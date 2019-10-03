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Краснодар — Хетафе прогнозы на матч 03.10.2019

Краснодар — Хетафе
  •  Лига Европы УЕФА
Краснодар
00:16:21
до начала матча
Хетафе
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Краснодар — Хетафе прогноз на матч от пользователя
В прошлом сезоне «Хетафе» стал худшей командой Испании по проценту владения мячом, но третьей – по качеству допущенных моментов. В этом почти ничего не изменилось: 18-е место по владению в Испании и скромные 40% в домашней игре с «Трабзонспором». Характер матча испанцев с «Краснодаром» очевиден, но после кошмара в Базеле команда Мусаева дома должна взламывать любую оборону в группе. Коэффициент на победу «Краснодара» уж слишком привлекательный – верю в Ари, Шапи, Ольссона и Ману Фернандеша.
Краснодар — Хетафе прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (0), X2 и ТМ (3,5) в матче «Краснодар» - «Хетафе». Вот его доводы: Испанская неделя в России продолжается. После приезда «Атлетико» в Москву «Хетафе» отправляется в Краснодар. После конфуза в Базеле (0:5) «Краснодар» попробует реабилитироваться в домашней встрече. Но соперник очень неуступчивый, неприятный. Об этом всем известно. «Хетафе» — это «Атлетико» на минималках. Недооценивать эту команду не стоит. Да, «Хетафе» пропускает почти в каждом матче в нынешнем сезоне. Сейчас вот проиграли «Барселоне» на своем поле. Единственный матч на ноль — игра против «Трабзонспора» в Лиге Европы. Стилистически «Хетафе» очень неудобен для «Краснодара». Да и сама краснодарская команда в последнее время не убеждает. Было три поражения подряд, да и игра с «Арсеналом» оставила вопросы. Вероятнее всего, что разброс в линии в пользу «Краснодара» не очень корректен. Допустимо то, что «Хетафе» может увезти победу с юга России. Поэтому стоит, может быть, сыграть на победу «Хетафе» с форой (0) за 2,22. А основная ставка — «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1,96. «Хетафе» сыграет строго в обороне, а впереди у него есть кому забивать. Там и Анхель Родригес, и Хорхе Молина, несмотря на возраст, и Хайме Мата. Грозные ребята, моменты используют по максимуму. А у «Краснодара» есть проблемы в обороне. Источник: РБ
Краснодар — Хетафе прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 и ТБ (2,5) в матче «Краснодар» - «Хетафе». Вот его доводы: «Краснодар» выиграет, а матч получится результативным. Здесь, скорее всего, обе команды забьют. Потому что в обороне как у одних, так и у других, не так уж и хорошо обстоят дела. Неслучайно в последних играх «Краснодару» забивали довольно много. Да и у «Хетафе» не такой большой порядок сзади (хотя управляемость команды со стороны тренера существует), и ребята играют достойно. Стоит поставить на победу «Краснодара» во втором тайме, на его победу в матче, и на тотал больше 2,5. Источник: РБ
Прогнозы 2310
Александр Дорский|ROI 5.69
Александр Дорский|ROI 5.69
2.54Победит Краснодар
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
В прошлом сезоне «Хетафе» стал худшей командой Испании по проценту владения мячом, но третьей – по качеству допущенных моментов. В этом почти ничего не изменилось: 18-е место по владению в Испании и скромные 40% в домашней игре с «Трабзонспором».

Характер матча испанцев с «Краснодаром» очевиден, но после кошмара в Базеле команда Мусаева дома должна взламывать любую оборону в группе. Коэффициент на победу «Краснодара» уж слишком привлекательный – верю в Ари, Шапи, Ольссона и Ману Фернандеша.
1
Повторить за 2.79
Константин Генич|ROI -2.88
Константин Генич|ROI -2.88
1.64Победит Хетафе или ничья
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (0), X2 и ТМ (3,5) в матче «Краснодар» - «Хетафе». Вот его доводы:

Испанская неделя в России продолжается. После приезда «Атлетико» в Москву «Хетафе» отправляется в Краснодар.

После конфуза в Базеле (0:5) «Краснодар» попробует реабилитироваться в домашней встрече. Но соперник очень неуступчивый, неприятный. Об этом всем известно. «Хетафе» — это «Атлетико» на минималках. Недооценивать эту команду не стоит. Да, «Хетафе» пропускает почти в каждом матче в нынешнем сезоне. Сейчас вот проиграли «Барселоне» на своем поле. Единственный матч на ноль — игра против «Трабзонспора» в Лиге Европы. Стилистически «Хетафе» очень неудобен для «Краснодара». Да и сама краснодарская команда в последнее время не убеждает. Было три поражения подряд, да и игра с «Арсеналом» оставила вопросы.

