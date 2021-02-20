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Ливерпуль — Эвертон прогнозы на матч 20.02.2021

Ливерпуль — Эвертон
  •   АПЛ
Ливерпуль
06:13:29
до начала матча
Эвертон

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Прогнозы 847

Все
Платные
Ровшан Аскеров 49.9% WR-10.9% ROI
1.72Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Последние четыре игры «Ливерпуля» в АПЛ завершились с общим счетом 5:9. Если это не кризис и не тотальный провал обороны, то что тогда кризис? Проиграны матчи «Брайтону» и «Лестеру», которые чемпион точно не имел права отдавать. Унижение от «МанСити» 1:4 тоже вписывается в общую картину кризиса. Титул, скорее всего, упущен, чемпион АПЛ, скорее всего, тоже известен, но «Ливерпуль» не тот клуб, который сдается, а уж тем более если речь идёт о дерби. С принципиальным соперником.

Мерсисайдское дерби — это мерсисайдское дерби. И тут свои законы. И в какой бы форме ни был сейчас Алиссон, как бы ни страдал центр обороны от травм и странного выбора Клоппа в виде Кабака, предсказать исход противостояния между Клопом и Анчелотти невероятно сложно.

«Ливерпуль» всё-таки поймал кураж в игре против крепкого «Лейпцига». И, возможно, сумеет на той волне сыграть успешно на родном «Энфилде».

«Эвертон» же в пяти последних играх пропустил 12 раз. Забил - 9. При этом матч на выезде против «Юнайтед» стоит поставить в плюс Анчелотти — всё-таки с 0:2 отыгрались. И сумели сделать 3:3 на 90+4-й минуте. А это дорогого стоит. Но то, что команда любит и умеет пропускать, видно невооруженным глазом. Тут оба ливерпульских клуба сошлись в своих проблемах. Посмотрим, кто быстрее и эффективнее решит задачу.

«Ливерпуль» забьет, но и «Эвертон» забьет. «Ливерпуль» выиграет, просто потому что уже сейчас он стоит вне зоны еврокубков на будущий сезон. И отступать «красным» просто некуда. Магия «Энфилда» без болельщиков не работает — отсюда и поражения от «Брайтона» и «Берни», и ничья 1:1 с «Вест Бромвичем». Ну а про 1:4 от Гвардиолы я уже упоминал.

Источник: LegalBet
2
Повторить за 1.71
Майкл Оyэн 46.8% WR-7.7% ROI
2.08Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Трудно представить, но «Ливерпуль» не проиграл ни одной из 24 последних встреч против «Эвертона» на своем поле. Эта серия началась в 1999 году, и я участвовал в том сезоне в домашней игре против «Эвертона»: в этом дерби «дух старой школы» проявился в виде трех красных карточек.

И в то же время «Ливерпуль» не может выиграть уже пять матчей подряд у себя дома. Гостевая победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов УЕФА должна серьезно ободрить команду. «Эвертон» сюда едет в очень хорошей форме, поскольку семь матчей подряд они не проигрывают в Премьер-Лиге.

«Ливерпуль» на этой неделе стал возвращать себе привычный облик: Мо Салах играл великолепно, и если он будет в духе, то сможет в этом же стиле сыграть и против «Ирисок». Увы, но «Эвертону», как мне кажется, еще долго ждать своей победы на «Энфилде». Короче, я ставлю на «красных» в этом захватывающем дерби.

Прогноз: Ливерпуль 2:1 Эвертон

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.06
Николай Трушин3 48.6% WR-2.09% ROI
1.52Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль занимает 6 место в турнирной таблице, их соперники - команда Эвертон, расположилась на 7 строчке. В текущем сезоне турнира Англия. Премьер-Лига команда Ливерпуль сыграла 24 матча, в которых одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей. Команда Эвертон, сыграв 23 матча, выиграла 11 раз, 4 матча завершила вничью и потерпела 8 поражений. В турнире команда Ливерпуль в среднем забивает 1.9 гола за игру, пропускает 1.3. Эвертон забивает 1.5, пропускает 1.4. Ранее соперники встречались между собой 17 октября 2020 на поле команды Эвертон, в том матче была зафиксирована ничья. Я считаю тут будет ОЗ Ливерпуль фаворит на своём поле,но не надо недооценивать потенциал Эвертона! Он вполне может устроить проблемы Ливерпуль!
2
Повторить за 1.5
DARTH VADER 49.5% WR-2.57% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
​🇬🇧Ливерпуль - Эвертон

