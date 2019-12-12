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Хетафе — Краснодар прогнозы на матч 12.12.2019

Хетафе — Краснодар
  •  Лига Европы УЕФА
Хетафе
05:24:07
до начала матча
Краснодар
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Хетафе — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Я считаю, что «Краснодару» по зубам этот соперник. Но для этого краснодарцы должны сыграть в свой лучший футбол, и сейчас они готовы это сделать. Правда, Ари пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в прошлом матче в самой концовке. Но сейчас Вандерсон в порядке, поэтому можно смело поставить на то, что «Краснодар» не проиграет этот матч. И вообще, краснодарцы сыграют на победу. У них будут шансы обыграть «Хетафе» и, соответственно, пройти в плей-офф Лиги Европы. Если оценивать уровень команд, то я считаю, что «Краснодар» превосходит в классе испанский клуб. Просто у «Краснодара» нет стабильности. А если смотреть эталонные игры краснодарцев, то их уровень очень высок. Они никому не уступают в скорости и у них очень техничная команда по сравнению с теми командами, которые не являются главными фаворитами Лиги Европы. Источник: LegalBet
Хетафе — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Испания и является на текущий момент главной клубной страной в футбольной иерархии Старого Света, уже очень долго имея наивысший рейтинг в так называемой таблице коэффициентов...И вот клуб Хетафе как раз наглядно относится к числу тех трудяг, которые в любых обстоятельствах тянут даже лишний вес, стремясь как можно дальше уйти по славной международной лестнице Краснодар скорее всего проиграет, ведь одно дело побеждать бестолковый турецкий Трабзонспор, или дома с трудом дожимать уже почти не мотивированный швейцарский Базель, а другое - набирать очки в гостях у одного из главных крепышей нынешней Ла-Лиги. Который даже в смешанном составе сумел обыграть краснодарцев на юге России в их первом свидании 2:1...Тем более краснодарцы остались в предстоящей встрече без своего, пожалуй, главного игрока впереди - бразильца Ари, по его личной глупости удалённого в вышеупомянутой дуэли с Базелем. Прогноз на матч: П1
Хетафе — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Закчительный тур группового этапа лиги Европы. Испанский хетафе примет на своём поле Краснодар из России. В этом матче решается судьба второй путёвки в плей офф. Обе команды набрали неплохой ход. Хетафе как и Краснодар не проигрывают уже в 5 последних встречах, а последнее поражение быков было как раз от испанцев на своём поле. Я думаю что и в этом матче хетафе является фаворитов и одержит минимальную победу.
Прогнозы 1030
Все
Платные
Валерий Непомнящий51.3% WR-4.24% ROI
Валерий НепомнящийROI -4.24
2.21Победит Краснодар или ничья
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Я считаю, что «Краснодару» по зубам этот соперник. Но для этого краснодарцы должны сыграть в свой лучший футбол, и сейчас они готовы это сделать. Правда, Ари пропустит матч из-за дисквалификации, которую он получил в прошлом матче в самой концовке. Но сейчас Вандерсон в порядке, поэтому можно смело поставить на то, что «Краснодар» не проиграет этот матч. И вообще, краснодарцы сыграют на победу. У них будут шансы обыграть «Хетафе» и, соответственно, пройти в плей-офф Лиги Европы.

Если оценивать уровень команд, то я считаю, что «Краснодар» превосходит в классе испанский клуб. Просто у «Краснодара» нет стабильности. А если смотреть эталонные игры краснодарцев, то их уровень очень высок. Они никому не уступают в скорости и у них очень техничная команда по сравнению с теми командами, которые не являются главными фаворитами Лиги Европы.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 2.48
Максимус Железобетонус56.5% WR-1.34% ROI
Максимус ЖелезобетонусROI -1.34
1.61Победит Хетафе
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Испания и является на текущий момент главной клубной страной в футбольной иерархии Старого Света, уже очень долго имея наивысший рейтинг в так называемой таблице коэффициентов...И вот клуб Хетафе как раз наглядно относится к числу тех трудяг, которые в любых обстоятельствах тянут даже лишний вес, стремясь как можно дальше уйти по славной международной лестнице
Краснодар скорее всего проиграет, ведь одно дело побеждать бестолковый турецкий Трабзонспор, или дома с трудом дожимать уже почти не мотивированный швейцарский Базель, а другое - набирать очки в гостях у одного из главных крепышей нынешней Ла-Лиги. Который даже в смешанном составе сумел обыграть краснодарцев на юге России в их первом свидании 2:1...Тем более краснодарцы остались в предстоящей встрече без своего, пожалуй, главного игрока впереди - бразильца Ари, по его личной глупости удалённого в вышеупомянутой дуэли с Базелем.

