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Спартак — ЦСКА прогнозы на матч 04.03.2020

Спартак — ЦСКА
  •  Кубок России Олимп
Спартак
05:56:43
до начала матча
ЦСКА
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Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Победа Спартака ! Конечно матч очень важен для нового тренера ! ЦСКА против Урала ничего сверх нового не показал! Единственная ничья была в августе 2017 года между Уралом и ЦСКА. Спартак провел хорошую работу на сборах ! Видно что команда готова бороться за высокие места. В ЦСКА идёт формирование состава молодого. У Спартака многое стало получаться . Плюс родные трибуны и наверное большая ставка на победу в кубке ! Да конечно понятно что в такой игре может решить все один гол. Но думаю обе забьют и конечно победит силтнейший!!!!
Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
В Дерби Спартак всегда был хорош, в прошлой игре Спартак переиграл Динамо со счётом 2-0 а вот Цска чуть было не проиграл Уралу отыграв гол в конце матча, я считаю что ЦСКА в той встрече сильно повезло,теперь о Спартаке, на мой взгляд новая схема Тедеско 3-5-2 отлично работает но Цска хорош на контроатаках слишком правильной гиометрий да они неочень здорово сыграли с Уралом но Цска достаточно пару моментов для победы, моя ставка победит Московский Спартак,также можно попробывать забьют обе, прошу вас не ставить как я,подписки мне не интересны, я здесь ради тренировки,
Спартак — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на московское дерби "Спартак" - ЦСКА. Это 1/4 финала Кубка России. Этот матч пойдёт на "Открытие Арене". Про такие игры, как "Спартак" - ЦСКА, говорят, что их невозможно спрогнозировать, и нет смысла приводить какую-то статистику. Это довольно непредсказуемо. Для меня, кстати, тот прогноз, который я сделаю, почти очевиден. Так бывает далеко не всегда. Полное противостояние у команд. Если брать российский период, то вспомним, что по 57 побед у обеих команд. В первом круге чемпионата "Спартак" выиграл у ЦСКА 2:1. В последних пяти матчах для ЦСКА не так хорошо все складывалось, как для красно-белых: ЦСКА победил только один раз, одна ничья и три победы "Спартака". Это статистика, но дело не в ней. Я был на матче "Динамо" - "Спартак". Посмотрел, как теперь организоваyа игра Тедеско. Мне очень понравилась игра средней линии, там Крал очень хороший, Бакаев, который забил и сделал передачу, Зобнин, вернувшийся на свою правильную позицию. Наверняка, к этому матчу Соболев освоится, он уже выглядел неплохо и сделал голевую передачу. Я думаю, что он освоится как бомбардир. Я думаю, что у "Спартака" есть все шансы, чтобы хотя бы один мяч в ворота ЦСКА организовать. Тем более, что оборона у ЦСКА, который в прошлом туре чемпионата сыграл 1:1 с "Уралом", совершенно не идеальная. Конечно, Акинфеев выручает. Также, собственно, выручает и Максименко у "Спартака". При всех хороших словах в адрес организаторов атакующей игры спартаковцев, с обороной их не все хорошо. Жиго, Джикия, Кутепов - порой, мы поем им дифирамбы за их игру в атаке, но на своем непосредственном месте они бывают и медлительны. Вот вам пример "Динамо": "Динамо" выглядело гораздо хуже и ужасно провело матч, но динамовцы могли забить пять раз. У одного Клинтона было три момента. Потом вышел Комличенко у "Динамо" - перекладина, штанга, все это ему позволяли делать спартаковские защитники. Я думаю, что такие юркие футболисты в атаке, как Чалов, воспользуются своим шансом. Тем более, для Чалова это будет шестой матч против "Спартака", а он пока "Спартаку" не забивал ни разу. Разве это не стимул? Кто-то говорит о том, что ЦСКА ставит перед собой серьезные задачи в чемпионате, а у "Спартака" вроде таких задач нет. Нужно ли из большого стимула ЦСКА исходить в прогнозе? Вы знаете, я из этого исходить не буду, а построю свой прогноз на том, что я сейчас вам изложил. В кубковом матче "Спартак" - ЦСКА обе команды забьют с коэффициентом 1,91. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 2954
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Платные
Romanes Rim63.2% WR-7.16% ROI
Romanes RimROI -7.16
2.68Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Победа Спартака ! Конечно матч очень важен для нового тренера ! ЦСКА против Урала ничего сверх нового не показал! Единственная ничья была в августе 2017 года между Уралом и ЦСКА. Спартак провел хорошую работу на сборах ! Видно что команда готова бороться за высокие места. В ЦСКА идёт формирование состава молодого.
У Спартака многое стало получаться .
Плюс родные трибуны и наверное большая ставка на победу в кубке !
Да конечно понятно что в такой игре может решить все один гол.
Но думаю обе забьют и конечно победит силтнейший!!!!
0
Повторить за 2.52
Не Ставь как Я100% WR0.29% ROI
Не Ставь как ЯROI 0.29
2.52Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
В Дерби Спартак всегда был хорош, в прошлой игре Спартак переиграл Динамо со счётом 2-0 а вот Цска чуть было не проиграл Уралу отыграв гол в конце матча, я считаю что ЦСКА в той встрече сильно повезло,теперь о Спартаке, на мой взгляд новая схема Тедеско 3-5-2 отлично работает но Цска хорош на контроатаках слишком правильной гиометрий да они неочень здорово сыграли с Уралом но Цска достаточно пару моментов для победы, моя ставка победит Московский Спартак,также можно попробывать забьют обе, прошу вас не ставить как я,подписки мне не интересны, я здесь ради тренировки,
2
Повторить за 2.52
Виктор Гусев50.5% WR-5.08% ROI
Виктор ГусевROI -5.08
1.9Обе команды забьют - Да
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз на московское дерби "Спартак" - ЦСКА. Это 1/4 финала Кубка России. Этот матч пойдёт на "Открытие Арене".

