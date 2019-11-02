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Зенит — ЦСКА прогнозы на матч 02.11.2019

Зенит — ЦСКА
  •  РПЛ
Зенит
05:04:29
до начала матча
ЦСКА
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Зенит — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
“Зенит” продолжит победную серию в матче против ЦСКА Футбольный клуб “Зенит” - фаворит игры с московским ЦСКА в 15 туре Российской Премьер-лиги. Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают победу петербуржцев с коэффициентом 1.72, что соответствует 56 % вероятности на успех. “Зенит” - неудобный соперник для ЦСКА. Последний раз московская команда выигрывала в северной столице в 2011 году, когда сине-бело-голубым было присуждено техническое поражение. В этой встрече вероятность ЦСКА на победу представлена в линиях БК БингоБум с коэффициентом 5.39, шансы на успех не превышают 18%. В последних четырех из шести личных встреч в турнире соперники сыграли вничью. Вероятность, что и в предстоящей игре не будет выявлено победителя оценивается с коэффициентом 3.78. В составе “Зенита” неплохие шансы на гол у нападающего Артема Дзюбы. Заключить пари на такой исход можно с коэффициентом 2. В команде гостей в последнем матче на 93 минуте встречи отличился словенский нападающий Яка Бийол. Гол в его исполнении представлен в линиях БК БингоБум с котировкой 5, а вероятность забить последний мяч в предстоящей игре - 13. Источник: БК BingoBoom
Зенит — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
«Зенит» дома не проигрывает ЦСКА с 2011 года, но продлится ли его удачная серия сегодня? «Зенит» отлично проводит сезон демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул – после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато. ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам – в Премьер-Лиге «армейцы» не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию. «Зенит» дома в последнее время беспощаден к соперникам – голы в их ворота чемпион России забивает пачками, да и очков уже очень давно не теряет. Однако, сегодня хозяева могут столкнуться с проблемами – ЦСКА, несмотря на все проблемы, умеет «сушить» игру и обороне сегодня уделит максимум внимания, так что на разгром вряд ли стоит рассчитывать. Предлагаю поставить на победу «Зенита» в один гол с коэффициентом 3.26 Источник: vseprosport
Зенит — ЦСКА прогноз на матч от пользователя
Все кому не лень ругали ЦСКА в последнее время, и было за что. Армейцы выглядели не очень убедительно до матча с «Уфой», да и в матче с «Уфой» тоже выглядели неубедительно. Но, как сказал Гончаренко, им воздалось за неудачи в последних матчах. Например, за игру с «Ференцварошем», где ЦСКА имел огромное количество моментов, но в итоге проиграл. Или за матч с «Динамо», где армейцы, наверное, не должны были проигрывать, но все-таки уступили. У «Уфы» в Кубке было много моментов, но все потащил Помазун, а в концовке Яка Бийол сотворил чудо. Вот это было действительно очень красиво. Может быть, это станет отправной точкой для других результатов ЦСКА в ноябре. Мы уже устали говорить о том, что у армейцев молодая команда, а молодым свойственна нестабильность. Но сейчас возвращаются Щенников и Набабкин, которые, безусловно, добавят команде стержня. Плюс ЦСКА в принципе неплохо играл в атаке во всех предыдущих матчах, но подводила реализация. Думаю, у ЦСКА есть неплохие шансы отличиться в Петербурге. Да, «Зенит» хорош, и тут без вопросов. «Зенит» играл полуторным (а можно сказать, и вторым) составом кубковый матч против «Томи» и шансов сибирякам не оставил — выиграл 4:0 и мог забить гораздо больше. Прекрасные голы забили Шатов и Сутормин, но не факт, что они сыграют с ЦСКА, потому что основные лидеры питерцев в Кубке отдыхали — Дзюба не был в заявке, Иванович был на скамейке, Азмун вышел на замену. Когда речь идет о матче «Зенит» — ЦСКА, надо быть очень осторожным в прогнозах. Вроде бы все однозначно и понятно — «Зенит» сейчас на ходу, а ЦСКА идет по нисходящей. Вроде бы питерцы должны легко со своими оппонентами разделаться, как это было в мае, когда «Зенит» на парах мчал к чемпионству. Но на мой взгляд, не все так однозначно. Учитывая то, что ЦСКА будет андердогом, а поражение от «Зенита» может принять как данность, то армейцы способны вопреки всему сыграть удачно. Не буду идти по течению, а пойду от обратного: думаю, ЦСКА создаст очень много проблем «Зениту». Да, «Зенит» мощнее и крепче, но у армейцев есть ресурсы (особенно это касается группы атаки), чтобы сыграть в Петербурге удачно. Прогноз: ничья 1:1
Прогнозы 1971
BingoBoom|ROI 0.68
BingoBoom|ROI 0.68
1.7Победит Зенит
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
“Зенит” продолжит победную серию в матче против ЦСКА