Друзья, совсем не понятно, что нынче происходит в стане именитого Ливерпуля, которого постоянно бросает то в жар, то в холод в нынешнем сезоне. Но, судя по последним результатам "красных" в АПЛ, ясно одно - они просто боятся сейчас как огня выступлений на родном Энфилде. Иначе совершенно загадочных осечек с пропущенными голами в домашних поединках с аутсайдерами и ************: Брайтоном 0:1, Бернли 0:1 и Вест Бромвичем 1:1 никак не объяснить! Ну а полное фиаско оборонительных порядков подопечных Юргена Клоппа в недавних важнейших столкновениях с: Манчестером Сити 1:4 и Лестером 1:3 - и вовсе стоило действующему чемпиону вылета из первой 5-ки в турнирной таблице.

Эвертон является в идущем первенстве одной из лучших гостевых команд. Способных на чужбине доставить проблемы кому угодно, от мала до велика. А визит эвертонцев на Энфилд, не смотря на принадлежность команд к одному городу, и является самым настоящим выездом, очень принципиальным и драматичным. Так вот, результаты подшефных Карло Анчелотти на посторонних газонах нынче говорят сами за себя. Которые уже раз за разом пробивали там оборону: Тоттенхэма, Кристал Пэласа, Фулхэма, Бернли, Лестера, Вулверхэмптона, Лидса, Шеффилда и прочих лиц. А на закуску эвертонцы повеселили публику в позапрошлом туре на Олд Траффорде настоящим "хоккеем" с Манчестером Юнайтед.

В нынешней ситуации у крепенького в этом сезоне Эвертона есть прекрасная возможность побольнее укусить своего не стабильного исторического недруга. Которого на неделе ещё и изрядно помотал немецкий Лейпциг в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Друзья, ставим 20% от банка.
0
Повторить за 1.71
Miss Silence 47.2% WR1.26% ROI
1.615Эвертон фора (1.5)
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль как бы и фаворит,но проблемы не испарились у команды. Победа над Лейпцигом придаст уверенности,но игра все же будет на результат в этом матче,а не на забивание 10 голов.Да и в матче ЛЧ скорее Лейпциг себя погубил,а Ливерпуль воспользовался ошибками.Сама игра была равной.Не уливлюсь если Ливерпуль снова не сможет получить 3 очка на Энфилде.
Мой прогноз: В мерсисайдском дерби Эвертон не уступит более чем в 1 мяч!
1
Повторить за 1.61
Артур Ивченко 62.2% WR6.61% ROI
1.98Тотал больше 3
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
В этом старинном английском дерби буду болеть за голы,объясню почему.Игра обоих команд достаточно открыта обе как и забивают много так и пропускают.Про проблемы Ливерпуля в обороне это давно уже не сикрет.А эвертон зря списывают думаю дядя Карло что нибудь придумает в этом дерби.Убийственное трио М Ф С (Манэ,Фермино,Салах) против не менее опасной атаки Эвертона в лице Ричарлисона, Сигурдсуна и Хамеса Родригеса
0
Повторить за 1.96
Егор Титов 46.9% WR-7.6% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу дал прогноз на матч
«Ливерпуль» — «Эвертон»
Он считает, что хозяева победят всухую.

«Ливерпуль» прервал свою неудачную серию встреч, остановил свое падение. Мы увидели команду, которая готова побеждать любого. Для этого нужно было возобновить Лигу чемпионов. Появилась какая-то свежая мотивация, и «Ливерпуль» сыграл ответственно и строго. «Лейпциг» в какой-то мере помог, но сам «Ливерпуль» был очень хорош. Теперь нужно все это перенести на чемпионат Англии, где ситуация не самая приятная. Даже за место в четверке нужно еще побиться.

«Эвертон» на неделе провел отложенный матч с «Манчестер Сити» и выглядел неплохо, но лишь до того момента, когда команда Гвардиолы включила дополнительные мощности. Там уже без вариантов. «Сити» продолжает бить все рекорды.

Учитывая, что «Эвертон» тоже играл в мид-уик, преимущество в физике у него не будет, а класс «Ливерпуля», конечно, выше. И понравилось, что команда Клоппа очень неплохо сыграла у своих ворот, массы моментов не было. Мне кажется, что и в дерби «Ливерпуль» свои 2 момента сможет реализовать, а «Эвертону» ничего сделать не позволит. Клопп, судя по всему, подобрал наконец-то правильный баланс для нынешнего состава. Ставлю на сухую победу «Ливерпуля».

Источник: Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 1.5
Вит Мессинг 56.8% WR-1.79% ROI
1.6Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Думаю, что сегодня стоит ждать много голов, при чем с двух сторон.