Про такие игры, как "Спартак" - ЦСКА, говорят, что их невозможно спрогнозировать, и нет смысла приводить какую-то статистику. Это довольно непредсказуемо.

Для меня, кстати, тот прогноз, который я сделаю, почти очевиден. Так бывает далеко не всегда.

Полное противостояние у команд. Если брать российский период, то вспомним, что по 57 побед у обеих команд. В первом круге чемпионата "Спартак" выиграл у ЦСКА 2:1. В последних пяти матчах для ЦСКА не так хорошо все складывалось, как для красно-белых: ЦСКА победил только один раз, одна ничья и три победы "Спартака". Это статистика, но дело не в ней.

Я был на матче "Динамо" - "Спартак". Посмотрел, как теперь организоваyа игра Тедеско. Мне очень понравилась игра средней линии, там Крал очень хороший, Бакаев, который забил и сделал передачу, Зобнин, вернувшийся на свою правильную позицию. Наверняка, к этому матчу Соболев освоится, он уже выглядел неплохо и сделал голевую передачу. Я думаю, что он освоится как бомбардир. Я думаю, что у "Спартака" есть все шансы, чтобы хотя бы один мяч в ворота ЦСКА организовать. Тем более, что оборона у ЦСКА, который в прошлом туре чемпионата сыграл 1:1 с "Уралом", совершенно не идеальная. Конечно, Акинфеев выручает. Также, собственно, выручает и Максименко у "Спартака".

При всех хороших словах в адрес организаторов атакующей игры спартаковцев, с обороной их не все хорошо. Жиго, Джикия, Кутепов - порой, мы поем им дифирамбы за их игру в атаке, но на своем непосредственном месте они бывают и медлительны. Вот вам пример "Динамо": "Динамо" выглядело гораздо хуже и ужасно провело матч, но динамовцы могли забить пять раз. У одного Клинтона было три момента. Потом вышел Комличенко у "Динамо" - перекладина, штанга, все это ему позволяли делать спартаковские защитники.

Я думаю, что такие юркие футболисты в атаке, как Чалов, воспользуются своим шансом. Тем более, для Чалова это будет шестой матч против "Спартака", а он пока "Спартаку" не забивал ни разу. Разве это не стимул?

