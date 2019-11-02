«Зенит» дома не проигрывает ЦСКА с 2011 года, но продлится ли его удачная серия сегодня? «Зенит» отлично проводит сезон демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул – после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато. ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам – в Премьер-Лиге «армейцы» не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию. «Зенит» дома в последнее время беспощаден к соперникам – голы в их ворота чемпион России забивает пачками, да и очков уже очень давно не теряет. Однако, сегодня хозяева могут столкнуться с проблемами – ЦСКА, несмотря на все проблемы, умеет «сушить» игру и обороне сегодня уделит максимум внимания, так что на разгром вряд ли стоит рассчитывать. Предлагаю поставить на победу «Зенита» в один гол с коэффициентом 3.26 Источник: vseprosport

Зенит — ЦСКА прогноз на матч от пользователя Константин Генич

Все кому не лень ругали ЦСКА в последнее время, и было за что. Армейцы выглядели не очень убедительно до матча с «Уфой», да и в матче с «Уфой» тоже выглядели неубедительно. Но, как сказал Гончаренко, им воздалось за неудачи в последних матчах. Например, за игру с «Ференцварошем», где ЦСКА имел огромное количество моментов, но в итоге проиграл. Или за матч с «Динамо», где армейцы, наверное, не должны были проигрывать, но все-таки уступили. У «Уфы» в Кубке было много моментов, но все потащил Помазун, а в концовке Яка Бийол сотворил чудо. Вот это было действительно очень красиво. Может быть, это станет отправной точкой для других результатов ЦСКА в ноябре. Мы уже устали говорить о том, что у армейцев молодая команда, а молодым свойственна нестабильность. Но сейчас возвращаются Щенников и Набабкин, которые, безусловно, добавят команде стержня. Плюс ЦСКА в принципе неплохо играл в атаке во всех предыдущих матчах, но подводила реализация. Думаю, у ЦСКА есть неплохие шансы отличиться в Петербурге. Да, «Зенит» хорош, и тут без вопросов. «Зенит» играл полуторным (а можно сказать, и вторым) составом кубковый матч против «Томи» и шансов сибирякам не оставил — выиграл 4:0 и мог забить гораздо больше. Прекрасные голы забили Шатов и Сутормин, но не факт, что они сыграют с ЦСКА, потому что основные лидеры питерцев в Кубке отдыхали — Дзюба не был в заявке, Иванович был на скамейке, Азмун вышел на замену. Когда речь идет о матче «Зенит» — ЦСКА, надо быть очень осторожным в прогнозах. Вроде бы все однозначно и понятно — «Зенит» сейчас на ходу, а ЦСКА идет по нисходящей. Вроде бы питерцы должны легко со своими оппонентами разделаться, как это было в мае, когда «Зенит» на парах мчал к чемпионству. Но на мой взгляд, не все так однозначно. Учитывая то, что ЦСКА будет андердогом, а поражение от «Зенита» может принять как данность, то армейцы способны вопреки всему сыграть удачно. Не буду идти по течению, а пойду от обратного: думаю, ЦСКА создаст очень много проблем «Зениту». Да, «Зенит» мощнее и крепче, но у армейцев есть ресурсы (особенно это касается группы атаки), чтобы сыграть в Петербурге удачно. Прогноз: ничья 1:1