Во-первых, у Анчелотти лучше получается действовать против Ливерпуля с позиции атаки: выход Хамеса и Карла с первых минут явно олицетворяют такие намерения.

Во-вторых, в игре с Сити у Эвертона не получилось закрыть фланг, а значит эксперимент можно назвать неудачным. У Ливерпуля проблем по краям тоже нет, так что не стоит больше надеяться на удачу.

В-третьих, красные уж точно не станут сидеть в обороне в таком матче, тем более, когда в атаке все здоровы. Видели, как разделались Мане и Салах с Лейпцигом. Что им может помешать сделать такой же трюк сегодня? Динь и Коэман? Сомневаюсь.

И последние, ляпы, ляпы, ляпы. И те, и другие не идеальны в обороне, и если Эвертон скорее по ментальности, то Ливерпуль по иронию судьбы.

Простите, но сегодня должны быть голы.
0
Повторить за 1.59
Sashokka 42.2% WR-4.73% ROI
2.81Победит Эвертон или ничья
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
«Красные» испытывают на данном этапе сезона некоторые игровые трудности, при этом команда Юргена Клоппа еще и имеет проблемы с составом, помимо давно не играющего Вирджила ван Дейка, в защитной линии есть потери, да еще Алисон Бекер начал чудить на линии, и из четырех пропущенных голов в игре с Манчестер Сити (1:4), минимум два — на его совести. А на месте защитников пришлось выходить даже Фабиньо и Джордану Хендерсону.
А вот «синие» в последних матчах очень даже хороши: им удалось уйти от поражения в игре с Манчестер Юнайтед (3:3), причем, сначала отыгравшись с 0:2, а затем и на последних секундах встречи еще раз сравняв счет. Ну а в следующей игре «ириски» снова играли против топ-команды Тоттенхэма в Кубке Англии, и в голевой перестрелке в дополнительное время взяли верх 5:4.
Все это свидетельствует о хорошей форме Эвертона, и значит они вполне способны оказать Ливерпулю, тем более в их нынешнем состоянии, самое ярое сопротивление и отобрать очки, тем более, из последних 15-ти матчей между этими командами, 13 прошли в упорной борьбе, и только в двух у Ливерпуль имел неоспоримое превосходство.
0
Повторить за 2.92
Erkin Xatamov08 47.1% WR2.74% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Привет! Друзья, если вам нравятся мои прогноз, от поставьте лайк и отпишите в комментариях к этому прогнозу, мне важно ваша обратная связь.

В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» проиграл на выезде очень важный в турнирном плане для себя матч с «Лестером» со счетом 1:3. После этого поражения подопечные Юргена Клоппа оказались за пределами первой четверки в таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцев потеснили «Челси» и «Вест Хэм», отодвинув на шестую строчку. Таким образом, расстояние от лидирующего «Манчестер Сити» уже увеличилось до 16 очков, так что о защите чемпионского титула, похоже, можно забыть.

Надо сказать, что поражение от «Лестера» стало для «Ливерпуля» уже третьим кряду в текущем первенстве Англии. В предыдущих турах подопечные Клоппа уступили также «Брайтону» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Причем оба раза проиграли в домашних поединках.

В целом же после блестящей домашней серии без поражений, которая достигла отметки в 62 матча кряду, «красные» резко затормозили. Прервать эту серию удалось «Бернли», который обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 на их поле. На данный момент «Ливерпуль» дома не может выиграть уже пять матчей кряду, забив за этот период всего два гола.

Кадровые потери следующие. До конца сезона выбыли из строя три защитника – Жоэль Матип, Джозеф Гомес и Вирджил ван Дейк. Также травмирован Диогу Жота. Под вопросом Фабиньо, Джеймс Милнер и Наби Кейта.

Предлагаю поставить на обе забьют
0
Повторить за 1.71
Рустам Баязгулов 71.4% WR-0.23% ROI
1.78Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Нет
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Всем привет. Ливерпуль потерял шансы на чемпионство в АПЛ в этом сезоне. Эвертон в еврокубках не участвует, так что вся их боевая сила должна быть направлена на чемпионат. Ливерпуль уверенно обыграл Лейпциг, но они можно сказать подарили им эту победу своими ошибками в обороне. Все понимают, что Ливерпуль сейчас находится в плохой форме. Эвертон неплохо показывает себя против грандов: суперматч с Тоттенхэмом, суперничья с Манчестер Юнайтед, и, как бы это смешно не звучало, забили гол Манчестеру Сити, а они пропускают обычно только с пенальти. Мне кажется, что Эвертон в этом матче сможет сделать ничью или даже победить.

