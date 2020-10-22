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Вольфсберг — ЦСКА прогнозы на матч 22.10.2020

Вольфсберг — ЦСКА
  •  Лига Европы УЕФА
Вольфсберг
18:13:11
до начала матча
ЦСКА
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Прогнозы 176
Все
Платные
Владислав Батурин52.8% WR-5.46% ROI
1.81Тотал больше 2.5
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Свой стартовый матч на групповой стадии Лиги Европы «армейцы» проведут в Австрии, и их соперником будет бронзовый призёр прошлого сезона австрийской Бундеслиги.

«Вольфсберг» в прошлом сезоне в гладком чемпионате финишировал четвёртым (11-5-6 50:27 38), а в следующей стадии улучшил свои результаты и сумел завоевать бронзу (15-9-8 69:43). Новый сезон команда Фердинанда Фельдхофера начала тяжело (1-0-3 6:10 3) и сейчас занимает девятое место, а в элитной австрийской лиги выступает всего двенадцать клубов. Последняя игра для ближайшего соперника «красно-синих» была кубковой, «Вольфсберг» сыграл дома вничью с ФК «Рид» (2:2) и за счёт успеха в серии пенальти прошёл в 1/8 финала. В национальном первенстве австрийская команда на своём поле проиграла две встречи: «Санкт-Пёльтену» (2:4) и «Зальцбургу» (1:3).

ЦСКА в РПЛ выступает в роли преследователя «Зенита» и «Спартака», в данный момент команда Виктора Гончаренко отстаёт от лидеров всего на два очка (7-1-3 19:9 22). В последнем матче в рамках столичного дерби «армейцы» победили «Динамо» (3:1) и показали качественную и привлекательную игру. «Вольфсберг» в пяти официальных встречах текущего сезона (включая кубковую), лишь раз сыграл на ноль и в четырёх случаях проходил верховой результат.

Австрийский клуб пытается играть в агрессивной манере, но прилично поменявшемуся составу пока не хватает сыгранности и надёжности.

ЦСКА набирает форму, окрепла и набралась опыта талантливая молодёжь, в полном порядке лидеры команды во главе с Акинфеевым и Влашичем. Сейчас перспективы «красно-синих» в Лиге Европы, если сравнивать с прошлым сезоном, выглядят значительно лучше, и «армейцы» должны играть в Австрии с позиции сильного и доказывать свой возросший командный класс. Поставлю в этом противостоянии на результативность матча, хозяева любят атаковать, но им не хватает порядка в обороне, гости поймали свою игру, появился баланс между линиями, пришла уверенность и даже появился кураж, который помог победить в дерби очень неудобного соперника.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.82
Юрий Розанов46.2% WR-6.48% ROI
1.64Обе команды забьют - Да
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Армейцы дня три назад выдали чудесный матч (может, пока лучший в этом сезоне) против Динамо. И помнят свой свой прошлогодний провал в Лиге Европы. Поэтому, хотя соперник и не прост, я позволю себе оценить шансы ЦСКА довольно оптимистично. Во всяком случае, проиграть москвичи вроде бы не должны. Лезть ли играть их чистую победу - зависит от линии. Она не очень велика. Но все равно лучше подстраховаться.

Источник: Олимп
0
Повторить за 1.63
Павел Большаков.43.2% WR-5.01% ROI
2.26Победит ЦСКА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Австрийская команда в последнее время выглядит не самым лучшим образом даже по меркам Австрийского чемпионата, из 4 последних игр 1 победа и 3 поражения, отсюда их место в таблице 9 из 12 возможных. Также проблемы с защиты в 4 последних играх пропущено 10 голов.
А вот армейцы подходят к Еврокубкам в неплохой форме, занимают 3 место в РПЛ, на 2 очка оставая от лидера, и с обороной порядок, пропускают мало и выглядят уверенно в играх+ Влачиш забивать стал, наверняка Гончаренко учел все ошибки прошлых еврокубков и в этот раз постарается выступить хорошо.
Исходя из всего сказанного, стоит рискнуть и сделать ставку на победу гостей, они более менее выглядят стабильно как в атаке так и в защите
0
Повторить за 2.26
Илья Казаков41.5% WR-17.33% ROI
2.2Победит ЦСКА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на П2 и ТМ (2,5) в матче Вольфсбергер - ЦСКА. Вот его доводы:

ЦСКА играет в Австрии. Команда достаточно в комфортном и спокойном графике сейчас существует. Скорее всего, ЦСКА в этом матче фаворит, а игра получится низовой. Потому что австрийцы играют дома неудачно в этом сезоне. Они не выигрывают в австрийской Бундеслиге. Они к тому же команда низовая.

