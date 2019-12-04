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Ливерпуль — Эвертон прогнозы и трансляция матча 04.12.2019

Ливерпуль — Эвертон
  •  АПЛ
Ливерпуль
00:54:53
до начала матча
Эвертон
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Ливерпуль — Эвертон прогноз на матч от пользователя
У «Ливерпуля» перед игрой всего одна проблема – дисквалификация вратаря Аллисона. К тому же Ван Дейк все-таки вернется в команду без «Золотого мяча». В остальном – идиллия. Тройка форвардов: Салах, Мане, Фирмино в строю и готова только отрываться от преследователей. При этом в последних матчах против «ирисок» красным никогда не бывало легко. Синяя часть Ливерпуля точно даст бой фавориту. Мой прогноз на этот матч : Тотал меньше 3 .
Ливерпуль — Эвертон прогноз на матч от пользователя
Когда я думаю о матче «Ливерпуль» – «Эвертон», я думаю о том, что команда, которая на очень хорошем ходу, величие которой признано, и грандиозность которого доказана буквально всем текущим сезоном, проигрывает в самый неподходящий момент. Скисший «Эвертон» в принципиальном матче будет очень сложным соперником для «Ливерпуля», ну конечно если этот… этот Пикфорд не вытворит опять что-нибудь такого экстраординарного. Я, конечно, не убежден, что «Эвертон» обязательно у «Ливерпуля» выиграет, но ставка «Эвертон» с форой (+1,5) кажется мне очень жизненной. «Эвертон» с форой (+1,5) в матче против «Ливерпуля». Ну в конце концов, ну какие-то неприятности у «Ливерпуля» ну должны же быть – уже побеждают только в боевых матчах последнее время. Фора (+1,5) – давайте попробуем. Источник: Инстаграм-аккаунт Василия Уткина
Ливерпуль — Эвертон прогноз на матч от пользователя
✔️Ставка на миллион✔️ Начальный банк - 1 000 000 руб. Текущий банк - 2 556 000 руб. Чистая прибыль - 1 556 000 руб. Всем здарова, очередной заход, 77 косых отлетает ко мне в карман. Оказалось, в 76 году, мой батя работал в ЦРУ разведчиком, точнее дворником и у него остались кое какие навыки, он заподозрил, что то не ладное в моем поведении, например что я начал пыхать не 92 бензин, а 98, ем уже не дошик, а заварную картоху, пью уже не дедовскую самогонку, а самогонку Коннора Макгрегора. Кароч он начал за мной следить и увидел, как я пошёл в контору за выйгрышем. Когда он увидел сколько у меня бабок, он упал в обморок, когда он пришёл в себя, в обморок упал уже я, от хорошо поставленного батей удара в мою челюсть. Он ведь запретил мне ставить, тем более его хату. Но потом мы всё таки поговорили по душам, батя твердил, что с таким банком можно играть догоном, допустим ставить догоном на ничью в теннисе, типа когда нить она все равно случится. Я же твердил бате, что он долбо... что ничьей в теннисе никогда не будет, что нужно дальше играть по моей стратегии и мы станем сказочно богаты, у нас будут крутые тачки, большие дома и девчонки будут за нами бегать и та история, которая случилась на дискотеке, больше не повторится. Кароч у нас в доме культуры, где проходит наша сельская дискотека есть диван, над которым написано - "если вам нравится тот или те, кто сидит на этом диване, то просто нужно подсесть к ним и все всё поймут" мы просидели с батей на этом обоссаном диване часов 17, но так никто и не подсел, так мы и стали капперами. Сегодня наш с батей миллион, отправляется на Ливерпульское дерби, это, кстати, будут очень лёгкие 77 000 рублей в моей жизни, но может не самые, но не трудные.

Трансляция матча

Прогнозы 5060
Все
Платные
German Stepsenn76.2% WR3.4% ROI
German StepsennROI 3.4
1.88Тотал меньше 3
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
У «Ливерпуля» перед игрой всего одна проблема – дисквалификация вратаря Аллисона. К тому же Ван Дейк все-таки вернется в команду без «Золотого мяча». В остальном – идиллия. Тройка форвардов: Салах, Мане, Фирмино в строю и готова только отрываться от преследователей. При этом в последних матчах против «ирисок» красным никогда не бывало легко. Синяя часть Ливерпуля точно даст бой фавориту. Мой прогноз на этот матч : Тотал меньше 3 .
10
Повторить за 1.83
Василий Уткин32.1% WR-15.23% ROI
Василий УткинROI -15.23
1.76Эвертон фора (1.5)
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Когда я думаю о матче «Ливерпуль» – «Эвертон», я думаю о том, что команда, которая на очень хорошем ходу, величие которой признано, и грандиозность которого доказана буквально всем текущим сезоном, проигрывает в самый неподходящий момент. Скисший «Эвертон» в принципиальном матче будет очень сложным соперником для «Ливерпуля», ну конечно если этот… этот Пикфорд не вытворит опять что-нибудь такого экстраординарного. Я, конечно, не убежден, что «Эвертон» обязательно у «Ливерпуля» выиграет, но ставка «Эвертон» с форой (+1,5) кажется мне очень жизненной.