 +1
0
Повторить за 1.82
KirysiN 55% WR-0.47% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ох, рискну здесь поставить на обз, думаю ливер после лч не покажут себя во всей красе, походу отдают апл да и так понятно всем, что им не под силам тягаться на два фронта и с такими значительными потерями в составе. В последнее время они мне достаточно прессов проиграли и теперь обхожу их стороной, ибо играть с Брайтоном у себя дома и не попасть не один раз в створ ворот, но это вообще что за...
Эвертон смогли забить МС, а Ливерпулю точно сделают мяч, как минимум, ОБЗ в данной встрече, как по мне вполне реален, так что всем удачи, кто выбирает данных исход.
0
Повторить за 1.71
Daniel Ortegа 51.7% WR-5.26% ROI
1.63Эвертон фора (1.5)
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
С прошлого века всегда старался посмотреть мерсисайское дерби,но ,то что в последние годы творится с трансляциями английского футбола- это огромная неприятность для любителей самой сильной лиги мира. Этот матч- для меня,пожалуй, центральный в английском туре... На этот раз- полагаюсь на принципиальность и спортивный характер подопечных Папы Карло, усталость Ливера и индивидуальное мастерство игроков Эвертона. Х2 за очень хороший кэфф- выглядит заманчиво, но такая фора- с учётом предматчевых расскладов- вполне реальная ставка+ ТБ по ЖК или фолы...
0
Повторить за 1.61
elnurnurtazin73 42.9% WR6.21% ROI
1.5Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
В Канаде прошёл самый длинный хоккейный матч в истории. Он длился целых 252 часа и закончился со счетом 2649:2528. Игра началась 4 февраля и завершилась 15 февраля.

Хоккеисты-любители играли 24 часа в сутки, у них разбивались шайбы и ломались лезвия коньков, но они не останавливались. Мероприятие было сделано для того, чтобы собрать 1,5 миллиона долларов, деньги в скором времени будут пожертвованы на исследования рака.
0
Повторить за 1.5
Hooligan GUN 100% WR3.61% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль обязан побеждать после того как уступил на выезде Лестеру. Игра в лиге чемпионов с Лейпцигом показала, что Ливерпуль всё ещё грозная машина, коэффициент правда маловат, но зато он надёжный.
0
Повторить за 1.5
kozakovivan651 64.7% WR9.39% ROI
1.833Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Своя по статистике. своя своя своя своя своя своя своя. Своя по статистике своя своя своя своя своя своя своя. Своя по статистике своя своя своя своя своя своя своя. Своя по статистике своя своя своя своя своя своя своя. Своя по статистике своя своя своя своя своя своя своя своя.
0
Повторить за 1.83
Mary GamesLive 62.5% WR0.16% ROI
1.53Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Всем доброго утра и добро пожаловать ко мне на страничку. Рассмотрю матч Ливерпуль- Эвертон, уровень класса команд разный игра в защите и в атаке отличается, думаю сегодня Ливерпуль должен спокойно закрыть своего оппонента, тут Я беру победу первой ( ещё просмотреть можно такую ставку обз кф ещё не смотрела) 2 мяча тут забито будет без проблем) Всем удачи завтра скину ещё прогноз😎🤗🤑
0
Повторить за 1.5
osavin838 35.7% WR-3.63% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Убежден, что обе команды будут на победу играть и моментов у обоих ворот будет предостаточно, более чем, очень много в этом матче будет зависеть от игры вратарей, исполнителей в атаке более чем предостаточно, причем очень хорошего качества, даже по мировым меркам. Из-за календаря и полноты состава, а также количества замен ошибок в обороне не избежать, ни одной из команд.
0
Повторить за 1.71
Гениальнейший эксперт 56.9% WR-6.36% ROI
1.53Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Изи победа Ливерпуля
Можно было бы здесь расписать интересный прогноз и подробно описать, почему и для чего я так думаю, но зачем это делать, когда всем в целом на это без разницы, а мне нужно написать 50 слов, вот и пишу это.
В общем, ставка зайдет. Отвечаю, просто ору, ну если не зайдет то можете за мной больше не следить! 😉
0
Повторить за 1.5
Ivan_Яn 운 48.9% WR-7.06% ROI
1.53Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Добрый день, уважаемые болельщики! Сегодня хочу представить Вашему вниманию прогноз на матч АПЛ между Ливерпулем и Эвертоном. Ливерпульское дерюи это всегда интересно. Эвертон сейчас правда пребывает не в лучшем тонусе. Травма Кэлверта, депрессия Хамеса подкосила команду. Ливерпуль же наоборот на ходу. Все лидеры в строю. Думаю победа Ливерпуля можно смело брать. п1
0
Повторить за 1.5
Easy cash 68.3% WR5.82% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Довольно очевидная ставка на фаворита.Думаю сегодня без сенсацией.Второй вариант 1 ТАЙМ 1.5М.Ливерпуль имеет тенденцию мало забивать в 1 тайме.Так же думаю обороны эвертон хватит только на 1 ТАЙМ.Всем удачи)
0
Повторить за 1.5
Egor Fryktis 100% WR0.81% ROI
1.53Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Эвертон,простите,вообще не уровень Ливеру.После разгрома от Сити в глазах фанатов нужна реабилитация

