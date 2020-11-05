Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Мaксим Калиниченко
В очередном матче группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» встретится с ЦСКА. Матч пройдет в Роттердаме. ЦСКА сейчас очень неплох. В последнем туре РПЛ он смог занять первую строчку в таблице. Хотя еще несколько туров назад ничто этого не предвещало. В Лиге Европы «армейцы» себя тоже показали неплохо. Конечно, победить ЦСКА пока не удалось. Но на фоне других российских команд в еврокубках, подопечные Гончаренко смотрятся очень даже хорошо. Многим болельщикам из России только за них было не так стыдно. Очень уверено провел оба матча ЦСКА в Лиге Европы. С «Динамо» Загребом, я считаю, просто не повезло. По игре заслуживали «армейцы» получить три очка. В РПЛ «армейцы» тоже играют удовлетворительно. Давно не проигрывали. Правда, грешат ничьями. Но очки набирает ЦСКА и это отражается на турнирной таблице. Я не вижу чего-то очень страшного в «Фейеноорде». Да, это голландский гранд. Да, его тренирует знакомый всем в России Дик Адвокат. Однако переживает эта команда сейчас не лучшие времена. До последнего тура в домашнем чемпионате была у «Фейеноорда» небольшая серия без побед. Эту команду иногда лихорадит. Она может крупно выиграть и также крупно проиграть, или вовсе сыграть в нулевую ничью. Свой футбол команда Адвоката еще ищет. Поэтому ЦСКА, который показывает и в домашнем чемпионате, и в ЛЕ отличный футбол, по силам справиться на выезде с «Фейеноордом». Думаю, соперники сыграют в открытый футбол. Сейчас ситуация в группе и количество оставшихся туров не позволяют командам расслабиться и отсиживаться в обороне. Нужно добывать очки. Моя ставка – победа ЦСКА в этом матче с форой (0). Источник: Vseprosport
Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Я Твоя Удача
... Уважаемые читатели, убедительная просьба не брать прогнозы без подробного аналитического разбора. Нужно немного приподнять ROI и WR. Ставки на реальную валюту временно приостановил из-за трёх минусов к ряду, чтобы не входить в азарт и не тратить еще большее количество денежных средств со своих счетов. Для пояснения - все прогнозы публикуемые здесь (за исключением таких прогнозов без описания) Спасибо за понимание и удачи в ставках!
Фейеноорд — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Евгений Ловчев
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на X и ОЗ-Да в матче Фейеноорд - ЦСКА. Вот его доводы: Скорее всего этот матч закончится ничьей. Это будет отличным результатом для ЦСКА, потому что «Фейеноорд» в следующей игре приедет в Москву. Можно предположить, что в первой половине будет ничья, так как команды будут играть осторожно. Также с большей вероятностью оба клуба забьют, потому что «Фейеноорд» играет в атакующий футбол, а ЦСКА имеет хорошую и молодую линию атаки, которой нравится друг с другом играть, а Никола Влашич лидер в нашем футболе сейчас. Источник: РБ