Динамо Загреб

Последняя игра для прогноза конкурса от пари матч,мне когда то очень нравился Краснодар, своя школа,нет вливаний денег как у Газпрома,да он и сейчас не плох,но Загреб в Краснодаре ,реально плеазпл насколько силён уровень российского футбола, особенно после перерыва,В ответной игре ,когда выход Загреба на 90 % готов, сложно что-то говорить ,но Я считаю, что Краснодар побежит вперед, что им терять???Загреб легко забить им не даст, откроются зоны в обороне Краснодара ,которые позволят забить хорватам мячи,ну сложная игра ,да очень сложная ,но здесь почему то считаю, что Динамик опять даст победу...