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ЦСКА — Зенит прогнозы на матч 20.06.2020

ЦСКА — Зенит
  •  РПЛ
ЦСКА
05:52:51
до начала матча
Зенит
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Прогнозы 964
Все
Платные
Юрий Розанов46.1% WR-5.56% ROI
1.64Зенит фора (0)
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Армейцам нужно стремиться к победе. Но вот как ее добиться? Зенит не проигрывал в гостях ни одной из московских команд. Да и по составу он, конечно, круче. К тому же ЦСКА неважно первую часть чемпионата отыграл в обороне. Так что, думаю, Зенит непременно забьет (скорее во втором тайме). И вряд ли проиграет. Говорить о победе питерцев тоже довольно рискованно. Да и тур первый первый после перерыва. Так что не будем бежать за большими ответами. Сыграем надежно.

«Индивидуальный тотул Зенита больше 1» за 1.64
«П2(0)» за 1.59

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.61
Константин Генич55.7% WR-1.87% ROI
1.68Тотал меньше 2.5
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче ЦСКА — «Зенит». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Зенит» удачнее играет против ЦСКА у себя дома. А вот на выезде, на «ВЭБ-Арене», пока ни разу не забивал. В прошлом сезоне «Зенит» уступил 0:2, до этого дважды играли вничью 0:0. В последний раз «Зенит» забивал в гостевом матче с ЦСКА, когда еще играли в Химках. Тогда была ничья 2:2, за «Зенит» забивали Халк и Смольников, а у ЦСКА отличился Думбия, ну и Ломбертс забил в свои.

Генич считает, что игроки будут немного растерянными, нужно привыкать к новым условиям, плюс в Москве установилась жаркая погода. И тем, и другим будет непросто. У ЦСКА есть проблемы с позиционной атакой и реализацией. «Зенит» меньше всех пропускает. И «Зенит» сейчас в таком положении, что ему просто нужно не проигрывать в подобных больших матчах. 9 очков — очень комфортный перевес над конкурентами. Если «Зенит» не будет уступать в таких играх и брать свое в матчах с соперниками попроще, то за несколько туров до конца он себе обеспечит чемпионство.

Источник: РБ
3
Повторить за 1.74
Виктор Гусев52.6% WR0.21% ROI
3.38Ничья
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Вернулся чемпионат России по футболу и сразу в первом туре после возобновления нас ждет мощнейшая игра - ЦСКА - "Зенит".

В первом круге была ничья 1:1. В несвойственной для себя манере скажу, что мы к ничьей и придем. Вы скажете об абсолютно разных показателях команд до паузы.

Да, ЦСКА занимает пятое место, а "Зенит" уже без пяти минут чемпион. "Армейцы" не выигрывают в пяти турах подряд. В шести последних матчах - одна победа, две ничьи, три поражения. Плюс ЦСКА вылете из Кубка России. У "Зенита" 11 матчей без поражений - восемь побед при трех ничьих. Отрыв от второго места - уверенные девять очков.

Мы можем сколько угодно говорить о том, что у "Зенита" возрастная оборона, скоростные нападающие могут ее обыгрывать, но посмотрите статистку - в десяти матчах на выезде "Зенит" пропустил только четыре мяча.

Надо сказать, что в пользу "Зенита" кадровая ситуация - гораздо больше вариантов у Питера, а сейчас как раз разрешено пять замен. У ЦСКА есть потери - нет Ахметова и Дзагоева. С другой стороны, по правилам этого времени болельщиков "Зенита" не будет на трибунах армейского стадиона.

Команды часто играют вничью - в семи последних матчах пять раз был зафиксирован ничейный исход. "Зенит" потерпел в чемпионате два поражения и оба в гостях. ЦСКА же одинаково играет что дома, что на выезде - и там, и там пять побед, три ничьи и три поражения.

Возможно, длинная пауза пошла на пользу ЦСКА. Возможно. произошла какая-то перезагрузка после серии ужасающих результатов. Статистика статистикой, но не могу сказать, что перед паузой ЦСКА демонстрировал не яркий футбол. Все было, Атакующие действия, пресловутые подходы - просто очень плохая реализация у "красно-синих".

Думаю, что перезагрузка коснется и Чалова, который очень плохо провел первую половину сезона - всего пять голов в 22 матчах. Мой прогноз - ничья с коэффициентом 3.28.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.38
Валерий Непомнящий50.8% WR-6.52% ROI
1.75Победит ЦСКА или ничья
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на то, что ЦСКА наберёт очки в матче РПЛ.
Это центральный матч тура. Если говорить объективно, то «Зенит» - фаворит по всем позициям, но ЦСКА для меня — это близкая команда, и мне очень бы хотелось, чтобы армейцы по меньшей мере не проиграли в этом матче. Нет у меня большой уверенности, что ЦСКА может выиграть, но думаю, у них есть шансы не проиграть на своём поле.

