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Спартак — ЦСКА прогнозы на матч 19.08.2019

Спартак — ЦСКА
  •  РПЛ
Спартак
15:48:59
до начала матча
ЦСКА
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Главное событие тура вынесено на понедельник, и футбольная битва двух непримиримых соперников, самое ожидаемое и важное футбольное мероприятие в рамках очередного тура РПЛ, закроет футбольную программу. Говоря о главном дерби нашего чемпионата, можно сильно не париться и не зацикливаться на статистике, на рассуждениях о текущей форме коман. Дело в том, что сражения "красно-белых" с "красно-синими" — это всегда отдельная история, вещь в себе. Но совсем без цифиря, как-то не очень. "Спартак" встал на победный путь, команда Олега Кононова увезла три очка из Грозного (3:1) и дважды переиграла в квалификации Лиги Европы швейцарский "Тун" (3:2,3:1). Если против "Ахмата" московский клуб сумел показать очень качественную и интересную игру, то в победных матчах против "Туна" было немало провальных отрезков. После пяти туров в активе "красно-белых" восемь очков (2-2-1 6:5) и надо догонять несколько оторвавшихся конкурентов. ЦСКА, проиграв в первом туре в Самаре, сумел сделать определённые выводы и в следующих четырёх встречах армейцы взяли десять очков! В последнем матче команда Виктора Гончаренко, имея серьёзное превосходно над "Сочи", не смогла дожать дебютанта и поделила очки с южанами (0:0). В прошлом сезоне на "Открытие Арена" победили гости (2:0), а на "ВЭБ-Арене" соперники очки поделили (1:1). В последний раз "красно-белые" брали верх над армейцами в домашней игре два года назад, причём победили тогда с крупным счётом (3:0). "Спартак" оживает, в команде появились новые квалифицированные футболисты, болельщики по-прежнему очень требовательные, тем более когда речь идёт о противостоянии с ЦСКА. У "красно-синих" более сыгранный состав, да и игра в целом лучше поставлена, важно для армейцев то, что сможет принять участие в матче получивший травму в игре с "Сочи" лучший бомбардир команды Фёдор Чалов. Нас ждёт большая во всех отношениях игра в которой не будет место трусости, команды будут умирать на поле ради победы, ради клубных цветов, ради своих болельщиков. Шансы на успех равные, а преуспеет больше тот, кто лучше использует чужие ошибки и минимизирует свои. Источник: LegalBet
Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Доброй ночи! Хочется верить в то что мы се уэИДИМ достойный матч.Сразу хочу обосновать съой выбор точно на поле у ЦСКА не будет Шредского полузащитника Иллюс к этому под вопросом Выступление лучшего бомбардира нашего чемпионата Чалоза,рачи рекомендуют ему пропустить игру,и ещё Минимум две недели,но как будет мы увидим сами, также смотрел крайний матч ЦСКА честно гозоря эЫЗъал много Вопросонежели ответо?,если по итогу мы уэИДИМ ЦСКА без двух предущих игрокоъ,ой тяжко им будет. 5 срою очередь весело сыграл проти Туна, забил и пропустил,далее с Ахматом понравился матч,наконец-то я узидел нозичког более менее в деле,если с первых минут Спартак начнёт играть также как с Ахматом,узы,у коней шансо мало,и соответственно Кононоъ оденет любую одежду ,но только ни \"пиджак\", победа у Спартака гъ кармане.По поводу \"пиджака\" почитайте в газетах.
Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Хочу дать прогноз на дерби всея Руси «Спартак» – ЦСКА. Мне кажется, команды сейчас в очень хорошей форме и «Спартак» тем более, он забивает большое количество мячей в каждом матче – они играют на своем поле. Армейцы набирают очки, но со скрипом, но самый главный фактор этого матча, что у армейцев очень медленная оборона – собенно ее центральные защитники. И для «спартаковцев» это самый главный козырь – они очень быстрые, них есть Бакаев, который поймал кураж. Отсюда: просто «Спартак» выиграет в основное время уверенно, поверьте мне. Источник: LegalBet
Прогнозы 773
Владислав Батурин|ROI -4.54
Владислав Батурин|ROI -4.54
1.94Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Главное событие тура вынесено на понедельник, и футбольная битва двух непримиримых соперников, самое ожидаемое и важное футбольное мероприятие в рамках очередного тура РПЛ, закроет футбольную программу.

