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Эвертон — Манчестер Сити прогнозы на матч 17.02.2021

Эвертон — Манчестер Сити
  •   АПЛ
Эвертон
01:52:16
до начала матча
Манчестер Сити

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

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Прогнозы 1000

Все
Платные
stasmfiml47 64.7% WR3.26% ROI
1.77Манчестер Сити тотал больше 2
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Давайте эту железку возмем на возврат.
Сити играет божественно.
Эвертон пропускает 1.5 за матч. Сити с топ игроками 2 раза огорчить их сможет ну 100%,а если ещё и эвертон забьет,то тогда будет мясо.
Можно взять фора -1 на сити,так более надежно,то что сити выиграет говорит статистика 10 матчей без поражений,и 10 матчей 2 пропущенных, не сыграет гюндаган он меня прям поражает.
Но в полне возможно выйдет не брейне.
Для статистики личных встреч.
Манчестер сити/ Эвертон
2/1
2/0
3/1
3/1
5
Повторить за 1.68
Ровшан Аскеров 49.8% WR-11.35% ROI
1.53Победит Манчестер Сити
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
«Сити», похоже, находит свою игру. «Саутгемптон», «Арсенал» и «Ньюкасл» обыграны с общими счётом 7:1. Гвардиола возвращается постепенно в чемпионскую гонку. Но теперь его на прочность проверит сам Папа Карло Анчелотти, который вывел «Эвертон» на второе место в АПЛ. Но именно два клуба из Манчестера и угрожают второй команде из «Ливерпуля» свергнуть ее с этого места. Неделю назад «Эвертон» уступил дома Сульшеру 0:2. Сейчас за тремя очками приедет Гвардиола. Кажется, именно он и будет фаворитом в этом противостоянии. «Эвертон» перестал играть открыто и широко. Анчелотти вспомнил, что он итальянец и начал пестовать оборону, которая все равно далека от совершенства и пропускает. А вот атака «Эвертона» захирела, а оборона «Сити» просто идеальна. За десять последних игр команда Гвардиолы пропустила лишь дважды. Посмотрим, справится ли с этим «Эвертон». «Сити» выиграет. В целом матч не должен получиться очень забивным, все-таки команды играют в крайне плотном графике.

Источник: Legalbet
1
Владислав Прогнозов 50% WR16.12% ROI
10.25Победит Эвертон
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертону в турнирном плане сложно. Команда впервые за долгие годы ведет борьбу за место в Лиге Чемпионов.На данный момент серия без побед «Эвертона» на родной арене достигла уже отметки в четыре матча кряду.Манчестер Сити» сейчас в отличной форме. Кадровых потерь серьезных практически нет. Команда уверенно действует в атаке, много забиваетно, но хотя бы гол в ворота манкунианцев команда забивала в 15 из 17 последних домашних встреч. Сити хороший запас отрыва очков от второго места МЮ, и давайте не будем забывать что впереди у Сити ЛЧ. рискну сделать такую ставку
11
Повторить за 10.25
Илья Казаков 43.1% WR-9.77% ROI
2.36Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Комментатор и телеведущий Илья Казаков оценил шансы команд в матче Эвертон - Манчестер Сити. Он ставит на ОЗ-Да + ТБ (2,5) и аргументирует свой прогноз:

«Здесь все просто. Команда Пепа Гвардиолы в потрясающей форме, во что немногим верилось в начале сезона. «Эвертон» тоже играет выше ожиданий для многих.

У «ирисок» проблемы с обороной возникают часто, но сама игра у команды выстроена. В атаке она показывает очень содержательный футбол для этого подбора игроков.

Ну а «Манчестер Сити» в последних встречах регулярно забивает более 2,5 голов за встречу. Поэтому здесь ставка очевидна: ТБ (2,5) и обе забьют»

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 2.45
Not Easy Money 58% WR0.61% ROI
2.14Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Premier League
Everton vs Man.City

#Everton

"Ириски" идут на серии четырёх побед, были повержены Челси, Лестер, Арсенал и Шеффилд.

Все также под вопросом участие Хамеса и Ришарлисона.

#City

"Горожане" вчера в эконом режиме обыграли Ньюкасл, опять много нереализованных моментов.

Отсутствуют Жезус и Уолкер.
Вернулся в строй Агуэро.

Подопечные "лысого шарлатана" в этом сезоне удивляют...
На минуточку, лишь три верховых игры в чемпионате, и это у команды Пепа...
Забит всего лишь 21 гол, и это к 14 туру, к примеру за прошлый сезон было 102 гола.

