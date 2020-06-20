Армейцам нужно стремиться к победе. Но вот как ее добиться? Зенит не проигрывал в гостях ни одной из московских команд. Да и по составу он, конечно, круче. К тому же ЦСКА неважно первую часть чемпионата отыграл в обороне. Так что, думаю, Зенит непременно забьет (скорее во втором тайме). И вряд ли проиграет. Говорить о победе питерцев тоже довольно рискованно. Да и тур первый первый после перерыва. Так что не будем бежать за большими ответами. Сыграем надежно.
«Индивидуальный тотул Зенита больше 1» за 1.64 «П2(0)» за 1.59
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче ЦСКА — «Зенит». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Зенит» удачнее играет против ЦСКА у себя дома. А вот на выезде, на «ВЭБ-Арене», пока ни разу не забивал. В прошлом сезоне «Зенит» уступил 0:2, до этого дважды играли вничью 0:0. В последний раз «Зенит» забивал в гостевом матче с ЦСКА, когда еще играли в Химках. Тогда была ничья 2:2, за «Зенит» забивали Халк и Смольников, а у ЦСКА отличился Думбия, ну и Ломбертс забил в свои.
Генич считает, что игроки будут немного растерянными, нужно привыкать к новым условиям, плюс в Москве установилась жаркая погода. И тем, и другим будет непросто. У ЦСКА есть проблемы с позиционной атакой и реализацией. «Зенит» меньше всех пропускает. И «Зенит» сейчас в таком положении, что ему просто нужно не проигрывать в подобных больших матчах. 9 очков — очень комфортный перевес над конкурентами. Если «Зенит» не будет уступать в таких играх и брать свое в матчах с соперниками попроще, то за несколько туров до конца он себе обеспечит чемпионство.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Вернулся чемпионат России по футболу и сразу в первом туре после возобновления нас ждет мощнейшая игра - ЦСКА - "Зенит".
В первом круге была ничья 1:1. В несвойственной для себя манере скажу, что мы к ничьей и придем. Вы скажете об абсолютно разных показателях команд до паузы.
Да, ЦСКА занимает пятое место, а "Зенит" уже без пяти минут чемпион. "Армейцы" не выигрывают в пяти турах подряд. В шести последних матчах - одна победа, две ничьи, три поражения. Плюс ЦСКА вылете из Кубка России. У "Зенита" 11 матчей без поражений - восемь побед при трех ничьих. Отрыв от второго места - уверенные девять очков.
Мы можем сколько угодно говорить о том, что у "Зенита" возрастная оборона, скоростные нападающие могут ее обыгрывать, но посмотрите статистку - в десяти матчах на выезде "Зенит" пропустил только четыре мяча.
Надо сказать, что в пользу "Зенита" кадровая ситуация - гораздо больше вариантов у Питера, а сейчас как раз разрешено пять замен. У ЦСКА есть потери - нет Ахметова и Дзагоева. С другой стороны, по правилам этого времени болельщиков "Зенита" не будет на трибунах армейского стадиона.
Команды часто играют вничью - в семи последних матчах пять раз был зафиксирован ничейный исход. "Зенит" потерпел в чемпионате два поражения и оба в гостях. ЦСКА же одинаково играет что дома, что на выезде - и там, и там пять побед, три ничьи и три поражения.
Возможно, длинная пауза пошла на пользу ЦСКА. Возможно. произошла какая-то перезагрузка после серии ужасающих результатов. Статистика статистикой, но не могу сказать, что перед паузой ЦСКА демонстрировал не яркий футбол. Все было, Атакующие действия, пресловутые подходы - просто очень плохая реализация у "красно-синих".
Думаю, что перезагрузка коснется и Чалова, который очень плохо провел первую половину сезона - всего пять голов в 22 матчах. Мой прогноз - ничья с коэффициентом 3.28.