Говоря о главном дерби нашего чемпионата, можно сильно не париться и не зацикливаться на статистике, на рассуждениях о текущей форме коман. Дело в том, что сражения "красно-белых" с "красно-синими" — это всегда отдельная история, вещь в себе. Но совсем без цифиря, как-то не очень.

"Спартак" встал на победный путь, команда Олега Кононова увезла три очка из Грозного (3:1) и дважды переиграла в квалификации Лиги Европы швейцарский "Тун" (3:2,3:1). Если против "Ахмата" московский клуб сумел показать очень качественную и интересную игру, то в победных матчах против "Туна" было немало провальных отрезков. После пяти туров в активе "красно-белых" восемь очков (2-2-1 6:5) и надо догонять несколько оторвавшихся конкурентов.

ЦСКА, проиграв в первом туре в Самаре, сумел сделать определённые выводы и в следующих четырёх встречах армейцы взяли десять очков! В последнем матче команда Виктора Гончаренко, имея серьёзное превосходно над "Сочи", не смогла дожать дебютанта и поделила очки с южанами (0:0).

В прошлом сезоне на "Открытие Арена" победили гости (2:0), а на "ВЭБ-Арене" соперники очки поделили (1:1). В последний раз "красно-белые" брали верх над армейцами в домашней игре два года назад, причём победили тогда с крупным счётом (3:0).

"Спартак" оживает, в команде появились новые квалифицированные футболисты, болельщики по-прежнему очень требовательные, тем более когда речь идёт о противостоянии с ЦСКА. У "красно-синих" более сыгранный состав, да и игра в целом лучше поставлена, важно для армейцев то, что сможет принять участие в матче получивший травму в игре с "Сочи" лучший бомбардир команды Фёдор Чалов.

Нас ждёт большая во всех отношениях игра в которой не будет место трусости, команды будут умирать на поле ради победы, ради клубных цветов, ради своих болельщиков. Шансы на успех равные, а преуспеет больше тот, кто лучше использует чужие ошибки и минимизирует свои.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.92
Виталик Нестеров|ROI 0.28
Виталик Нестеров|ROI 0.28
3.02Победит Спартак
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Доброй ночи!
Хочется верить в то что мы се уэИДИМ достойный матч.Сразу
хочу обосновать съой выбор точно на поле у ЦСКА не будет
Шредского полузащитника Иллюс к этому под вопросом
Выступление лучшего бомбардира нашего чемпионата
Чалоза,рачи рекомендуют ему пропустить игру,и ещё
Минимум две недели,но как будет мы увидим сами, также
смотрел крайний матч ЦСКА честно гозоря эЫЗъал много
Вопросонежели ответо?,если по итогу мы уэИДИМ ЦСКА без
двух предущих игрокоъ,ой тяжко им будет. 5 срою очередь
весело сыграл проти Туна, забил и пропустил,далее с
Ахматом понравился матч,наконец-то я узидел нозичког
более менее в деле,если с первых минут Спартак начнёт
играть также как с Ахматом,узы,у коней шансо мало,и
соответственно Кононоъ оденет любую одежду ,но только
ни \"пиджак\", победа у Спартака гъ кармане.По поводу
\"пиджака\" почитайте в газетах.
2
Повторить за 3.02
Владислав Радимов|ROI -3.57
Владислав Радимов|ROI -3.57
2.63Победит Спартак
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Хочу дать прогноз на дерби всея Руси «Спартак» – ЦСКА. Мне кажется, команды сейчас в очень хорошей форме и «Спартак» тем более, он забивает большое количество мячей в каждом матче – они играют на своем поле. Армейцы набирают очки, но со скрипом, но самый главный фактор этого матча, что у армейцев очень медленная оборона – собенно ее центральные защитники. И для «спартаковцев» это самый главный козырь – они очень быстрые, них есть Бакаев, который поймал кураж. Отсюда: просто «Спартак» выиграет в основное время уверенно, поверьте мне.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 3.02
Георгий Черданцев|ROI -10.15
Георгий Черданцев|ROI -10.15
1.94Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Самый сложный матч. Нестабильные команды. Спартак то ли спал в матче с Туном, то ли действительно отсутствие двух иностранцев, которых не могли заявить в квалификацию Лиги Европы, стало проблемой. Если судить по первому тайму с Туном, то фаворит ЦСКА. С другой стороны, почему сравнивать с первым таймом Туна, а не с первым таймом в Грозном? Тем более, что состав у Спартака будет сильнее, чем в Лиге Европы. Домашняя арена, мотивация. Я бы рискнул и поставил на Спартак. Тем более, что у ЦСКА сейчас явные игровые проблемы, которые только с помощью Марио и Влашича не решить. Ставки:

«Обе забьют» за 1.94
«Спартак забьет в первом тайме» за 2.33

Источник: БК "ОЛИМП"
0
Повторить за 1.92
Виктор Гусев|ROI -0.76
Виктор Гусев|ROI -0.76
1.81Обе команды забьют - Нет
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Делаю прогноз на матч шестого тура чемпионата России по футболу “Спартак” - ЦСКА. Дерби на все времена, что тут говорить. “Спартак” занимает шестое место, “армейцы” на втором. Но вне зависимости от занятых позиций, эта встреча всегда стоит особняком. Тем более, что пока все довольно-таки условно, потому что команды отделяют всего два очка.

Вот, что надо учитывать. И та, другая команда сыграла свой матч чемпионата 11 августа. “Спартак” выиграл в Грозном 3:1, а ЦСКА сыграл вничью с “Сочи” 0:0. Но “красно-белых” в четверг ждет ответный матч Лиги Европы против швейцарского “Туна”. А у “армейцев” будет целая неделя на подготовку к дерби. Нужно это учитывать.

Я буду исходит из того, что психологическое состояние “Спартака” будет хорошим перед дерби. Они пробьются в следующий раунд Лиги Европы. Что касается усталости, то вот в матче с “Ахматом” мы увидели, что “Спартак” постепенно находит свою игру. Кононов бросил в бой новобранцев. Но! Тиль и Ларссон пока не могут играть в еврокубке, они точно будут отдыхать и проведут полноценную подготовку к ЦСКА.

Какая-то надежда после Грозного на “Спартак” появилась, но серьезные выводы пока делать рановато. Что касается ЦСКА, я еще раз увидел подтверждение того, что “красно-синие еще не готовы к борьбе за высшие места. Это команда на следующий сезон. А пока мы видим, что они смогли взломать оборону “Сочи”. Ни Чалов, ни Влашич, ни Ахметов. И нельзя сказать, что у них было много моментов.

Есть претензии к обороне “Спартака”. Возможно, ЦСКА против “красно-белых” будет даже легче, чем в матче против “Сочи”. В неприятную ситуацию угодил Федор Чалов, которому сломали нос в концовке игры с “Сочи”. Под вопросом его участие в дерби. Станет ли Гончаренко рисковать здоровьем молодого форварда? Что с голеностопом Сигурдссона? Это серьезные потери для ЦСКА.

Давайте посмотрим статистику. В российский период “Спартак” и ЦСКА встречались 62 раза - 21 победа у “Спартака”, 26 - у ЦСКА и 15 ничьих. Но в последнее ничейные результаты встречаются все меньше. Последний раз команды встречались в июне на Кубке Париматч Премьер, тогда “красно-белые” вопреки ожидания победили со счетом 3:1.

