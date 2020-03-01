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Реал Мадрид — Барселона прогнозы на матч 01.03.2020

Реал Мадрид — Барселона
  •  Ла Лига
Реал Мадрид
09:45:30
до начала матча
Барселона
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Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Барселона». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что разумеется, этот матч важен со всех точек зрения. К нему приковано внимание всего мира. Это игра за первое место в чемпионате Испании, потому что «Барселона», в последнем туре обыграв «Эйбар», опередила мадридский «Реал». «Сливочные», уже играя после «Барсы», уступили «Леванте». Вообще, неделька у «Реала» не задалась. Команда вроде бы неплохо играла с «Леванте», но потеряла Азара и потеряла очки, проиграв 0:1. На неделе матч против «Сити». Вроде бы 75 минут все было нормально, а потом бац, и за 5 минут что-то произошло. У «Реала» в последнее время вырисовывается эта проблема. Во вторых таймах команда теряет концентрацию и в итоге свое недобирает. Это было и с «Леванте», вот сейчас с «Сити». Это может стать неприятной традицией, трендом. Матч на «Бернабеу против «Барселоны» — это хороший способ посрамить всех скептиков, которые считают, что «Реал» сейчас в кризисе. Генич считает, что в кризисе сейчас как раз находится «Барселона». Идеи Кики Сетьена пока не находят правильного понимания. Ну, выиграли у «Эйбара» благодаря покеру Месси, но и без Сетьена они бы выиграли. «Барселона» не впечатляет. У нее большие кадровые проблемы. Отсутствуют два основных фланговых защитника, нет Дембеле и Луиса Суареса. Братуэйт вроде бы неплохо сыграл с «Эйбаром», но как он сыграет против «Реала» – большой вопрос. Сейчас «Реал» более сыгран и более футболен, если так можно сказать. «Барселона» находится в поиске. Гризманн выпадает, Артур только после травмы, Ракитич мыслями уже не в «Барселоне». В центре обороны по-прежнему проблемы. Тер Штеген не всегда готов выручать. «Реал» просто структурней и правильней на данный момент. Источник: РБ
Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя
"Реал" команда сильная, и со сверх мотивацией после поражения от "горожан" в 1/8 финале лч 2:1 на родном стадионе, "сливочным" после того удара надо возвращать симпатию болельщиков и со второй попытки на родном стадионе наказать грозного соперника... "Барселона" - команда сильная, с великой историей, но в данный момент команда переживает огромные кадровые проблемы, травмы: Дембеле, Суарес ( Пике чувствовал дискомфорт в матче с наполи). Единственная надежда на голы "гранатовых" это Лео Месси, форма у него замечательная + статистике говорит о том что на бернабеу он забивает чаще чем на камп ноу ( в классико) 15 против 11 Так же молодой Брэйтуэйт должны сверкнуть чтоб укрепиться в основе. Он неплохо показал себя против эйбара когда Месси с его помощью оформил покер. Вобщем от этой парочки и "Тарана" Видаля жду минимум 1 гол
Реал Мадрид — Барселона прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам свой прогноз на Эль-Класико. 1-ого марта в матче чемпионата Испании сойдутся “Реал” и “Барселона”. Команды ведут борьбу за победу в Примере. В предыдущем туре “Барселона” выиграла у “Эйбара” со счетом 5:0. Месси забил четыре мяча. Что тут говорить? Блестящий матч для Лионеля, после которого он будет в хорошем настроении. Хотя, перед “Реалом” еще будет “Наполи” в Лиге чемпионов. А вот “Реал” разочаровал, ведь проиграл “Леванте”. Команда Зидана владела преимуществом, показывая, что имеет атакующий потенциал. С другой стороны, сказалось отсутствие такого человека, который мог бы сделать завершающий пас на ворота, голевую передачу. Хотя, конечно, моменты были и вполне мог “Реал” выигрывать. К вопросу о том, что у “Реала” нет организаторы игры, очередную травму получил Азар. Команды играли друг с другом в декабре, когда была ничья 0:0. До очного сражения “Барса” и “Реал” проведут игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. Их соперниками будет “Наполи” и “Манчестер Сити”. У каталонцев будет на один день отдыха побольше. Я думаю, что потратит силы тот и другой коллектив. Нынешний “Реал” и нынешняя “Барселона”, конечно, хороши и сильны, но они не в том состоянии, как это когда-то было раньше, чтобы говорить об уверенной и спокойной борьбе на двух фронтах. Нет глубины состава и мощи, как было раньше. Вылетит кто-то из футболистов, как тот же Азар, мы тут же увидим другую картину. Сейчас “Реал” отстает от “Барсы” на два очка. Может быть, для “Реала”, который уже 13 раз выигрывал Лигу чемпионов, больше стимул стать чемпионом в Испании. Вопрос будет в том, как команды будут настроены друг на друга после ЛЧ, ведь силы могут кончиться. Исходя из этого, я прикидываю характер игры. Мой прогноз будет таким, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 2693
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Платные
A$AD56.6% WR2.09% ROI
A$ADROI 2.09
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
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Константин Генич56.8% WR0.58% ROI
Константин ГеничROI 0.58
2.25Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче «Реал Мадрид» — «Барселона». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что разумеется, этот матч важен со всех точек зрения. К нему приковано внимание всего мира. Это игра за первое место в чемпионате Испании, потому что «Барселона», в последнем туре обыграв «Эйбар», опередила мадридский «Реал». «Сливочные», уже играя после «Барсы», уступили «Леванте». Вообще, неделька у «Реала» не задалась. Команда вроде бы неплохо играла с «Леванте», но потеряла Азара и потеряла очки, проиграв 0:1. На неделе матч против «Сити». Вроде бы 75 минут все было нормально, а потом бац, и за 5 минут что-то произошло.

У «Реала» в последнее время вырисовывается эта проблема. Во вторых таймах команда теряет концентрацию и в итоге свое недобирает. Это было и с «Леванте», вот сейчас с «Сити». Это может стать неприятной традицией, трендом. Матч на «Бернабеу против «Барселоны» — это хороший способ посрамить всех скептиков, которые считают, что «Реал» сейчас в кризисе.

Генич считает, что в кризисе сейчас как раз находится «Барселона». Идеи Кики Сетьена пока не находят правильного понимания. Ну, выиграли у «Эйбара» благодаря покеру Месси, но и без Сетьена они бы выиграли. «Барселона» не впечатляет. У нее большие кадровые проблемы. Отсутствуют два основных фланговых защитника, нет Дембеле и Луиса Суареса. Братуэйт вроде бы неплохо сыграл с «Эйбаром», но как он сыграет против «Реала» – большой вопрос.

Сейчас «Реал» более сыгран и более футболен, если так можно сказать. «Барселона» находится в поиске. Гризманн выпадает, Артур только после травмы, Ракитич мыслями уже не в «Барселоне». В центре обороны по-прежнему проблемы. Тер Штеген не всегда готов выручать. «Реал» просто структурней и правильней на данный момент.

Источник: РБ
12
Повторить за 2.26
Garry Lindelof83.3% WR0.27% ROI
Garry LindelofROI 0.27
1.59Барселона тотал больше 1
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
"Реал" команда сильная, и со сверх мотивацией после поражения от "горожан" в 1/8 финале лч 2:1 на родном стадионе, "сливочным" после того удара надо возвращать симпатию болельщиков и со второй попытки на родном стадионе наказать грозного соперника...
"Барселона" - команда сильная, с великой историей, но в данный момент команда переживает огромные кадровые проблемы, травмы: Дембеле, Суарес ( Пике чувствовал дискомфорт в матче с наполи). Единственная надежда на голы "гранатовых" это Лео Месси, форма у него замечательная + статистике говорит о том что на бернабеу он забивает чаще чем на камп ноу ( в классико) 15 против 11
Так же молодой Брэйтуэйт должны сверкнуть чтоб укрепиться в основе. Он неплохо показал себя против эйбара когда Месси с его помощью оформил покер. Вобщем от этой парочки и "Тарана" Видаля жду минимум 1 гол
0
Повторить за 1.58
Виктор Гусев50.2% WR-5.45% ROI
Виктор ГусевROI -5.45
2.3Тотал меньше 2.5
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и я хочу предложить вам свой прогноз на Эль-Класико. 1-ого марта в матче чемпионата Испании сойдутся “Реал” и “Барселона”. Команды ведут борьбу за победу в Примере.

В предыдущем туре “Барселона” выиграла у “Эйбара” со счетом 5:0. Месси забил четыре мяча. Что тут говорить? Блестящий матч для Лионеля, после которого он будет в хорошем настроении. Хотя, перед “Реалом” еще будет “Наполи” в Лиге чемпионов. А вот “Реал” разочаровал, ведь проиграл “Леванте”. Команда Зидана владела преимуществом, показывая, что имеет атакующий потенциал. С другой стороны, сказалось отсутствие такого человека, который мог бы сделать завершающий пас на ворота, голевую передачу. Хотя, конечно, моменты были и вполне мог “Реал” выигрывать. К вопросу о том, что у “Реала” нет организаторы игры, очередную травму получил Азар.

Команды играли друг с другом в декабре, когда была ничья 0:0. До очного сражения “Барса” и “Реал” проведут игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. Их соперниками будет “Наполи” и “Манчестер Сити”. У каталонцев будет на один день отдыха побольше. Я думаю, что потратит силы тот и другой коллектив. Нынешний “Реал” и нынешняя “Барселона”, конечно, хороши и сильны, но они не в том состоянии, как это когда-то было раньше, чтобы говорить об уверенной и спокойной борьбе на двух фронтах. Нет глубины состава и мощи, как было раньше. Вылетит кто-то из футболистов, как тот же Азар, мы тут же увидим другую картину.

Сейчас “Реал” отстает от “Барсы” на два очка. Может быть, для “Реала”, который уже 13 раз выигрывал Лигу чемпионов, больше стимул стать чемпионом в Испании. Вопрос будет в том, как команды будут настроены друг на друга после ЛЧ, ведь силы могут кончиться. Исходя из этого, я прикидываю характер игры. Мой прогноз будет таким, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.25
Marsel 199250.3% WR-4.41% ROI
Marsel 1992ROI -4.41
1.72Тотал больше 2.5
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Эль Классико.этого матча ждут все. Команды на данный момент не на полном ходу. Оба хромают. Реалу надо реабилитироваться после 2 х поражений кряду. А барсе надо укрепить преимущество в таблице на зловещим конкурентом. Будет атакующий футбол. Ведь кто в начале завладеет инициативой тот и поведет в счёте.и в итоге может и выиграть. Каждой команде нужна победа как воздух. Так что будут голы и минимум 3
0
Повторить за 1.72
Стас Агеев46.4% WR-6.87% ROI
Стас АгеевROI -6.87
1.7Реал Мадрид фора (0)
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Футбол. Испания. Примера

Реал М - Барселона

Прогноз:Ф1(0)
Коэффициент:1.7

01.03.20 23:00(МСК)

Мадрид находится в роли догоняющего, отставание составляет всего лишь два очка, однако поражение в сегодняшнем матче повторит прошлогоднюю историю и очень сильно понизит шансы сливочных на победу в чемпионате.

Теперь посмотрим глубже. Реал первая команда чемпионата по хG, моментов создают достаточно, особенно в глаза бросаются цифры дома, а именно 2.5 за игру. Немаловажный момент, что игра пройдёт на Сантьяго. Фактор домашнего поля важен в матчах подобного типа.

Про Барселону много писать не буду. Пока мне не нравится игра, которую строит Сетьен, вероятно нужно время. У Барсы потери в составе, которые влияют на исходы. Каталонцы на выезде выглядят далеко не лучшим образом. По хG и xGA четвёртые(!). Нельзя с такими цифрами стать чемпионом, выезжая только за счёт побед дома.

Обе команды играли среди недели в ЛЧ. Вот только Барселона провела свой матч на выезде, следовательно здесь есть небольшое преимущество у Реала. Предлагаю перекрыть два исхода из трёх возможных в Эль-Класико и взять хозяев с нулевой форой.
0
Повторить за 1.7
Shoga58.7% WR0.84% ROI
ShogaROI 0.84
2.17Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид" занимает 2 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "Барселона" расположилась на 1 строчке. Команды последний раз встречались между собой 18 декабря 2019 г. на поле команды "Барселона", тот матч завершился вничью. В текущем сезоне турнира "Испания. Примера" команда "Реал Мадрид" сыграла 25 матчей, в которых одержала 15 побед, 8 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Барселона" за те же 25 матчей выиграла 17 раз, 4 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражений. "Реал Мадрид" в среднем забивает 1,8 гола за игру, пропускает 0,7. "Барселона" забивает 2,5, пропускает 1,2.
0
Повторить за 2.17
Михаил Поленов46.2% WR-10.42% ROI
Михаил ПоленовROI -10.42
1.909Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Ожидаемый, безусловно, матч. У него своя интрига в чемпионате. Между командами совсем небольшой отрыв. Они будто бы расшаркиваясь пропускают - то одна команда соперников вперед, то наоборот. О чем это говорит? О том, что и те, и другие сейчас уязвимы. Особенно когда встречаются с классным соперником, а они таковыми являются друг для друга. Очередное Эль-Класико обязано быть жарким, ведь каталонцы и мадридцы устроили реальную бойню за первое место в Примере.

Мы с вами посмотрели Лигу чемпионов. “Реал” проиграл дома “Манчестер Сити”, еще и потерял Серхио Рамоса. “Барселона” тоже сыграла не самую выдающуюся игру, но она показала более-менее приемлемый результат. Проблемы у тех, и у других есть, они разные. “Реал” играет не всегда в соответствии с собственным потенциалом. Что ему для этого не хватает? Как-то непонятно. Иногда бывают игры, когда кажется, что “Реал” становится королем прагматизма. Это не совсем про него.

У “Барселоны” слишком большая зависимость от Месси. Это во-первых. Проблемы оборонительные - это два. Как следствие, довольно много матчей, которые “Барселона” либо выигрывает за счет Месси, либо просто не выигрывает. Мне кажется, из этого следует то, что обе команды забьют и тотал больше 2,5. “Барса” осталась без Пике, что создаст им проблемы в центральной зоне оборонительной линии.

А “Реалу” нужно скорее забыть не только поражение “Манчестер Сити”, но и “Леванте”. Очевидно, что хозяева будут лететь вперед, а забить у них точно получиться. Но и гости приехали не проигрывать, а добиваться победы над принципиальным соперником.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.95
darom52.9% WR-0.46% ROI
daromROI -0.46
1.69Реал Мадрид фора (0)
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Привет. Сегодня мадридский Реал сыграет с каталонской Барселоной, матчу можно присвоить заголовок ,,эль-классико за шесть очков’’, ну так оно есть, так как обе команды идут на ровне в таблице.
Перед сегодняшним соперником у Зидана есть маленькое преимущество на ,,Бэрнабеу,,, и это неубедительная игра Барсы в гостях, ну и конечно потеря двух защитников каталонского клуба. На поле не выйдут Жерар Пике и Хорди Альба. Достойной замены им нет пока что. Поэтому я отдаю перевес Реалу. У Реала не будет Азара, который вновь сломан и месяц останется в лазарете и Родриго с Асенсио, но без этих двоих Реал не плохо обходился.
Есть ещё мотивация у сливочных, Реал Мадрид крайний раз побеждал Барснлону в Суперкубке Испании, это было в августе 2017 года, с тех пор клубы провели между собой семь матчей и ни в одном из них Барселона не вступила своим кровным врагам.
Зидану ошибаться нельзя. Третья аплюха за две недели ударит по репутации клуба и по общему настрою в команде. Для бланкос это будет не просто игра, а шанс остаться в борьбе за чемпионство.
2
Повторить за 1.7
Валерий Непомнящий50.8% WR-6.16% ROI
Валерий НепомнящийROI -6.16
1.85Тотал меньше 3
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Реал Мадрид — Барселона|Ла Лига
Барселона в этом сезоне очень невнятна как по качеству игры, так и по философии. На данный момент роль Месси в команде настолько велика , что у неё не получается ничего создать для того, чтобы он творил. В атакующей линии у каталонцев все хорошо, но вот в глубине много непонятного. Раньше Барселона, если можно так сказать, играла на маленькой части поля: при потере в атаке она сразу накрывала соперников, а сейчас она возвращается назад в оборону, и нет такого прессинга Барселоны, которым она раньше отличалась. У каталонской команды сейчас много недостатков. Непонятно с чем это связано. У Барселоны сменился тренер. К Кике Сетьену у меня огромная симпатия. Я знаю его работу, и его стиль игры очень подходит Барселоне. Но результаты его работы полноценно можно будет оценить только после того, как будут проведены какие-то трансферы.

Реал Мадрид сейчас тоже команда, от которой непонятно, чего ждать. Тем более в Эль Класико игра совсем непредсказуемая. Но в чемпионате для меня сейчас в большей степени фаворит Реал. Все-таки игра сливочных выглядит получше и увереннее. Не думаю, что этот матч получится результативным, на двоих команды забьют не больше трех мячей.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.727
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 42%
  • 10%
  • 7%
  • 6%
  • 3%