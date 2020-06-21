Будет праздник для уставших от ожидай фанатов Английского футбола, когда "Эвертон" и "Ливерпуль" возобновят сезон с мерсисайдским дерби в воскресенье вечером. Ириски потерпели еще одно падение формы перед футбольным перерывом коронавируса, когда команда не смогла выиграть предыдущие три матча Лиги. Парни Карло Анчелотти испытали все виды проблем на своем горбу, в проигрыше "Челси" со счетом 4-0, а это означает, что они отправляются в местное дерби с недостатком уверенности. С другой стороны, "красные" продвинулись на один шаг ближе к победе в Премьер-лиге, обыграв дома "Борнмут", и команда быстро оправилась от неожиданного поражения от "Уотфорда". Видя, что мерсисайдское дерби - это больше, чем просто футбольный матч для лидеров лиги, я прогнозирую, что Юрген Клопп будет выставлять лучших своих подопечных против "Эвертона". Жордан Шакири остается в восстановительной палате, но атакующий дуэт Мохаммед Салах – Садио Мане, скорее всего, будет представлять большую угрозу для защитников "Эвертона". Джерри Мина и Тео Уолкотт вне заявки за хозяев.
Думаю сегодня многие будут ставить на Ливерпуль,в этом даже нет сомнении, возможно они выйграют с минимальным счётом,а могут сыграть в ничью ,я ставлю 10 тысяч на тотал меньше 3 в этом матче!не думаю что тут будет много голов,ставка отражает моё личное мнение и не призывает к действию..БК даёт хороший КФ на Ливерпуль но эта думаю своего рода ловушка БК.Комментарии не читаю мнение других меня не интересует,я ставлю так как считаю нужным.
Мерсисайдское дерби, не стоит забывать, что это одно из самых горячих дерби Англии, где независимо от положения команд матчи проходят в невероятном ключе. В первом круге на двоих было забито целых семь мячей, а Ливерпуль выиграл 5:2. Ливерпуль в этом сезоне вообще почти весь сезон творил что то невероятное, но март не много запорол, вначале поражение от Уотфорда, потом вылет из кубка от Челси, а финал всего действия был вылет из ЛЧ от Атлетико. Думаю, за время карантина Ливерпуль провёл работу над ошибками совершенными в марте и в рестарт сезона ворвётся крайне уверено
Начнём с того, что у Эвертона сегодня не сыграют 5 важных игроков: Тосун, Йерри Мина, Уолкотт, Делф и Гбамен. А у Ливерпуля только Клайн и Шакири. 4 из 5 последних дерби, игравшихся на Гудисон парке, начиная с 2015-ого года завершились ничейным исходом, трижды 0:0 и один раз 1:1. В другом матче Ливерпуль одержал минимальную победу - 0:1. Пятого января 2020 года в 1/32 кубка ФА, второй состав Ливерпуля разделался с основой Эвертона 1:0. Ириски не проигрывают дома уже 8 матчей к ряду, а их соперники уступили в трёх последних гостевых поединках, среди которых было поражение Уотфорду 3:0. Но все серии заканчиваются, а если взять во внимание большой перерыв, то сложность дать хорошую оценку резко возрастает. Я оцениваю вероятность того исхода, на который сделал ставку приблизительно в 24%. 24•4,2=100,8 (так я высчитываю свой коэффициент разумности ставки). Больше 100 - значит, ставить можно, но я не рекомендовал бы ставить больше 0,05% от банка. (500р с миллиона)
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на количество голов в матче английской Премьер-лиги. Главное событие выходных в АПЛ состоится в Ливерпуле на арене «Гудисон Парк», где пройдёт мерсисайдское дерби.
