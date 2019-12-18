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Барселона — Реал Мадрид прогнозы и трансляция матча 18.12.2019

Барселона — Реал Мадрид
  •  Ла Лига
Барселона
18:14:05
до начала матча
Реал Мадрид
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Прогноз на Барселона - Реал Мадрид сегодня

В чемпионате Испании 18 декабря состоится главный поединок осени - Эль-Классико. Барселона примет на своем поле Реал Мадрид. Чтобы сделать прогноз на Барселона - Реал Мадрид, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу. 

Барселона находится в оптимальной форме. Команда Вальверде уверенно выиграла свою группу в Лиге Чемпионов, уверенно идет в лидирующей группе в чемпионате Испании. В главном турнире старого света Барселоне попались крепкие соперники (Интер и Боруссия Д), однако каталонцы уверенно вышли в плей-офф с первого места, не потерпев ни одного поражения. В чемпионате Барселона позволила себе пару осечек, однако это не мешает ей оставаться во главе турнирной таблицы вместе с Реалом Мадридом, который проиграл меньше матчей, чем каталонцы, однако допустил больше ничейных результатов. 


Коллектив Зинедин Зидана набрал ход после не самого уверенного старта в Ла Лиге. “Сливочные” вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, уступив первую строчку ПСЖ. В чемпионате “королевский клуб” чувствует себя уверенно и идет в лидирующей группе вместе с Барселоной. Их основным конкурентом на данный момент можно назвать разве что Севилью. Однако на данном этапе перенесенный матч имеет большое турнирное значение. Эль-Классико будет “матчем за 6 очков”. Победитель встречи будет иметь большие шансы закончить первый круг на первом месте. Лучшая атака лиги встречается с одной из самых крепких оборонительных линий. Матч между Барселоной и Реал Мадридом всегда приковывает внимание миллионов телезрителей и любителей ставок. Барселона - Реал Мадрид прогноз на 18 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

  • победа Барселоны - 1,78
  • ничья - 4,25
  • победа Реала - 4,4

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, сложно. Прогнозы от экспертов говорят о том, что в матче фаворитом является Барселона. Однако это Эль-Классико, главный матч в Испании, где турнирное положение и форма команд может отойти на второй план. Стоит учесть также статистику личных встреч. И здесь “гранатовые” имеют преимущество, так как в последних пяти матчах Реал не смог выиграть ни одного матча против каталонцев. Это весомый аргумент для того, чтобы сделать ставку на исход. К тому же очные встречи получаются обычно результативными, стоит взглянуть и на тотал. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

  • Барселона не проиграет
  • Тотал (2,5) больше
  • ОЗ - да
  • Исход - 12

Делайте ставки с командой Betting Insider и добивайтесь успеха в своих прогнозах. Если не удается составить прогноз на линию, просто наблюдайте за ходом поединка и не забывайте, что всегда можно сделать ставку в режиме live.