Что касается забитых мячей, то должны забивать и те и другие, потому что армейцам на домашнем стадионе нельзя играть от обороны, хотя они так и не играют. А «Зенит» доминирует как обычно, у него задача в чемпионате России играть со всеми в полную силу.

Если ЦСКА проиграет эту игру, то шансов побороться за высокое место станет меньше. Конечно, за «Зенитом» уже не угнаться, но в случае победы реально побороться за второе место. К сожалению, у ЦСКА были и остаются проблемы с атакой. С другой стороны, возможно отдохнул Фёдор Чалов, а когда он психологически раскован, то он может себя проявить. Фёдор был слишком зажат, когда о нём были разговоры по поводу его трансфера за рубеж в Англию. Сейчас Фёдор ждёт новых событий. Посмотрим, как он себя проявит.

Сложно давать прогноз, потому что неизвестно, в каком состоянии сейчас команды, например, возрастные защитники «Зенита». Хотя, как говорится, «старый конь борозды не портит», опытные игроки умеют себя держать в нужном тонусе. Можно вспомнить Игнашевича или братьев Березуцких, потому что в такой ситуации они всегда были в лучшем состоянии, чем все молодые. Зенит не отпускал своих легионеров, но всё равно тренироваться в режиме самоизоляции они начали достаточно поздно, поэтому непонятно, в каком они состоянии.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.75
Эдуард Емелев48.2% WR-5.63% ROI
2.01Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Огненный матч на ВЭБ Арене. В гости к столичным армейцам едет без пяти минут чемпион России — «Зенит». До перерыва, хозяева в пяти матчах проиграли трижды и два раза сыграли вничью, при этом умудрились остаться в лидирующей пятерке. «ЦСКА» нужно спокойно доиграть сезон и обязательно остаться в еврокубковой группе. Команда Гончаренко вряд ли догонит «Зенит», но навязать борьбу «Локомотиву» и «Краснодару», ей вполне по силам, нужно только начать побеждать. «Зенит» до паузы выглядел внушительно и очковый задел перед преследователями, позволяет питерцам играть спокойно.
«ЦСКА» вынужден будет играть в атаку, а учитывая уровень исполнителей в атаке «Зенита», ставка обе забьют выглядит логично.
0
Повторить за 1.94
Дмитрий Шнякин51.5% WR-14.03% ROI
1.68Тотал меньше 2.5
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Всем привет. Тревожные новости приходят из Ростова, но мы надеемся, что чемпионат возобновится. Сразу такая большая игра - ЦСКА против "Зенита".

Сразу скажу, что не верю в большое количество голов в этом матче. Некоторые из причин на поверхности: пауза долгая, непонятное физическое, игровое, неизвестность со взаимосвязями. Примеры некоторых клубов в Италии и Германии показывают, что многие команды с трудом выходят из этой паузы.

У ЦСКА, как мы знаем, большие проблемы с голопроизводством. Команда много атакует, но реализация подводит. Я не только про Федора Чалова, хотя про него в первую очередь. С чего бы вдруг ЦСКА много забивать? Игра состоится против лучшей обороны чемпионата. "Зенит" в среднем меньше 0,5 гола пропускает за игру.

Обратите внимание, "Зенит" не позволяет себе самому открываться по-настоящему, он пропускает мало: ноль голов в матчах со "Спартаком", один гол на два матча с "Локомотивом", по одному голу от ЦСКА, "Краснодара", "Ростова". Много "Зенит" в любом случае не пропускает, и вряд ли пропустит в этом матче.

ЦСКА по силам сыграть так же собранно в обороне, как и в первом матче с "Зенитом". В Петербурге они сыграли 1:1. Там были передряги, связанные с судейством, но игру ЦСКА в обороне нельзя не отметить. Не думаю, что будет много голов. Не забываем про историю. За десять последних матчей ЦСКА и "Зенита" было лишь два верховых, остальные низовые, если брать тотал 2,5.

