и удачи в ставках!
Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на X и ОЗ-Да в матче Фейеноорд - ЦСКА. Вот его доводы: Скорее всего этот матч закончится ничьей. Это будет отличным результатом для ЦСКА, потому что «Фейеноорд» в следующей игре приедет в Москву. Можно предположить, что в первой половине будет ничья, так как команды будут играть осторожно. Также с большей вероятностью оба клуба забьют, потому что «Фейеноорд» играет в атакующий футбол, а ЦСКА имеет хорошую и молодую линию атаки, которой нравится друг с другом играть, а Никола Влашич лидер в нашем футболе сейчас. Источник: РБ
Прогнозы 472
Все
Платные
Мaксим Калиниченко46.4% WR-1.44% ROI
1.99ЦСКА фора (0)
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
В очередном матче группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» встретится с ЦСКА. Матч пройдет в Роттердаме.

ЦСКА сейчас очень неплох. В последнем туре РПЛ он смог занять первую строчку в таблице. Хотя еще несколько туров назад ничто этого не предвещало.

В Лиге Европы «армейцы» себя тоже показали неплохо. Конечно, победить ЦСКА пока не удалось. Но на фоне других российских команд в еврокубках, подопечные Гончаренко смотрятся очень даже хорошо. Многим болельщикам из России только за них было не так стыдно.

Очень уверено провел оба матча ЦСКА в Лиге Европы. С «Динамо» Загребом, я считаю, просто не повезло. По игре заслуживали «армейцы» получить три очка. В РПЛ «армейцы» тоже играют удовлетворительно. Давно не проигрывали. Правда, грешат ничьями. Но очки набирает ЦСКА и это отражается на турнирной таблице.

Я не вижу чего-то очень страшного в «Фейеноорде». Да, это голландский гранд. Да, его тренирует знакомый всем в России Дик Адвокат. Однако переживает эта команда сейчас не лучшие времена.

До последнего тура в домашнем чемпионате была у «Фейеноорда» небольшая серия без побед. Эту команду иногда лихорадит. Она может крупно выиграть и также крупно проиграть, или вовсе сыграть в нулевую ничью. Свой футбол команда Адвоката еще ищет.

Поэтому ЦСКА, который показывает и в домашнем чемпионате, и в ЛЕ отличный футбол, по силам справиться на выезде с «Фейеноордом». Думаю, соперники сыграют в открытый футбол. Сейчас ситуация в группе и количество оставшихся туров не позволяют командам расслабиться и отсиживаться в обороне. Нужно добывать очки.

Моя ставка – победа ЦСКА в этом матче с форой (0).

Источник: Vseprosport
0
Повторить за 2.06
Я Твоя Удача81.1% WR7.06% ROI
1.25Тотал больше 1.5
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
...
Уважаемые читатели, убедительная просьба не брать прогнозы без подробного аналитического разбора. Нужно немного приподнять ROI и WR.
Ставки на реальную валюту временно приостановил из-за трёх минусов к ряду, чтобы не входить в азарт и не тратить еще большее количество денежных средств со своих счетов.
Для пояснения - все прогнозы публикуемые здесь (за исключением таких прогнозов без описания)
Спасибо за понимание и удачи в ставках!
0
Повторить за 1.25
Евгений Ловчев44% WR-4.93% ROI
3.65Ничья
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на X и ОЗ-Да в матче Фейеноорд - ЦСКА. Вот его доводы:

Скорее всего этот матч закончится ничьей. Это будет отличным результатом для ЦСКА, потому что «Фейеноорд» в следующей игре приедет в Москву.

Можно предположить, что в первой половине будет ничья, так как команды будут играть осторожно.