Так же учитывайте Ливерпуль играет дома,так что возможно даже тб 3,5.Всем удачи и крупных побед)
0
Повторить за 1.5
KIN 56.4% WR-1.54% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпульское дерби. Думаю будет много голов, т.к собственно дерби. У Ливерпуля несмотря на победу в ЛЧ проблемы остались, а вот Эвертон я думаю готов дать бой.
0
Повторить за 1.71
bv6*********0@gmail.com 100% WR0.97% ROI
2.09Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Болею за Ливер.Пошла череда не удач .. которая возможно прервалась матчем с Лейпцигом.Заиграл Салах..наверно надо цепляться за 2 или хотя бы тройку..
0
Повторить за 2.06
Мансур Караев 0% WR-0.67% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль вернулся после победы в Лиге чемпионов я думаю что одержит победу над Эвертоном. Мерсисайдцы хорошо играет и выиграет этот матч
0
Повторить за 1.5
Влад Бубнов1 0% WR-0.67% ROI
1.159Тотал больше 1.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль будет пытаться выиграть матч, чтобы навязать борьбу в АПЛ, думаю, что забьют минимум 2, но перестрахуюсь и поставлю на Тб 1.5
0
Повторить за 1.156
Азаров Максим 46.2% WR-6.51% ROI
1.83Тотал меньше 3
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
20 февраля в поединке чемпионата Англии (Премьер-лига) встретятся Ливерпуль и Эвертон. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.
0
Повторить за 1.84
Сергей Викторович Ладиненко 56.1% WR1.63% ROI
1.59Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Евертон непростой арешек думаю он даже сможет победить Ливерпуль но возьму тотал 2,5 голы будут здесь.
0
Повторить за 1.59
Aliy Hakimov 52.6% WR3.68% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.5
Ticket of the day 0% WR0% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.5
Zub Keks 63.1% WR2.14% ROI
1.59Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.59
Карина Ибрагимова1 0% WR-2.67% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.71
Lampard8 59.2% WR-5.55% ROI
1.59Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.59
Gregory 34 39.5% WR-8.01% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.71
2 разряд прогнозист😆 48.3% WR2.17% ROI
1.61Эвертон фора (1.5)
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.61
Muhan Hadanov 72.7% WR8.37% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.71
Малик Афганистанский 50% WR-0.53% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.71
Честный Каппер. 45.5% WR-2.77% ROI
1.88Ливерпуль тотал больше 2
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.88
Алекс Петров1 66.7% WR0.21% ROI
2.08Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 2.06
Денис Дмитручина 52.6% WR2.5% ROI
1.59Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.59
Дамир Кусаинов2 0% WR-0.67% ROI
1.5Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль - Эвертон , думаю будет минимальная победа Ливерпуля 1:0
Повторить за 1.5
IZZATXODJA VAXOBOV 33.3% WR-0.63% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.5
Rakata 0% WR0% ROI
1.5Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Это их шанс выиграть, они готовились к этом матчу. Минимум ничья
Повторить за 1.5
Сергей Белов50 48.6% WR-5% ROI
2.88Победит Эвертон или ничья
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 2.92
mr.amster 40% WR-0.85% ROI
7.6Победит Эвертон
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 7.7
Евгений Матякубов 56% WR-0.68% ROI
2.08Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
100% ПОБЕДА и тотал 3,5 меньше
Повторить за 2.06
JIMIY FAYZ J 62.5% WR3.34% ROI
3.76Эвертон тотал больше 1.5
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 3.76
888999 53% WR-2.28% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.5
Владимир Щуров1 45.7% WR-3.75% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 1.5
Никита Киунов 0% WR0% ROI
7.6Победит Эвертон
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон| АПЛ
Повторить за 7.7

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