Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Владислав Батурин

Главное событие тура вынесено на понедельник, и футбольная битва двух непримиримых соперников, самое ожидаемое и важное футбольное мероприятие в рамках очередного тура РПЛ, закроет футбольную программу. Говоря о главном дерби нашего чемпионата, можно сильно не париться и не зацикливаться на статистике, на рассуждениях о текущей форме коман. Дело в том, что сражения "красно-белых" с "красно-синими" — это всегда отдельная история, вещь в себе. Но совсем без цифиря, как-то не очень. "Спартак" встал на победный путь, команда Олега Кононова увезла три очка из Грозного (3:1) и дважды переиграла в квалификации Лиги Европы швейцарский "Тун" (3:2,3:1). Если против "Ахмата" московский клуб сумел показать очень качественную и интересную игру, то в победных матчах против "Туна" было немало провальных отрезков. После пяти туров в активе "красно-белых" восемь очков (2-2-1 6:5) и надо догонять несколько оторвавшихся конкурентов. ЦСКА, проиграв в первом туре в Самаре, сумел сделать определённые выводы и в следующих четырёх встречах армейцы взяли десять очков! В последнем матче команда Виктора Гончаренко, имея серьёзное превосходно над "Сочи", не смогла дожать дебютанта и поделила очки с южанами (0:0). В прошлом сезоне на "Открытие Арена" победили гости (2:0), а на "ВЭБ-Арене" соперники очки поделили (1:1). В последний раз "красно-белые" брали верх над армейцами в домашней игре два года назад, причём победили тогда с крупным счётом (3:0). "Спартак" оживает, в команде появились новые квалифицированные футболисты, болельщики по-прежнему очень требовательные, тем более когда речь идёт о противостоянии с ЦСКА. У "красно-синих" более сыгранный состав, да и игра в целом лучше поставлена, важно для армейцев то, что сможет принять участие в матче получивший травму в игре с "Сочи" лучший бомбардир команды Фёдор Чалов. Нас ждёт большая во всех отношениях игра в которой не будет место трусости, команды будут умирать на поле ради победы, ради клубных цветов, ради своих болельщиков. Шансы на успех равные, а преуспеет больше тот, кто лучше использует чужие ошибки и минимизирует свои. Источник: LegalBet