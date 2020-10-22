Свой стартовый матч на групповой стадии Лиги Европы «армейцы» проведут в Австрии, и их соперником будет бронзовый призёр прошлого сезона австрийской Бундеслиги.
«Вольфсберг» в прошлом сезоне в гладком чемпионате финишировал четвёртым (11-5-6 50:27 38), а в следующей стадии улучшил свои результаты и сумел завоевать бронзу (15-9-8 69:43). Новый сезон команда Фердинанда Фельдхофера начала тяжело (1-0-3 6:10 3) и сейчас занимает девятое место, а в элитной австрийской лиги выступает всего двенадцать клубов. Последняя игра для ближайшего соперника «красно-синих» была кубковой, «Вольфсберг» сыграл дома вничью с ФК «Рид» (2:2) и за счёт успеха в серии пенальти прошёл в 1/8 финала. В национальном первенстве австрийская команда на своём поле проиграла две встречи: «Санкт-Пёльтену» (2:4) и «Зальцбургу» (1:3).
ЦСКА в РПЛ выступает в роли преследователя «Зенита» и «Спартака», в данный момент команда Виктора Гончаренко отстаёт от лидеров всего на два очка (7-1-3 19:9 22). В последнем матче в рамках столичного дерби «армейцы» победили «Динамо» (3:1) и показали качественную и привлекательную игру. «Вольфсберг» в пяти официальных встречах текущего сезона (включая кубковую), лишь раз сыграл на ноль и в четырёх случаях проходил верховой результат.
Австрийский клуб пытается играть в агрессивной манере, но прилично поменявшемуся составу пока не хватает сыгранности и надёжности.
ЦСКА набирает форму, окрепла и набралась опыта талантливая молодёжь, в полном порядке лидеры команды во главе с Акинфеевым и Влашичем. Сейчас перспективы «красно-синих» в Лиге Европы, если сравнивать с прошлым сезоном, выглядят значительно лучше, и «армейцы» должны играть в Австрии с позиции сильного и доказывать свой возросший командный класс. Поставлю в этом противостоянии на результативность матча, хозяева любят атаковать, но им не хватает порядка в обороне, гости поймали свою игру, появился баланс между линиями, пришла уверенность и даже появился кураж, который помог победить в дерби очень неудобного соперника.
Армейцы дня три назад выдали чудесный матч (может, пока лучший в этом сезоне) против Динамо. И помнят свой свой прошлогодний провал в Лиге Европы. Поэтому, хотя соперник и не прост, я позволю себе оценить шансы ЦСКА довольно оптимистично. Во всяком случае, проиграть москвичи вроде бы не должны. Лезть ли играть их чистую победу - зависит от линии. Она не очень велика. Но все равно лучше подстраховаться.
Австрийская команда в последнее время выглядит не самым лучшим образом даже по меркам Австрийского чемпионата, из 4 последних игр 1 победа и 3 поражения, отсюда их место в таблице 9 из 12 возможных. Также проблемы с защиты в 4 последних играх пропущено 10 голов. А вот армейцы подходят к Еврокубкам в неплохой форме, занимают 3 место в РПЛ, на 2 очка оставая от лидера, и с обороной порядок, пропускают мало и выглядят уверенно в играх+ Влачиш забивать стал, наверняка Гончаренко учел все ошибки прошлых еврокубков и в этот раз постарается выступить хорошо. Исходя из всего сказанного, стоит рискнуть и сделать ставку на победу гостей, они более менее выглядят стабильно как в атаке так и в защите
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на П2 и ТМ (2,5) в матче Вольфсбергер - ЦСКА. Вот его доводы:
ЦСКА играет в Австрии. Команда достаточно в комфортном и спокойном графике сейчас существует. Скорее всего, ЦСКА в этом матче фаворит, а игра получится низовой. Потому что австрийцы играют дома неудачно в этом сезоне. Они не выигрывают в австрийской Бундеслиге. Они к тому же команда низовая.
Ну и ЦСКА, можно предположить, что это та команда, которая, когда ведет в счете, не имеет эмоционального раздражения на соперника, это тоже команда, которая сыграет «низ».
В данном поединке букмекеры понимают всю ситуацию, прекрасно понимают, что армейцы являются фаворитами данного поединка, но, тут необходимо больше сделать акцент на том, что австрийская команда может попробовать, например, свести матч вничью. Такое действительно возможно, и в этом не будет ничего неожиданного или сверхъестественного. Так что, рекомендуем присмотреться к хозяевам поля, потому что команда результативная, команда хорошая, команда готова и способна навязывать борьбу, так что, ЦСКА тут однозначно будет не так уж и просто. Однако, стартовать в таком турнире хотелось бы с положительного результата, мы считаем и надеемся, что армейцы подготовятся должным образом и не проиграют в этой игре, поскольку шансы очень солидные даже на победу в целом.
На стадионе Левантталь армейцы сыграют свой первый матч в евросезоне против австрийского середняка «Вольфсберга». В местной бундеслиге хозяева стартовали не лучшим образом: три очка в четырех встречах и целый вал пропущенных мячей в придачу. Эксперты уже успели наградить австрийцев ярлыком самой слабой команды в группе. Впрочем, прошлогодний опыт армейцев в ЛЕ вполне может составить «волкам» конкуренцию. Даже не смотря на отвратительную форму в чемпионате Австрии, «Вольфсберг» в каждой встрече играет в свой футбол и почти никогда не подстраивается под соперника. «Волки», определенно, команда с характером. В последних 10 играх австрийцы не забыли лишь единожды — в товарищеском матче против «Аякса». Армейцы в последнем матче РПЛ обыграли «Динамо» и положили конец удручающей серии неудач в матчах с бело-голубыми. С прекрасным настроением и почти без кадровых потерь, «ЦСКА» едет в Австрию за победой. ТБ 2,5, кажется отличным вариантом ставки.
По бумаге клуб РПЛ намного сильнее Вольфсберга, да ЦСКА не стабильна, много молодых игроков, но сейчас эта команда на кураже 2 матча, сами хозяива не слишком то и прибавили, наоборот, две игры и результатов нет. Думаю ЦСКА Москва выйграет с минимальным счётом, Игорь Акинфеев сделает пару или один сейв, что покажет - это голкипер ещё на топ уровне