Футбольный клуб “Зенит” - фаворит игры с московским ЦСКА в 15 туре Российской
Премьер-лиги. Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают победу
петербуржцев с коэффициентом 1.72, что соответствует 56 % вероятности на
успех.

“Зенит” - неудобный соперник для ЦСКА. Последний раз московская команда
выигрывала в северной столице в 2011 году, когда сине-бело-голубым было
присуждено техническое поражение. В этой встрече вероятность ЦСКА на победу
представлена в линиях БК БингоБум с коэффициентом 5.39, шансы на успех не
превышают 18%.

В последних четырех из шести личных встреч в турнире соперники сыграли
вничью. Вероятность, что и в предстоящей игре не будет выявлено победителя
оценивается с коэффициентом 3.78.

В составе “Зенита” неплохие шансы на гол у нападающего Артема Дзюбы.
Заключить пари на такой исход можно с коэффициентом 2. В команде гостей в
последнем матче на 93 минуте встречи отличился словенский нападающий Яка
Бийол. Гол в его исполнении представлен в линиях БК БингоБум с котировкой 5, а
вероятность забить последний мяч в предстоящей игре - 13.

Источник: БК BingoBoom
0
Повторить за 1.64
Мaксим Калиниченко|ROI 2.05
Мaксим Калиниченко|ROI 2.05
1.63Победит Зенит
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
«Зенит» дома не проигрывает ЦСКА с 2011 года, но продлится ли его удачная серия сегодня?

«Зенит» отлично проводит сезон демонстрирует твердое намерение сохранить чемпионский титул – после 14 туров он лидирует в таблице. Тем не менее, расслабляться команде Сергея Семака еще очень рано – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар» находятся в непосредственной близости, да и ЦСКА списывать со счетов еще рановато.

ЦСКА в октябре полностью провалился практически по всем фронтам – в Премьер-Лиге «армейцы» не могут победить в трех поединках кряду, да и в Лиге Европы борьба для них уже практически окончена, учитывая, что после трех туров команда Виктора Гончаренко не имеет очков. Тем не менее, в Кубке России на этой неделе ЦСКА с трудом обыграл «Уфу» и прервал неудачную серию.

«Зенит» дома в последнее время беспощаден к соперникам – голы в их ворота чемпион России забивает пачками, да и очков уже очень давно не теряет. Однако, сегодня хозяева могут столкнуться с проблемами – ЦСКА, несмотря на все проблемы, умеет «сушить» игру и обороне сегодня уделит максимум внимания, так что на разгром вряд ли стоит рассчитывать.