«Эвертон» с форой (+1,5) в матче против «Ливерпуля». Ну в конце концов, ну какие-то неприятности у «Ливерпуля» ну должны же быть – уже побеждают только в боевых матчах последнее время. Фора (+1,5) – давайте попробуем.

Источник: Инстаграм-аккаунт Василия Уткина
20
Повторить за 1.56
PopanOFF76.5% WR-0.94% ROI
PopanOFFROI -0.94
1.077Эвертон фора (3.5)
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
✔️Ставка на миллион✔️
Начальный банк - 1 000 000 руб.
Текущий банк - 2 556 000 руб.
Чистая прибыль - 1 556 000 руб.

Всем здарова, очередной заход, 77 косых отлетает ко мне в карман.
Оказалось, в 76 году, мой батя работал в ЦРУ разведчиком, точнее дворником и у него остались кое какие навыки, он заподозрил, что то не ладное в моем поведении, например что я начал пыхать не 92 бензин, а 98, ем уже не дошик, а заварную картоху, пью уже не дедовскую самогонку, а самогонку Коннора Макгрегора.

Кароч он начал за мной следить и увидел, как я пошёл в контору за выйгрышем. Когда он увидел сколько у меня бабок, он упал в обморок, когда он пришёл в себя, в обморок упал уже я, от хорошо поставленного батей удара в мою челюсть. Он ведь запретил мне ставить, тем более его хату. Но потом мы всё таки поговорили по душам, батя твердил, что с таким банком можно играть догоном, допустим ставить догоном на ничью в теннисе, типа когда нить она все равно случится. Я же твердил бате, что он долбо... что ничьей в теннисе никогда не будет, что нужно дальше играть по моей стратегии и мы станем сказочно богаты, у нас будут крутые тачки, большие дома и девчонки будут за нами бегать и та история, которая случилась на дискотеке, больше не повторится.

Кароч у нас в доме культуры, где проходит наша сельская дискотека есть диван, над которым написано - "если вам нравится тот или те, кто сидит на этом диване, то просто нужно подсесть к ним и все всё поймут" мы просидели с батей на этом обоссаном диване часов 17, но так никто и не подсел, так мы и стали капперами.

Сегодня наш с батей миллион, отправляется на Ливерпульское дерби, это, кстати, будут очень лёгкие 77 000 рублей в моей жизни, но может не самые, но не трудные.
10
Повторить за 1.048
Дима Топ Каппер60.8% WR4.29% ROI
Дима Топ КапперROI 4.29
1.37Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Всем привет, а вот и мой прогноз. Ливерпуль на самой вершине Англии. Выигрывает на протяжении 10 матчей не считая Наполи в Лиге Чемпионов. А Эвертон обсирается, но кое-как пытается уйти подальше от зоны вылета. Я думаю после нового года у Эвертона уволят их тренера, чтобы у них было время найти нового тренера. Ливерпулю очень сильно нужна победа, чтобы их не догнал не Манчестер Сити и не Лестер. Поэтому я уверен в победе Клоппа и его команды.
2
Повторить за 1.53
𝓥𝓲𝓻𝓰𝓲𝓵 𝓥𝓪𝓷 𝓓𝓲𝓳𝓴50% WR-0.49% ROI
𝓥𝓲𝓻𝓰𝓲𝓵 𝓥𝓪𝓷 𝓓𝓲𝓳𝓴ROI -0.49
2.21Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль» - «Эвертон»

Ещё один матч, который не стоит обходить стороной. На Энфилде у себя дома «Ливерпуль» очень силён. Команда не знает поражения на Энфилде уже сколько матчей. Этот матч не станет проблемой для подопечных Юргена Клоппа. Атакующое трио сейчас в огне. Да, может повлиять отсутствие Алиссона, но Адриан неплохой голкипер. Вообщем, я уверен что «Ливерпуль» победит как минимум в два гола
3
Повторить за 2.49
Sergiy Kondratjuk60% WR1.7% ROI
Sergiy KondratjukROI 1.7
2.19Победа Ливерпуль и тотал меньше 3.5 - Да
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Alison will not help the hosts. Defenders of Liverpool should be as concentrated as possible without the main goalkeeper. Already on Saturday, go out in red for the next Premier League match. What is this talking about? If the team of Jürgen Klopp comes forward, he will not finish off the opponent. It is much more logical without risk to try to keep the desired result.

