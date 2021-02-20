Трудно представить, но «Ливерпуль» не проиграл ни одной из 24 последних встреч против «Эвертона» на своем поле. Эта серия началась в 1999 году, и я участвовал в том сезоне в домашней игре против «Эвертона»: в этом дерби «дух старой школы» проявился в виде трех красных карточек.
И в то же время «Ливерпуль» не может выиграть уже пять матчей подряд у себя дома. Гостевая победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов УЕФА должна серьезно ободрить команду. «Эвертон» сюда едет в очень хорошей форме, поскольку семь матчей подряд они не проигрывают в Премьер-Лиге.
«Ливерпуль» на этой неделе стал возвращать себе привычный облик: Мо Салах играл великолепно, и если он будет в духе, то сможет в этом же стиле сыграть и против «Ирисок». Увы, но «Эвертону», как мне кажется, еще долго ждать своей победы на «Энфилде». Короче, я ставлю на «красных» в этом захватывающем дерби.
Прогноз: Ливерпуль 2:1 Эвертон
Источник: BetVictor
И в то же время «Ливерпуль» не может выиграть уже пять матчей подряд у себя дома. Гостевая победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов УЕФА должна серьезно ободрить команду. «Эвертон» сюда едет в очень хорошей форме, поскольку семь матчей подряд они не проигрывают в Премьер-Лиге.
«Ливерпуль» на этой неделе стал возвращать себе привычный облик: Мо Салах играл великолепно, и если он будет в духе, то сможет в этом же стиле сыграть и против «Ирисок». Увы, но «Эвертону», как мне кажется, еще долго ждать своей победы на «Энфилде». Короче, я ставлю на «красных» в этом захватывающем дерби.
Прогноз: Ливерпуль 2:1 Эвертон
Источник: BetVictor