Вероятнее всего, что разброс в линии в пользу «Краснодара» не очень корректен. Допустимо то, что «Хетафе» может увезти победу с юга России. Поэтому стоит, может быть, сыграть на победу «Хетафе» с форой (0) за 2,22. А основная ставка — «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1,96. «Хетафе» сыграет строго в обороне, а впереди у него есть кому забивать. Там и Анхель Родригес, и Хорхе Молина, несмотря на возраст, и Хайме Мата. Грозные ребята, моменты используют по максимуму. А у «Краснодара» есть проблемы в обороне.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.5
Евгений Ловчев|ROI 0.47
Евгений Ловчев|ROI 0.47
4.1Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 и ТБ (2,5) в матче «Краснодар» - «Хетафе». Вот его доводы:

«Краснодар» выиграет, а матч получится результативным.

Здесь, скорее всего, обе команды забьют. Потому что в обороне как у одних, так и у других, не так уж и хорошо обстоят дела. Неслучайно в последних играх «Краснодару» забивали довольно много.

Да и у «Хетафе» не такой большой порядок сзади (хотя управляемость команды со стороны тренера существует), и ребята играют достойно.

Стоит поставить на победу «Краснодара» во втором тайме, на его победу в матче, и на тотал больше 2,5.

Источник: РБ
1
Повторить за 4.7
Хлопик|ROI -2.01
Хлопик|ROI -2.01
2.28Хетафе фора (0)
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Когда играют наши команды в еврокубках, то в основном пытаюсь ставить в пользу российских клубов или как минимум нахожу нейтральный вариант. Но, к сожалению, не в этот раз.

У Краснодара наметился явный спад. 3 проигрыша в 4-х последних матчах от самых разных соперников из самых разных турниров: в ЛЕ уничтожение от Базеля 0:5, в чемпионате от ЦСКА 2:3 и даже в кубке от скромного Нижнего Новгорода 0:1. Победа над тульским Арсеналом не должна вводить в заблуждение, так как до пенальти, назначенного в концовке первого тайма, краснодарцы кроме как дальних ударов ничего толком не показали.

Хетафе по прошествии прошлого сезона прослыл командой крайне организованной и прагматичной, что, в принципе, продолжает доказывать и в новом сезоне, проиграв только Барселоне и Атлетико. Но, к слову, и выиграли они лишь единожды, а остальные 4 матча свели в ничью, 3 из которых Хетафе проводил против похожих по стилю команд.

Краснодар конечно же захочет реабилитироваться после Базеля, тем более, если они не наберут очки в предстоящем матче, то уже появятся вопросы по выходу из группы. Но вот так вот с наскока да и против Хетафе у кубанцев вряд ли выйдет. Как я уже говорил ранее, Краснодар против Арсенала выглядел достаточно беззубо, а ведь туляков не назовёшь хорошо обороняющейся командой, в отличии от испанцев. Поэтому я жду, что в этой игре краснодарцы будут владеть мячом, в основном, стерильно и с минимумом моментов, а Хетафе же с удовольствием примет такой сценарий и на контратаках и стандартах добьётся своего.
0
Повторить за 1.95
Руслaн Нигматуллин|ROI -10.16
Руслaн Нигматуллин|ROI -10.16
1.97Обе команды забьют - Да
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Учитывая форму «Краснодара» в сентябре, ждем игру с тревогой: три поражения в четырех последних матчах с разницей 4:9. Победа над тульским «Арсеналом» в последнем туре помогла остаться в группе лидеров РПЛ.
«Хетафе» — крепкий клуб, который до последнего тура боролся с «Валенсией» за место в Лиге чемпионов. В этом сезоне оборона «Хетафе» дает сбои, хотя в первом туре Лиги Европы испанцы победили турецкий «Трабзонспор».

Мурат Мусаев делает ставку на атаку, «Хетафе» пока не может найти себя, поэтому возьму ставку на «обе забьют».

