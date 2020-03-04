Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на московское дерби "Спартак" - ЦСКА. Это 1/4 финала Кубка России. Этот матч пойдёт на "Открытие Арене". Про такие игры, как "Спартак" - ЦСКА, говорят, что их невозможно спрогнозировать, и нет смысла приводить какую-то статистику. Это довольно непредсказуемо. Для меня, кстати, тот прогноз, который я сделаю, почти очевиден. Так бывает далеко не всегда. Полное противостояние у команд. Если брать российский период, то вспомним, что по 57 побед у обеих команд. В первом круге чемпионата "Спартак" выиграл у ЦСКА 2:1. В последних пяти матчах для ЦСКА не так хорошо все складывалось, как для красно-белых: ЦСКА победил только один раз, одна ничья и три победы "Спартака". Это статистика, но дело не в ней. Я был на матче "Динамо" - "Спартак". Посмотрел, как теперь организоваyа игра Тедеско. Мне очень понравилась игра средней линии, там Крал очень хороший, Бакаев, который забил и сделал передачу, Зобнин, вернувшийся на свою правильную позицию. Наверняка, к этому матчу Соболев освоится, он уже выглядел неплохо и сделал голевую передачу. Я думаю, что он освоится как бомбардир. Я думаю, что у "Спартака" есть все шансы, чтобы хотя бы один мяч в ворота ЦСКА организовать. Тем более, что оборона у ЦСКА, который в прошлом туре чемпионата сыграл 1:1 с "Уралом", совершенно не идеальная. Конечно, Акинфеев выручает. Также, собственно, выручает и Максименко у "Спартака". При всех хороших словах в адрес организаторов атакующей игры спартаковцев, с обороной их не все хорошо. Жиго, Джикия, Кутепов - порой, мы поем им дифирамбы за их игру в атаке, но на своем непосредственном месте они бывают и медлительны. Вот вам пример "Динамо": "Динамо" выглядело гораздо хуже и ужасно провело матч, но динамовцы могли забить пять раз. У одного Клинтона было три момента. Потом вышел Комличенко у "Динамо" - перекладина, штанга, все это ему позволяли делать спартаковские защитники. Я думаю, что такие юркие футболисты в атаке, как Чалов, воспользуются своим шансом. Тем более, для Чалова это будет шестой матч против "Спартака", а он пока "Спартаку" не забивал ни разу. Разве это не стимул? Кто-то говорит о том, что ЦСКА ставит перед собой серьезные задачи в чемпионате, а у "Спартака" вроде таких задач нет. Нужно ли из большого стимула ЦСКА исходить в прогнозе? Вы знаете, я из этого исходить не буду, а построю свой прогноз на том, что я сейчас вам изложил. В кубковом матче "Спартак" - ЦСКА обе команды забьют с коэффициентом 1,91. Источник: Ставка ТВ