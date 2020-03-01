Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Барселона». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что разумеется, этот матч важен со всех точек зрения. К нему приковано внимание всего мира. Это игра за первое место в чемпионате Испании, потому что «Барселона», в последнем туре обыграв «Эйбар», опередила мадридский «Реал». «Сливочные», уже играя после «Барсы», уступили «Леванте». Вообще, неделька у «Реала» не задалась. Команда вроде бы неплохо играла с «Леванте», но потеряла Азара и потеряла очки, проиграв 0:1. На неделе матч против «Сити». Вроде бы 75 минут все было нормально, а потом бац, и за 5 минут что-то произошло. У «Реала» в последнее время вырисовывается эта проблема. Во вторых таймах команда теряет концентрацию и в итоге свое недобирает. Это было и с «Леванте», вот сейчас с «Сити». Это может стать неприятной традицией, трендом. Матч на «Бернабеу против «Барселоны» — это хороший способ посрамить всех скептиков, которые считают, что «Реал» сейчас в кризисе. Генич считает, что в кризисе сейчас как раз находится «Барселона». Идеи Кики Сетьена пока не находят правильного понимания. Ну, выиграли у «Эйбара» благодаря покеру Месси, но и без Сетьена они бы выиграли. «Барселона» не впечатляет. У нее большие кадровые проблемы. Отсутствуют два основных фланговых защитника, нет Дембеле и Луиса Суареса. Братуэйт вроде бы неплохо сыграл с «Эйбаром», но как он сыграет против «Реала» – большой вопрос. Сейчас «Реал» более сыгран и более футболен, если так можно сказать. «Барселона» находится в поиске. Гризманн выпадает, Артур только после травмы, Ракитич мыслями уже не в «Барселоне». В центре обороны по-прежнему проблемы. Тер Штеген не всегда готов выручать. «Реал» просто структурней и правильней на данный момент. Источник: РБ
Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя Garry Lindelof
"Реал" команда сильная, и со сверх мотивацией после поражения от "горожан" в 1/8 финале лч 2:1 на родном стадионе, "сливочным" после того удара надо возвращать симпатию болельщиков и со второй попытки на родном стадионе наказать грозного соперника... "Барселона" - команда сильная, с великой историей, но в данный момент команда переживает огромные кадровые проблемы, травмы: Дембеле, Суарес ( Пике чувствовал дискомфорт в матче с наполи). Единственная надежда на голы "гранатовых" это Лео Месси, форма у него замечательная + статистике говорит о том что на бернабеу он забивает чаще чем на камп ноу ( в классико) 15 против 11 Так же молодой Брэйтуэйт должны сверкнуть чтоб укрепиться в основе. Он неплохо показал себя против эйбара когда Месси с его помощью оформил покер. Вобщем от этой парочки и "Тарана" Видаля жду минимум 1 гол
Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам свой прогноз на Эль-Класико. 1-ого марта в матче чемпионата Испании сойдутся “Реал” и “Барселона”. Команды ведут борьбу за победу в Примере. В предыдущем туре “Барселона” выиграла у “Эйбара” со счетом 5:0. Месси забил четыре мяча. Что тут говорить? Блестящий матч для Лионеля, после которого он будет в хорошем настроении. Хотя, перед “Реалом” еще будет “Наполи” в Лиге чемпионов. А вот “Реал” разочаровал, ведь проиграл “Леванте”. Команда Зидана владела преимуществом, показывая, что имеет атакующий потенциал. С другой стороны, сказалось отсутствие такого человека, который мог бы сделать завершающий пас на ворота, голевую передачу. Хотя, конечно, моменты были и вполне мог “Реал” выигрывать. К вопросу о том, что у “Реала” нет организаторы игры, очередную травму получил Азар. Команды играли друг с другом в декабре, когда была ничья 0:0. До очного сражения “Барса” и “Реал” проведут игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. Их соперниками будет “Наполи” и “Манчестер Сити”. У каталонцев будет на один день отдыха побольше. Я думаю, что потратит силы тот и другой коллектив. Нынешний “Реал” и нынешняя “Барселона”, конечно, хороши и сильны, но они не в том состоянии, как это когда-то было раньше, чтобы говорить об уверенной и спокойной борьбе на двух фронтах. Нет глубины состава и мощи, как было раньше. Вылетит кто-то из футболистов, как тот же Азар, мы тут же увидим другую картину. Сейчас “Реал” отстает от “Барсы” на два очка. Может быть, для “Реала”, который уже 13 раз выигрывал Лигу чемпионов, больше стимул стать чемпионом в Испании. Вопрос будет в том, как команды будут настроены друг на друга после ЛЧ, ведь силы могут кончиться. Исходя из этого, я прикидываю характер игры. Мой прогноз будет таким, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов. Источник: Ставка ТВ