Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Разрешите вам предложить прогноз на топовый матч 13 сентября в рамках возобновляющегося чемпионата России. Это будет уже седьмой тур. Сыграют ЦСКА и "Спартак" на поле "армейцев".
Ситуация, как всегда, равная. "Спартак" занимает первое место и опережает ЦСКА на четыре очка. ЦСКА на пятом месте.
Здесь любые факторы играют свою роль. Сейчас не пускают фанатов на трибуны, лирические изменения в руководстве "Спартака". Все эти мелкие детали должны быть учтены. Даже положение команд не так важно, тем более, что разница всего в одном шаге.
Опыт отдельных игроков на стороне "Спартака". Кроме того, у этой команды есть чем удивить в атаке. Защита ЦСКА не всегда играет быстро. Тут можно найти свои варианты гостям.
В это же время у "Спартака" тоже можно найти проблемы в защите. Связка Джикии и Жиго для меня хорошая, когда они на стандарты выходят. Но свои ошибки у них есть, вы мне не докажете обратное.
"Спартаку" не хватает стабильности. В каких-то матчах кажется, что они свою игру нашли. Шесть туров, четыре победы и две ничьи. Нет ни одного поражения. С другой стороны их этих шести матчей только одна была с топовым соперником - "Локомотивом". Главные матчи у "Спартака" еще впереди. Один из них - с ЦСКА.
В последний раз они сыграли в июне. Вы, наверное, этот матч помните. Тогда Влашич забил два мяча. Был Кубок 2:2, и победа "Спартака" в дополнительное время. В предыдущем сезоне победа "Спартака" 2:1 на своем поле. Вот такие результаты.
В последнем туре ЦСКА неожиданно для многих разгромил "Ахмат". Причем это случилось на поле "Ахмата" и при травмированном Чалове. У него по-прежнему травма. Еще под вопросом Дивеев, к нему было много вопросов, а теперь он ключевой футболист молодежной сборной. Для ЦСКА это будет потерей. "Спартак" победил 2:1 у "Арсенала", играя в большинстве.
У ЦСКА новичков куплено на 30 миллионов евро. Есть лидеры - бомбардиры. Кучаев четыре мяча забил в шести матчах. Влашич три гола в четырех матчах. Тут есть, чем ответить "Спартаку". Ларссон - лидер бомбардирского соревнования. По системе гол+пас у него три забитых мяча и две голевые передачи.
Возможен дебют Кокорина в составе "Спартака". Ничего не могу сказать. Но если так, то это многое изменит в матче. Нужно смотреть, в какой форме Кокорин.
Я подвел вас к тому, что нулевой ничьей в этом матче не будет. В матче ЦСКА - "Спартак" я бы поставил на то, что обе команды забьют.
Понятно, что сейчас «Спартак» в порядке. Он лидирует в чемпионате, уверен в себе. Даже по интервью игроков чувствуется, что у них есть заряд побеждать в каждой игре. Этот психологический момент очень важен.
Сейчас почему-то принято считать, что «Спартак» изначально планирует играть чуть ли не вторым номером, отдавая территорию сопернику, а потом выходя в контратаку. Мне кажется, это не совсем верно, так как «Спартак» всегда играет в атаку, и нападение является его сильнейшей линией. Также нельзя ничего плохого сказать и об обороне команды Тедеско: пара защитников Жиго–Джикия сейчас, по-моему, лучшая в чемпионате. В любом случае козырь «Спартака» - это его атака, и я полагаю, что он будет стараться заставить армейцев действовать на своей половине поля.
В этой игре должен принять участие Александр Кокорин, но не факт, что он станет серьёзным усилением в этой игре, так как всё зависит от его нынешней формы. У него давным-давно нет игрового тонуса, этот матч может стать первым за последнее время, и у него будет переизбыток эмоций, адреналин будет зашкаливать. Возможно, всё это ему поможет, а может, и нет. Не думаю, что он выйдет на замену по ходу матча. Я бы, наверное, в такой ситуации выпустил игрока с первых минут, потому что есть шанс его поменять, если он вдруг не попадёт в игру. Если Кокорин функционально готов, то он попадёт в стартовый состав.
ЦСКА сейчас переживает какие-то проблемы, связанные с игрой в обороне, тем более, скорее всего, за армейцев не сыграет Дивеев. У ЦСКА хорошая позиционная атака, и после недавних трансферов она должна стать ещё лучше. Армейцы умеют контролировать мяч перед штрафной соперника. Нужно дать время новым игрокам, чтобы они вошли в новую для них конструкцию, чтобы они друг к другу притёрлись, а для этого понадобятся 2-3 игры.
Против «Спартака», я думаю, что как минимум один раз ЦСКА сможет забить, но всё равно я немного склоняюсь в пользу «Спартака», у него больше шансов. А поставлю я на то, что обе команды смогут забить в этой игре. Если говорить об исходе матча, то здесь всё очень непредсказуемо.
