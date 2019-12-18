Прогноз на Барселона - Реал Мадрид сегодня

В чемпионате Испании 18 декабря состоится главный поединок осени - Эль-Классико. Барселона примет на своем поле Реал Мадрид. Чтобы сделать прогноз на Барселона - Реал Мадрид, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу.

Барселона находится в оптимальной форме. Команда Вальверде уверенно выиграла свою группу в Лиге Чемпионов, уверенно идет в лидирующей группе в чемпионате Испании. В главном турнире старого света Барселоне попались крепкие соперники (Интер и Боруссия Д), однако каталонцы уверенно вышли в плей-офф с первого места, не потерпев ни одного поражения. В чемпионате Барселона позволила себе пару осечек, однако это не мешает ей оставаться во главе турнирной таблицы вместе с Реалом Мадридом, который проиграл меньше матчей, чем каталонцы, однако допустил больше ничейных результатов.





Коллектив Зинедин Зидана набрал ход после не самого уверенного старта в Ла Лиге. “Сливочные” вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, уступив первую строчку ПСЖ. В чемпионате “королевский клуб” чувствует себя уверенно и идет в лидирующей группе вместе с Барселоной. Их основным конкурентом на данный момент можно назвать разве что Севилью. Однако на данном этапе перенесенный матч имеет большое турнирное значение. Эль-Классико будет “матчем за 6 очков”. Победитель встречи будет иметь большие шансы закончить первый круг на первом месте. Лучшая атака лиги встречается с одной из самых крепких оборонительных линий. Матч между Барселоной и Реал Мадридом всегда приковывает внимание миллионов телезрителей и любителей ставок. Барселона - Реал Мадрид прогноз на 18 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

победа Барселоны - 1,78

ничья - 4,25

победа Реала - 4,4

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, сложно. Прогнозы от экспертов говорят о том, что в матче фаворитом является Барселона. Однако это Эль-Классико, главный матч в Испании, где турнирное положение и форма команд может отойти на второй план. Стоит учесть также статистику личных встреч. И здесь “гранатовые” имеют преимущество, так как в последних пяти матчах Реал не смог выиграть ни одного матча против каталонцев. Это весомый аргумент для того, чтобы сделать ставку на исход. К тому же очные встречи получаются обычно результативными, стоит взглянуть и на тотал. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

Барселона не проиграет

Тотал (2,5) больше

ОЗ - да

Исход - 12

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