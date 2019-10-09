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Германия — Аргентина прогнозы на матч 09.10.2019

Германия — Аргентина
  •  Международные товарищеские матчи
Германия
01:03:45
до начала матча
Аргентина
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Германия — Аргентина прогноз на матч от пользователя
Привет всем. Начинаются подготовки сборных к предстоящим крупным турнира, активное наигрывание новых связок игроков. Сейчас в сборной Германии как говорит Е. Лёв идёт перестроение и самым удачным тестом для этого состава станет игра с Грозгой Аргентиной которая тоже говоря показывает футбол так себе. Чтож игра думаю станет открытой и мы увидем хоть 3 гола минимум так как матч все таки товарищеский. Предлогаю так же попробовать разыграть тотал гостей больше 1го,но не более 5%от банка не забываем это все же ТОВАРНЯК!
Германия — Аргентина прогноз на матч от пользователя
❤️ 20 лайков – даю еще одну ставку! 🔥 3 плюса подряд! 💰 Банк: + 563$ 🎁 Ставка: 278$ 👉 59% "плюсовых" ставят на ТБ, 65% "минусовых" ставят на ТБ *** Всем привет. Я работаю в СБ букмекерской конторы (не буду уточнять, чтобы не заблочили за рекламу) Моя стратегия очень проста: я вижу, на что ставят "плюсовые" на дистанции игроки (букмекер таких блокирует или режет счет) и "попаны" (таких 90+%) Удивительно, но в большинстве случаев ставки толпы и плюсовых совпадают. Но если я вижу большой перекос (например, "попаны" грузят победу Барсы на выезде за 1.80, а "плюсовые" - другой исход), то играю против мнения толпы. Банк распределяю также по собственной стратегии манименеджмента. О ней расскажу позже. Мой банк - 15 000$. Важно ставить столько же, сколько и я - на более уверенные исходы я ставлю больше и наоборот. Если я делаю ставку - это не значит, что она 90% или даже 75% зайдет. Но это значит, что на дистанции вы будете сильнее "попанов" и будете в плюсе. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Германия — Аргентина прогноз на матч от пользователя
Вряд ли этот матч может завершиться с небольшим количеством забитых мячей. Германия это быстрая, веселая команда, да и стадион в Дортмунде располагает к яркой игре, к тому же никаких турнирных задач команды не решают. У Аргентины кроме товарищеских матчей в обозримом будущем ничего не намечается, так что можно экспериментировать с составом, и думать, как жить дальше без Месси. С Мексикой в последнем товарищеском матче получилось очень даже неплохо. Но здесь, думаю, выиграют хозяева. Ставки: «Обе забьют в первом тайме: да за 3.83» «П1 за 1.87» Источник: БК «ОЛИМП»
Прогнозы 1997
Emity Ray|ROI 13
Emity Ray|ROI 13
2.14Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - ДаСтавка дня
Ставка дня
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Привет всем. Начинаются подготовки сборных к предстоящим крупным турнира, активное наигрывание новых связок игроков. Сейчас в сборной Германии как говорит Е. Лёв идёт перестроение и самым удачным тестом для этого состава станет игра с Грозгой Аргентиной которая тоже говоря показывает футбол так себе. Чтож игра думаю станет открытой и мы увидем хоть 3 гола минимум так как матч все таки товарищеский. Предлогаю так же попробовать разыграть тотал гостей больше 1го,но не более 5%от банка не забываем это все же ТОВАРНЯК!
0
Повторить за 1.89
СБ Букмекера|ROI 1.5
СБ Букмекера|ROI 1.5
1.6Тотал меньше 3
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
❤️ 20 лайков – даю еще одну ставку!
🔥 3 плюса подряд!
💰 Банк: + 563$
🎁 Ставка: 278$
👉 59% "плюсовых" ставят на ТБ, 65% "минусовых" ставят на ТБ

***

Всем привет. Я работаю в СБ букмекерской конторы (не буду уточнять, чтобы не заблочили за рекламу)

Моя стратегия очень проста: я вижу, на что ставят "плюсовые" на дистанции игроки (букмекер таких блокирует или режет счет) и "попаны" (таких 90+%)

Удивительно, но в большинстве случаев ставки толпы и плюсовых совпадают. Но если я вижу большой перекос (например, "попаны" грузят победу Барсы на выезде за 1.80, а "плюсовые" - другой исход), то играю против мнения толпы.

Банк распределяю также по собственной стратегии манименеджмента. О ней расскажу позже. Мой банк - 15 000$. Важно ставить столько же, сколько и я - на более уверенные исходы я ставлю больше и наоборот.

Если я делаю ставку - это не значит, что она 90% или даже 75% зайдет. Но это значит, что на дистанции вы будете сильнее "попанов" и будете в плюсе.

