Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче ЦСКА — «Спартак». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что в прошлом матче был Сергей Овчинников у кромки поля, то сейчас Гончаренко вернется к своим обязанностям и будет выполнять условия контракта. Сразу же против «Спартака», у болельщиков которого была легкая истерика от того, что не был засчитан гол, мол арбитр не увидел момент, когда мяч пересек линию ворот. С «Уфой» «Спартак», по сути, играл последние 10 минут после выхода на замену Соболева. До этого в атаке ничего не получалось, при этом неплохо сыграли в обороне.
Генич считает, что когда у тех и у других нет еще выстроенности и структурности, то вряд ли стоит ждать чего-то сверхъестественного от этого матча. Да — вывеска, да — дерби, да — круто, да — пусть и не с полным стадионом, а с 10 процентами болельщиков, но ЦСКА не убедил в прошлых матчах, да и «Спартак» слишком много забил в Туле, но и сам пропустил в концовке. Хотя вся игра была не от себя, а от соперника. Здесь никто в открытую не пойдет. Овчинников после матча с «Зенитом» и после матча с «Динамо» сказал, что было важно сыграть хорошо и правильно в обороне. Ничего не позволили «Динамо».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на бесспорно центральный матч 25-го тура российской Премьер-лиги. Это игра ЦСКА - "Спартак".
Сегодня эти две команды объединяет только то, что в прошлом туре они сыграли нулевую ничью. "Спартак" с "Уфой", а ЦСКА — с "Динамо".
"Спартак" на ходу, хоть и поменял свой стиль. Главный тренер Доменико Тедеско постепенно завоевывает авторитет. У ЦСКА тренерская неразбериха, то Виктор Гончаренко уходит, то остается. Непонятно, какая психологическая обстановка в команде.
В первом круге "Спартак" у себя дома победил со счетом 2:1. Была победа у "красно-белых" и в мартовском матче на Кубок России - 3:2. Если берем чемпионат сезона 2018/2019, то там была победа ЦСКА 2:0 в гостях и 1:1. Но в последние восемь матчей статистика для ЦСКА неприятная - две победы у армейцев, одна ничья и пять раз выигрывал "Спартак".
Да, мы говорим о том, что дерби - это совершенно отдельный разговор, но нужно смотреть на какие-то вещи, которые происходят в лиге. А в лиге у ЦСКА уже семь матчей без побед.
Поговорим о потерях: не совсем ясно, что с Ларссоном - травма или же "Спартак" темнит? Точно не будет Крала из-за дисквалификации. Это повлечет за собой перестановки в середине поля, но думаю, что для "красно-белых" это не так важно. В защите не будет Кутепова, но там у "Спартака" все нормально за счет хорошо проявляющих себя молодых игроков. Тем более, что Джикия и Аиртон возвращаются после дисквалификаций.
У ЦСКА же с составом полная неясность - красную карточку в прошлой игре получил Бийол, давно уже нет Ахметова и Дзагоева.
Конечно же, после всех неудач ЦСКА в дерби может прорвать. Но это же можно сказать и о "Спартаке". После того, как они уверенно сыграли с "Уфой" и почти даже выиграли. Футболисты наверняка считают, что они не получили те очки, которые вроде бы заслужили - два мяча в концовке встречи были не засчитаны.
На пять очков отстает "Спартак" от ЦСКА. Как быстро все это сократилось. Идет борьба за попадание в Лигу Европы - за пятое и шестое место.
Третий матч проводят команды за десять дней. Длина скамейки и физическое состояние будут играть очень важную роль. Мне кажется, что в этом плане у "Спартака" ситуация повыгоднее.
Плюс "Спартак" играет в гостях, а последние три гостевых встречи "Спартак" выиграл, забив при этом восемь мячей. Сейчас нет у "красно-белых" той позиционной атаки, к которой все привыкли, они осторожничают, но ничего плохого в этой тактике нет.
"Спартак" сейчас выглядит посильнее. Поэтому я ставлю на победу команды Доменико Тедеско с коэффициентом 2,50.
ЦСКА - СПАРТАК Московское дерби! Фаворит: А в таких матчах - нету фаворита Точный счёт: 1:3 ЦСКА после коронавирусной паузы никак вообще не может забить гол в ворота соперников, ну в дерби они обязаны забить гол. Спартак никак не может набрать форму того самого Спартака, что был раньше при Каррере. Спартак сейчас средняк РПЛ ЦСКА тоже не поднимается вверх, каждый сезон играет за 4-5 места. Победу одержит. Спартак
Эх, вот она горячая схватка РПЛ. ❤️👍🇷🇺. Цска - Спартак. Поверьте, будет очень горячо.
