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Динамо Загреб — Краснодар прогнозы на матч 25.02.2021

Динамо Загреб — Краснодар
  •   Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб
18:55:40
до начала матча
Краснодар

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Прогнозы 271

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Платные
Даурен1984 50% WR0.79% ROI
1.7Обе команды забьют - Да
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Даже не знаю как охарактеризовать эти две жалкие команды, как они вообще попали в ЛЕ. Игра будет скучной и вялой, в первом тайме ни чего не будет, максимум команда вторая забьёт гол и это под большим вопросом только после 65 минуты игры думаю начнут расшевеливаться и когда времени останется совсем немного будут делать "попытки игры". Так что даже смотреть не стоит, и тем более делать прогноз с коэф ТБ 2.5.
0
Повторить за 1.71
Betting Expert3747 45% WR-4.66% ROI
2.33Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Последняя игра для прогноза конкурса от пари матч,мне когда то очень нравился Краснодар, своя школа,нет вливаний денег как у Газпрома,да он и сейчас не плох,но Загреб в Краснодаре ,реально плеазпл насколько силён уровень российского футбола, особенно после перерыва,В ответной игре ,когда выход Загреба на 90 % готов, сложно что-то говорить ,но Я считаю, что Краснодар побежит вперед, что им терять???Загреб легко забить им не даст, откроются зоны в обороне Краснодара ,которые позволят забить хорватам мячи,ну сложная игра ,да очень сложная ,но здесь почему то считаю, что Динамик опять даст победу...
0
Повторить за 2.33
Мaксим Калиниченко 47.4% WR-0.18% ROI
2.32Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
В Загребе на стадионе «Максимир» пройдет ответная игра в рамках 1/16 финала Лиги Европы, в которой снова встретятся местное «Динамо» и «Краснодар».

Много надежд было у российских болельщиков в этой паре. Все надеялись на то, что «Краснодар» продолжит защищать честь всех клубов РПЛ в еврокубке. Однако в первой их игре у себя дома краснодарцы проиграли со счетом 2:3.

Я изначально говорил о том, что «Динамо» - очень сильный и крепкий клуб с богатым опытом выступлений в еврокубках. Но стоит отметить, что «Краснодар» смог дать бой хорватам. «Динамо» физически переиграло «быков» и больше забило.

«Динамо» показывает очень интересный футбол. У него качественный селекционный отдел, который уже много лет находит молодых талантов, и позже клуб продает их за большие деньги.

«Краснодар» еще толком не пришел в себя после сборов. Он в некоторые моменты игры с «Динамо» совершал фундаментальные ошибки, которые не позволили команде Мусаева добиться результата в этом матче. Совершали «быки» ошибки в центральной и опорной зоне обороны. В общем, я считаю, что загребский клуб мог и намного увереннее побеждать.

«Динамо» еще и будет более свежим в этой игре. Оно на выходных не проводило матчей. А вот «Краснодар» несколько дней назад встречался в Кубке России с «Сочи». Ему «быки» в итоге проиграли со счетом 1:2.

Здесь фаворит для меня очевиден — это «Динамо» Загреб. Хочется, конечно, чтобы «Краснодар» зацепился. В атаке «быки» смотрятся хорошо, да и разрыв в счете у них минимальный. Но, в целом, «Динамо» выглядело намного лучше, и я не думаю, что за неделю что-то не поменяется.

Надеюсь на линию атаки «Краснодара», которая может огорчить оборону хорватов. Точный счет гадать не стану. Просто предложу поставить на то, что победу в итоге одержит «Динамо».

Источник: Vseprosport
0
Повторить за 2.33
Ярослав Ярошовец1 58.2% WR0.62% ROI
2.33Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
В первом матче Динамо выиграло в гостях 3-2,неплохой результат,но спокойно сыграть на ничью этого не достаточно.Краснодар крайне не ровно проводит этот сезон,что подтвердил недавний вылет команды из кубка России,да и в чемпионате дела идут не лучшим образом.У Краснодара нет явного лидера в команде,как и настоящего голеадора хотя бы такого как Петкович у Динамо.И чтобы обезапасить себя от лишних нервов,они будут играть на победу
1
Повторить за 2.33
Юрчик 62.3% WR1.21% ROI
2.33Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Конечно, я буду болеть за Краснодар, во-первых я сам из края, а во вторых я всегда болею за наш футбол, когда он выступает в евро турнирах

