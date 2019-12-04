Когда я думаю о матче «Ливерпуль» – «Эвертон», я думаю о том, что команда, которая на очень хорошем ходу, величие которой признано, и грандиозность которого доказана буквально всем текущим сезоном, проигрывает в самый неподходящий момент. Скисший «Эвертон» в принципиальном матче будет очень сложным соперником для «Ливерпуля», ну конечно если этот… этот Пикфорд не вытворит опять что-нибудь такого экстраординарного. Я, конечно, не убежден, что «Эвертон» обязательно у «Ливерпуля» выиграет, но ставка «Эвертон» с форой (+1,5) кажется мне очень жизненной. «Эвертон» с форой (+1,5) в матче против «Ливерпуля». Ну в конце концов, ну какие-то неприятности у «Ливерпуля» ну должны же быть – уже побеждают только в боевых матчах последнее время. Фора (+1,5) – давайте попробуем. Источник: Инстаграм-аккаунт Василия Уткина

Ливерпуль — Эвертон прогноз на матч от пользователя PopanOFF

✔️Ставка на миллион✔️ Начальный банк - 1 000 000 руб. Текущий банк - 2 556 000 руб. Чистая прибыль - 1 556 000 руб. Всем здарова, очередной заход, 77 косых отлетает ко мне в карман. Оказалось, в 76 году, мой батя работал в ЦРУ разведчиком, точнее дворником и у него остались кое какие навыки, он заподозрил, что то не ладное в моем поведении, например что я начал пыхать не 92 бензин, а 98, ем уже не дошик, а заварную картоху, пью уже не дедовскую самогонку, а самогонку Коннора Макгрегора. Кароч он начал за мной следить и увидел, как я пошёл в контору за выйгрышем. Когда он увидел сколько у меня бабок, он упал в обморок, когда он пришёл в себя, в обморок упал уже я, от хорошо поставленного батей удара в мою челюсть. Он ведь запретил мне ставить, тем более его хату. Но потом мы всё таки поговорили по душам, батя твердил, что с таким банком можно играть догоном, допустим ставить догоном на ничью в теннисе, типа когда нить она все равно случится. Я же твердил бате, что он долбо... что ничьей в теннисе никогда не будет, что нужно дальше играть по моей стратегии и мы станем сказочно богаты, у нас будут крутые тачки, большие дома и девчонки будут за нами бегать и та история, которая случилась на дискотеке, больше не повторится. Кароч у нас в доме культуры, где проходит наша сельская дискотека есть диван, над которым написано - "если вам нравится тот или те, кто сидит на этом диване, то просто нужно подсесть к ним и все всё поймут" мы просидели с батей на этом обоссаном диване часов 17, но так никто и не подсел, так мы и стали капперами. Сегодня наш с батей миллион, отправляется на Ливерпульское дерби, это, кстати, будут очень лёгкие 77 000 рублей в моей жизни, но может не самые, но не трудные.