Также с большей вероятностью оба клуба забьют, потому что «Фейеноорд» играет в атакующий футбол, а ЦСКА имеет хорошую и молодую линию атаки, которой нравится друг с другом играть, а Никола Влашич лидер в нашем футболе сейчас.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.65
Павел Гусев70% WR-0.67% ROI
2.85Победит ЦСКА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
ЦСКА - будет играть только на победу, команда очень настроена на игру. Дзагоев набрал приличную форму и думаю что поможет в этой игре.
Фейнорд в своём чемпионате показывает хорошую игру, после семи матчей они идут на пятом месте при этом без единого поражения.
Ожидаем от этого матча красивый футбол
и самое главное победу Российского клуба, исход поединка предполагаю что будет 1-2 в пользу Армейцев.
0
Повторить за 2.85
Роман Нагучев51% WR-0.55% ROI
2.38Тотал больше 3
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Роман Нагучев предлагает поставить ТБ (3) в матче Фейеноорд — ЦСКА. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Фейеноорд провел отвратительный матч против Вольфсберга. Голландская команда не просто уступила, но и показала ужасный футбол. Да и в целом Фейеноорд пока не радует своих болельщиков в нынешнем сезоне.

У ЦСКА дела идут значительно лучше. Армейцы набрали очень хороший ход, а Никола Влашич находится в прекрасной форме. Подопечным Дика Адвоката будет очень тяжело в этом противостоянии.

ЦСКА должен провести хороший и результативный матч, поэтому ставка на тотал больше 3.

Источник: РБ
3
Повторить за 2.38
pavlik forever65.9% WR-2.48% ROI
1.38Тотал меньше 3.5
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Доброго времени суток, любители ставок. Сейчас я попробую дать прогноз на этот матч. Мне кажется, что это очень интересный матч с точки рения прогнозов, потому как результат матча очень тяжело предсказать. Это в принципе видно и по котировкам буков. Моя ставка будет на ТМ 3.5, хотя многие почему-то уверены в ТБ 3. ЦСКА набрал очень хорошую форму в чемпионате и чувствует себя уверенно, но в ЛЕ пока без побед, но и без поражений, мало забитых голов (1) и мало пропущенных (1). Это говорит о том, что очки даются армейцам тяжело, но они борются за каждое очко. И этот матч играет очень важное значение с точки зрения турнирного положения. В случае своего поражения и победы Динамо Загреб, ЦСКА будет на 4 месте с 2 очками, а у всех остальных по 4. Это усложнит очень сильно для них положение в таблице. Поэтому ЦСКА будет всеми силами пытаться не дать победить голландцам. Если будут вести по счету, то скорее всего закроются, а с обороной у них вроде бы все норм. Зная что ЦСКА скорее всего будет пытаться забить быстрый гол (это стиль Виктора Михайловича) и у них это часто получается. Поэтому расклад на ТМ 3.5 очень даже неплохой. Тем более у Фейеноорда сейчас дела идут не очень.
0
Повторить за 1.38
Александр Данилин253.1% WR3.53% ROI
1.93Фейеноорд фора (0)
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Букмекер уверен, что силы команд равны. С одной стороны, это действительно так. Но с другой, я считаю, Фейе гораздо больше шансов имеет победить. Прежде всего потому, что подопечные Адвоката сыграют дома. Им необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за осечку в прошлом туре ЛЕ.

ЦСКА не будет стараться победить изо всех сил. Команда Гончаренко наверняка вторым номером сыграет, рассчитывая найти свой момент в контратаке. Очередная ничья не станет для "красно-синих" плохим результатом.