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на то, что ЦСКА наберёт очки в матче РПЛ. Это центральный матч тура. Если говорить объективно, то «Зенит» - фаворит по всем позициям, но ЦСКА для меня — это близкая команда, и мне очень бы хотелось, чтобы армейцы по меньшей мере не проиграли в этом матче. Нет у меня большой уверенности, что ЦСКА может выиграть, но думаю, у них есть шансы не проиграть на своём поле.
Что касается забитых мячей, то должны забивать и те и другие, потому что армейцам на домашнем стадионе нельзя играть от обороны, хотя они так и не играют. А «Зенит» доминирует как обычно, у него задача в чемпионате России играть со всеми в полную силу.
Если ЦСКА проиграет эту игру, то шансов побороться за высокое место станет меньше. Конечно, за «Зенитом» уже не угнаться, но в случае победы реально побороться за второе место. К сожалению, у ЦСКА были и остаются проблемы с атакой. С другой стороны, возможно отдохнул Фёдор Чалов, а когда он психологически раскован, то он может себя проявить. Фёдор был слишком зажат, когда о нём были разговоры по поводу его трансфера за рубеж в Англию. Сейчас Фёдор ждёт новых событий. Посмотрим, как он себя проявит.
Сложно давать прогноз, потому что неизвестно, в каком состоянии сейчас команды, например, возрастные защитники «Зенита». Хотя, как говорится, «старый конь борозды не портит», опытные игроки умеют себя держать в нужном тонусе. Можно вспомнить Игнашевича или братьев Березуцких, потому что в такой ситуации они всегда были в лучшем состоянии, чем все молодые. Зенит не отпускал своих легионеров, но всё равно тренироваться в режиме самоизоляции они начали достаточно поздно, поэтому непонятно, в каком они состоянии.
Огненный матч на ВЭБ Арене. В гости к столичным армейцам едет без пяти минут чемпион России — «Зенит». До перерыва, хозяева в пяти матчах проиграли трижды и два раза сыграли вничью, при этом умудрились остаться в лидирующей пятерке. «ЦСКА» нужно спокойно доиграть сезон и обязательно остаться в еврокубковой группе. Команда Гончаренко вряд ли догонит «Зенит», но навязать борьбу «Локомотиву» и «Краснодару», ей вполне по силам, нужно только начать побеждать. «Зенит» до паузы выглядел внушительно и очковый задел перед преследователями, позволяет питерцам играть спокойно. «ЦСКА» вынужден будет играть в атаку, а учитывая уровень исполнителей в атаке «Зенита», ставка обе забьют выглядит логично.
Всем привет. Тревожные новости приходят из Ростова, но мы надеемся, что чемпионат возобновится. Сразу такая большая игра - ЦСКА против "Зенита".
Сразу скажу, что не верю в большое количество голов в этом матче. Некоторые из причин на поверхности: пауза долгая, непонятное физическое, игровое, неизвестность со взаимосвязями. Примеры некоторых клубов в Италии и Германии показывают, что многие команды с трудом выходят из этой паузы.
У ЦСКА, как мы знаем, большие проблемы с голопроизводством. Команда много атакует, но реализация подводит. Я не только про Федора Чалова, хотя про него в первую очередь. С чего бы вдруг ЦСКА много забивать? Игра состоится против лучшей обороны чемпионата. "Зенит" в среднем меньше 0,5 гола пропускает за игру.
Обратите внимание, "Зенит" не позволяет себе самому открываться по-настоящему, он пропускает мало: ноль голов в матчах со "Спартаком", один гол на два матча с "Локомотивом", по одному голу от ЦСКА, "Краснодара", "Ростова". Много "Зенит" в любом случае не пропускает, и вряд ли пропустит в этом матче.
ЦСКА по силам сыграть так же собранно в обороне, как и в первом матче с "Зенитом". В Петербурге они сыграли 1:1. Там были передряги, связанные с судейством, но игру ЦСКА в обороне нельзя не отметить. Не думаю, что будет много голов. Не забываем про историю. За десять последних матчей ЦСКА и "Зенита" было лишь два верховых, остальные низовые, если брать тотал 2,5.