По мне, количество рано или поздно переростет в качество.

Если у ученика шарлатана(Артеты) все материализовалось в голы в матче с Челси, то и у его гуру возможно, наступит просветление.

Пора бы уже Сити пробить тотал, причём через победу, хотя.....

Удачи.
0
Sabr... 50.4% WR-1.95% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Очень интересный матч нас ждет. С точки зрения того что обеим командам кровь из носа нужны очки. Да, фаворитом тут является Манчестер Сити, как и в любом матче АПЛ впринципе, но нынешний Эвертон со своим неплохим подбором игроков в атаке, не является той командой которая крупно всухую отлетио на своем поле даже от банды Гвардиолы. Жду тут обмен голами. Ричарлисон, Льюин, Марез, Стерлинг, Гюндоган...разве эти ребята могут нас подвести?
4
Виктор Логвиненко 57.8% WR-0.48% ROI
1.77Обе команды забьют - Да
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Хоть фаворит хоть,полу 🎏 рыба,хоть полу мясо, сути не меньше, меньше может забивать только наш прославленный М Си,он Ньюкаслу должен остался, не добил добитово, не дожал дожатого, так что я думаю сценарий останется тем же,хоть и соперник не хухры мухры,Аш сам Брайтон как он вообще туда взабрался я в шоке,после прошлогоднего сезона,не буду распыля тся, но не дай бог Ман вдует лучше ничья чем дешовая прогулка по полю,в лице 1:0,и тд, и тому есть примеры.М си сейчас зол и очень опасен, лучше не будить зверя в лице Брайтон.Мси победа Ф(+1.5)
0
Клоп Петрович🥊 54.2% WR2.72% ROI
1.69Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽

🥊 Эвертон 🆚 Манчестер Сити 🥊

🎯 Если Юрген Клопп открыто признает, что в этом сезоне тягаться с Ман Сити никому не под силу, то наверное и спрорить с этом не имеет смысла.

🎰 Манчестер Сита одержал 11 побед подряд с разницей мячей - 28:2. Фантастика!

💣 Гвардиола и ко в этом сезоне играют очень дисциплинированно - мало кому удается поразить ворота Сити.

💡 Мое мнение Эвертон сегодня вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

🥅 Забить может и получится, но не более. Не в самой лучшей форме коллектив Анчелотти.

❗ Команда Эвертон проиграла команде Манчестер Сити в 5 матчах кряду

🤕🚫Травмы:

Эвертон:
Гбамен

🤕🚫Травмы:

МАН Сити:
Фернандиньо, Аке, Де Брюйне, Гюндоган

🔔 Главным арбитром назначен Андре Марринер (Англия). За 100 матчей судья показал 279 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 9 красных (в среднем 0.1 за матч), что характеризует его как одного из самых лояльных арбитров. В 12% (12 из 100 матчей) Андре Марринер назначал пенальти. Опираясь на статистику, можно предположить, что на этот матч имеет смысл рассмотреть ставку на ТМ по желтым карточкам.
0
Повторить за 1.64
qwerty777 28.6% WR-1.35% ROI
1.55Победит Манчестер Сити
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Не смотря на то, что Эвертон находится в хорошей форме и занимает вторую строчку в турнирной таблице, команда Карло Анчелотти всё же не уровень Манчестер Сити и уверен, что не смогут выстоять дома даже на ничью.

Победа гостей максимально приблизит к лидеру таблицы - Ливерпулю. Эвертон с ТОП-клубами играет от обороны, выстраивая автобус в штрафной, но атакующая мощь «горожан» умеет находить дыры в защите.

Последняя игра «Ирисок»против аутсайдера Шеффилд Юнайтед, была просто отвратительной, просто чудом вырвали победу благодаря забитому голу на 80’й минуте - Сигурдссоном.

Личные встречи обоих команд закончились победой - Манчестер Сити. И в этой встрече думаю не будет исключением.

Ставим Победа Манчестер Сити за кф. 1,55

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3
Юрий Розанов 46% WR-6.17% ROI
2.2Эвертон фора (1)
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Эвертон — Манчестер Сити| АПЛ
Думаю, что у ребят с Гуддисона есть шанс сыграть успешно. Помните недавний кубковый четвертьфинал с другим Манчестером? Никакой паники. Давите, ребята? Ну, давите-давите. Эвертон проиграл по счету на последней минуте. Но сути матч был ничейный. К тому же линию крутят под грандов типа Сити, Ливерпуля или Тоттенхэма. Даже рискуя нарваться на разгром, эту перекрученность надо пытаться использовать.

Источник: Олимп
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