Мой  прогноз - П1 через фору 0.
0
Повторить за 1.93
Виктор Махров45.2% WR1.28% ROI
2.1ЦСКА фора (0)
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Привет всем любителям футбола. Сегодня Фейеноорд принимает дома ЦСКА. Для гостей этой встречи матч очень важен, пора бы уже забирать 3 очка к себе в копилку, а не делить их как это было в прошлых двух турах. На мой взгляд армейцы хорошо мотивированны на эту игру. Да и заиграли они очень хорошо, смотря их матчи видно что они получают удовольствие от игры, а это самое главное, с таким настроем идет все как по маслу. Что касается хозяев поля, в своем внутреннем чемпионате у них все хорошо, за последние 7 игр ни одного поражения. А вот в ЛЕ дела обстоят хуже, одна ничья и крупное поражение. Что же, предлагаю взять нулевую фору на гостей, думаю мотивации им достаточно что бы забрать 3 очка в копилку. Особенно то что Роттердамский клуб будет играть в атакующий футбол и ошибок тут не избежать.
Всем удачи!
0
Повторить за 2.06
Владислав Батурин52.5% WR-6.45% ROI
1.909Тотал больше 2.5
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Новоявленный лидер РПЛ проведёт очередной еврокубковый матч в Стране тюльпанов против команды «российского» голландского тренера Дика Адвоката.

ЦСКА начал Лигу Европы с двух ничейных результатов против «Вольфсберга» (1:1) и загребского «Динамо» (0:0). В группе армейцы сейчас вторые, опережают по дополнительным показателям хорватский клуб, от австрийского пока отстают на два очка. В РПЛ красно-синие вышли в единоличные лидеры (28 очков, 9 побед, разница мячей 25-10), опережают на одно очко «Зенит» и «Спартак». В туре команда Виктора Ганчаренко победила в Волгограде местный «Ротор» (1:0). В активе москвичей четыре победы подряд в РПЛ (разница мячей 11-2).

«Фейеноорд» в первых двух турах Лиги Европы набрал только одно очко (разница мячей 1-4) и замыкает турнирную таблицу группы. Команда Дика Адвоката сыграла на выезде вничью с «Динамо» (0:0) и дома провалилась в противостоянии с «Вольфсбергом» (1:4). В чемпионате Голландии «Фейеноорд» - единственная команда, не проигравшей ни одного матча (15 очков, 4 победы, разница мячей 17-9), он замыкает первую пятёрку отставая от лидирующих «Аякса» и «Витесса» всего на три очка. В последнем матче подопечные Дика Адвоката добились волевой победы в гостях над клубом «Эммен» (3:2).

В последний раз соперники встречались в 2008 году, тогда в Роттердаме в матче Кубка УЕФА победили москвичи (3:1).

У «Фейеноорда» лихая атака, а в обороне часто возникает бардак, команда редко играет на ноль, а верховые результаты – привычное явление. После слабого старта в группе голландцам необходимо стремиться к первой победе, а значит проявлять себя в нападении.

ЦСКА повысил качество игры, после покупки новых игроков возникла серьёзная конкуренция, а у Виктора Ганчаренко появилась возможность свободнее ротировать состав и управлять в тактическом плане своим коллективом. Армейцы создают много создают моментов у чужих ворот и, если повысят реализацию, шагнут в своём развитии ещё дальше.

Учитывая турнирный расклад, хозяева должны забивать, и у них есть атакующий потенциал, а гости, находящиеся в хорошей форме и настроении, вполне могут предъявить свои козыри, показать возрастающий уровень.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.9
Александр Сергеевич12170.6% WR1.96% ROI
2.12ЦСКА фора (0)
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Фейеноорд — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
На первый взгляд предсказать исход этой игры тяжело, этого мнения придерживаются и букмекеры, которые дают примерно равные котировки на победу одной из команд. Но ведь ЦСКА набрал очень хорошую форму, а Виктор Михайлович наверняка уже решает вопрос неудачной реализации его команды в матчах еврокубков. Подопечные Дика Адвоката, в свою очередь, всего раз побеждали на своем поле, а в прошлом туре по всем статьям проиграли “Вольфсбергеру” со счетом 1:4. Кроме того, в пользу гостей настрой команды после того, как она возглавила турнирную таблицу РПЛ. Все эти факторы подталкивают нас поставить на победу ЦСКА. Но если вспомнить первые два матча “армейцев” в группе, можно подстраховаться нулевой форой, поэтому наша ставка - Ф2 (0)
1
Повторить за 2.06
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 24%
  • 16%
  • 10%
  • 8%
  • 5%

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