«Эвертон» с приходом Карло Анчелотти получил новый и очень мощный импульс, который позволил ему вырваться из подвала турнирной таблицы. Команда вновь заставила соперников уважать её. «Синие-белые» сейчас двенадцатые (10-7-12 37:46 37) и отстают от еврокубковой зоны на семь очков. Перед паузой команда Карло Анчелотти в трёх встречах зацепила всего одно очко, но надо понимать, что соперники были топ и две игры из трёх прошли на выезде: поражение от «Арсенала» (2:3) и «Челси» (0:4). Дома же с «Манчестер Юнайтед» очки были поделены (1:1). «Эвертон» – команда домашняя, и большую часть очков она завоевала на «Гудисон Парк» (7-4-3 19:15 25), на своей территории она не знает поражений семь туров (4-3-0 11:5).
«Ливерпуль» занимает первое место в таблице, причём отрыв от конкурентов космический (27-1-1 66:21 82), и трудно (да невозможно) поверить, что «красные» не станут чемпионами АПЛ. Перед перерывом команда Юргена Клоппа на своём поле победила находящийся в зоне вылета «Борнмут» (2:1), а до этого в выездной встрече против борющегося за сохранение места в АПЛ «Уотфорда» произошла сенсация, и лидер потерпел первое поражение в сезоне (0:3). На чужих полях лидер набрал тридцать семь очков (12-1-1 26:9).
В первом круге победили «красные» (1:0). «Эвертон» не может победить «Ливерпуль» длительное время (0:10:8). На «Гудисон Парк» в последних пяти мерсисайдских дерби голов было мало и проходили низовые результаты.
Статистика вещь интересная, даже замечательная, иногда действительно помогающая, а порой вводящая в заблуждение, но в случае с предстоящим противостоянием я ей поверю. «Эвертон» при Карло Анчелотти стал лучше, команда Юргена Клоппа фантастична, но была длительная пауза, и в какой форме соперники, можно лишь гадать, поэтому сделаю ставку на упорство сторон и статус встречи, в которой никто не захочет уступить, и дело даже не в таблице, а в дерби.
Привет. Я Александр Елагин. 21 июня в воскресенье "Ливерпуль" начинает охоту за своими чемпионскими шестью очками в оставшихся девяти матчах. Сразу на рестарте в рамках 30-го тура его ждет принципиальный поединок со своим земляком "Эвертоном", причем на "Гудисон Парк".
Кстати, этот матч руководители АПЛ вкупе с полицией хотели провести на нейтральном поле, назывался Саутгемптон, однако переговоры представителей полиции и фанатских движений "Эвертона" и "Ливерпуля", а также решение телекомпании Sky бесплатно транслировать этот матч привели к тому, что 236-е Мерсисайдское дерби пройдет на "Гудисон Парк" при пустых трибунах.
Это будет третья встреча соперников в нынешнем сезоне. Две предшествующие прошли на "Энфилде" и завершились победой “красных”. 5 января в 1/32 Кубка Англии "Ливерпуль" выиграл со счетом 1:0, а 4 декабря в АПЛ 5:2. Поддержки зрителей у соперников не будет, по положению на стадионе смогут присутствовать не более 300 человек. В красной зоне около поля - не более 110 человек, там будут команды, журналисты, технический персонал, работники телекомпании, медики.
"Эвертону" точно не поможет Тео Уолкот, которому сделали операцию на брюшной полости. Центральный защитник Мина тоже не будет играть. Вратарь хозяев Джордан Пикфорд заявил, что у его команды великолепный шанс выиграть этот матч. Он сказал, что его партнеры полны решимости выиграть у "Ливерпуля" и затормозить его приближение к золотым медалям. Пора, как говорится, со стороны "Эвертона", ведь он не выигрывал дерби с октября 2010. Более 9,5 лет. Тогда на "Гудисон Парк" они выиграли 2:0.
У "Ливерпуля" с основным составом все в порядке, игроки готовы и рвутся в бой. Я бы поставил на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,70. Вы представляете, какой будет настрой у "Ливерпуля" в этом матче? Нашла коса на камень. Надеюсь, голы будут.