ЦСКА, конечно в моих глазах, очень слаб. Если брать последние пять матчей, то ноль побед, если матчи после рестарта, то 0 забитых. Ещё и слухи о том, что главный тренер Армейцев хочет покинуть клуб никак не идёт в плюс к микроклимату в команде Гончаренко.
Спартак же, куда лучше идёт и за пять матчей, и с моментов возобновления чемпионата. Победа очень и очень уверенная над Арсеналом, где лишь в добавленные время расслабились булки и два пустили. И так же в плюс можно отнести последний матч. Да не победили, да не забили, но все из-за кипера Уфы.
Классическая история Московского дерби - интересные матчи с достойным количеством голов и сумасшедший ажиотаж. Единственная проблема - отсутствие полных трибун, но она не должна помешать игре команд. Ни за что не поверю, что ЦСКА не забьёт в четырех матчах подряд - тем более дома в дерби с главным противником. Спартак же в отличной форме, видна работа Тедеско, и свой гол Спартак забить должен, так же в этом уверен.
Всем привет. Я Дмитрий Шнякин. Обсудим дерби. ЦСКА против "Спартака". Мне не кажется, что ЦСКА воспользуется своим планом на игру первого круга, так и на кубковую встречу. Был достаточный риск, затейливость. Помните, в первом круге ЦСКА прессинговал "Спартак", они были агрессивны. Тогда ЦСКА, как минимум, на ничью наиграл, но уступил из-за Жиго.
ЦСКА в этом году не выигрывал еще ни разу. Очевидный спад. Они вообще последний раз выиграл в конце ноября в РПЛ. У ЦСКА спад не только игровой, мне кажется, что еще и психологический. Очень нервная обстановка внутри клуба из-за поступка Гончаренко, который команду покинул, затем вернулся. Он вернулся после матча с "Динамо", но эта игра показала, что ЦСКА точно не безнадежен. Навыков и умений достаточно. Сыграли на ноль и выгоднее смотрелись в плане внимательности, уверенности в действиях и конструктиве игры. Вы и сами все это знаете. Это вряд ли положительно влияет на ЦСКА.
На другой чаше весов "Спартак", который более убедителен. Он фаворит по котировкам. "Спартак" для меня сейчас полностью ассоциируется с игрой нового тренера, для которого важно, чтобы команда смотрелась монолитно сзади и научилась прессинговать. Сейчас "Спартак" близок к тому, чтобы все требования Тедеско выполнять. В 2020 году Тедеско проиграл только "Краснодару". Очки команда набирает. Да, сыграла на ноль с "Уфой", но была близка к победе. Кстати, неплохая оборона была у "Спартака" в игре с "Арсеналом", только вот в концовке не хватило внимательности и сил. А может быть, уже бросили играть, ведя в счете 3:0.
В обороне "Спартак" неплох. Я не думаю, что будет много голов в предстоящем дерби. ЦСКА опасается, он нестабилен и неспособен прессинговать соперника. В недоминирующий футбол играет и "Спартак". Я думаю, мяча у него будет много в ногах.
"Спартак", надо признать, фаворит. Поэтому аккуратно ставлю комбинированную ставку: "Спартак" не проиграет" и тотал меньше 3,5 с коэффициентом в районе 1,8. Я думаю, будет интересно.
Эксперт сайта Legalbet Владислав Радимов предлагает ставку на результативную ничью в матче российской Премьер-лиги.
Очень нравится, как «Спартак» убегает вперед в своих контратаках, это очень быстрая команда, но ЦСКА будет предельно мотивирован - больше, чем «Спартак». Рискну сделать ставку на результативную ничью, так как ни те ни другие не смогут выиграть. Скажу больше, что обе команды устроит ничейный исход.
При этом уверен, что голы увидим. Пора обеим командам забивать, чтобы не вызывать шквал критики, но победителя мы не увидим. ЦСКА снова будет играть от обороны, но возможность забить у них будет, ведь когда-то должно прорвать Влашича и компанию, а такое дерби как раз тот случай. Еще раз повторюсь, что соперников вполне устроит ничейный исход встречи, чтобы избежать давления собственного стержня, болельщиков и прессы. Ничья - это не самый худший вариант для обеих сторон.
