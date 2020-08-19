В центральном матче тура РПЛ “Зенит” в Питере сыграет с ЦСКА. Вы наверняка помните, чем завершилась их последняя встреча. Тогда питерцы в Москве выиграли со счетом 4:0, а Виктор Гончаренко пропал почти на неделю.
С тех пора многое изменилось. ЦСКА стал сильнее и выиграл два стартовых матча. Однако в соперниках у ЦСКА были не самые сильные “Химки” и “Тамбов”. “Зенит” тоже выиграл оба матча, победив “Ротор” и “Ростов”.
“Зенит” очень крут. Питерцы после карантина выиграли 12 из 13-ти матчей. Еще они взяли требл, победив в РПЛ, Кубке и Суперкубке.
Зенит против ЦСКА.Битва двух столиц и я как болельщик Спартака не люблю обоих,но ЦСКА для нас это совсем другое.В общем,без разницы за кого в болею,но победит такого Зенита на данный момент невозможно.Обе команды неплохо стартовали и Зенит даже не пропускал еще.Зенит играет дома,Зенит будет поддавливать гостей.Фаворит конечно же Зенит.А ЦСКА устраивает и ничья.ЦСКА продолжает побеждать и играть в красивый футбол,но сегодня будет очень трудно,хотя будут шансы.Мой прогноз-победа Зенита.Думаю будет 2-1.Всем удачи!
Всем привет. Премьер-лига России по футболу, центральный матч тура. Встречаются Зенит и ЦСКА. Решил взять индивидуальный тотал Цска, так как считаю, что команда Гончаренко может удивить и забить 2 гола, тем более после последнего обидного поражения дома 0:4. Думаю, тут стоит ждать какую-то быструю контратаку в начале матча от ЦСКА, что и принесёт нам как минимум возврат, но, думаю, что ЦСКА даст бой Зениту, даже попробует взять реванш за то обидное поражение.
В центральном матче третьего тура чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Очень интригующая встреча. Питерцы будут играть без удаленного Ракицкого. А ЦСКА проявляет высокую активность на трансферном рынке. У «армейцев» показать себя могут уже и новички.
Я думаю, ЦСКА в этом матче будет играть от обороны. Это уже совсем не тот московский клуб, который проигрывал «Зениту» после рестарта чемпионата в июне со счетом 0:4. Считаю, что команда Гончаренко с тех пор поменялась, а конкретно в матчах с «Зенитом» она сделала для себя выводы.
«Армейцы» доказали в концовке прошлого сезона, что могут быть гибкими. В новом розыгрыше РПЛ они пока не знают поражений. ЦСКА в обоих турах победил не самые сильные «Химки» и «Тамбов».
А «Зенит» все еще по праву считается лучшей командой России. Подопечные Семака пока не давали повода усомниться в своей мощи. Как и в прошлом сезоне они всех выигрывали, так и в этом – две победы над «Ротором» и «Ростовом».
Я рискну и предположу, что ЦСКА не проиграет в этом туре. Все-таки команда Гончаренко «обросла мяском» немного и может противостоять даже сильнейшей команде в РПЛ. Новички тоже сыграют свою роль в этом матче и освежат игру «армейцев».
Всем привет! Матч чемпионата России! Питерский Зенит принимает Московский ЦСКА. В этом матче не сыграет у хозяев защитник ракитский это потеря для хозяев игрок основного состава. Но у гостей потери гораздо значительнее, нет дзагоева нет чалова нет ахметова! Эти 3 игрока играют очень важную роль в команде, без них будет очень тяжело и думаю Зенит должен справиться на своем поле при своих болельщиках! Всем удачи
Чемпионат России 🇷🇺 Премьер-Лига 3-й тур Санкт-Петербург Стадион "Газпром Арена" 🏟️ (1)
"Зенит" (Санкт-Петербург) "ЦСКА" (Москва)
Заканчиваться программа 3-го тура чемпионата России по футболу будет её центральным поединком, в котором лицом к лицу встретятся между собой "Зенит" из Санкт-Петербурга и московский клуб "ЦСКА".
"Зенит"
Действующие чемпионы России и этот сезон начали достаточно уверенно. Команда Сергея Семака смогла вначале завоевать Суперкубок России, переиграв в матче за него другой московский клуб - "Локомотив" (2:1), ну а затем одержала и 2 победы в чемпионате страны, причем обе в гостях, и обе с одинаковым счётом 2:0 (над "Ротором" и "Ростовом").
Не сыграет в этом матче ключевой защитник петербуржцев Ярослав Ракицкиц, который был удален в матче прошлого тура с "Ростовом", зато к этому матчу восстановился Артем Дзюба, который появится с первых минут встречи. По-прежнему не может играть и основной вратарь команды Андрей Лунев.
