Ох, и не люблю я ЛЕ. Вроде и еврокубок, а играют команды там, как хотят. Всегда его сложно предугадать, и приносит он, зачастую, очень много сюрпризов. Короче говоря, самый идеальный турнир для лайва. Из 24 матчей четверга, выбрать то особо и нечего. То нет мотивации у команд для побед, то кэфы низкие. Но в данном матче присутствуют обе составляющие. И мотивация есть и кэфы высокие. Итак начнём с гостей. Особых потерь в составе не наблюдается, команда неплохая, крепкая и в первом матче вынесла ЦСКА 3-1. В таблице они занимают второе место, и держатся они там очень шатко, поэтому, чтобы укрепить позиции им необходима эта победа. ЦСКА тоже хочет в этом матче победить и очки им нужны. Но хотеть и сделать это вещи разные. Матч с Сочи меня не особо убедил в способностях данной команды. Кто-то скажет, что берегли себя для ЛЕ- возможно. Но я говорил всегда, что в некоторых лигах, таких например ,как РФПЛ, ну нет сильных команд. Поэтому опыта игры с сильным соперником, ну его просто нет. Поэтому мы дальше группового этапа нигде не проходим обычно. Не команды плохие, просто нет опыта. Поэтому в данном матче, я не вижу особых проблемм для гостей обыграть хозяев. Я считаю, что проиграть не должны точно и можно за отличный кэф взять и победу гостей с Х. Брать чистую победу, я бы не стал. Уж больно любят наши команды, либо разочаровать, либо резко приятно удивить. А что произойдет и когда, это всегда загадка. Поэтому раз уж дарят нам такие кэфы, то надо брать, и если есть возможность перестраховаться, то почему бы ей и не воспользоваться.
Ну а вы, думайте сами, решайте сами. Желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 в матче ЦСКА — Фейеноорд. Вот его доводы:
«Думаю, что ЦСКА выиграет у «Фейеноорда», потому что играет на своем поле. У команды есть игра. Несмотря на то что проиграли на чужом поле, здесь будет решающий матч за то, чтобы выйти в следующую стадию.
У ЦСКА есть все возможности, чтобы победить. Армейцы не уставшие, и есть активные в атаке футболисты, поэтому жду победы ЦСКА».
Источник: РБ / ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз и ставки Евгения Ловчева
Буду честен и краток. Я не знаю, как подходить к ЦСКА. Они могут грохнуть куда более классную команду, чем роттердамцы. А могут, как в последнем туре, отбиваться до последних минут с Сочи. Знаю одно: игра подопечных Гончаренко эстетически очень привлекательна. Но она же бывает и с кучей ошибок. Потому поставлю верх. Тем более, что они по части забитых болельщикам в еврокубках кое-что должны. Даже если учесть (матч с Сочи это подтвердил»: ЦСКА больше потратил нервов и сил на участие в сборах национальной команды, чем его будущий оппонент.
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на 1X и ТБ (2.5) в матче ЦСКА — Фейеноорд. Вот его доводы:
«Первый матч «Фейеноорда» и ЦСКА был в целом равным, но армейцы умудрились провалить отрезок длиной в 10 минут во второй половине матча. Три мяча пропустили, на этом все и закончилось. Дома, конечно, нельзя подобного допустить. Считаю, что ЦСКА не слабее «Фейеноорда», в том числе и по персоналиям.
Но уже, честно говоря, боязно ставить на победу ЦСКА. Уже несколько раз надежды он не оправдывал. Но при этом проиграть дома уж точно не должны. Это просто позором станет. А матч наверняка получится результативным. ЦСКА старается играть от себя, голландские клубы также настроены на атакующий футбол. Не могу поверить, что встреча будет засушливой».