Предлагаю поставить на победу «Зенита» в один гол с коэффициентом 3.26

Источник: vseprosport
1
Повторить за 1.64
Константин Генич|ROI -2.22
Константин Генич|ROI -2.22
4.4Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Все кому не лень ругали ЦСКА в последнее время, и было за что. Армейцы выглядели не очень убедительно до матча с «Уфой», да и в матче с «Уфой» тоже выглядели неубедительно. Но, как сказал Гончаренко, им воздалось за неудачи в последних матчах. Например, за игру с «Ференцварошем», где ЦСКА имел огромное количество моментов, но в итоге проиграл. Или за матч с «Динамо», где армейцы, наверное, не должны были проигрывать, но все-таки уступили.

У «Уфы» в Кубке было много моментов, но все потащил Помазун, а в концовке Яка Бийол сотворил чудо. Вот это было действительно очень красиво. Может быть, это станет отправной точкой для других результатов ЦСКА в ноябре.

Мы уже устали говорить о том, что у армейцев молодая команда, а молодым свойственна нестабильность. Но сейчас возвращаются Щенников и Набабкин, которые, безусловно, добавят команде стержня. Плюс ЦСКА в принципе неплохо играл в атаке во всех предыдущих матчах, но подводила реализация.

Думаю, у ЦСКА есть неплохие шансы отличиться в Петербурге. Да, «Зенит» хорош, и тут без вопросов. «Зенит» играл полуторным (а можно сказать, и вторым) составом кубковый матч против «Томи» и шансов сибирякам не оставил — выиграл 4:0 и мог забить гораздо больше. Прекрасные голы забили Шатов и Сутормин, но не факт, что они сыграют с ЦСКА, потому что основные лидеры питерцев в Кубке отдыхали — Дзюба не был в заявке, Иванович был на скамейке, Азмун вышел на замену.

Когда речь идет о матче «Зенит» — ЦСКА, надо быть очень осторожным в прогнозах. Вроде бы все однозначно и понятно — «Зенит» сейчас на ходу, а ЦСКА идет по нисходящей. Вроде бы питерцы должны легко со своими оппонентами разделаться, как это было в мае, когда «Зенит» на парах мчал к чемпионству. Но на мой взгляд, не все так однозначно.

Учитывая то, что ЦСКА будет андердогом, а поражение от «Зенита» может принять как данность, то армейцы способны вопреки всему сыграть удачно. Не буду идти по течению, а пойду от обратного: думаю, ЦСКА создаст очень много проблем «Зениту».

Да, «Зенит» мощнее и крепче, но у армейцев есть ресурсы (особенно это касается группы атаки), чтобы сыграть в Петербурге удачно.

Прогноз: ничья 1:1
10
Повторить за 4.4
Виктор Гусев|ROI -1.02
Виктор Гусев|ROI -1.02
1.99Тотал больше 2.5
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
В Санкт-Петербурге сыграют “Зенит” и ЦСКА. Наверное, это самое подходящее время для такого матча, если говорить со стороны “Зенита”, но очень не подходящее для ЦСКА ,потому как складываются сейчас события. Лидер играет против пятой команды лиги на данный момент, разница в шесть очков, “Зенит” опережает ЦСКА.

Я сказал, что самое подходящее время для “Зенита”, потому, что “Зенит” удачно играет на европейской арене. Там есть какие-то свои не совсем приятные моменты, но все равно это удачное выступление в Лиге чемпионов, без сомнения. И полнейший провал на этом же фронте для ЦСКА, поражение за поражением в Лиге Европы.

Непосредственно, в предыдущем туре “Зенит” уверенно выигрывает у ”Крыльев Советов” в Самаре при великолепной игре голкипера “Крыльев Советов” Рыжикова. ЦСКА снова проигрывает, ЦСКА проигрывает дома московскому “Динамо” со счетом 0:1. И что мы видим? Что в последних пяти матчах всех турниров ЦСКА один раз сыграл вничью и четыре раза проиграл. Посмотрим с этой точки зрения еще и на таблицу, на которой приведены только домашние матчи команд и здесь “Зенит” не лидер как не странно. По домашнем матчам в этой таблице “Зенит” занимает только третье место. Что касается игр в гостях, а ЦСКА будет гостить в Санкт-Петербурге, то здесь ЦСКА располагается даже выше, чем в основной таблице. Это для того, чтобы вы ориентировались.