Предположу, что "Зенит", обладающий более классным составом, вряд ли проиграет в Москве после рестарта. Не вижу поводов разглядеть в этой игре большое количество голов. Поэтому комбинированная ставка: тотал меньше 2,5 и "Зенит" не проиграет с коэффициентом в районе двух.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.74
Рэпер Сява50% WR0.62% ROI
2.48Тотал больше 2.5
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Всем салам-попалам! С вами Сява. Я кидаю эту маляву всем, кто следит за спортиком вместе со мной.

Давай рассказывай, что там улицы шепчут! Базара зиро, я Саб-Зиро. Улицы не просто шепчут, они сканируют о возвращении нашего родненького футбольчика. ЦСКА и "Зенит" раскатают круглого по поляне уже 20 июня.

Тут смысла ставить на солдатиков или сынов "Газпрома" по сути нет никакого. Да и я не хочу никого обидеть. Кто знает, кто там и как провел карантин. Хотя чего тут знать. По-любому как я. Пивасик, семки и тренировки. Это сложная система подготовки.

Поэтому предлагаю все сделать четко, порядочно и по уму. Тут и Васе понятно, что эти миллионеры соскучались по мячу, будут бегать в удовольствие и забивать несколько шаров вратаришкам.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.34
Отар Кушанашвили23.8% WR-5.41% ROI
3.65Победит ЦСКА
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Нет такого человека, такого белкового соединения, которое могло бы себе представить, с какой радостью Отар Кушанашвили возвращается на СТАВКА TV! Нет, если такой человек найдется, а еще если мой прогноз будет верным, это будет двойной радостью. Для меня, встреча с вами, доказательство того, что мы возвращаемся в нормальную жизнь.

Возвращается и чемпионат России. Пройти мимо матча ЦСКА и “Зенита” мог эпический бездельник и эпический невежаа. Мимо такой вывески прошел бы только Серега, снимающий мой прогноз, но он поклонник “Спартака”, где лучший игрок Гулиев.

Мы посовещались с ребятами и я решил, что все доводы на стороне команды Алексея Миллера. Почему я ернически называю ее так? Потому что его показывают на экране во время матча больше, чем Сергея Семака. И ничего дурного в этом нет! Если он содержит команду, значит это его команда. Если я содержу “Иванушек International”, значит я Игорь Матвиенко.

Все против ЦСКА. Снова травмирован Дзагоев - 68 травма за 14 дней. Молодой татарин на больничной койке. А у “Зенита” наоборот вернулись игроки. Например, Мамманиха или как зовут того парня, который говорит, что сделает хет-трик на Песчаной улице. Показал бы я тебе, какой хет-трик ты сделаешь, но того Отарика больше нет. Теперь вы видите респектабельного Отарика. Я серьезный парень, ведущий программы “Какого”, которая набирает обороты.

Победа в субботу будет за ЦСКА. Я понимаю, какое количество смешков раздалось по всей стране. За ЦСКА нет ни одного довода. Но если на свете есть справедливость, ЦСКА должен победить.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.7
Евгений Ловчев46.4% WR-0.95% ROI
3.68Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на Х и ТМ (2,5) в матче ЦСКА — «Зенит». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что даже в первом круге, когда «Зенит» выглядел значительно лучше ЦСКА, вы помните, как в конце первого тайма Никола Влашич забил гол. И «Зенит» потом с трудом отыгрался. Потому что это дерби.

Ловчев считает, что и для «Зенита» ничья на чужом поле с соперником, который находится где-то рядом в турнирной таблице, будет нормальным результатом.

Источник: РБ
1
Повторить за 3.76
Георгий Черданцев48.3% WR-9.68% ROI
2.01Обе команды забьют - Да
ЦСКА — Зенит|РПЛ
ЦСКА — Зенит|РПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на обе забьют в матче ЦСКА — «Зенит». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Зенит» идет с большим преимуществом на первой строчке турнирной таблицы, а ЦСКА нужно побеждать, так как команда ведет борьбу за второе место. Из этого следует очень простая логика – у ЦСКА не такой большой выбор нападающих, так как Вагнер Лав в команду не перешел. Придется рассчитывать на Чалова и тех ребят, которые помогали забивать до перерыва в чемпионате, где ЦСКА в начале особой результативностью не отличался.

Черданцев считает, что «Зенит» лидер, он продолжает оставаться явным фаворитом чемпионата – зачем ему рисковать и играть на победу в этом матче? Не зачем. Ничья вполне хороший результат после длительного перерыва. Надо сыграть осторожно, не рисковать, добрать нужные очки на своем поле и стать чемпионами – кажется, что такая стратегия у «Зенита».

Источник: РБ
1
Повторить за 1.94
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 24%
  • 13%
  • 8%
  • 7%
  • 6%

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