Трансляция матча

Прогнозы 2705
Все
Платные
TheWeeknd43.8% WR1.12% ROI
TheWeekndROI 1.12
1.71Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Ну, тут Барселона не будет иметь права проиграть. Барсу может колебать в матчах с левыми командами, особенно когда недооценят соперника, но на серьезных командах, в принципиальных матчах каталонцы выжимают из себя максимум. Хоть Реал вроде и набрал обороты, но их недостаточно для того, чтобы одолеть Барсу. Тем более, что в Реале так и нет после ухода Роналду того игрока, который бы делал разницу, а у Барсы есть Месси, который после травмы в последние полтора месяца показывает класс. Ну и учитывая, что у Реала на воротах Куртуа, Барса вообще может накидать в ворота сливочных столько мячей, что они смогут выжать из них столько сока, что хватит напоить весь Камп Ноу. А если Барса ещё заработает пару штрафных возле ворот Реала, то Куртуа может порадовать зрителей своей короночкой, которой он блеснул в матче против ПСЖ в ЛЧ. Когда Месси будет бить штрафной, Куртуа из-за стеночки увидит, что мяч летит как раз туда, где он стоит в углу, прямо ему в руки, но вместо того, чтобы его ловить, он как придурок подпрыгнет на месте и упадёт, провожая взглядом мяч, летящий в его ворота. Приятного просмотра. Надеюсь, не заспойлерил.
19
Повторить за 1.82
vdedyulin55.4% WR-0.46% ROI
vdedyulinROI -0.46
1.727Тотал меньше 3.5
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Эль-Классико!!!!Я болею за Реал с детства и перенос этого матча сыграл против сливочных,за это время Барса набрала ход,а Реал наоборот немного сбавил обороты!
Матч решит,кто останется единоличным лидером в Испании!Однако,еще ехать и ехать и эти 3 очка разницы ни о чем не скажут!
Не смотря на всю шумиху вокруг этого матча(которая основана на историческом противостоянии этих двух великих клубов),скажу,что КЛАССИКО СЕЙЧАС НЕ ТО,ЧТО ЕЩЁ ЛЕТ 5 НАЗАД ПО НАКАЛУ(это лично моё мнение и ощущение).
В общем думаю,что МЕССИ дома сможет одолеть Реал,но на исход не поставлю.Не жду много голов,никто не побежит сломя голову вперед,разве что Реал попытается забить быстро!!!Даже,если им это удастся,всё равно 1 гол - это максимум,что они смогут на Ноу Камп,потом Барса возьмет игру под свой контроль и Месси зарешает или сам или Суаресу отдаст голевую!
7
Повторить за 1.74
V1sioN71.4% WR1.78% ROI
V1sioNROI 1.78
1.77Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Друзья а вот первый главный матч ЕвроСезона, уже завтра схлеснутся в жарком матч Барселона и Реал Мадрид aka Сливочные. Скажу чесно я фанат Барселоны ( у меня даже стены в комнате выкрашены в их цвета ) но эта ставка не является фанатской, вообще вы меня знаете, я не люблю рисковать деньгами но это не тот случай. Да, безусловно, в таком матче ставить на исход глупо НО когда?, скажите мне, Реал обыгрывал последний раз на Camp Nou?! Я абсолютно серьёзно считаю что данная ставка должна проходить.
1) Барса на ходу и домашний матч против Реала может решить судьбу чемпионства
2) Мне кажется что Реал будет более мотивирован на матч на Бернобеу
3) Как всегда я вам это говорю и не устану повторять!!! Ставьте ответственно и не закладывайте хаты на ставки!!! От этого разбогатеет только букмекер, а я делаю все что бы помочь вам его ограбить!!! Удачи;)
2
Повторить за 1.82
БК "ОЛИМП"27% WR-17.27% ROI
БК "ОЛИМП"ROI -17.27
1.69Тотал больше 3
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Освобождайте вечер среды, поскольку в 22:00 по московскому времени начнется главный клубный матч мирового футбола – “Барселона” – “Реал”. Команды после 16 матче набрали одинаковое количество очков – 35 и делят первое место в турнирной таблице. Предстоящее “Эль-Класико” получится одним из самых скандальных за последнее время, но не по спортивным причинам, а из-за протестов в Каталонии. Клубы изначально должны были встретиться 26 октября, но массовые беспорядки в регионе заставили Королевскую федерацию футбола Испании пойти на поводу у протестующих и перенести дату встречу. Но футбол победил, и мы сможем насладиться легендарным противостоянием. Аналитики БК “Олимп” считают, что встреча получится результативной и предлагают поставить на тотал 3 больше за 1.70.

Клубы имеют внушительные беспроигрышные серии в национальном чемпионате: “Барса” не проигрывает уже 5 матчей, а “Реал” – 7. Команды находятся в прекрасной форме и будут играть на победу. Фактор домашнего поля также должен сыграть важную роль. В прошлом сезоне сине-гранатовые уничтожили “Реал” со счетом 5:1. Вообще, подопечные Зинедина Зидана не могут справиться с “Барсой” уже два года и шесть матчей. “Реал” впервые за 3 года имеет реальные шансы на чемпионство, но для завоевания золотых медалей нужно обыгрывать извечного соперника даже в гостях.