Предположу, что "Зенит", обладающий более классным составом, вряд ли проиграет в Москве после рестарта. Не вижу поводов разглядеть в этой игре большое количество голов. Поэтому комбинированная ставка: тотал меньше 2,5 и "Зенит" не проиграет с коэффициентом в районе двух.
Всем салам-попалам! С вами Сява. Я кидаю эту маляву всем, кто следит за спортиком вместе со мной.
Давай рассказывай, что там улицы шепчут! Базара зиро, я Саб-Зиро. Улицы не просто шепчут, они сканируют о возвращении нашего родненького футбольчика. ЦСКА и "Зенит" раскатают круглого по поляне уже 20 июня.
Тут смысла ставить на солдатиков или сынов "Газпрома" по сути нет никакого. Да и я не хочу никого обидеть. Кто знает, кто там и как провел карантин. Хотя чего тут знать. По-любому как я. Пивасик, семки и тренировки. Это сложная система подготовки.
Поэтому предлагаю все сделать четко, порядочно и по уму. Тут и Васе понятно, что эти миллионеры соскучались по мячу, будут бегать в удовольствие и забивать несколько шаров вратаришкам.
Нет такого человека, такого белкового соединения, которое могло бы себе представить, с какой радостью Отар Кушанашвили возвращается на СТАВКА TV! Нет, если такой человек найдется, а еще если мой прогноз будет верным, это будет двойной радостью. Для меня, встреча с вами, доказательство того, что мы возвращаемся в нормальную жизнь.
Возвращается и чемпионат России. Пройти мимо матча ЦСКА и “Зенита” мог эпический бездельник и эпический невежаа. Мимо такой вывески прошел бы только Серега, снимающий мой прогноз, но он поклонник “Спартака”, где лучший игрок Гулиев.
Мы посовещались с ребятами и я решил, что все доводы на стороне команды Алексея Миллера. Почему я ернически называю ее так? Потому что его показывают на экране во время матча больше, чем Сергея Семака. И ничего дурного в этом нет! Если он содержит команду, значит это его команда. Если я содержу “Иванушек International”, значит я Игорь Матвиенко.
Все против ЦСКА. Снова травмирован Дзагоев - 68 травма за 14 дней. Молодой татарин на больничной койке. А у “Зенита” наоборот вернулись игроки. Например, Мамманиха или как зовут того парня, который говорит, что сделает хет-трик на Песчаной улице. Показал бы я тебе, какой хет-трик ты сделаешь, но того Отарика больше нет. Теперь вы видите респектабельного Отарика. Я серьезный парень, ведущий программы “Какого”, которая набирает обороты.
Победа в субботу будет за ЦСКА. Я понимаю, какое количество смешков раздалось по всей стране. За ЦСКА нет ни одного довода. Но если на свете есть справедливость, ЦСКА должен победить.
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на Х и ТМ (2,5) в матче ЦСКА — «Зенит». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что даже в первом круге, когда «Зенит» выглядел значительно лучше ЦСКА, вы помните, как в конце первого тайма Никола Влашич забил гол. И «Зенит» потом с трудом отыгрался. Потому что это дерби.
Ловчев считает, что и для «Зенита» ничья на чужом поле с соперником, который находится где-то рядом в турнирной таблице, будет нормальным результатом.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на обе забьют в матче ЦСКА — «Зенит». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Зенит» идет с большим преимуществом на первой строчке турнирной таблицы, а ЦСКА нужно побеждать, так как команда ведет борьбу за второе место. Из этого следует очень простая логика – у ЦСКА не такой большой выбор нападающих, так как Вагнер Лав в команду не перешел. Придется рассчитывать на Чалова и тех ребят, которые помогали забивать до перерыва в чемпионате, где ЦСКА в начале особой результативностью не отличался.
Черданцев считает, что «Зенит» лидер, он продолжает оставаться явным фаворитом чемпионата – зачем ему рисковать и играть на победу в этом матче? Не зачем. Ничья вполне хороший результат после длительного перерыва. Надо сыграть осторожно, не рисковать, добрать нужные очки на своем поле и стать чемпионами – кажется, что такая стратегия у «Зенита».