Это ведь как две галактики, две вселенные, как Месси и Роналду, как Инь и Ян, но только если Инь Ян соединяются в одно любовное целое, то здесь диалектика по Брехту. Никогда не сойдутся и никогда не будет примирения между двумя галактиками. Но знаете что? Как сказал Михаил Ефремов адвокату Добровинскому во время цирка, который оба этих придурка устроили в зале суда на Зоологической улице. "Будь попроще, что ты как пингвин в роще?". Давайте я просто поделюсь с вами умозаключением.
ЦСКА победит "Спартак" в этот день. У меня нет никаких предубеждений против "Спартака". Я не из числа нуждающихся в услугах карательной медицины придурков, которые с пеной на устах. Я просто болею за ЦСКА. Он набрал ход.
Вы мне скажете: "Ну так и "Спартак" набрал ход". Но по качеству игры..да простят мне все аналитики футбола, даже сам Елагин, поклонник румынского футбола, ЦСКА по качеству футбола сильнее. ЦСКА побеждает "Спартак". И даже не хочу вдаваться в анатомические подробности, как он это сделает.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче ЦСКА — Спартак. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что команды подходят к этому матчу в неплохом настроении. ЦСКА находится в хорошей форме. Это показал матч с Ахматом. А Спартак даже успел возглавить турнирную таблицу перед перерывом на матчи сборных.
В этом матче должны быть голы. Как в те, так и в другие ворота. Поэтому стоит поставить на то, что обе команды в этой встрече забьют.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ОЗ-Да в матче ЦСКА - Спартак. Вот его доводы:
Это главное дерби в чемпионате России, от которого очень многое сейчас зависит – позиционирование «Спартака», который сейчас идет на первом месте в турнирной таблице, позиционирование вновь собранного ЦСКА с новичками, которые еще не успели притереться, но некоторые уже будут пропускать матч из-за травмы.
Можно предположить, что стоит ждать открытого футбола от этих команд, потому что защитные линии хромают и играют не лучшим образом. Акцент на атаку будет главным качеством, которое тренеры постараются в этом дерби использовать.
Спартак сильнее цска. В этом году цска будиь долго востонавливатса это виднл по играм команды .Да выйграли в Грозном ну я дуиаю команда еще не находу.Спартак видно прибовляет с каждой игрой и игра с Локо показала что Спартак в этом году покажет сеюя как клманда с омбициями.игра с цска для Спартака не будит такой трудной если канечно не придумают для себя проблемы как обычно бывает Ядумаю все сложитса.Это Мой Прогноз.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить ТБ (2,5) в матче ЦСКА — Спартак. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что у ЦСКА появились новички, которые уже успели влиться в коллектив. В Спартаке же с трансферами дела обстоят сложнее. Мало того, что кроме Кокорина и Урунова пока никого не купили на проблемные позиции, так еще и ходят разговоры о возможной продаже кого-то из лидеров. Вряд ли эти слухи положительно сказываются на команде.
Результат этого матча предугадать довольно сложно, но есть определенная уверенность в том, что в дерби будет много забитых голов. Команды очень здорово смотрятся в атаке, а вот в обороне есть определенные проблемы.
В этом московском дерби отдаю предпочтение «Спартаку». ЦСКА слишком молодая команда, и последний их матч против «Ахмата» это лишний раз доказал. ЦСКА во многих моментах просто повезло: команда Ганчаренко вовремя забила, два раза спасала штанга, также не назначили пенальти в её ворота.
Спартаковцы всё-таки опытнее, и мне кажется, быстрее. Можно сравнить по позициям игроков ЦСКА и «Спартака». Команда Тедеско будет иметь преимущество за счёт скорости, потому что у ЦСКА медленная линия обороны, а скорости Понсе, Ларссона, Айртона хватит, чтобы создавать проблемы «армейцам». Если ещё Бакаев наберёт кондиции, то ЦСКА придётся тяжело. Также в данном конкретном матче мне кажется, что «Спартак» фаворит за счёт более слаженной и организованной обороны, где играют Жиго и Джикия. Ставка «Спартак» с форой (0) подходит к этому матчу.
День дерби! ЦСКА и Спартак подходят к этому матчу в хорошей форме. Спартак на втором месте, армейцы маленько пониже, но это ни о чём не говорит. Если брать составы команд, то у ЦСКА даже сильнее и длиннее лавка. Все ждут дебют Кокорина, а моё мнение что забивать у "мясных" есть кому: три нападающих, да тот же Жиго может башкой забить с углового. Я думаю что ЦСКА будет играть на победу, так как им нужно подниматься в зону ЛЧ. Спартак будет стараться не проиграть. Огрызаться на контратаках. Вообще может быть всё что угодно. но я думаю будет ничья 2-2. Либо победа Спартака. ТБ можно брать смело. Желаю удачи обеим командам. главное чтоб была честная игра. И пусть победит сильнейший!
Дерби между ЦСКА и Спартаком всегда сложно спрогнозировать, хоть и команды имеют богатую статистику очных выступлений, но играют всегда по разному. Заметила одну особенность. ЦСКА не проигрывал Спартаку на родном поле с 2017 года. Спартак хоть и занимал первое место до начала 7 тура, но думаю что это не показатель того что красно-белые являются явными претендентами на чемпионство. Армейы навязывают вязкий футбол, и в целом ЦСКА обыграть не просто.