ЦСКА проводит отвратительный сезон, и чем дальше тем только хуже... Главный тренер каждый день в команде проводит как последний, результатов нет вообще, и даже под угрозой находится 5-я строчка "армейцев" не говоря о чем-то более солидном. 7 матчей подряд ЦСКА уже не побеждает в чемпионате, и кстати все упускают интересную штуку, на дворе позади уже пол 2020 года, а у ЦСКА НОЛЬ побед за 6 месяцев ... Весной когда чемпионат проснулся после зимы, ЦСКА только смог на два очка наиграть, в 3-х встречах, после карантинный отрезок у подопечных Гончарнко, получается такой же отвратительно как и весенний. 0-4 Зениту проиграли, 0-0 с Динамо. И кстати, три встречи подряд ЦСКА даже не забивает. Коллектив полностью подавлен, ну и все эта идет конечное же от безобразной трансферной работы. Внушить себе, и окружающем что Чалов , эта почти тот же Месси,и ждать от него по три мяча за матч, очень "умное" решение конечное, и не покупать на подмогу вообще никого... Ну и оборона ЦСКА так же крошиться , как и атака.
А вот у Спартака ситуация интересная получается, просто ужасная первая половина сезона, может и не помешать "красно-белых" попасть в топ-5, и в еврокубке на будущей сезон. Ведь Спартак уже 6-й, и как раз от ЦСКА отстает на 5 баллов, победа в предстоящем дерби, откроет перед Спартаком очень интересную концовку сезона. Что касается результатов команды после карантина, ну 4 из 6-ти баллов в копилку закинули, результат в целом неплохой. А ЦСКА уже страдал в текущем году от Спартака, когда "красно-белые" выбили ЦСКА с кубка, 3-2 по итогом доп. время. Спорить сейчас однозначно глупо , по поводу того, у кого форма лучше, естественно она лучше у Спартака, они собственно и есть фавориты поединка. Главное что бы сыграли так, как они эта делали в большинстве игр в 2020 году.
Я останавливаю свой выбор в данном поединке на варианте : Спартак не проиграет. Конечное результат ничьей тут исключать не стоит , как ни как эта дерби, и может получится картина тура прошлого, в котором ЦСКА уже засушил одно московское дерби, скатав 0-0 с Динамо. Ну а вообще, Спартак однозначно подходит к этому матчу в более качественных кондициях.
Предположить в этом матче можно всё, что угодно, от суперверхового тотала и голов со стороны обеих команд, до ничьей или победы одной из сторон. Логически помыслить сложно, какие факторы сыграют определяющую роль, поэтому я доверюсь интуиции и скажу, что "Спартак" этот матч выиграет. Потому, что "Спартак" нынче весел, молод и легок, пусть и не безошибочен. Ошибки есть у ЦСКА, а вот всего остального — нет.
Да и весело будет посмотреть на Гончаренко, которому во второй раз уже точно бежать будет некогда. Подозреваю, что команда настроена не очень хорошо и попросту будет сливать.
Матч с приставкой «супер» состоится в рамках 25-го тура российского чемпионата. В московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак». Матч важен для обеих команд. Они занимают соседние строчки в таблице и всеми силами пытаются догнать лидеров турнира.
Я считаю, что в «Спартаке» сейчас за долгое время более спокойно, чем в ЦСКА. «Красно-белые» будут спокойно готовиться к матчу с «армейцам». А у ЦСКА сейчас проблема с уходом и возвращением Гончаренко, обстановка в клубе нестабильная.
Такой ЦСКА достаточно удобен для «Спартака». Хозяева будут играть высоко и много прессинговать. «Красно-белым» нужно будет пространство. Если они грамотно его используют, то выиграют.
Также неизвестно, какие защитники выйдут у ЦСКА. Гончаренко по ходу сезона использовал много комбинаций. Линия обороны у этой команды не отличается высокой скоростью, поэтому у «Спартака» однозначно будет шанс для маневров в атаке.
ЦСКА сейчас также пытается восстановиться после разгромного проигрыша от «Зенита» после рестарта и уже провел матч с «Динамо», где сыграли с нулевым счетом.
А «Спартак» вернулся после перерыва, победив тульский «Арсенал», но затем «красно-белые» также сыграли вничью с «Уфой», чуть не дожав в конце матча.
Я считаю, что в этом матче дисбалансированный ЦСКА проиграет, а «Спартак» не просто выиграет, а выиграет с форой (-1)