Конечно, первое, что мне приходит в голову, - это “Зенит” играет дома против одного из своих главных конкурентов и мы вспоминаем победу со счетом 6:1 над “Ростовым”, которую одержал “Зенит” и тут у любого соперника поджилки затрясутся. Последний матч был сыгран 12 мая, “Зенит” победил дома со счетом 3:1. Но еще в первом круге того чемпионата дома, в конце прошлого года, ЦСКА выиграл у питерцев. “Зенит” - самый результативный клуб Премьер-Лиги и я почти уверен, что мы увидим забитые мячи и в этом матче. Мой прогноз: тотал больше 2,5 голов.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.99
Егор Титов|ROI -6.27
Егор Титов|ROI -6.27
2.875Зенит фора (-1.5)
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф1 (-1,5) в матче «Зенит» — ЦСКА. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у «Зенита» длинная скамейка, она позволяет, по крайней мере, в Кубке России играть и добиваться результата, при этом давая отдохнуть ряду лидеров. С «Томью» играли только Ракицкий, Жирков и Шатов, если брать основу. Да и не все провели полный матч. Остальные вообще сидели на скамейке и улыбались. «Зенит» в хорошем состоянии подходит к заключительному матчу круга, чего не скажешь о ЦСКА.

Титов считает, что в последнее время у ЦСКА качественных игр практически нет. И в этом матче, конечно, «Зенит» — явный фаворит, тем более играет на своей арене, которая жутко давит на гостей.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.875
Владислав Батурин|ROI -5.78
Владислав Батурин|ROI -5.78
1.63Победит Зенит
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Один из главных матчей очередного тура РПЛ пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», где лидер чемпионата примет столичных «армейцев».

«Зенит» является единоличным лидером и опережает на три очка ближайших преследователей (речь о «Ростове» и «Локомотиве»). Команда Сергея Семака одержала в РПЛ три победы подряд: над «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и «Крыльями Советов» (2:0). Продолжают питерцы и свой поход за Кубком России. В среду они в ротационном составе вынесли на своём поле клуб из Томска (4:0). В домашних встречах национального первенства клуб с берегов Невы не проигрывает (4-2-0 17:4).

ЦСКА переживает трудный этап. «Красно-синие» идут в таблице пятыми (8-2-4 20:13 26), а в последних трёх турах они набрали всего одно очко: поражения от «Ростова» (1:3) и «Динамо» (0:1) и ничья с «Уфой» (1:1). В Кубке москвичи прошли в 1/4 финала, но со скрипом: «армейцы» играли с «Уфой», мягко говоря, не очень, но победили благодаря красивому голу в самом конце основного времени. На выезде в РПЛ команда Виктора Гончаренко набрала тринадцать очков (4-1-2 10:6).

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (3:1 в Санкт-Петербурге и 2:0 в Москве). Замечу, что «армейцы» за последние девять лет лишь раз в чемпионате победили в Санкт-Петербурге.

«Зенит» в хорошей форме и показывает достойную, стабильную и достаточно качественную игру. Питерцы обладают более мощным составом с неплохой глубиной и, конечно, хотят завершить первый круг национального первенства в качестве единоличного лидера.

ЦСКА выглядит уставшим в последнее время во всех турнирах и не показывает игру, которая бы способствовала борьбе за чемпионство. Конечно, «армейцы» могут и даже должны собраться, чтобы дать бой лидеру. Но, похоже, сил для отбора очков у «Зенита», да ещё и на его поле, сейчас у москвичей недостаточно.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.64
Дмитрий Егорoв|ROI -3.7
Дмитрий Егорoв|ROI -3.7
2.65Зенит фора (-1.5)
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Привет, друзья. Давайте обсудим центральный матч 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет против московского ЦСКА.

