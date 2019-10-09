Привет всем. Начинаются подготовки сборных к предстоящим крупным турнира, активное наигрывание новых связок игроков. Сейчас в сборной Германии как говорит Е. Лёв идёт перестроение и самым удачным тестом для этого состава станет игра с Грозгой Аргентиной которая тоже говоря показывает футбол так себе. Чтож игра думаю станет открытой и мы увидем хоть 3 гола минимум так как матч все таки товарищеский. Предлогаю так же попробовать разыграть тотал гостей больше 1го,но не более 5%от банка не забываем это все же ТОВАРНЯК!

Германия — Аргентина прогноз на матч от пользователя СБ Букмекера

❤️ 20 лайков – даю еще одну ставку! 🔥 3 плюса подряд! 💰 Банк: + 563$ 🎁 Ставка: 278$ 👉 59% "плюсовых" ставят на ТБ, 65% "минусовых" ставят на ТБ *** Всем привет. Я работаю в СБ букмекерской конторы (не буду уточнять, чтобы не заблочили за рекламу) Моя стратегия очень проста: я вижу, на что ставят "плюсовые" на дистанции игроки (букмекер таких блокирует или режет счет) и "попаны" (таких 90+%) Удивительно, но в большинстве случаев ставки толпы и плюсовых совпадают. Но если я вижу большой перекос (например, "попаны" грузят победу Барсы на выезде за 1.80, а "плюсовые" - другой исход), то играю против мнения толпы. Банк распределяю также по собственной стратегии манименеджмента. О ней расскажу позже. Мой банк - 15 000$. Важно ставить столько же, сколько и я - на более уверенные исходы я ставлю больше и наоборот. Если я делаю ставку - это не значит, что она 90% или даже 75% зайдет. Но это значит, что на дистанции вы будете сильнее "попанов" и будете в плюсе. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.