Everton’s hopes are connected with the exhausting schedule of the enemy. It is important for guests to keep the gates dry for as long as possible, and in the second half to take advantage of the freshness. Of course, in both teams there are enough performers who can make a goal out of nothing, but with high probability we will see indoor football with a fight in the center of the field.
0
Повторить за 2.36
Love Life63.7% WR9.52% ROI
Love LifeROI 9.52
1.43Ливерпуль тотал больше 1.5
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ребят я сейчас третий раз пишу этот прогноз или даже уде четвёртый и я запутался , так вот вкратце я еб*л в среднем за 5 матчей 11 голов то есть 2 с копейкой за матч но и пропускали они все матчи с начала октября завтра рассмотрим этот момент и если кому реально интересно ставьте лайки подписываетесь я отпишу все как подобает , но я все таки поклонник барсы за ней я более слежку веду , а вообще жду пока администратор добавит хоккей сюда тогда вообще разрыв будет , все всем Спок! Если щас не опубликуется я скопировал и скрин сделал админ )
0
Повторить за 1.52
Сергей SPORTIVKA76.9% WR3.4% ROI
Сергей SPORTIVKAROI 3.4
1.571Тотал меньше 3.5
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль на всех порах летит к чемпионству. Отрыв от второго места 8 очков. Команда давно не уходила с поля без забитого гола, но и оборона в последние матчи не выглядит надежной: клуб пропускает уже 12 игр подряд.
Эвертон откровенно плох. Клуб, который всегда был крепким середняком (иногда и повыше) и в домашних стенах мог дать бой любому сопернику, выглядит, мягко говоря, очень невнятно: 17 место в таблице, непонятные проигрыши дома (например, последний домашний матч 0:2 от Норвича) и слабая реализация моментов.
Фаворит матча очевиден, но давайте не забывать, что это дерби. В какой бы форме не находились соперники, они всегда показывают упорную борьбу. В последних трех личных встречах был забит всего 1 гол (0:0, 1:0,0:0). У Ливерпуля не будет играть основной вратарь Алиссон, что даст шанс проявить себя Адриану и попробовать прервать "пропускную" серию команды в 12 игр. Не получивший на днях "Золотой мяч" Ван Дейк тоже будет настроен. А если учесть, что атака Эвертона и так не блещет- града голов не ожидаю. Эвертон будет играть как в крайнем матче с Лестером- откровенным вторым номером, редко пересекая половину. Если ставить на счет, я поставил бы на 2:0, но это угадайка. Ставка: ТМ(3.5). Удачи!
0
Повторить за 1.56
ranger0% WR0% ROI
rangerROI 0
1.51Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Снова необходимо добавить описание? А разве стоит какими-либо словами описывать уверенную победу «Ливерпуля», лидера турнирной таблицы, над «Эвертоном»? Вы в этом сомневаетесь? Кто-либо помимо малочисленных фанатов «Эвертона» верит в другой исход? Мой текст это пустая трата времени. Если кто-либо читает это, то Вы тратите ещё больше свободного времени впустую. Погуляйте на улице или что-то вроде этого.
0
Повторить за 1.53
Мaксим Калиниченко42.7% WR-5.98% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -5.98
1.79Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
Ливерпуль — Эвертон|АПЛ
«Эвертон» не может обыграть «Ливерпуль» в дерби в 19 поединках, но сумеют ли «ириски» сегодня покончить с неудачной серией?

«Ливерпуль» великолепно стартовал в чемпионате – команда Юргена Клоппа является в данный момент лидером Премьер-Лиги. За 14 туров «красные» уже добились преимущества в восемь баллов над «Лестером», а «Манчестер Сити» они и вовсе опережают на 11 очков. Победа 2:1 над «Брайтоном» в последнем туре стала пятой кряду в чемпионате.

«Эвертон» проваливает сезон – несмотря на довольно мощный состав, «ириски» пока лишь 17-е в таблице. От зоны вылета команда Марку Силвы отрывается всего на два балла, что является для нее серьезной проблемой. В последнем туре «Эвертон» проиграл 1:2 «Лестеру», потерпев второе поражение кряду.

Для «Эвертона» нынешний сезон является одним большим разочарованием, но ситуация может еще сильнее ухудшиться, поэтому сегодня «ириски» будут сегодня вдвойне мотивированнее. «Ливерпуль» является абсолютным фаворитом встречи, он находится в великолепной форме и наверняка возьмет свои три очка, но без боя «Эвертон» вряд ли сдастся.

Предлагаю поставить на победу «Ливерпуля» и обе забьют за коэффициент 2.75

Источник: vseprosport
1
Повторить за 1.67
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 32%
  • 8%
  • 7%
  • 7%
  • 6%