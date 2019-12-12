Хетафе — Краснодар прогноз на матч от пользователя Валерий Непомнящий Я считаю, что «Краснодару» по зубам этот соперник. Но для этого краснодарцы должны сыграть в свой лучший футбол, и сейчас они готовы это сделать. Правда, Ари пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в прошлом матче в самой концовке. Но сейчас Вандерсон в порядке, поэтому можно смело поставить на то, что «Краснодар» не проиграет этот матч. И вообще, краснодарцы сыграют на победу. У них будут шансы обыграть «Хетафе» и, соответственно, пройти в плей-офф Лиги Европы. Если оценивать уровень команд, то я считаю, что «Краснодар» превосходит в классе испанский клуб. Просто у «Краснодара» нет стабильности. А если смотреть эталонные игры краснодарцев, то их уровень очень высок. Они никому не уступают в скорости и у них очень техничная команда по сравнению с теми командами, которые не являются главными фаворитами Лиги Европы. Источник: LegalBet

Хетафе — Краснодар прогноз на матч от пользователя Максимус Железобетонус Испания и является на текущий момент главной клубной страной в футбольной иерархии Старого Света, уже очень долго имея наивысший рейтинг в так называемой таблице коэффициентов...И вот клуб Хетафе как раз наглядно относится к числу тех трудяг, которые в любых обстоятельствах тянут даже лишний вес, стремясь как можно дальше уйти по славной международной лестнице Краснодар скорее всего проиграет, ведь одно дело побеждать бестолковый турецкий Трабзонспор, или дома с трудом дожимать уже почти не мотивированный швейцарский Базель, а другое - набирать очки в гостях у одного из главных крепышей нынешней Ла-Лиги. Который даже в смешанном составе сумел обыграть краснодарцев на юге России в их первом свидании 2:1...Тем более краснодарцы остались в предстоящей встрече без своего, пожалуй, главного игрока впереди - бразильца Ари, по его личной глупости удалённого в вышеупомянутой дуэли с Базелем. Прогноз на матч: П1