“Барселона” могла возглавить турнирную таблицу перед “Эль-Классико”, но сыграла вничью с “Реалом Сосьедадом” при очень спорном судействе. Выезд в Сан-Себастьян всегда был камнем преткновения для “блауграны”, поэтому делать далекоидущие выводу по одному матчу не стоит. “Барселона” на домашнем поле – грозная сила, а “Реал” – настоящая красная тряпка для футболистов каталонского клуба. Лидер “сине-гранатовых” Лео Месси не забивает “Реалу” уже четыре последних матча и наверняка соскучился по голам в ворота “королевского клуба”.

Учитывая форму и мотивацию аргентинца, привлекательной ставкой выглядит его гол. В БК “Олимп” на этот исход можно поставить за 1.60. Хозяева будут фаворитом встречи и на победу “Барсы” в БК “Олимп” предлагается коэффициент 1.73.
0
Повторить за 1.72
Анатолий Иванов1638% WR-5.27% ROI
Анатолий Иванов16ROI -5.27
1.71Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Победа Барселоны, а почему?
1) барса сейчас не смотря на вальверде очень хорошо смотрится, сегодняшний матч с валенсией показал, что команда Зидана, пока не играет в тот футбол который он хочет.
2) У барсы есть тройка нападающих, которые умеют забивать, месси снова будет тащить команду к победе на бернабеу матч ожидается сильным в плане атак и и мне кажется именно в этом матче команды будут идти в притирку в забивая друг другу. Потому что игра вратарей и защиты обеих команд не в та какая должна быть.
3) вариативность состава. Зидан имеет более длинную скамейку звезд и подрастающей молодежи, но наврятли он даст многим шанс, но есть много травм и это может сыграть плохую шутку с командой француза
Барса же напротив имеет больше молодежи и пару старичков в запасе. Причем вероятность появления молодых пврней на поле очень велика. Тоже фати и перез себя показывают с хорошей стороны.

Если говорить о статистике то вот что я тут вижу:
Барселона на домашнем поле не проигрывает в 12 матчах, реал в гостях не проиграл в послежних 5ти матчах и сегодня спасся от поражения валенсии. А если конкретно брать матчи между ними то последняя победа была в прошлом сезоне 5:1 и потом была ничья 1:1.

Что я жду
1) победу барселоны
2) оз
3) туб 10,5
4) жк тб4
5)офсайды тб 5
6) тб 3,5 голов
7) ит1б 2

Всем удачи
4
Повторить за 1.82
Гигант мысли0% WR-0.67% ROI
Гигант мыслиROI -0.67
4.333Ничья
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Я считаю, что Реал и Барселона разойдутся миром. Барселона показывала не лучший футбол с Интером, оступилась с Сосъедадом. Зинедин Зидан умнее Эрнесто Вальверде, но его команда может пропустить на ровном месте. Его команда доминирует, но в защите у тех, и у других есть проблемы. Голов много не будет. В первом тайме Реал заставит Барсу отдать мяч и завладеет преимуществом. В первом тайме забьет Реал, а во втором Барса. 1:1
2
Повторить за 4.2
Валерий Непомнящий51% WR-4.42% ROI
Валерий НепомнящийROI -4.42
1.77Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Я думаю, что «Барселона» является фаворитом приближающегося Эль-Класико. Вальверде в игре Лиги чемпионов с «Интером» дал отдохнуть многим своим лидерам. Думаю, что и во встрече ближайшего тура чемпионата Испании кто-то из основы может оказаться на скамейке запасных. Конечно, «Барселона» пока не набрала свою оптимальную игровую форму, однако футбол, демонстрируемый каталонцами, с каждым матчем становится все более уверенным.