В предыдущем чемпионате в первом круге команды сыграли вничью 1:1, а во втором “армейцы” добились победы 2:0 на “Открытие Арене”.

Для меня мало что ясно, когда говоришь о сегодняшних “Спартаке” и ЦСКА. Гораздо больше ясности в “Зените”, “Краснодаре” или “Локомотиве. А здесь еще две “темные лошадки”, в которых все постепенно устаканивается. Мой прогноз на дерби - обе забьют (нет).

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.82
Роман Волощук|ROI 1.91
Роман Волощук|ROI 1.91
2.1Спартак фора (0)
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Чемпионат России, 6 тур
Спартак - ЦСКА
У Спартака сейчас победная серия из 3 матчей. Атакующая линия Спартака: Бакаев, Ларссон, Тиль и Шюррле действительно смотрится мощно. А ведь ещё есть Мирзов и Понсе. Проблем с отдыхом у Спартаковцев не будет ведь матч пройдет не на выходных, а в понедельник. ЦСКА неплох в атаке, поэтому также можно рассмотреть прогноз на тотал больше.
Вообще из последних 10 очных матчах между Спартаком и ЦСКА только один раз команды забили меньше 2 мячей
0
Повторить за 2.19
Сергей Кривохарченко|ROI -4.13
Сергей Кривохарченко|ROI -4.13
1.94Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
В пятом туре российской Премьер-лиги нас ждет московское дерби. “Спартак” против ЦСКА - это всегда непредсказуемый матч, всегда ход встречи может повернуться и так, и этак. Разумеется, многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Потому что сопернику придется раскрываться.

Если оценивать шансы команд, то вот, что мы видим. Во-первых, “Спартак” явно прибавляет. Новички приехали в хорошей форме и прибавляют индивидуально. Это касается Андре Шюррле, Гуса Тиля, который уже очень здорово себя проявил. Ну и конечно, надо отметить Зелимхана Бакаева, забившего за неделю четыре мяча - два в Швейцарии и два в Грозном. В очень хорошей форме находится этот футболист.

Еще раз: “Спартак” вынужден перестраиваться по ходу сезона, потерял лидеров и приобрел новых футболистов. Пока у Олега Кононова это получается.

Что касается ЦСКА, команда по-прежнему довольно нестабильна. Напомню, что у “армейцев” самая молодая команда в российской Премьер-лиге, если брать средний возраст. Это тоже сказывается на результатах. Где-то “красно-синим” не хватает жесткости, агрессии, и в дерби это может проявиться. Хотя ЦСКА - команда играющая и разнообразная с тактической точки зрения.

Большой вопрос, сыграет ли в матче Федор Чалов, которому сломали нос в концовке встречи предыдущего тура против “Сочи”. Для ЦСКА возможное отсутствие Чалова станет огромной потерей. В атаке у Виктора Гончаренко и без того ограниченный выбор игроков. Но в остальном ЦСКА подходит к битве со “Спартаком” в достаточно неплохой форме.

В этом противостоянии фаворита нет и быть не может. Совершенно непонятно, чем закончится этот матч. Но мне кажется, что можно ставить на то, что голы в этой встрече будут. Весь чемпионат получается довольно результативным. “Спартак” играет результативно в последнее время, ЦСКА тоже создает моменты, не все реализует, но это другой вопрос. Я рискну поставить на “обе забьют” с коэффициентом 1.94. У обеих команд есть кому отличиться.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.92
Александр Шмурнов|ROI -11.15
Александр Шмурнов|ROI -11.15
2.93Победит Спартак
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Привет, друзья! С вами Александр Шмурнов, а это значит, что подоспела новая порция прогнозов на Российскую Премьер-Лигу. Тем более, уже в этом туре нас с вами ждет главное дерби страны, ведь “Спартак” на своем поле сразится ЦСКА. Думаю, вам не стоит объяснять принципиальность данного матча и то, что обе команды оставят на поле все силы для победы.