Здесь глупо брать другой результат..нет не из-за того что это Ливерпуль и все значить всем п***ц. А просто уверенно посмотрел что нужно сейчас Ливерпулю и уверен что именно победа их устраивает..ребята друзья я не беру у когото результаты я ставлю сам и пишу здесь тоже сам...так что на грамматику и то как я пишу не обращайте внимания! Моя просьба))) всем тепла благ и Уюта...пиши в комментариях если ставишь вместе со мной! Михайлов Олег
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором "Эвертон" примет "Ливерпуль". Шотландец ставит на результативную ничью – 2:2.
"Молодежь "Ливерпуля" унизила "Эвертон" в Кубке Англии. "Ириски" должны были выиграть тот матч, но не сделали этого, и теперь нуждаются в реабилитации. Для успеха "Эвертону" потребуется остановить атакующее трио "красных" и не позволить крайним защитникам "Ливерпуля" играть высоко. "Ириски" будут осторожничать и сделают ставку на силовой футбол. Ожидаю, что матч подарит нам острые ощущения и принесет много забитых голов".
Ливерпуль уже стал чемпионом АПЛ в этом сезоне — команда Юргена Клоппа лидирует с отрывом в 25 очков, а набрать столько за оставшиеся 8 туров у идущего следом Манчестер Сити не получится уже никак. Но расслабляться рано, так как впереди ещё несколько месяцев интереснейшей борьбы за ТОП-4, а значит нас всё ещё ждёт много интересного.
У Юргена Клоппа есть возможность абстрагироваться от напряженной борьбы в АПЛ и сконцентрироваться на еврокубковых матчах, в которых Ливерпуль пока не сильно-то блещет. Однако ливерпульского дерби это не касается, всё-таки здесь нужно будет играть на полную. К тому же после поражения 2:0 от Челси и 3:0 от Уотфорда чемпионам пора начать отстаивать свой титул.
У Эвертона ситуация противоположная. Команда показывает далеко не лучшую свою игру и занимает аж 12-ю строчку турнирной таблице. С начала года «у руля» тренерского штаба команды встал Карло Анчелотти, а для него 12-го места точно будет мало.
За плечами Эвертона разгром 4:0 от Челси в прошлом туре и травмированный Бернард. У Ливерпуля с составом тоже не всё гладко: у команды выбыло 2 полузащитника — Джордан и Джердан. Хорошо хоть Джорджиньо на месте. В целом, достаточно неплохой коэффициент на победу Ливерпуля, учитывая его нынешнюю форму и тот факт, что команда не проигрывала Эвертону в последних 5-ти встречах. Но кто не рискует, тот не Джонни Браво. Так что берём ТМ 2.5 и не ждём много голов в этом матче.
"Эвертон" принимает "Ливерпуль" в местном дерби, вывеска, конечно, делает этот матч центральным в туре. Номинальные гости в нескольких шагах от чемпионского титула, даже пандемия не помешала вернуться в борьбу. Хозяева же спокойно располагаются в середине.
"Ириски" набрали 37 баллов и создали себе комфортный отрыв от красной зоны, только вот за еврокубки вряд ли получится бороться в текущем сезоне. К тому же не самую внятную игру показывал клуб в весенних играх с "Челси" (0:4) и "Манчестер Юнайтед" (1:1).
"Красные" долго шли к чемпионскому титулу, теперь их вряд ли что-то остановит - отрыв составляет 22 балла. Подопечные Юргена Клоппа потерпели только одно поражение от "Уотфорда" (0:3) за сезон. К сожалению, вновь стать победителем Лиги Чемпионов у клуба не получится.
Мне кажется, настрой у ребят Клоппа сегодня запредельный, да и потенциал у них огромен. Для хозяев в сегодняшнем матче одна мотивация - обыграть принципиального соперника, но вряд ли это удастся сделать. Беру фору (-1) на "Ливерпуль"