Пока никак не может найти свою игру Антуан Гризман. В «Атлетико» он был лидером, уровень его футбола был очень высок. В новом клубе француз пока далек от своих оптимальных кондиций. А вот Лионель Месси набрал отличную форму и приносит команде огромную пользу.

Что касается «Реала», то пока мадридцы не показывают уверенную игру в каждом матче. Новички команды, которых клуб приобрел в это межсезонье, не приносят той пользы, на которую рассчитывали руководство и тренеры «Реала». Это особенно касается Эдена Азара, который еще далек от того уровня футбола, который он демонстрировал в «Челси». Мадридцы пока идут вровень с «Барселоной», но думаю, что это ненадолго.

Поэтому я считаю явным фаворитом этого поединка «Барселону», которая в последнее время очень удачно играет очные встречи с «Реалом». Она будет проводить этот матч дома, да и на сегодняшний момент просто выдает футбол более высокого качества.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.82
Pro Bet100% WR2.7% ROI
Pro BetROI 2.7
1.78Победит БарселонаСтавка дня
Ставка дня
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига

Доброго времени суток друзья!

Ла Лига! Перенесённый матч 10-го тура.

Барселона - Реал Мадрид

Перенесённый матч 10-го тура Испанской примеры, один из самых, а может и самый ожидаемый матч во всем мире - Барса принимает Реал. “Эль Классико” всегда огромное событие в мировом футболе, но предстоящий матч, накалённый до предела политическими событиями произошедшими в стране - это новый уровень противостояния для обеих команд. Сколько бы все не говорили о том, что спорт вне политики лично я считаю, что это не так. В такие моменты на первый план выходит мотивация. Команды подходят к этому матчу с потерями очков в последнем туре, у Барсы и Реала были сложные выезды в Сан- Себастьян и Валенсию соответственно. Барса подходит к матчу почти без потерь, не сможет принять участие в матче только Осман Дембеле, а у Реала ситуация по сложнее матч пропустят Азар, Марсело, Хамес и Ассенсио. Статистика последних пяти “Классико” на Камп Ноу не в пользу Барселоны, но в этом матче, думаю все же вверх возьмут именно каталонцы. За спиной у команды в этот вечер будет не 99 тысяч болельщиков на Камп Ноу, а вся Каталония, которая будет гнать вперёд Месси и компанию, которые в свою очередь не подведут. Удачи всем друзья!
0
Повторить за 1.82
Юрий Розанов46.2% WR-11.08% ROI
Юрий РозановROI -11.08
1.71Реал Мадрид фора (1)
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Вот наконец, обещано, что переносы классико завершены. Меня лично линия удивляет. Настолько она от хозяев. Х2 больше двойки, с ума сойти! Чтоб не портить себе удовольствие переживаниями за ставку без расхода, добавлю ка я полгола Реалу. Гол форы это уже ого го! А гол с расходом лично на Реал давать не спешат. Ну и не надо. И без того есть из чего выбрать. Главное - не гнаться за предельным коэффициентом.

"П2 (+1) за 1.67"
"Обе забьют и тотул больше 2.5 за 1.65"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.65
Георгий Черданцев49.1% WR-8.88% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.88
1.727Тотал меньше 3.5
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
Барселона — Реал Мадрид|Ла Лига
У этих дерби очень странная статистика. Барселона на своем поле за несколько лет выиграла только один матч, зато 5:1. Зидан свое последнее дерби сыграл вничью 2:2. Мне кажется, ничья самый подходящий исход для этого матча. У команд поровну очков, впереди еще весь второй круг, поэтому гостям в этом матч нет необходимости играть обязательно на победу. Тем более травмированы игроки группы атаки, в том числе Азар. Это еще больше склоняет к мысли о том, что Реал закроется и яркой игры мы не увидим. Ставки:

"Тотал М (3.5) за 1.65"
"П1 в один мяч или ничья за 2.01"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.74
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 45%
  • 9%
  • 8%
  • 7%
  • 3%