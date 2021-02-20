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Динамо — Спартак прогнозы на матч 20.02.2021

Динамо — Спартак
  •   Бетсити Кубок России
Динамо
01:38:25
до начала матча
Спартак

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

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Прогнозы 380

Все
Платные
Константин Генич 54.7% WR-4.5% ROI
1.7Тотал меньше 2.5
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Константин Генич дал прогноз на матч
«Динамо» — «Спартак». Он считает, что матч получится низовым.


«Команды играли ранней зимой и сыграли вничью 1:1. В чемпионате России много с того времени воды утекло – Александр Кокорин уехал в Италию. Если смотреть нынешнее состояние команд, то были как хорошие отрезки у того же «Динамо» в матче с «Рубином», так и плохие — потом москвичи в закрытом режиме проиграли «Сочи». «Спартак» добавлял во вторых таймах в матчах с солигорским «Шахтером» и «Ригой». Не все получалось у команды Доменико Тедеско – за основу держится вариант с тремя центральными защитниками, но пробовал Тедеско играть в четыре.

Если говорить о прогнозе на эту игру, то, учитывая погодные условия, что в такую погоду дышать будет не очень просто, матч будет не слишком результативным. Игра, которая завершилась вничью 1:1, там моментов практически не было. Первый тайм вообще без опасных моментов прошел, а во втором был прекрасный удар Скопинцева, но Зобнин потом счет сравнял.

Есть определенная закономерность – в 6 из 7 последних матчей «Динамо» в первом тайме «Спартаку» в личных встречах не забивает. Учитывая статус матча, учитывая, что это первая официальная игра в новом году, вряд ли стоит ждать от нее чего-то фееричного. Многое поставлено на кон – для «Динамо» и «Спартака» Кубок, как мне кажется, важен.

Мой прогноз на эту игру – первый тайм тотал меньше Рассмотрел бы вариант тотал меньше 2,5 в этой встрече.»

Источник: Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставки Константина Генича
3
Повторить за 1.7
Дмитрий Шнякин 52% WR-7.32% ROI
3.36Ничья
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Я думаю, лишних слов не надо по поводу принципиальности матча. Необходимо здорово стартовать.

Конечно, у нас очень мало информации о состоянии команд. Сборы - это не то. Нужно посмотреть на состояние в официальных играх. Мы только можем вспоминать матчи чемпионата, которые закончились со счетом 1:1 на "Открытие Арене". Там разные отрезки были у команд, они играли в разный футбол. Хотя "Спартак" может заставить "Динамо" играть немного иначе.

При новом тренере "Динамо" старается больше затяжные атаки выстраивать. Не всегда получается. Состав у команды хороший. Я думаю, "Динамо" будет только прибавлять.

Хороший состав и у "Спартака". Но все равно не могу я предположить, что там будет уйма голов, хотя ощущение некой свежести есть.

Думаю, здесь нужно полагаться на некое чутье, а не на статистику. По сути, какой-то серьезной статистики и нет. Команды равные, между ними всего пять очков. Они сыграли вничью в первом круге. Почему бы им еще раз не сыграть в ничью?

За последние семь игр между "Спартаком" и "Динамо" три ничейных результата было. Мне кажется, должно быть что-то драматичное в самом важном матче этой студии Кубка. Почему бы не доиграть до овертайма? Ничья в основное время - вот мой прогноз.

Источник: СтавкаТВ
0
Повторить за 3.36
Eugene Price 72.3% WR5.26% ROI
1.42Тотал больше 1.5
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
К другим новостям., в Москве вакцинируют бомжей от ковид 19 (новость вполне реальная, можете чекнуть в гугл). И что для меня матч самый близкий., как всегда буду топить за Спартак, но ставить на него не буду. Динамики до каникул оч неплохо себя проявляли и даже мог бы сказать неожиданно много забивали были случаи, но матч смотреть буду, это даже не обсуждается, а на викторию ни одного из клубов ставить на буду. Столичное дерби начнётся уже совсем скоро, и не даром же этот мячик был назначен на субботу!) Всем зрелищного и результативного футбола и Побед. ТШТП!!!
0
Повторить за 1.42
Евгений Ловчев 43.6% WR-4.9% ROI
2.92Победит Спартак
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев спрогнозировал исход матча «Динамо» — «Спартак». Его ставка – П2. Евгений объяснил свой выбор:

«Обе команды возглавляют немецкие тренеры, понятно, что они умеют готовить команды к весеннему чемпионату. «Спартак» укрепился, без сомнения. Взяли игрока в опорную зону, справа Мозес уже привык к «Спартаку», поэтому мне думается, что «Спартак» победит. Тотал голов будет меньше 2,5 и «Динамо» не забьет.

Спросите почему? У меня такое впечатление, что «Спартак» сейчас интереснее, сильнее. Все игры, которые он играл в межсезонье, он все-таки выиграл.»