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
12
Повторить за 1.78
Георгий Черданцев|ROI -8.92
Георгий Черданцев|ROI -8.92
2.73Победа Сборная Германии по футболу и тотал больше 2.5 - Да
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Вряд ли этот матч может завершиться с небольшим количеством забитых мячей. Германия это быстрая, веселая команда, да и стадион в Дортмунде располагает к яркой игре, к тому же никаких турнирных задач команды не решают. У Аргентины кроме товарищеских матчей в обозримом будущем ничего не намечается, так что можно экспериментировать с составом, и думать, как жить дальше без Месси. С Мексикой в последнем товарищеском матче получилось очень даже неплохо. Но здесь, думаю, выиграют хозяева. Ставки:

«Обе забьют в первом тайме: да за 3.83»
«П1 за 1.87»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.66
Алексей Андронов|ROI -2.67
Алексей Андронов|ROI -2.67
1.82Тотал больше 2.5
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Германия — Аргентина. Вот его доводы:

Германия в последнее время оставляла большие вопросы по своему обновлению и игре. Для немцев это хорошая возможность для самоутверждения. Аргентина тоже неоднозначно воспринимает результат, который она показала на Копа Америка.

Эксперт вспоминает, когда в последний раз между собой играли эти команды товарищеский матч сразу после чемпионата мира 2014 года, где немцы выиграли, то в той игре Аргентина оказалась сильнее, мотивированнее, целенаправленнее. Она не поставила под сомнение результат финала, потому что сравнивать официальные игры с товарищескими сложно, но показала, что она является большой силой. Андронов считает, что и сейчас дело будет обстоять также – немцы по щелчку пальцев не заиграют. Они будут стараться и пытаться всячески восстановить свое реноме, пошатнувшееся в играх с Голландией, но Аргентина серьезный соперник.

Эксперт отмечает, что игра товарищеская, поэтому надо уйти от результата в ставке. Ему кажется, что здесь отсиживания в обороне точно не будет, обе команды будут стараться играть в атакующий футбол. Матчи сборной Германии против сильных соперников в последнее время – это прекрасный вариант для ставки тотал больше, потому что у немцев большие проблемы в обороне.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.67
ISKA STAVIТ|ROI -10.14
ISKA STAVIТ|ROI -10.14
1.89Победит Сборная Германии по футболу
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
А вот и топовый товарищеский матч подъехал. Сборная Германии перед встречей со сборной Эстонии собирается серьезно подготовиться, поэтому сыграет с аргентинцами, а южноамериканская сборная протестирует себя на фоне Бундесманшафт и сборной Эквадора. 

Сборная Германии после пяти туров в группе “С” делит первое место с Северной Ирландией (по 12) и опережает на три очка сборную Голландии, которой, кстати, уступили не так давно со счетом 2:4. Отметим, что Лев не стал задерживаться с вызовом Надима Амири из “Байера”, а вот кого не будет, так это Нико Шульца, травмированного защитника дортмундской “Боруссии”.

Сборная Аргентины набирает силы после энергозатратного Кубка Америки, когда пришлось уступить в полуфинале Бразилии (0:2), а затем вырвать “бронзу” у чилийцев (2:1). После были товарищеские матчи с тем же Чили (0:0) и Мексикой (4:0), с которой Лаутаро Мартинес, нападающий “Интера” оформил хет-трик. Он же вызван и на ближайшие игры, а вот Месси не будет, и не просите - дисквалификация после Кубка Америки). Интересно появление Николаса Гонсалеса из втородивизионного “Штуттгарта” и отсутствие Гонсало Игуаина. Про Мауро Икарди, наверное, стоит уже молчать.

Аргентина в последнее время очень сильно скатилась и показывает не стабильную игру , с ошибками в обороне .

Что касается немцев , эти ребята в отличной форме и показывают стабильную игру и на поле мы скорее всего увидим молодых талантов Германии , которые вазпользуются моментом показать себя .