Известный эксперт Роман Нагучев предлагает поставить на ничью в матче ЦСКА — Фейеноорд. Вот его доводы:
«Фейеноорду» будет сложно, даже несмотря на серьезные трудности с составом у «армейцев». Это традиционно домашняя команда, а не гостевая. Даже в последнем туре чемпионата Голландии, в котором «Фейеноорд» встречался с «Фортуной» (3:1), у команды целый тайм были серьезные проблемы. Она получила мяч в свои ворота. Потом у нее удалился Кекчу.
Это говорит о том, что «Фейеноорд» тяжело вкатывается в матчи. Это можно проследить по нынешнему сезону. Например, так было и в еврокубках, в игре против «Вольфсбергера». То же самое повторялось в чемпионате Голландии. Здесь дело не только в отдельной игре против «Фортуны», но и в безумной встрече против «Эммена» (3:2). Тогда у «Фейеноорда» тоже были трудности.
Поэтому мне кажется, что в предстоящей встрече будет ничья. ЦСКА не проиграет. Родные стены, как правило, помогают даже в самых сложных ситуациях. Поэтому «Фейеноорд» все же не выиграет. Потому что в еврокубках в этом сезоне – особенно в гостевых матчах – голландцы выглядят не очень убедительно».
Источник: РБ / ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз и ставка Романа Нагучева
Виктор Гончаренко дал понять всем что для него выход в Лигу Чемпионов и победа в рпл ключевые задачи на сегодняшний день. Состав испытывает солидные кадровые потери, нету марио, под вопросом дивеев и точно не будет дзагоева с кучаевым. Многие игроки цска ещё не въехали в ритм и амбиции своей команды и из-за плохой реализации и потери концентрации в определённые моменты фейнорд как раз сможет одолеть наших армейцев. Ставлю со скрежетом на сердце и надеюсь что ставка не зайдёт и команда Гончаренко впервые выиграет на евроарене за 15 матчей российских команд. Ждём и надеемся, удачи
«ЦСКА» второй год играет в Европе так, словно отбывает повинность. Соперники у москвичей и на этот раз не самые именитые и зубастые, без явных намерений шагать по ЛЕ долго и далеко. Группа армейцев вполне позволяет безболезненно возвращаться в игру, даже учитывая отвратительные результаты первых трех матчей. Команда Гончаренко отлично выглядит в чемпионате России, но в еврокубках начинает доигрывать матчи сразу после стартового свистка. Нынешнему «ЦСКА» по силам успешно выступать в двух соревнованиях, тем более в национальном первенстве, армейцы завершили первый круг лидерами таблицы. «Фейеноорд» перед визитом в Москву свой матч выиграл и вернулся в лидирующую группу Эредивизи. Судя по форме армейцев и голландцев "обе забьют" должна сыграть.
Однозначно в матче между ЦСКА и фейенордом ставлю на победу гостей. Фейенорд в этом плане более организованный, к тому же в команде знакомый нам тренер, а ему знакома ЦСКА, поэтому гостям будет проще. ЦСКА же нужна победа и постараются они её захватить, взять, добыть. Но как чаще всего бывает против равных команд, мяч оказывается в твоей сетке ворот. Ставлю что и в этой встрече гости реализуют все моменты, которые получат в контратаках.
Если мы собираемся говорить о том, что в этом матче может произойти, то тут нужно учитывать несколько важных моментов. Во-первых, нужно прекрасно понимать тот факт, что ЦСКА в родных стенах действительно хорош. Если у них есть мотивация, то они способны переиграть тут даже мадридский Реал, что мы видели уже, кстати, не так давно. Во-вторых, хозяева отлично играют в обороне, стоит отдать должное и они просто обязаны сдерживать атакующий потенциал гостей, вряд ли Фейеноорд тут сможет забить много голов.
Обе команды показывают атакующий футбол, обе будут играть на победу, я ожидаю безкомпромиссный атакующий футбол. ЦСКА дома должен выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плэйофф, но думаю победа опять будет за Фейенордом, не тот пока уровень российского чемпионата.