Прогноз на матч: П1
0
Повторить за 1.61
FUCKEL53.7% WR-1.69% ROI
FUCKELROI -1.69
2.13Победа Хетафе и тотал меньше 3.5 - Да
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Закчительный тур группового этапа лиги Европы. Испанский хетафе примет на своём поле Краснодар из России. В этом матче решается судьба второй путёвки в плей офф. Обе команды набрали неплохой ход. Хетафе как и Краснодар не проигрывают уже в 5 последних встречах, а последнее поражение быков было как раз от испанцев на своём поле. Я думаю что и в этом матче хетафе является фаворитов и одержит минимальную победу.
0
Повторить за 2.11
Георгий Черданцев49.4% WR-8.69% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.69
1.69Победит Хетафе
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Краснодар хорошая команда, но играть на выезде в середине декабря нашим командам тяжело. Тем более Хетафе нужны очки. Если бы испанцы уже обеспечили себе место в плей-офф, тогда можно было бы рискнуть. К сожалению, Краснодар по непонятным причинам провалил начало турнира, так что по большому счету выход в плей-офф российский клуб не заслужил. Хетафе в порядке, идет на пятом месте в одном из сильнейших чемпионатов в Европе, так что, думаю, задача у Краснодара непосильная. Ставки:

"П1 за 1.71"
"Первый гол Хетафе за 1.55"

Источник: БК «ОЛИМП»
3
Повторить за 1.61
Дмитрий Шнякин53.1% WR-11.8% ROI
Дмитрий ШнякинROI -11.8
1.86Тотал меньше 2.5
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Я пока не уехал в испанские дальние дали комментировать матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Поэтому вот вам прогноз из Москвы. Москва сейчас, конечно, не шибко холодная и суровая, но погода всё же чуть менее приятная, чем в Мадриде.

Итак, поговорим о матче, который мне предстоит комментировать вместе с коллегой Мишей Поленовым. "Хетафе" играет с "Краснодаром".

У "Краснодара" есть, скажем так, шансы очутиться в еврокубковой весне. Соперник очень серьезный. "Хетафе" сейчас на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. В целом у них неплохая победная серия. Эта команда традиционно хороша в тех матчах, где важно сыграть на результат. Это я не намекаю вам, что обязательно проиграет "Краснодар", но это подразумевается.

Соперник у"Краснодара" реально тяжелый. "Хетафе" очень здорово играет в обороне, у них хороша фаза перехода из атаки в оборону. Мне не кажется, что будет забито много мячей. В первом матче они сыграли 2:1, но это всё таки была краснодарская плодородная земля. В Испании, мне кажется, всё будет по-другому.

Я, кстати, изучил статистику. За 21 матч текущего сезона "Хетафе" отыграл 14 низов. 14 раз за 21 матч тотал был меньше 2,5. На самом-то деле, это не та команда, которая много забивает дома. Им скорее удобнее играть в гостях. В нынешнем сезоне они всего лишь четыре раза забивали больше одного гола дома.

Мне не видится, что в этой игре мы увидим какой-то фейерверк. Скорее всего, будет тотал меньше 2,5. А ещё и Ари дисквалифицирован и не играет за "Краснодар", так что точно много голов не будет.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.77
Владислав Радимов42.4% WR-10.29% ROI
Владислав РадимовROI -10.29
2.99Хетафе тотал больше 2
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Я думаю, что «Хетафе» — явный фаворит предстоящего матча. Команда находится в хорошей форме, демонстрирует очень уверенный футбол, к тому же, будет играть перед своими болельщиками. Из-за этого я думаю, что у российской команды практически нет шансов на положительный исход этой встречи. Кроме того, испанцев устраивает и ничья для выхода в плей-офф Лиги Европы, поэтому они не станут форсировать события, а будут дожидаться своих моментов в контратаках.

«Краснодар» в последнее время, напротив, не демонстрирует уверенный футбол. Команда не может дома обыграть даже «Тамбов», поэтому тяжело ожидать от них победного результата в выездном матче с «Хетафе». Успехи в играх с «Трабзонспором» и «Базелем» не должны вводить в заблуждение. Турецкому клубу, как выяснилось, Лига Европы оказалась особо не нужна, хотя даже при этом турки дома смотрелись ничуть не хуже «Краснодара», а на ответный матч привезли резервный состав. А «Базель» уже решил вопрос по выходу в следующую стадию соревнований, поэтому особо не упирался в прошлой встрече.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.71
Максим Розенцвайг62.3% WR-1.99% ROI
Максим РозенцвайгROI -1.99
1.95Обе команды забьют - Да
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Для «Краснодара» заключительный матч в группе — решающий, как и для его оппонента. Но если российский клуб должен играть исключительно на победу, то «Хетафе» устроит и ничья. «Хетафе», имея одинаковое количество очков с «быками», стоит в таблице выше, так как у него преимущество по дополнительным показателям (3-0-2 5:4 9). «Синие» в последнем матче победили в гостях аутсайдера группы турецкий «Трабзонспор» (1:0). На своём поле испанская команда набрала три очка в результате поражения от «Базеля» (0:1) и победы над «Трабзонспором» (1:0). В чемпионате Испании «Хетафе» играет очень прилично и занимает еврокубковое пятое место (7-6-3 24:16 27). Победив на выезде «Эйбар» (1:0), команда Хосе Бордаласа продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей (4-2-0 10:2).

