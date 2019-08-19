Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Владислав Батурин
Главное событие тура вынесено на понедельник, и футбольная битва двух непримиримых соперников, самое ожидаемое и важное футбольное мероприятие в рамках очередного тура РПЛ, закроет футбольную программу. Говоря о главном дерби нашего чемпионата, можно сильно не париться и не зацикливаться на статистике, на рассуждениях о текущей форме коман. Дело в том, что сражения "красно-белых" с "красно-синими" — это всегда отдельная история, вещь в себе. Но совсем без цифиря, как-то не очень. "Спартак" встал на победный путь, команда Олега Кононова увезла три очка из Грозного (3:1) и дважды переиграла в квалификации Лиги Европы швейцарский "Тун" (3:2,3:1). Если против "Ахмата" московский клуб сумел показать очень качественную и интересную игру, то в победных матчах против "Туна" было немало провальных отрезков. После пяти туров в активе "красно-белых" восемь очков (2-2-1 6:5) и надо догонять несколько оторвавшихся конкурентов. ЦСКА, проиграв в первом туре в Самаре, сумел сделать определённые выводы и в следующих четырёх встречах армейцы взяли десять очков! В последнем матче команда Виктора Гончаренко, имея серьёзное превосходно над "Сочи", не смогла дожать дебютанта и поделила очки с южанами (0:0). В прошлом сезоне на "Открытие Арена" победили гости (2:0), а на "ВЭБ-Арене" соперники очки поделили (1:1). В последний раз "красно-белые" брали верх над армейцами в домашней игре два года назад, причём победили тогда с крупным счётом (3:0). "Спартак" оживает, в команде появились новые квалифицированные футболисты, болельщики по-прежнему очень требовательные, тем более когда речь идёт о противостоянии с ЦСКА. У "красно-синих" более сыгранный состав, да и игра в целом лучше поставлена, важно для армейцев то, что сможет принять участие в матче получивший травму в игре с "Сочи" лучший бомбардир команды Фёдор Чалов. Нас ждёт большая во всех отношениях игра в которой не будет место трусости, команды будут умирать на поле ради победы, ради клубных цветов, ради своих болельщиков. Шансы на успех равные, а преуспеет больше тот, кто лучше использует чужие ошибки и минимизирует свои. Источник: LegalBet
Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Виталик Нестеров
Доброй ночи! Хочется верить в то что мы се уэИДИМ достойный матч.Сразу хочу обосновать съой выбор точно на поле у ЦСКА не будет Шредского полузащитника Иллюс к этому под вопросом Выступление лучшего бомбардира нашего чемпионата Чалоза,рачи рекомендуют ему пропустить игру,и ещё Минимум две недели,но как будет мы увидим сами, также смотрел крайний матч ЦСКА честно гозоря эЫЗъал много Вопросонежели ответо?,если по итогу мы уэИДИМ ЦСКА без двух предущих игрокоъ,ой тяжко им будет. 5 срою очередь весело сыграл проти Туна, забил и пропустил,далее с Ахматом понравился матч,наконец-то я узидел нозичког более менее в деле,если с первых минут Спартак начнёт играть также как с Ахматом,узы,у коней шансо мало,и соответственно Кононоъ оденет любую одежду ,но только ни \"пиджак\", победа у Спартака гъ кармане.По поводу \"пиджака\" почитайте в газетах.
Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Владислав Радимов
Хочу дать прогноз на дерби всея Руси «Спартак» – ЦСКА. Мне кажется, команды сейчас в очень хорошей форме и «Спартак» тем более, он забивает большое количество мячей в каждом матче – они играют на своем поле. Армейцы набирают очки, но со скрипом, но самый главный фактор этого матча, что у армейцев очень медленная оборона – собенно ее центральные защитники. И для «спартаковцев» это самый главный козырь – они очень быстрые, них есть Бакаев, который поймал кураж. Отсюда: просто «Спартак» выиграет в основное время уверенно, поверьте мне. Источник: LegalBet