Кто-то говорит о том, что ЦСКА ставит перед собой серьезные задачи в чемпионате, а у "Спартака" вроде таких задач нет. Нужно ли из большого стимула ЦСКА исходить в прогнозе? Вы знаете, я из этого исходить не буду, а построю свой прогноз на том, что я сейчас вам изложил. В кубковом матче "Спартак" - ЦСКА обе команды забьют с коэффициентом 1,91.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 1.9
Артур Аляутдинов60.9% WR-4.16% ROI
Артур АляутдиновROI -4.16
1.82Спартак фора (0)
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Салам напополам всем бродяги)))
Дерби всея Руси🔥🔥🔥
Наконец-то прошли зимние каникулы в чемпионате России и можно сразу же насладиться московским дерби❤️
Вообще болею за Цска и поддерживаю их, и поэтому понимаю, что на данный момент команда выглядит чуть слабее, соперника, как не печально это признавать.... поэтому думаю Цска в этой встречи не сможет выиграть точно... ну это на мой взгляд) Спартак неплохо усилился в это трансферное окно, подписав Соболева, мне кажется и так неплохая команда во главе с немецким тренером, сможет одолеть армейскую молодежь, но перестрахуюсь, все таки надеюсь я ошибаюсь)
Пишем, делимся, своими ставками, авось я не один так думаю)) всем плюсов!!!!
0
Повторить за 1.81
Георгий Черданцев48.3% WR-11.16% ROI
Георгий ЧерданцевROI -11.16
2.23Тотал больше 2.5
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче «Спартак» — ЦСКА. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что это абсолютно непредсказуемая игра. Коэффициенты на победу «Спартака» и ЦСКА очень высокие. Фаворита нет. После игры с «Динамо» «Спартак» выглядит даже более предпочтительно, чем ЦСКА.

Черданцев считает, что после тура небольшое психологическое преимущество именно у «Спартака». Плюс для ЦСКА главная задача – это Лига чемпионов, второе место и гарантированный бюджет. Понятно, что «Спартак» – это раздражитель. Но есть стратегические задачи. А для самого «Спартака» главное в этой части сезона – выиграть Кубок. Для Тедеско это будет великолепный результат.

Резюмируя, у «Спартака» будет сверхнастрой.

Источник: РБ
3
Повторить за 2.23
Юрий Розанов45.5% WR-7.18% ROI
Юрий РозановROI -7.18
1.92Спартак фора (0)
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Главное русское дерби. Так рано - жалко, конечно. Но уж точно этот матч никто у нас не отнимет. Думаю, армейцы будут больше атаковать. Спартак отвечать контратаками. Я немного склоняюсь в сторону Спартака. Потому что «играть как задумали» - было реализовано в дерби с Динамо. А ЦСКА еле убежал на ничью. Именно это ( а не что-то еще) и определяет мой выбор. Хотя матч очень сложный, конечно.

«Ф1(0)» за 1.87
«Проход Спартака» за 1.85

Источник: БК Олимп
1
Повторить за 1.81
🅳🅴🅴🅿🅱🅴🆃🅱🅾🆃| Прогнозы искусственного интеллекта55.1% WR-3.87% ROI
🅳🅴🅴🅿🅱🅴🆃🅱🅾🆃| Прогнозы искусственного интеллектаROI -3.87
3Победит ЦСКА
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Россия - Кубок🏆
СпартакМ xG90 = 0.65👎
ЦСКА xG90 = 1.34💪💪💪
Победа СпартакМ 2.52✖18.16➖100%➡-54.24% 🚫
Ничья 3.4✖28.43➖100%➡-3.34% 🚫
Победа ЦСКА 3✖53.36➖100%➡60.08% ✅
Детализация:🔎
Вероятности: 📊
Победа СпартакМ: 18.16%
Ничья: 28.43%
Победа ЦСКА: 53.36%
Коэффиценты букмекеров:📠
2.52👈3.4👉3
Бонус🎰
Обе забьют:🔒
Да: 35.34%
Нет: 64.66% ✅
Вероятные счета:🎲
0:1 Вероятность: 18.275%
0:0 Вероятность: 13.64%
0:2 Вероятность: 12.244%
1:1 Вероятность: 11.92%
1:0 Вероятность: 8.897%
1:2 Вероятность: 7.986%
0:3 Вероятность: 5.468%
2:1 Вероятность: 3.888%
1:3 Вероятность: 3.567%
💰
0
Повторить за 3
Валерий Непомнящий50.8% WR-6.16% ROI
Валерий НепомнящийROI -6.16
1.53Победит ЦСКА или ничья
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
На мой взгляд, армейцы должны выигрывать в этом матче. Потому что у ЦСКА более отлаженная игра, единственная проблема у них - это игра в обороне. В атаке ЦСКА будет выглядеть получше, потому что игра у них стала налаживаться, нет никаких изменений в составе, и связки у них уже наигранные. А у Спартака пока что все невнятно: кто будет лидер в команде, какой потенциал у команды. То, что Спартак победил в Кубке Париматч, ни о чем не говорит. Турнир имеет товарищеский характер, и не сказать, что Спартак играл качественнее других команд. Да, Спартак будет играть дома, но роль болельщиков не всегда позитивна, и команда порой не справляется с таким давлением, в этом плане, мне кажется, болельщики ЦСКА больше помогают команде, поддерживая ее.

