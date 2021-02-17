«Сити», похоже, находит свою игру. «Саутгемптон», «Арсенал» и «Ньюкасл» обыграны с общими счётом 7:1. Гвардиола возвращается постепенно в чемпионскую гонку. Но теперь его на прочность проверит сам Папа Карло Анчелотти, который вывел «Эвертон» на второе место в АПЛ. Но именно два клуба из Манчестера и угрожают второй команде из «Ливерпуля» свергнуть ее с этого места. Неделю назад «Эвертон» уступил дома Сульшеру 0:2. Сейчас за тремя очками приедет Гвардиола. Кажется, именно он и будет фаворитом в этом противостоянии. «Эвертон» перестал играть открыто и широко. Анчелотти вспомнил, что он итальянец и начал пестовать оборону, которая все равно далека от совершенства и пропускает. А вот атака «Эвертона» захирела, а оборона «Сити» просто идеальна. За десять последних игр команда Гвардиолы пропустила лишь дважды. Посмотрим, справится ли с этим «Эвертон». «Сити» выиграет. В целом матч не должен получиться очень забивным, все-таки команды играют в крайне плотном графике.
Источник: Legalbet
Источник: Legalbet