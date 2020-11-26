Betting Insider
Матч-центр

ЦСКА — Фейеноорд прогнозы на матч 26.11.2020

ЦСКА — Фейеноорд
  •   Лига Европы УЕФА
ЦСКА
07:33:17
до начала матча
Фейеноорд

Прогнозы 698
Все
Платные
Lucky Luchiano94.4% WR4.44% ROI
1.49Фейеноорд фора (1)
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Ох, и не люблю я ЛЕ. Вроде и еврокубок, а играют команды там, как хотят. Всегда его сложно предугадать, и приносит он, зачастую, очень много сюрпризов. Короче говоря, самый идеальный турнир для лайва. Из 24 матчей четверга, выбрать то особо и нечего. То нет мотивации у команд для побед, то кэфы низкие. Но в данном матче присутствуют обе составляющие. И мотивация есть и кэфы высокие.
Итак начнём с гостей. Особых потерь в составе не наблюдается, команда неплохая, крепкая и в первом матче вынесла ЦСКА 3-1. В таблице они занимают второе место, и держатся они там очень шатко, поэтому, чтобы укрепить позиции им необходима эта победа.
ЦСКА тоже хочет в этом матче победить и очки им нужны. Но хотеть и сделать это вещи разные. Матч с Сочи меня не особо убедил в способностях данной команды. Кто-то скажет, что берегли себя для ЛЕ- возможно. Но я говорил всегда, что в некоторых лигах, таких например ,как РФПЛ, ну нет сильных команд. Поэтому опыта игры с сильным соперником, ну его просто нет. Поэтому мы дальше группового этапа нигде не проходим обычно. Не команды плохие, просто нет опыта.
Поэтому в данном матче, я не вижу особых проблемм для гостей обыграть хозяев. Я считаю, что проиграть не должны точно и можно за отличный кэф взять и победу гостей с Х. Брать чистую победу, я бы не стал. Уж больно любят наши команды, либо разочаровать, либо резко приятно удивить. А что произойдет и когда, это всегда загадка. Поэтому раз уж дарят нам такие кэфы, то надо брать, и если есть возможность перестраховаться, то почему бы ей и не воспользоваться.

Ну а вы, думайте сами, решайте сами. Желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!
0
Повторить за 1.51
Евгений Ловчев44.4% WR-4.92% ROI
2.03Победит ЦСКА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 в матче ЦСКА — Фейеноорд. Вот его доводы:

«Думаю, что ЦСКА выиграет у «Фейеноорда», потому что играет на своем поле. У команды есть игра. Несмотря на то что проиграли на чужом поле, здесь будет решающий матч за то, чтобы выйти в следующую стадию.

У ЦСКА есть все возможности, чтобы победить. Армейцы не уставшие, и есть активные в атаке футболисты, поэтому жду победы ЦСКА».

Источник: РБ / ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз и ставки Евгения Ловчева
0
Повторить за 2.01
Юрий Розанов46.5% WR-5.63% ROI
1.83Победит Фейеноорд или ничья
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Буду честен и краток. Я не знаю, как подходить к ЦСКА. Они могут грохнуть куда более классную команду, чем роттердамцы. А могут, как в последнем туре, отбиваться до последних минут с Сочи. Знаю одно: игра подопечных Гончаренко эстетически очень привлекательна. Но она же бывает и с кучей ошибок. Потому поставлю верх. Тем более, что они по части забитых болельщикам в еврокубках кое-что должны. Даже если учесть (матч с Сочи это подтвердил»: ЦСКА больше потратил нервов и сил на участие в сборах национальной команды, чем его будущий оппонент.

Источник: Олимп
0
Повторить за 1.952
Егор Титов45.5% WR-8.16% ROI
1.93Тотал больше 2.5
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на 1X и ТБ (2.5) в матче ЦСКА — Фейеноорд. Вот его доводы:

«Первый матч «Фейеноорда» и ЦСКА был в целом равным, но армейцы умудрились провалить отрезок длиной в 10 минут во второй половине матча. Три мяча пропустили, на этом все и закончилось. Дома, конечно, нельзя подобного допустить. Считаю, что ЦСКА не слабее «Фейеноорда», в том числе и по персоналиям.

Но уже, честно говоря, боязно ставить на победу ЦСКА. Уже несколько раз надежды он не оправдывал. Но при этом проиграть дома уж точно не должны. Это просто позором станет. А матч наверняка получится результативным. ЦСКА старается играть от себя, голландские клубы также настроены на атакующий футбол. Не могу поверить, что встреча будет засушливой».