Для армейцев очень важна победа в кубке. Да, у ЦСКА еще все шансы чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но выиграть кубок и играть в Лиге Европы - такой шанс терять нельзя. Не думаю, что будет забито много голов, потому что это уже игра на результат, а такие игры всегда сковывают игроков, и команды будут играть очень аккуратно и осторожно.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.6
Константин Генич56.8% WR1.02% ROI
Константин ГеничROI 1.02
1.727Тотал меньше 2.5
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Спартак» — ЦСКА. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что здесь может быть все, что угодно. Это как класико. «Спартак» вроде бы очень неплохо смотрелся в другом дерби, в чемпионате России. Забил два гола, мог забить и больше, но мог и пропустить. ЦСКА провел очень нервную игру с «Уралом». Но, имеет ли все это какое-то отношение к их очному противостоянию в Кубке? Нет. Здесь совершенно другие ставки, другой накал. Совсем другая цена ошибки.

Генич считает, что в этой игре будет особое внимание уделено обороне. Мы понимаем, как сейчас играет «Спартак». Очень насыщенная середина поля. Очень интенсивный футбол. «Спартак» пытается играть в тело, идет в контратаку. ЦСКА пытается комбинировать, но делает это не на очень высоких скоростях. Как сказал Сергей Овчинников после матча с «Уралом»: «мы не успели переключиться после сборов». «Урал» играл против ЦСКА открыто, а армейцы действовали медленно. В этом была проблема ЦСКА, но удалось уйти от поражения благодаря прекрасному голу Фернандеса.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.727
Мaксим Калиниченко47.7% WR3.58% ROI
Мaксим КалиниченкоROI 3.58
2.52Победит СпартакСтавка дня
Ставка дня
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
Спартак — ЦСКА|Кубок России Олимп
«Спартак» обыграл несколько дней назад «Динамо», но сумеют ли «красно-белые» выиграть и второе дерби у ЦСКА?

«Спартак» первую часть сезона заканчивал ужасно – у команды не было ни игры, ни результатов, что отразилось и на его турнирном положении. Тем не менее, зимой Доменико Тедеско времени зря не терял – «Спартак» победил на Кубке Матч Премьер, сумел также добыть три очка в Премьер-Лиге. Победа 2:0 над «Динамо» позволила «красно-белым» подняться на девятое место в таблице.

ЦСКА также был не идеален в первой части чемпионата, однако несмотря на все проблемы, команда Виктора Гончаренко не выпала из борьбы за путевку в Лигу Чемпионов. Пока «армейцы» находятся на четвертом месте в таблице с 35 очками и отстают от третьего «Ростова» только за счет дополнительных показателей.

Для «Спартака» Кубок России является последним шансов пробиться в Лигу Европы, безусловно теоретически это возможно сделать и через чемпионат, но в такой спринт верится пока с трудом. ЦСКА, как показал матч с «Уралом», находится далеко не в лучшей форме и «Спартак» явно имеет сегодня шанс на полуфинал, но сухим во втором матче подряд ему остаться будет крайне сложно.

Предлагаю поставить на победу «Спартака» и обе забьют за коэффициент 5.35

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.52
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
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Матч
  • 44%
  • 11%
  • 11%
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