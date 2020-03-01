Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Барселона». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что разумеется, этот матч важен со всех точек зрения. К нему приковано внимание всего мира. Это игра за первое место в чемпионате Испании, потому что «Барселона», в последнем туре обыграв «Эйбар», опередила мадридский «Реал». «Сливочные», уже играя после «Барсы», уступили «Леванте». Вообще, неделька у «Реала» не задалась. Команда вроде бы неплохо играла с «Леванте», но потеряла Азара и потеряла очки, проиграв 0:1. На неделе матч против «Сити». Вроде бы 75 минут все было нормально, а потом бац, и за 5 минут что-то произошло. У «Реала» в последнее время вырисовывается эта проблема. Во вторых таймах команда теряет концентрацию и в итоге свое недобирает. Это было и с «Леванте», вот сейчас с «Сити». Это может стать неприятной традицией, трендом. Матч на «Бернабеу против «Барселоны» — это хороший способ посрамить всех скептиков, которые считают, что «Реал» сейчас в кризисе. Генич считает, что в кризисе сейчас как раз находится «Барселона». Идеи Кики Сетьена пока не находят правильного понимания. Ну, выиграли у «Эйбара» благодаря покеру Месси, но и без Сетьена они бы выиграли. «Барселона» не впечатляет. У нее большие кадровые проблемы. Отсутствуют два основных фланговых защитника, нет Дембеле и Луиса Суареса. Братуэйт вроде бы неплохо сыграл с «Эйбаром», но как он сыграет против «Реала» – большой вопрос. Сейчас «Реал» более сыгран и более футболен, если так можно сказать. «Барселона» находится в поиске. Гризманн выпадает, Артур только после травмы, Ракитич мыслями уже не в «Барселоне». В центре обороны по-прежнему проблемы. Тер Штеген не всегда готов выручать. «Реал» просто структурней и правильней на данный момент. Источник: РБ

Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя Garry Lindelof "Реал" команда сильная, и со сверх мотивацией после поражения от "горожан" в 1/8 финале лч 2:1 на родном стадионе, "сливочным" после того удара надо возвращать симпатию болельщиков и со второй попытки на родном стадионе наказать грозного соперника... "Барселона" - команда сильная, с великой историей, но в данный момент команда переживает огромные кадровые проблемы, травмы: Дембеле, Суарес ( Пике чувствовал дискомфорт в матче с наполи). Единственная надежда на голы "гранатовых" это Лео Месси, форма у него замечательная + статистике говорит о том что на бернабеу он забивает чаще чем на камп ноу ( в классико) 15 против 11 Так же молодой Брэйтуэйт должны сверкнуть чтоб укрепиться в основе. Он неплохо показал себя против эйбара когда Месси с его помощью оформил покер. Вобщем от этой парочки и "Тарана" Видаля жду минимум 1 гол