Источник: РБ / ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 1.86
Роман Нагучев47.3% WR-1.85% ROI
3.82Ничья
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Роман Нагучев предлагает поставить на ничью в матче ЦСКА — Фейеноорд. Вот его доводы:

«Фейеноорду» будет сложно, даже несмотря на серьезные трудности с составом у «армейцев». Это традиционно домашняя команда, а не гостевая. Даже в последнем туре чемпионата Голландии, в котором «Фейеноорд» встречался с «Фортуной» (3:1), у команды целый тайм были серьезные проблемы. Она получила мяч в свои ворота. Потом у нее удалился Кекчу.

Это говорит о том, что «Фейеноорд» тяжело вкатывается в матчи. Это можно проследить по нынешнему сезону. Например, так было и в еврокубках, в игре против «Вольфсбергера». То же самое повторялось в чемпионате Голландии. Здесь дело не только в отдельной игре против «Фортуны», но и в безумной встрече против «Эммена» (3:2). Тогда у «Фейеноорда» тоже были трудности.

Поэтому мне кажется, что в предстоящей встрече будет ничья. ЦСКА не проиграет. Родные стены, как правило, помогают даже в самых сложных ситуациях. Поэтому «Фейеноорд» все же не выиграет. Потому что в еврокубках в этом сезоне – особенно в гостевых матчах – голландцы выглядят не очень убедительно».

Источник: РБ / ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз и ставка Романа Нагучева
0
Повторить за 3.95
Никита Сазонов471.9% WR0.89% ROI
4Победит Фейеноорд
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Виктор Гончаренко дал понять всем что для него выход в Лигу Чемпионов и победа в рпл ключевые задачи на сегодняшний день. Состав испытывает солидные кадровые потери, нету марио, под вопросом дивеев и точно не будет дзагоева с кучаевым. Многие игроки цска ещё не въехали в ритм и амбиции своей команды и из-за плохой реализации и потери концентрации в определённые моменты фейнорд как раз сможет одолеть наших армейцев. Ставлю со скрежетом на сердце и надеюсь что ставка не зайдёт и команда Гончаренко впервые выиграет на евроарене за 15 матчей российских команд. Ждём и надеемся, удачи
0
Повторить за 3.98
Эдуард Емелев44.2% WR-10.65% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
«ЦСКА» второй год играет в Европе так, словно отбывает повинность. Соперники у москвичей и на этот раз не самые именитые и зубастые, без явных намерений шагать по ЛЕ долго и далеко. Группа армейцев вполне позволяет безболезненно возвращаться в игру, даже учитывая отвратительные результаты первых трех матчей. Команда Гончаренко отлично выглядит в чемпионате России, но в еврокубках начинает доигрывать матчи сразу после стартового свистка. Нынешнему «ЦСКА» по силам успешно выступать в двух соревнованиях, тем более в национальном первенстве, армейцы завершили первый круг лидерами таблицы. «Фейеноорд» перед визитом в Москву свой матч выиграл и вернулся в лидирующую группу Эредивизи.
Судя по форме армейцев и голландцев "обе забьют" должна сыграть.
0
Повторить за 1.666
kenfer28.6% WR7.41% ROI
4.1Победит Фейеноорд
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Однозначно в матче между ЦСКА и фейенордом ставлю на победу гостей. Фейенорд в этом плане более организованный, к тому же в команде знакомый нам тренер, а ему знакома ЦСКА, поэтому гостям будет проще. ЦСКА же нужна победа и постараются они её захватить, взять, добыть. Но как чаще всего бывает против равных команд, мяч оказывается в твоей сетке ворот. Ставлю что и в этой встрече гости реализуют все моменты, которые получат в контратаках.
0
Повторить за 3.98
"СУПЕРПРЕСС-3"58.4% WR-2.72% ROI
1.41Фейеноорд тотал меньше 1.5
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Если мы собираемся говорить о том, что в этом матче может произойти, то тут нужно учитывать несколько важных моментов. Во-первых, нужно прекрасно понимать тот факт, что ЦСКА в родных стенах действительно хорош. Если у них есть мотивация, то они способны переиграть тут даже мадридский Реал, что мы видели уже, кстати, не так давно. Во-вторых, хозяева отлично играют в обороне, стоит отдать должное и они просто обязаны сдерживать атакующий потенциал гостей, вряд ли Фейеноорд тут сможет забить много голов.
0
Повторить за 1.41
Данила Чепелов44.4% WR-0.99% ROI
2.05Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
ЦСКА — Фейеноорд| Лига Европы УЕФА
Обе команды показывают атакующий футбол, обе будут играть на победу, я ожидаю безкомпромиссный атакующий футбол. ЦСКА дома должен выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плэйофф, но думаю победа опять будет за Фейенордом, не тот пока уровень российского чемпионата.
0
Повторить за 2.08
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор