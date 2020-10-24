Эль Классико матч который должен видеть каждый ценитель истинного футбола . Да и завтра Матч ТВ предоставит нам эту возможность. Вероятно на этот матч имеются огромное количество прогнозов с глубочайшей аналитикой и соответствующими логическими размышлениями . Но те кто уже давно следит за этим беспощадным дерби знают , что результат матча совершено непредсказуем , и даже учитывая состояние команд , именно в этой принципиальной игре , клубы могут выдать один из лучших матчей сезона . И тем не менее хочу выложить свое видение предстоящей игры . И так , почему Барса ? Во первых игра дома , Камп Ноу даже без фанатов пропитан положительной энергетикой , и каждый футболист должен будет чувствовать силу родных стен, а это между прочим немаловажный фактор в игре равных команд . Можно ли в настоящее время назвать Барсу с Реалом равными? По моему состав Барсы выглядит предпочтительнее, особенно это касается атакующей линии, средняя линия и защита у клубов достаточно сбалансированы и по практически равные . Что касается отсутствующих, то у хозяев из значимых это Жорди Альба , и конечно один из лучших голкиперов мира - Андрей Тер Штеген . Реал имеет более существенные потерии , никак не может восстановиться надежда мадридцев Эден Азар , травмирован Эдегор, атакующий Мариан Диас , из чего Зидану приходится выпускать в нападении тинейджеров вроде Винисиуса и Родриго которые за карьеру забили не больше десяти голов на пару . Но главное это отсутствие бессмертного Серхио Рамоса . Рамос для Реала это как генерал Франко для испанских националистов, и есть инфо что Рамос как и Франко будет занимать свою должность до самой смерти... Но это не точно . Без Рамоса в последнем матче ЛЧ Реал пропустил аж три гола от ротированого Шахтера . Барселона в свою очередь , разгромила венгерский Ференцварош 5:1 причем играя в меньшинстве. Да и в целом с началом Ла Лиги , Барса по игре выглядит более уверенно, тогда как Реал с трудом выигрывал у середнячков , а в каких то матчах просто отскакивал . Ну и конечно Месси , этот бонус опять же в пользу Каталонцев . Вероятно мы не увидим россыпь голов как и в предыдущих встречах между этими клубами , но то что игра будет насыщенной на всякие события в этом нет сомнений. ЖК , пенальти , фолы , и даже удаления все это возможно учитывая состояние игроков . Победа Барсы и тотал меньше 2,5 в полне проходимая ставка , не ставим без рисков проста победа хозяев и смотрим качественный футбол.
Реал, разбитый Шахтером и, конечно, жаждущий реванша. У себя самого прежде всего.
Штука однако в том,,что сами мадридцы в этом сезоне не сыграли пока ни одного приличного матча. А вот Барса добирает. Гостевое поражение от Хетафе может быть подано как стечение обстоятельств. Десяток голевых Шахтера за тайм - не могут. Домашнее поражение от Кадиса (где даже счет угловых был 5:9) - не может. Так что понимая всю особость классико и то, что «может выйти всяко» - я все же отдаю предпочтение Барселоне.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ничью в матче Барселона — Реал Мадрид. Вот его доводы:
Наконец - то мы дождались Эль - классико друзья! Но увы команды подходят к нему в очень унылом состоянии и вряд ли покажут зрелищный футбол.
Да и прошлое их противостояние было низовым.
Куман пока еще не до конца понял, как работать с этой Барсой. Да в ЛЧ разгромили соперника 5-1, но это совсем не показатель. Много игроков Реала вернутся в строй, но возможно не сыграет Рамос, а это весомая потеря.
Вообщем явного преимущества ни тех, ни других я тут не вижу, поэтому предлагаю взять ничью в этом матче.
В мире футбола есть поединки, которые всегда в фокусе внимания, причем не только в своей стране. Такими богаты все топ-чемпионаты, но все же главной дуэлью в Примере по праву считается "Эль Классико". Барселона на "Камп Ноу" в очередной раз в субботу сыграет против мадридского Реала. Первое супердерби для Кумана в роли наставника "кулес" - как он его закончит?
ПРОГНОЗ
Я сейчас говорю вам о ничье. НИЧЬЯ в основном времени.
Мои аргументы:
Долгожданный матч приковал внимание не только болельщиков, но и букмекеров. Оба клуба имеют мировое имя и достойны заявить о себе!!!
Месси и компания принимает банду Зидана. Объективный выбор чистая победа Барселоны. И этому есть нормальные объяснения. Поражение Реала От Шахтера, невнятная игра в опорной зоне и травма Рамоса, говорят о том, что стоит делать свой выбор в пользу гостей.
Барселона набирает ход, Месси продолжает феерить и раздавать пасы. А молодой Фати выполняет роль голлеодора
В мире футбола есть поединки, которые всегда в фокусе внимания, причем не только в своей стране. Такими богаты все топ-чемпионаты, но все же главной дуэлью в Примере по праву считается "Эль Классико". Барселона на "Камп Ноу" в очередной раз в субботу сыграет против мадридского Реала. Первое супердерби для Кумана в роли наставника "кулес" - как он его закончит?
ПРОГНОЗ
Я сейчас говорю вам о ничье. НИЧЬЯ в основном времени.
Мои аргументы:
Долгожданный матч приковал внимание не только болельщиков, но и букмекеров. Оба клуба имеют мировое имя и достойны заявить о себе!!!
PS:
Спасибо тем кто дочитал до самого главного. Чтение не бывает безответным. При таком раскладе коэффициентов нужно математически выявить вероятность наименьшего проигрыша относительно представляющегося выигрыша. Проще говоря лучше поставить две ставки 1х и 2х чем одну ставку на х... тем самым снизить проигрыши и увеличить вероятность уйти в плюс при ничье.
Однозначно, что к данному противостоянию приковано будет внимание многих любителей, мы об этом уже говорили ранее, матч действительно интересный и с точки зрения рекламы и просмотров, конечно же, это противостояние переплюнет Лигу Чемпионов. Собственно, во многом из-за этого, наверное, подопечные Зидана решили пожертвовать поединком в рамках Лиги Чемпионов, потому что прекрасно понимают тот факт, что необходимо именно в этой игре показать свой максимум, выжать из себя полностью всё и, возможно, что мы увидим совершенно другой Реал. Однако, мы считаем, что в таком состоянии все равно «сливочные» не смогут показать максимум и мы бы хотели в первую очередь оттолкнуться от хозяев сегодняшнего матча.
Поражение в ЛЧ от «Шахтёра», игравшего без девяти основных игроков, и от «Кадиса» в Ла Лиге – однозначное доказательство системного кризиса в королевском клубе. Что стало детонатором? Уход Бэйла? Травма Рамоса? Факт, что без своего капитана «Реал» проиграл семь из восьми матчей. «Барселона» тоже не в лучшей форме – проиграла «Хетафе», но хоть в ЛЧ расправилась с «Ференцварошем».
Вот такие странные расклады перед Эль-класико. У «Реала» и статистика очных встреч отвратительная – всего одна победа в последних пяти дуэлях.
Но и «Барса» не выигрывает в Ла Лиге уже два матча кряду. Понятно, что на Эль-класико мотивация у команд запредельная. Но рискну поставить только на то, что обе команды забьют. И на красную карточку. Такие матчи не могут быть мирными. У кого-то нервы и сдадут.
Не хочу ничего писать по поводу этого матча. Много уже написано. Многие склонились к победе Барсы. Это игра и только. По мне так голов много не будет, минимум. Обменяются дай бог по одному мячу. Можно поставить на тотал меньше 3, ничего не жду от матча, это твердое противостояние. Не кружит голову ничья победа. Оба клуба серьезно стоят на своем. Так что ничья + победа Барсы это самый предполагаемый исход.
Эль-Класико — не просто дерби, за которым следит весь мир, это столкновение миров и религий. Мадридского «Реала» и «Барселоны». В прошедшем туре Примеры оба лидера допустили осечки, уступив аутсайдерам. Потеря очков не случайна, в стане команд перед матчем хватает проблем. «Барселона» переживает тяжелейшую смену поколений и тренерских векторов, а у «Реала» пропускают игру сразу несколько лидеров раздевалки. Главной потерей для «сливочных», разумеется, станет отсутствие на поле Серхио Рамоса. Обычно игры «Барсы» и «Реала» — главные в сезоне, но как показал прошлогодний опыт, коллективы не всегда готовы умирать на поле, тем более матч случится слишком рано, сезон едва начался. Зарядим на ничью?