"ЦСКА"
Как и "сине-бело-голубые" москвичи начали этот сезон с 2-х побед подряд. Сначала команда Виктора Ганчаренко переиграла в Химках местный одноименный клуб (2:0), ну а в прошлом туре "армейцы" были сильнее "Тамбова" (2:1).
Как и "Зенита", у москвичей есть очень важное возвращение в состав. Хорватский полузащитник Никола Влашич сегодня впервые сыграет в этом сезоне. А вот Алан Дзагоев и Федор Чалов восстановится к этой встрече не смогли и остались вне заявки. Помимо низ так же не сыграет и Ильзат Ахметов.
Прогноз на матч
От этого противостояния жду зрелища. Команды неплохо выглядят в начале этого сезона, да и между собой, обычно, играют достаточно результативно.
"Зенит" вообще редко уходит с поля без забитого мяча, а тем более все же восстановился главный игрок атакующий линии - Артем Дзюба.
При этом и "армейцы" в атаке играют солидно, плюс возвращение Влашича, и отсутствие в защите соперника Ракицкого, делает и их шансы на гол весьма хорошими.
Здравствуйте все, кто меня ненавидит, и те, кто люди. Это две совершенно не пересекающиеся категории. Те, кто меня не любит - поклонники Моргенштерна.
ЦСКА едет туда. После 0:44 в Москве на Песчаной улице, надо, конечно, нанять киллера для Миллера. Но у нас денег не хватает, обосремся по дороге нанимать киллера. К нему не подойдешь - его охраняют, как сами знаете кого. Но мы можем отомстить на футбольном поле. Будет битва.
Мои пацаны, им по 18 лет. Это внебрачные дети Антонио Бандераса. Они такие молодые. Там в заявке на находится места даже Влашичу. Если Влашич не попадает в заявку и они блестяще играют, может, в Питере произойдет чудо? Кто-нибудь остановит этих людей?
Нужно команду из Питера остановить. Я неистово бьюсь со злом. Битва будет - просто пыль из-под копыт.
Прогнозирую исход с невероятным трудом. Вот каким мне видится идеальный исход этого противостояния: ЦСКА не проиграет, битва уровня Куликовской сечи, да простят мне историки такую высокую аналогию. Не проиграют - давайте сойдемся на этой формулировке.
ЦСКА не проиграет в Питере команде, которая унизила мою команду в новейшей ее истории так, как никто не унижал. Эти 44 мяча заставят моих парней спеть: "На асфальте мелом ты рисуешь слово - не осталось в Миллере ничего святого".
В матче "Зенит" - ЦСКА ставлю на то, что ЦСКА не проиграет с коэффициентом 2,23.
✅ Зенит - ЦСКА. Прогноз: П1. Футбол. Чемпионат России. Премьер-Лига 💪 В центральной встрече третьего тура российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграет против питерского Зенита.
Армейцы стартовали с двух побед, но обе они были непростыми, сначала были повержены Химки 2-0, по счету кажется уверенно, но за 90 минуте «красно-синие» нанесли всего три удара в створ ворот, с Тамбовом тоже получилась тяжелая игра (2-1), там команда Виктора Гончаренко даже могла реально потерять очки, будь тамбовчане более удачливее в атаке.
Зенит первые две игры выиграл с одинаковым счетом 2-0 у волгоградского Ротора и Ростова в гостях, обе встречи «сине-бело-голубые» провели в уверенном стиле и не дали усомниться в своем превосходстве. Правда в этой игре у питерцев не примут участие Андрей Лунев, давно травмированный, но его неплохо подменяет Михаил Кержаков, а вот потеря Ярослава Ракицкого из-за дисквалификации более существенна, ведь на замену у них есть только несколько молодых игроков, и возможно, Сергею Семаку придется менять схему или ставить кого-то из крайних в центр обороны.
Это дает армейцам определенные шансы, но потеря одного игрока вряд ли скажется на игре питерцев существенно, все-таки они будут играть дома, и это может стать решающим фактором в определении победителя матча. Оптимальная ставка на игру — победа хозяев. 🏁
Мне тут кажется все простым и почти без вариантов. Армейцам в ряде сезонов удавалось брать очки в Питере в ситуации, похожей на безнадежную. Будет играть Влашич? Нет? Даже если будет - все равно на пару недель он вылетал. Дзагоев - травма. Чалов? То есть при всей боевитости состав у ЦСКА не оптимален. А Зенит в отличном состоянии сейчас. Так что победа хозяев у меня не вызывает сомнений.