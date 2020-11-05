Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Мaксим Калиниченко

В очередном матче группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» встретится с ЦСКА. Матч пройдет в Роттердаме. ЦСКА сейчас очень неплох. В последнем туре РПЛ он смог занять первую строчку в таблице. Хотя еще несколько туров назад ничто этого не предвещало. В Лиге Европы «армейцы» себя тоже показали неплохо. Конечно, победить ЦСКА пока не удалось. Но на фоне других российских команд в еврокубках, подопечные Гончаренко смотрятся очень даже хорошо. Многим болельщикам из России только за них было не так стыдно. Очень уверено провел оба матча ЦСКА в Лиге Европы. С «Динамо» Загребом, я считаю, просто не повезло. По игре заслуживали «армейцы» получить три очка. В РПЛ «армейцы» тоже играют удовлетворительно. Давно не проигрывали. Правда, грешат ничьями. Но очки набирает ЦСКА и это отражается на турнирной таблице. Я не вижу чего-то очень страшного в «Фейеноорде». Да, это голландский гранд. Да, его тренирует знакомый всем в России Дик Адвокат. Однако переживает эта команда сейчас не лучшие времена. До последнего тура в домашнем чемпионате была у «Фейеноорда» небольшая серия без побед. Эту команду иногда лихорадит. Она может крупно выиграть и также крупно проиграть, или вовсе сыграть в нулевую ничью. Свой футбол команда Адвоката еще ищет. Поэтому ЦСКА, который показывает и в домашнем чемпионате, и в ЛЕ отличный футбол, по силам справиться на выезде с «Фейеноордом». Думаю, соперники сыграют в открытый футбол. Сейчас ситуация в группе и количество оставшихся туров не позволяют командам расслабиться и отсиживаться в обороне. Нужно добывать очки. Моя ставка – победа ЦСКА в этом матче с форой (0). Источник: Vseprosport