Но Краснодарцем будет тяжело, команда после отпуска, на сборах понятное дело были контрольные игры, но это не так ответственно, как игры в чемпионатах

Динамо З. на ходу, у них сезон идёт вплотную и конечно команда мативирована, после гостевой победы на выход в 1/8 финала, так же Динамо З. неплохой показывает футбол и является лидером Хорватского чемпионата, ставлю П1, только из-за участия в конкурсе, так бы взял об.з. или в экспресс тотал первых больше 1
0
Повторить за 2.33
Серега Фомин2 60.6% WR-8.09% ROI
2.29Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Ответный матч Краснодара с Динамо Загребом будет проходить при пустых трибунах что даёт некоторую надежду что у быков с психологией будет все нормально. Как ни странно но гостевые матчи всегда у Краснодара получаются не провальные и они цепляются за очки , то ли дело в недооценке соперником нашей команды то ли настрой другой но факт остаётся фактом . Дома Краснодар очень не плохо смотрелся за исключением нескольких ошибок Ольсона и три ошибки Городова . Думаю если бы в рамке стоял Сафонов для быков матч закончился бы победой . Вот за что стоит переживать конечно это за ворота , если Городова оставят то конечно проигрыш нам обеспечен . Но будем надеятся на лучшее.
0
Повторить за 2.33
Евгений Билашевский 58.4% WR-0.88% ROI
2.39Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Похоже, что за статистикой российских клубов в ЕК не следит никто кроме самих русских. Других логический объяснений кф 2,4 на п1 я не вижу. Сколько наши клубы суммарно провели матчей в этом сезоне? Лень проверять, но точно больше двух десятков. Сколько побед? Одна! Одна, Карл!!! Когда Краснодар в ЛЧ обыграл Ренн, который за попадание в ЛЧ должен благодарить коронавирус и срыв прошлого сезона в Лиге 1. Да при таких раскладах 1х и х2 против русских превращается в космическую ставку. Удивительно, что на Западе еще не просекли эту тему. Тут, кстати, на 1х дают приличные 1,42.

Кто смотрел первый матч наверняка увидел превосходство хорватов на Краснодаром. Во втором матче быки вынуждены будут рисковать, что даст хорватам свободное пространство для атак. Все карты в руках Загреба. Если правильно проведут матч, то снова обыграют россиян.
0
Повторить за 2.33
дима губерниев 33.6% WR-7.31% ROI
2.25Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Здесь для меня ставка видеться самая очевидная из всех семи матчей, которые предложили нам редакторы. Краснодар абсолютно перестал мне нравится ,видно главного тренера Мусаева Закончились все его идеи и он сам себя загнал, свою Команду . отвратительное начало сезона,проиграв домашний матч загребу и вылетев из кубка России проиграв Сочи. здесь нет никаких предпосылок что что-то поменяется. Динамо Загреб очень матерый опытный боец, который Каждый сезон играет в еврокубках имеют в составе талантливую молодежь.
0
Повторить за 2.33
Ставка Железная 38.1% WR-3.55% ROI
1.69Обе команды забьют - Да
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Включив немного патриотизма, считаю, что русские в гостях сумеют заклепать голешник, ну а хорваты наверняка сумеют одержать победу, хотя в первой встрече игра казалась практически равной! Очевидный факт, на который я раньше не особо уделял внимания, так это игра в гостях для быков. Пожалуй в этой встрече возьму ка я исход такой: обе команды забьют, да. Кэф хороший - 1.62
0
Повторить за 1.71
Антон Яковлев9 51% WR4.25% ROI
2.39Победит Динамо Загреб
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Динамо Загреб — Краснодар| Лига Европы УЕФА
Прошлая игра была просто бомба да краснодару не было легко но тем не менее они показали отличную игру обе забили голов было много, игра была яркая и Загреб конечно тоже огромные молодцы уже играя 3 раза с Краснодаром и трижды выиграла а кто помнит все матчи было обе забили и счёт приятный 3:1 , 4:2, думаю счёт будет в этот раз либо 3:2, либо 3:1 в пользу динамо!
0
Повторить за 2.33

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