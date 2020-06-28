Прогноз: Победит Реал Мадрид Реал зная об осечке Барселоны в поединке против Сельты, отправится в гости к другому каталонскому коллективу с запредельной мотивацией, ведь на кону — возможность единолично перехватить пальму первенства в Примере, значительно улучшив свои шансы на итоговый успех в виде чемпионства. После рестарта Ла Лиги Реал выглядит несколько увереннее "блаугранас", и если еще несколькими турами ранее Мадриду было необходимо оглядываться на поединки Барсы, то теперь судьба "бланкос" в их руках. "Реал" победит, это точно. Вопрос лишь в том, как именно команда Зинедина Зидана расправится с аутсайдером.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ИТ2Б (1,5) и ИТ2М (3,5) в матче «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что «Реал» — единственная команда после рестарта, одержавшая победы во всех матчах. Причем все победы были достаточно убедительными. Хорошо видно, как «Реал» соблюдает аритмию во время игр. Где надо, он добавляет, а где нужны паузы, он их берет. Но у «Реала» в этой встрече не сыграют Лука Модрич и Ферлан Менди, перебравшие желтых карточек.
Генич считает, что по календарю так выходит, что «Реалу» постоянно приходится догонять. Но «Реал» очень хорошо выглядит, в том числе и в плане физики. «Эспаньол» — команда упрямая, может она зацепиться. Тем более он ведет борьбу за выживание. Точно этот матч просто «Реалу» не дастся. Но «Реал» разобрался с «Валенсией», с «Сосьедадом» на выезде. Очень хорошо добавлял «Реал» по ходу матчей. И сейчас длинная скамейка должна позволить «Реалу» грамотно разложить силы. В целом исторически «Реал» успешно играет с «Эспаньолом».
Здравствуйте . Скоро начнётся Испания . И так бронзовый призер Примеры наконец-то смог вырваться на первую позицию. У Зидана не получилось побить главного конкурента феерической атакой, но надежная оборона сделала свое дело – 21 пропущенный гол, а это менее одного мяча за игру. Длительный перерыв пошел на пользу «сливочным». После паузы у королевского клуба абсолютный показатель – победа над «Эйбаром» (3:1), «Валенсией» (3:0), «Реал Сосьедадом» (2:1) и «Мальоркой» (2:0), на что мы давали прогноз. Итогом выступлений стали 68 очков, как и у «Барсы». Главным голеадором команды является Бензема (17 голов). Сделаю ставку ит Реал Мадрид больше 1,5
Друзья , матч 33 тура Эспаньол - Реал М. Мадрид сейчас в блестящей фирме, 4 из 4 выигранных матча, так почему бы не выиграть и 5? Реал уступал на поле Эспаньола за последние 12 игр всего один раз , пропустив тогда в компенсированное время на 93 минуте. 10 матче закончились победой «Сливочных». Ещё один подтверждающий фактор а пользу Реала , то что Эспаньол в этом сезоне в домашних матчах набрал меньше всех очков в лиги( худший результат) в 15 матчах всего 11 очков. В этих матчах было одержано всего 2 победы. Эспаньол дома смог переиграть Алавес и Мальорку( это две команды с худшим результатом выездных игр , на двоих они набрали всего 14 очков в 29 играх) Один Реал набрал на выезде в этом сезоне 28 очков , при этом сыграл всего 15 игр( лучший показатель в лиги) Считаю побуду Мадрида в этом матче отличным вариантом для ставки! Так же у Реала огромная мотивация занять первое место! Ставим палец вверх , ваша поддержка очень важна!!!! Всех обнял) Дальше больше 😉
Эспаньол на последнем месте в турнирной таблице продолжает находиться. В крайних 2-х турах команда проиграла. Шансов на сохранение прописки в элите уже практически не осталось. У каталонцев на счету 24 очка. От спасительной 17-й позиции они отстают на целых 8 пунктов. Учитывая, что в предстоящих турах подопечным Абелардо Фернандеса придется сыграть против Барселоны, Сосьедада, Сельты, Реала, Валенсии, действительно кажется, что каталонцы опустятся совсем скоро в Сегунду.
"Пираты" имеют один из самых низких показателей забитых мячей в Примере. За 31 матч им удалось отличиться 26 раз. Средняя результативность составляет 0,8 мячей за тур. С обороной у команды не все хорошо - 50 пропущенных мячей. Больше в Примере пропускает только Мальорка, которая тоже в зоне вылета располагается.