Источник: Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставки Евгения Ловчева
1
Повторить за 2.875
SmokyMops 0% WR0% ROI
1.55Победит Спартак или ничья
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо – Спартак. Кубок России. Букмекеры дают прогноз на победу хозяев,но моё мнение совершенно другое. Скажу пару слов о "Динамиках", команда в первой половине Российского чемпионата,как по мне показала себя не очень, и заняла 6 место в таблице. По составам не в той, и не в той команде, нет ничего интересного,обе выйдут со своими основными игроками. По матчам Динамо 8 игр,из которых 2 поражения,1 ничья и 5 побед, но это были победы над командами,которые ниже по уровню игры Динамо в разы. Про Спартак скажу, что в команде произошли интересные трансферы, которые помогут "Мясу" победить в этой встрече. Сезон гости провели даже, очень не плохо,но под конец слегка расслабились, а если говорить о последних матчах, то Спартак в последних 3 матчах спартаковцы одержали победу, но победы, как и у Динамо, были над командами, которые слабее их на две,а то и на три головы. Но как по мне Спартак не та команда,которая может вылететь в 1/8 кубка России, и я уверен проигрыш её точно не устроит, поэтому я предлагаю взять двойной шанс на гостей.
0
Повторить за 1.533
Аскар Аманбаев1 60% WR-0.08% ROI
1.41Тотал больше 1.5
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
И что для меня матч самый близкий., как всегда буду топить за Спартак, но ставить на него не буду. Динамики до каникул оч неплохо себя проявляли и даже мог бы сказать неожиданно много забивали были случаи, но матч смотреть буду, это даже не обсуждается, а на викторию ни одного из клубов ставить на буду. Столичное дерби начнётся уже совсем скоро, и не даром же этот мячик был назначен на субботу!) Всем зрелищного и результативного футбола и Побед.
0
Повторить за 1.42
Егор Титов 46.9% WR-7.6% ROI
1.55Победит Спартак или ничья
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Егор Титов оценил шансы команд в матче «Бавария» – «Фрайбург». Он ставит на X2 и ТМ (2,5)
и аргументирует свой прогноз:

«Матч все-таки должен состояться, несмотря на холодную погоду в Москве. Такое решение было принято. Играть будет сложно. Мяч тяжелый, не знаю, что там с полем будет. Но «Спартак», вернувшись со сборов, уже сыграл с «Рязанью» товарищеский матч — за закрытыми дверями. Победили 2:0, забили Ларссон и Понсе. Но, честно говоря, не очень понимаю, для чего нужны такие матчи. Только травму можно получить.

Статистика есть, и она очень печальная для «Динамо». На своем поле не побеждали «Спартак» с 2008 года. И в последних 13 матчах «Динамо» выиграло только один раз. У «Спартака» в этом дерби полное преимущество. Но все равно, каждая встреча — это новая история. В первом круге сыграли 1:1, и «Спартак» спасся в концовке встречи.

Думаю, что сложно будет созидать в этой встрече. Условия этому не благоволят. Поэтому обилия моментов и голов не жду, при этом все-таки считаю, что «Спартак» не уступит. Есть у него уверенность в играх с «Динамо». Поэтому моя ставка — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 1.533
Uge To See✔️ 0% WR-0.67% ROI
1.41Тотал больше 1.5
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Всем привет👊
Сегодня в Кубке России🇷🇺 произойдёт московское дерби Динамо🔵⚪ Спартак🔴⚪
В этом матче исход предсказать невозможно. Динамо🔵⚪- это самый непредсказуемый московский клуб, он может забить 2 и не пропустить, а может и пропустить эти же 2.
Спартак🔴⚪ готов размазать Динамо по стенке, но и Динамо ответит тем же.
В этом матче на исход ставить не буду, но всё же уверен, что будет не меньше 2 голов⚽
0
Повторить за 1.42
The Notorious MacBetting 0% WR0% ROI
1.57Победит Спартак или ничья
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
В кубке России Спартак принимает Динамо. Не люблю ставить на кубковые матчи, они как правило непредсказуемые, если в лиге есть какая то закономерность, то здесь она совсем не играет. Также надо учитывать какая из команд ставит приоритет на победу в кубке, возможно для одной команды кубок не совсем важен, а для другой шансы потеряны в лиге, и она все свои силы направляет на кубок. Я бы поставил что Спартак не проиграет за 1,57.всем удачных ставок.
0
Повторить за 1.533
osavin838 35.7% WR-3.63% ROI
2.96Победит Спартак
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Динамо — Спартак| Бетсити Кубок России
Матч будет результативным, во-первых, обе команды достаточно молодые, во-вторых начало сезона после длительной паузы, в-третьих обе команды играют в атакующий футбол. От выше перечисленного следует ожидать много борьбы и как следствие много брака в обороне, вратарям не позавидовать. Ещё очень важный фактор- это погода- хочешь не хочешь, а бегать придется много. Ну, и конечно дерби- оно и в Африке дерби, уверен будет классный матч, но так как "Спартак" по опытнее ставлю на красно- белых!
0
Повторить за 2.875

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