«Краснодар» провалился на старте групповой стадии, уступив «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2). Далее «быки» стали исправляться и смогли набрать девять очков (3-0-2 7:8). В гостях «чёрно-зелёные» были разгромлены в Швейцарии и победили в Турции. В чемпионате России на зимние каникулы краснодарцы ушли, занимая второе место (9-8-2 33:20 35), но отставание от лидера («Зенита») выглядит космическим и равняется десяти очкам. В последнем матче «южане» дома в противостоянии с ЦСКА очки поделили (1:1). В последней встрече года «Краснодар» должен рисковать и играть исключительно на победу, иначе ему не выйти в плей-офф. Испанцев устроит и ничья.

Зная о возможностях команд и суммируя эти знания с турнирным раскладом, я поставлю на голы обеих команд. И буду надеяться, что наш клуб сможет забить как минимум на гол больше, но на ноль вряд ли сыграет.
0
Повторить за 2.23
Владислав Батурин53% WR-6.88% ROI
Владислав БатуринROI -6.88
1.94Обе команды забьют - Да
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Для «Краснодара» заключительный матч в группе — решающий, как и для его оппонента. Но если российский клуб должен играть исключительно на победу, то «Хетафе» устроит и ничья. «Хетафе», имея одинаковое количество очков с «быками», стоит в таблице выше, так как у него преимущество по дополнительным показателям (3-0-2 5:4 9). «Синие» в последнем матче победили в гостях аутсайдера группы турецкий «Трабзонспор» (1:0). На своём поле испанская команда набрала три очка в результате поражения от «Базеля» (0:1) и победы над «Трабзонспором» (1:0). В чемпионате Испании «Хетафе» играет очень прилично и занимает еврокубковое пятое место (7-6-3 24:16 27). Победив на выезде «Эйбар» (1:0), команда Хосе Бордаласа продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей (4-2-0 10:2).

«Краснодар» провалился на старте групповой стадии, уступив «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2). Далее «быки» стали исправляться и смогли набрать девять очков (3-0-2 7:8). В гостях «чёрно-зелёные» были разгромлены в Швейцарии и победили в Турции. В чемпионате России на зимние каникулы краснодарцы ушли, занимая второе место (9-8-2 33:20 35), но отставание от лидера («Зенита») выглядит космическим и равняется десяти очкам. В последнем матче «южане» дома в противостоянии с ЦСКА очки поделили (1:1). В последней встрече года «Краснодар» должен рисковать и играть исключительно на победу, иначе ему не выйти в плей-офф. Испанцев устроит и ничья.

Зная о возможностях команд и суммируя эти знания с турнирным раскладом, я поставлю на голы обеих команд. И буду надеяться, что наш клуб сможет забить как минимум на гол больше, но на ноль вряд ли сыграет.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.23
🇷🇺 2643.4% WR0.93% ROI
🇷🇺 26ROI 0.93
1.61Победит Хетафе
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
🇪🇺 ⚽️ Лига Европы - 6 тур.
Ну что посмотрим на очередной слив российской команды в еврокубках . Как бы прискорбно это не звучало , но думаю у Краснодара нет шансов сегодня на взятие очков в гостях . Хетафе более мастеровитая команда и наглядно это видно второе место удерживают в розыгрыше Лиги Европы и занимают 5 строчку в одном из лучших и сильных чемпионатов Европы и наверное даже мира . Всем удачи !!
0
Повторить за 1.61
Алексей Андронов48.5% WR-2.99% ROI
Алексей АндроновROI -2.99
1.84Краснодар фора (1)
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Хетафе — Краснодар|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (+1) в матче «Хетафе» — «Краснодар». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, это очень важный матч для «Краснодара». Ничья его не устраивает, если он хочет пройти дальше в Лиге Европы. Все свелось к борьбе трех клубов в этой группе. Засидевшись на старте, «Краснодар» сейчас в не самом выгодном положении.

Андронов считает, что продолжение борьбы в Лиге Европы является жизненно важным для «Краснодара», но эта команда просто не умеет играть, не желая выиграть матч. Вот какие будут возможности у него, сказать сложно.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.87
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
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Матч
  • 26%
  • 17%
  • 11%
  • 7%
  • 5%