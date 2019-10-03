В прошлом сезоне «Хетафе» стал худшей командой Испании по проценту владения мячом, но третьей – по качеству допущенных моментов. В этом почти ничего не изменилось: 18-е место по владению в Испании и скромные 40% в домашней игре с «Трабзонспором». Характер матча испанцев с «Краснодаром» очевиден, но после кошмара в Базеле команда Мусаева дома должна взламывать любую оборону в группе. Коэффициент на победу «Краснодара» уж слишком привлекательный – верю в Ари, Шапи, Ольссона и Ману Фернандеша.

Краснодар — Хетафе прогноз на матч от пользователя Константин Генич

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (0), X2 и ТМ (3,5) в матче «Краснодар» - «Хетафе». Вот его доводы: Испанская неделя в России продолжается. После приезда «Атлетико» в Москву «Хетафе» отправляется в Краснодар. После конфуза в Базеле (0:5) «Краснодар» попробует реабилитироваться в домашней встрече. Но соперник очень неуступчивый, неприятный. Об этом всем известно. «Хетафе» — это «Атлетико» на минималках. Недооценивать эту команду не стоит. Да, «Хетафе» пропускает почти в каждом матче в нынешнем сезоне. Сейчас вот проиграли «Барселоне» на своем поле. Единственный матч на ноль — игра против «Трабзонспора» в Лиге Европы. Стилистически «Хетафе» очень неудобен для «Краснодара». Да и сама краснодарская команда в последнее время не убеждает. Было три поражения подряд, да и игра с «Арсеналом» оставила вопросы. Вероятнее всего, что разброс в линии в пользу «Краснодара» не очень корректен. Допустимо то, что «Хетафе» может увезти победу с юга России. Поэтому стоит, может быть, сыграть на победу «Хетафе» с форой (0) за 2,22. А основная ставка — «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1,96. «Хетафе» сыграет строго в обороне, а впереди у него есть кому забивать. Там и Анхель Родригес, и Хорхе Молина, несмотря на возраст, и Хайме Мата. Грозные ребята, моменты используют по максимуму. А у «Краснодара» есть проблемы в обороне. Источник: РБ