Источник: BetOn
0
Повторить за 1.952
Vlad Karaliou|ROI 1.18
Vlad Karaliou|ROI 1.18
1.94Обе команды забьют - Да
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
​​Футбол. Лига Европы.
Краснодар vs Хетафе
После унижения 0-5 в Базеле, закрадываются сомнения по поводу состоятельности Краснодара на европейской арене. Группа очень сложная и Хетафе не слабее швейцарцев. Да, в чемпионате России подопечные Мусаева справляются и занимают вторую строчку. Но лазарет команды переполнен и большинство игр вытягивают на морально волевых. Одного у кубанцев не отнять, не изменяют они своему атакующему стилю при любом ходе игры. На свой мяч хозяева точно наиграют. Очевидно, что Хетафе приедет играть от обороны, но по сезону видно, что у них это не очень получается. Вроде и победа всего одна в Примере, но и поражений всего 2 за 7 туров, причём от Барсы и Атлетико. При этом ни разу Хетафе не играли на 0-0. Мне думается, что сложно будет Краснодару против такой команды. Победа после разгрома в Швейцарии нужна как воздух. С другой стороны, у гостей масса приличных исполнителей и момент для гола должны найти.
0
Повторить за 1.952
Георгий Черданцев|ROI -8.71
Георгий Черданцев|ROI -8.71
1.97Хетафе тотал больше 1
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
С Краснодаром непонятно. Арсенал из Тулы играл очень прилично, так что победа 2:0 в прошлом туре ровным счетом никак не помогает понять, что будет происходить в этом матче, а впереди у Краснодара Спартак, который хоть без тренера приедет, но это Спартак. В отличие от ЦСКА в Краснодаре я не уверен. Хетафе хотя и находится рядом с Эспаньолом в таблице, до поражения от Барселоны забил 7 в двух матчах и уже имеет в таблице Лиги Европы 3 очка. Ставки:

«Вторая не проиграет за 1.5»
«Хетафе Б(1) за 1.94»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.84
Алексей Андронов|ROI -2.18
Алексей Андронов|ROI -2.18
2.41Победит Краснодар
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на П1 в матче «Краснодар» - «Хетафе». Вот его доводы:

Достаточно интересный матч. Нам известно, что старт для «Краснодара» получился оглушительным. Естественно, никто не ждал никакого счета 0:5 в Базеле. Теперь для «Краснодара», который до этого еще и «Олимпиакосу» уступил в квалификации Лиги чемпионов 0:4, важно показать, что он реально является масштабной европейской фигурой в этом сезоне. Вероятнее всего, что задача выйти дальше стоит. Хотя это может мешать задачам, которые ставятся внутри РПЛ и российского сезона. Но из Кубка России краснодарцы уже вылетели, экономить силы и не надо.

Скорее всего, с «Хетафе» будет та игра, через которую можно как следует вернуться в турнир.

Отличный выбор — «победа «Краснодара» с коэффициентом 2,4. Сложно представить себе вариант, при котором «Краснодар» сохранит шансы, если не выиграет в четверг. А команда из Краснодара отлично это понимает.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.79
Сарвар Юсупов|ROI 0
Сарвар Юсупов|ROI 0
2.42Победит Краснодар
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Быкииии!!!! И только Быкиииии!!!! Почему??? А может поточу что хватит уже??? Команда молодая, интересная, но игра не идёт. Кто виноват??? Молодой тренер? Деревянный Берг? Или дело в невезении? Сегодня все увидим, а пока рискнём и поставим победу Краснодара над очень сбалансированым Хетафе. Испанские команды любят этот турнир, и простой прогулки у Краснодарцев не будет. Кто ещё хочет рискнуть, то могут взять гол Берга (ну очень мне он нравится)
1
Повторить за 2.79
Илья Казаков|ROI -17.52
Илья Казаков|ROI -17.52
6.05Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Краснодар — Хетафе|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ничья, обе забьют и ТМ (2,5) в матче Краснодар - Хетафе. Вот его доводы:

Очень сложно сделать прогноз на этот матч. «Хетафе» стартовал в Лиге Европы с победы. В выездном матче, для испанцев будет иметь важное значение такая тактика, чтобы не проиграть. «Краснодар» в последних шести матчах Лиги Европы не выигрывает. Игра против «Базеля» — это, честно говоря, что-то из ряда вон выходящее. В национальном же чемпионате «быки» немного свои дела поправили.

Предстоящая игра должна напоминать матч, который был у «Хетафе» против «Валенсии». Скорее всего, неплохая ставка с высоким коэффициентом — ничья. Также можно предположить, что обе команды забьют. Еще неплохая ставка — «Краснодар» выиграет первый тайм, а «Хетафе» второй. Ну и стоит попробовать сыграть низ, потому что испанский клуб, за редким случаем, является низовой командой в этом сезоне, а краснодарцы против таких статистически близких себе соперников играют не лучшим образом.

Источник: РБ
0
Повторить за 6
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 27%
  • 14%
  • 9%
  • 7%
  • 4%