В текущем сезоне ЦСКА смотрится стабильнее принципиального соперника. После поражения в стартовом туре от самарских “Крыльев Советов” армейцы одержали три победы кряду, одолев “Оренбург”, “Локомотив” и “Рубин”. В прошлом туре была домашняя ничья с новичком РПЛ “Сочи”. ЦСКА не сумел забить, но по игре был явно лучше и должен был подписать. У армейцев молодой и талантливый состав, а подписание Николы Влашича в межсезонье стало отличным усилением.

В “Спартаке” большие перемены. Наконец “красно-белые” стали активно и даже агрессивно вести себя на трансферном рынке. Только за последние дни состав команды пополнили Андре Шюррле и Гус Тиль. Кстати, они уже понимают, куда попали, и быстро вливаются в состав. К тому же, просто феноменальную игру демонстрирует Зелимхан Бакаев. Нельзя не отметить его дикий прогресс в текущем сезоне.

Мне кажется, что в главном дерби российского футбола вполне можно и рискнуть. Как бы “Спартак” не терял очки в матчах с аутсайдерами, но в последние годы на принципиальные игры с ЦСКА “красно-белые” умеют собраться. Именно поэтому рискну с выбором исхода на данное противостояние. Ставлю на победу “Спартака”.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.02
Валерий Непомнящий|ROI -0.94
Валерий Непомнящий|ROI -0.94
1.54Победит Спартак или ничья
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Московское дерби, в котором Спартак будет принимать ЦСКА.

Есть большие сомнения насчёт участия в поединке Федора Чалова, у которого диагностировали перелом носа со смещением. А у «армейцев» и так хватает проблем с завершением атак.

Спартак же разыгрался. К тому же, это ещё и домашняя игра. Хотя в таких дерби не всегда работает слово «домашняя», но в каком-то смысле фаворитом встречи я считаю Спартак, несмотря на то что букмекеры думают иначе. Просто все привыкли, что у Спартака нет ни игры, ни обороны, но команда уже выходит из своего пике, и это было хорошо видно в последнем туре против Ахмата.

У ЦСКА есть проблемы в обороне и против скоростной атаки соперника «армейцам» будет сложно. В целом такие матчи, которые носят статус «дерби», предсказывать очень сложно. Повторюсь, что многое будет зависеть от того сыграет ли в матче Чалов или нет, но в любом случае предпочту ставку на то, что Спартак не проиграет.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.57
Андрей Никишин|ROI -9.09
Андрей Никишин|ROI -9.09
5Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Спартак — ЦСКА|РПЛ
Дерби всея Руси закрывает шестой тур РПЛ, который был богат на события. "Зенит" из-за "козлов" сыграл вничью, а "Локо" и "Краснодар" победоносно сгоняли на выезд. "Ростов" потерпел первое поражение, а "Рубин" пятый матч кряду сыграл 1:0, но в этот раз выиграл.

Сегодня "Спартак" принимает своего самого непримиримого соперника, а уже в четверг будет проверять крепость португальской "Браги". В чемпионате и в квалификации Лиги Европы "Спартак" вынужден играть разными составами, но пока, как видим, это идёт ему только на пользу. Три победы кряду вселяют оптимизм и перед сегодняшней встречей. Кадровые приобретения "красно-белых" уже стали приносить свои плоды. От игры Андре Шюррле, лично я, просто в восторге. Похоже, в команде появился новый лидер. В хорошем смысле этого слова, конечно.

Что касается "армейцев, то под вопросом участие в дерби Фёдора Чалова. Без своего основного нападающего, атакующий потенциал "красно-синих" существенно слабее. В активе ЦСКА три победы с минимальным преимуществом, плюс нулевая ничья с "Сочи" в предыдущем туре. Очки подопечным Ганчаренки даются с трудом. Складывается впечатление, что команда набирает их на пределе своих возможностей. Думаю, что на сегодняшний поединок силенок может не хватить.

"Спартак" сегодня победит, но свой "дежурный" гол обязательно пропустит. Всем удачи.
0
Повторить за 5
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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  • 11%
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