На своем поле Эспаньол очень плохо в нынешнем сезоне играет: 2 победы, 5 ничьих и 8 проигрышей. Разница забитых и пропущенных голов - 15 и 27 соответственно.
Реал Мадрид
Реал с карантина вышел отменной форме. В 4-х матчах Примеры команда одержала 4 виктории. В этих играх забить удалось 10 голов, при 2-х пропущенных.
На счету у подопечных Зидана 68 очков, как и у Барселоны. Но у "сине-гранатовых" хуже дополнительные показатели. Именно поэтому, на 1-й строчке находится именно столичный коллектив, показатели которого в Примере следующие: 20 побед, 8 ничьих и 3 поражения. Голов забито - 59, а пропущено - 21. У них самая надежная оборона в Лиге. В 15-и матчах удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Реал является лучшим клубом Испании, по результатам, показанным на чужих полях. В 15-и играх они победить сумели всего 8 раз, при 4-х ничьих и 3-х проигрышах. Голов забито - 24, а пропущено - 11. Только в 8-и матчах на чужих полях с участием "бланкос", пробивался верховой тотал больше 2,5.
О кадрах. Ближайший матч пропускают: Менди, Модрич, Йович и Васкес.
В этом матче мой прогноз на Реал Мадрид. Барселона вчера сыграли вничью со счетом 2:2 с командой Сельта. И Реал Мадрид просто обязан воспользоваться шансом и встать на первую строчку турнирной таблицы. Если сегодня Реал Мадрид побеждает то будет возглавлять турнирную таблицу с отрывом от Барселоны в два очка. Мотивация гостей должна быть просто запредельной. Считаю, что у хозяев поля нет шансов сегодня на положительный исход. Думаю команда Реал Мадрид победит уверенно. Мой прогноз на этот матч победа команды Реал Мадрид с форой (-1)👌
Ну и последняя сегодня ставка. Реал в случае победы выходит на первое место. Эспаньол скорее всего смирился с тем что следующий сезон будут в сегунде и останется одна команда в Барселоне в примьере.Ну а чем не повод Барселоне подложить свинью что называется и уступить Реалу и вывести их на чистое первое место? Эспаньол очень слабая команда в этом сезоне, проигрывают скромным коллективам, а тут такой мотивированный реал. Думаю -1 залетит сегодня уверенно.
Эспаньол, идущий на последнем месте принимает дома мадридский Реал. Хозяева сейчас в ужаснейшем состоянии, ещё и на неделе уволили главного тренера, а значит поставленной игры у команды попросту нет, к ним приезжает Реал, который сейчас в отличной форме, выйдя с перерыва сливочные выиграли все 4 матча. Здесь слишком большая разница между командами, думаю, Реал добудет уверенную победу в гостях. Барселона вчера оступилась,и у Реала есть прекрасная возможность воспользоваться промахом и единолично возглавить турнирную таблицу.Проблем у гостей возникнуть не должно в этом матче. С первых минут команда будет реализовывать поставленный план и успокоится лишь тогда, когда будет комфортное преимущество. Слишком высока цена ошибки.
Реал Мадрид не без проблем дома прошел Мальорку, но сумел выиграть 2:0 и продолжает лидировать в таблице Ла Лиги. Эспаньол минимально проиграл Бетису, и продолжает находиться в зоне вылета. Победа в этом матче нужна обеим командам - Реалу, чтобы стать чемпионом, Эспаньолу - чтобы остаться в Ла Лиге. Конечно же, гости идут явными фаворитами. Отсутствие болельщиков на трибунах нивелирует фактор своего поля, поэтому, команде Зидана будет проще, чем обычно.
🇪🇸 Примера - 32 тур . Сельта и в частности Фёдор Смолов отобравшие очки у Барсы дают шанс Реалу единолично возглавить турнирную таблицу ! Но конечно чтобы это осуществить нужно съездить в гости к землякам Барселоны команды Эспаньол и забрать у них три очка . Эспаньол не представляет в этом сезоне ничего серьезного и после возобновления чемпионата никак не прибавил в игре и тем самым по прежнему находиться на дне турнирной таблицы. Но все же они тоже мотивированы потому что мизерный шанс существует спастись от вылета и думаю игроки этой команды будут все делать чтобы остаться в высшей лиге ! Но и команда Зидана не захочет упускать первого места и будет рвать и метать как во всех прошлых 4 играх после возвращения чемпионата , 4 победы подряд это заставляет задумываться и навевает на мысль что случиться 5 победа над аутсайдером турнира . Жду уверенны победы Реала , всем удачи !!!