Мой прогноз на данный матч победит Германия КФ 1.89
0
Повторить за 1.95
Юрий Тимошин (YTBet)|ROI 18.39
Юрий Тимошин (YTBet)|ROI 18.39
2.51Сборная Аргентины по футболу тотал больше 1.5
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Добрый вечер дорогие подписчики и гости моего прогноза. Решил поделиться с вами своими мыслями на главный матч сегодняшнего дня.
Эту ставку решил сделать потому что, есть несколько моментов которые сегодня важны.
1. Для Германии ещё не всё решено в отборочном цикле к ЕВРО-2020 поэтому выкладываться на всю катушку они не будут.
2. Следующий матч Германии сыграет уже 13 октября. Думаю основной состав по большей части поберегут.
3. Аргентине не предстоит играть в важном для них турнире. Могут себе позволить поиграть в атакующий футбол.
4. Наверное все помнят финал ЧМ-2014 года (Немцы выиграли у Аргентины). Так вот есть мысли, что Аргентинцы теперь при любой возможности будут стараться забить как можно больше голов в ворота немцев. Как это было в товарищеском матче, того же 2014 года.
5. Для команд это 4 товарищеский матч за последние 10 лет. Предыдущие три выиграли Аргентинцы с общим счётом 8-3.
Мой прогноз на матч: Победа Аргентины 3:2
Желаю всем удачи!!!
Победа будет за нами!!!
3
Повторить за 2.51
Данил Ремизов|ROI 0.14
Данил Ремизов|ROI 0.14
1.76Обе команды забьют - Да
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Международные товарищеские матчи . Германия - Аргентина .
В последних товарищеских встречах между ними обе команды забили я уверен что команды обменяются голами в этом матче будет много голов и они должны обезательно ими обменяться команды не будут выкладываться на все 100% и по этому будут голы Вель следущие матчи отборочные у немцев . А , Аргентина будет выставлять максимально сильный состав . Мой прогноз на матч обе команды забьют ( Да)
0
Повторить за 1.58
@luchshiy@|ROI 9.58
@luchshiy@|ROI 9.58
1.77Сборная Германии по футболу тотал больше 1.5
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Добрый вечер!!! Поговорим сегодня о международных товарищеский матчах, играют сборная Германия и Аргентина. Германия показала сеья не так уж и достойно на прошедшем чемпионате мира в России, после вылета на групповом этапе, Лев сделает все возможное чтоб остаться у руля такой великой команды как Германия, Аргентина в свою очередь тоже не так стабильна, остаётся вопрос будет ли играть Месси))) делаю сегодняшний ставку на Германию тб 1,5 голов, всем добра и больших выйгрышей
0
Повторить за 1.77
Дмитрий Шнякин|ROI -12.82
Дмитрий Шнякин|ROI -12.82
1.84Победит Сборная Германии по футболу
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Всем привет. Поговорим о товарищеских матчах сборных. Ну или о контрольных, кому как угодно. Есть очень хорошая пара, статусная пара. Аргентина сыграет с Германией. Мне кажется, что в этой встрече обе команды забьют. Это точно. У сборной Аргентины не играет Месси. Лидер "Барсы" - не всегда преимущество, иногда это недостаток и проблема для команды. Понятно, что наличие Мессии давлеет на тренера, на некоторых партнеров.

Сейчас посвободнее, Месси дисквалифицирован, товарищеская игра впереди, очень важная и статусная игра. Время на поле получат те, кто не так часто получал шанс проявить себя. Лаутаро Мартинес может окончательно утвердится в роли одного из лидеров сборной. Он теперь и один из лидеров "Интера", за неелю забил и "Барселоне", и "Ювентусу". За сборную недавно хет-трик оформил ворота Мексики.

Плюс ко всему неидеален центр обороны у сборной Германии. Много разговоров о том, что с этим надо что-то делать, может, даже ветеранов возвращать. Играет привозной Джонатан Та, который ошибается в "Байере" и в национальной команде. Центр обороны слаб и у сборной Аргентины, он нестабилен, пара постоянно тасуется, разные футболисты пробуются. Здесь тоже не все крепко, не все отлажено у южно-американской команды.

У Германии есть Гнабри, который очень результативен именно в играх за сборную. Так что обе команды забьют, но коэффициент на это не выдающийся. Поэтому нужно добавить что-то еще. Предположу, что Германия выиграет. Немцам победа нужнее, на Лева оказывается давление, много критики. Играют в Дортмунде, а там особенная энергетика. Хозяева обязаны выигрывать. Мой прогноз - победа сборной Германии + обе забьют с коэффициентом 3.40.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.95
No capper🔥|ROI 2.34
No capper🔥|ROI 2.34
1.84Победит Сборная Германии по футболу
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
Германия — Аргентина|Международные товарищеские матчи
_Друзья, товарищеский матч бундестим проведет на родном стадионе Боруссии Дортмунд, где поддержка болельщиков самая мощная по всех Германии. Поединок достаточно важный, в плане подготовки к официальной выездной встрече, Евро 2020 против сборной Эстонии. Поэтому ваньку сегодня валять никто не будет. Основа будет отлаживать защитные действия, нападение с небольшой ротацией будет доказывать главному тренеру свое мастерство и желание закрепится в стартовых составах._

_Аргентина привезла на эту встречу полностью эксперементальный состав. Месси, Агуэро, Ди Марии, Икарди - нет никого впереди. В центре защиты прогнозируют Рохо и Отаменди - это просто смешно. Вызваны новички Окампос и Гонсалес - не сыгранные ребята. И что можно ждать от такой основы? Ничего._

_Тренер хозяев, Лёв, отладит до последнего винтика командную игру своих подопечных. Недооценки соперника не будет. И статус домашнего матча порадует местных болельщиков.
2
Повторить за 1.95
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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  • 16%
  • 15%
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