Все мы видим, в каком порядке сейчас "Зенит". Даже в Кубке России, когда питерцы играли вторым составом против "Томи", то было непонятно, что это за состав - может быть, первый? Разницы в классе между футболистами просто нет. Настолько сейчас все сильны.

А что ЦСКА? Армейцы отскочили в матче с "Уфой", у которой была уйма моментов, а вот у ЦСКА совсем мало. Случайный гол, как это было в Кубке России, не прокатит в матче с "Зенитом".

У ЦСКА мало денег. Не хватает на футболистов, на штаб, на аналитиков. Думаю, вообще нет денег ни на что.

И если по инерции раньше удавалось побеждать, то сейчас настают проблемы. Подвисает Виктор Гончеренко, подвисает команда. Такого точно нельзя сказать о "Зените". И в ближайшем будущем в стане "красно-синих" маловероятны позитивные изменения.

Поэтому я вам предлагаю поставить на победу "Зенита" с форой (-1,5) с коэффициентом 2.65.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.875
LarryFisherman|ROI 2.82
LarryFisherman|ROI 2.82
2Тотал больше 2.5
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит у себя дома принимает проблемный ЦСКА, который совсем недавно одержал долгожданную победу и выбил Уфу из Кубка России. Зенит так же играл в тот же день матч на кубок, если смотреть на календарь, то преимущества ни у одной из команд нет. Я считаю, что ЦСКА закрываться точно не будет, так как не умеет этого делать, команда понесётся вперёд и откроет зоны для контратак Зенита. Жду, как минимум, три гола в матче! Верю в ЦСКА
0
Повторить за 1.99
SugaruHirohito|ROI -6.26
SugaruHirohito|ROI -6.26
1.65Победит Зенит
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит занимает лидирующие позиции в чемпионате России. Играет дома при своих болельщиках, которые заряжают идти только вперёд. Совсем недавно был обыгран Ростов с космическим счётом 6:1. ЦСКА в этом году совсем не свой. Ужасно играют в еврокубках, в концовке забили Уфе в кубке России. Думаю, что зенит сможет победить в сегодняшнем матче, потому что игроки классом выше и сам стадион гонит Зенит вперёд! Удачи!
0
Повторить за 1.64
Валерий Непомнящий|ROI -2.15
Валерий Непомнящий|ROI -2.15
1.63Победит Зенит
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
При всей моей симпатии к ЦСКА я считаю, что «Зенит» — фаворит в этой игре. Несмотря на то, что «Зенит» играет в Кубке, у них есть возможность для ротации состава. ЦСКА тоже играет в Кубке России, но у них нет такой длинной скамейки. «Зенит» Семака, на мой взгляд, сейчас выглядит очень хорошо. Есть баланс во всех линиях, у всех ребят очень высокая мотивация и хорошее функциональное состояние. Не скажу, что «Зениту» будет просто в этом матче, все-таки это дерби, но у «Зенита» мотивация сейчас должна быть выше. ЦСКА выглядит неуверенно, несколько растерянно.

«Зенит», само собой, будет владеть мячом и атаковать. ЦСКА, конечно, будет искать свои шансы, но сейчас сильные стороны армейцев находятся не на должном уровне. Во-первых, есть проблемы на правом фланге. Там хорошо себя проявлял Марио Фернандес, но он сейчас сдал немного, или, возможно, соперники научились играть против него. А во-вторых, в позиционной атаке игроки ЦСКА хорошо двигаются без мяча и всегда находили точной передачей Чалова. А сейчас это почему-то нарушилось. А у «Зенита» очень сильный центр полузащиты, поэтому армейцам будет очень сложно. К тому же, «Зенит» играет дома при поддержке своих болельщиков. Так что, думаю, победа будет за «Зенитом».

А что касается результативности, я полагаю, что в матче может быть забито и более одного мяча.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.64
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