Ну и ЦСКА, можно предположить, что это та команда, которая, когда ведет в счете, не имеет эмоционального раздражения на соперника, это тоже команда, которая сыграет «низ».

Источник: РБ
0
Повторить за 2.26
"СУПЕРПРЕСС-3"55.2% WR-3.99% ROI
1.131Тотал меньше 4.5
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
В данном поединке букмекеры понимают всю ситуацию, прекрасно понимают, что армейцы являются фаворитами данного поединка, но, тут необходимо больше сделать акцент на том, что австрийская команда может попробовать, например, свести матч вничью. Такое действительно возможно, и в этом не будет ничего неожиданного или сверхъестественного. Так что, рекомендуем присмотреться к хозяевам поля, потому что команда результативная, команда хорошая, команда готова и способна навязывать борьбу, так что, ЦСКА тут однозначно будет не так уж и просто. Однако, стартовать в таком турнире хотелось бы с положительного результата, мы считаем и надеемся, что армейцы подготовятся должным образом и не проиграют в этой игре, поскольку шансы очень солидные даже на победу в целом.
0
Повторить за 1.136
Эдуард Емелев46.2% WR-8.11% ROI
1.8Тотал больше 2.5
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
На стадионе Левантталь армейцы сыграют свой первый матч в евросезоне против австрийского середняка «Вольфсберга». В местной бундеслиге хозяева стартовали не лучшим образом: три очка в четырех встречах и целый вал пропущенных мячей в придачу. Эксперты уже успели наградить австрийцев ярлыком самой слабой команды в группе. Впрочем, прошлогодний опыт армейцев в ЛЕ вполне может составить «волкам» конкуренцию. Даже не смотря на отвратительную форму в чемпионате Австрии, «Вольфсберг» в каждой встрече играет в свой футбол и почти никогда не подстраивается под соперника. «Волки», определенно, команда с характером. В последних 10 играх австрийцы не забыли лишь единожды — в товарищеском матче против «Аякса». Армейцы в последнем матче РПЛ обыграли «Динамо» и положили конец удручающей серии неудач в матчах с бело-голубыми. С прекрасным настроением и почти без кадровых потерь, «ЦСКА» едет в Австрию за победой.
ТБ 2,5, кажется отличным вариантом ставки.
0
Повторить за 1.82
Евгений Ловчев44.2% WR-4.64% ROI
3.78Ничья
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью в матче Вольфсбергер - ЦСКА. Вот его доводы:

Можно предположить, что будет ничья, ничья в первом тайме и тотал матча меньше 2,5 мяча.

Это первая игра в Лиге Европы. ЦСКА сейчас находится в хорошем состоянии, но играет на выезде, поэтому, скорее всего, это закончится ничьей.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.75
Константин Дукис40% WR-1.19% ROI
2.26Победит ЦСКА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
По бумаге клуб РПЛ намного сильнее Вольфсберга, да ЦСКА не стабильна, много молодых игроков, но сейчас эта команда на кураже 2 матча, сами хозяива не слишком то и прибавили, наоборот, две игры и результатов нет. Думаю ЦСКА Москва выйграет с минимальным счётом, Игорь Акинфеев сделает пару или один сейв, что покажет - это голкипер ещё на топ уровне
0
Повторить за 2.26
Max G. Rudenko39.7% WR-15.93% ROI
1.98ЦСКА тотал больше 1.5
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Команда показывает хороший уровень игры в чемпионате. Старается играть в открытый футбол, но есть баланс в защите.

Опытный еврокубковой боец. Тренер молодой, особых достижений нет, но когда если не сейчас?))

0:2 на выезде и продолжают подогревать чемпионат
0
Повторить за 1.98
Андрей Фомичев654.1% WR3.8% ROI
2.26Победит ЦСКА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Вольфсберг — ЦСКА|Лига Европы УЕФА
Повторить за 2.26
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 36%
  • 14%
  • 13%
  • 6%
  • 5%

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