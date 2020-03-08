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Ювентус — Интер прогнозы на матч 08.03.2020

Ювентус — Интер
  •  Чемпионат Италии
Ювентус
09:18:10
до начала матча
Интер
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Ювентус — Интер прогноз на матч от пользователя
Я очень расстроен ситуацией с коронавирусом. С тем, что в Италии произошла вспышка и не состоялись некоторые матчи предыдущего тура. Для миланского “Интера” в этом есть серьезная проблема, психологический отрыв от “Ювентуса” вырос. Пропущенный матч с “Сампдорией” теперь по плану должен состояться только в мае. Это, конечно, очень слабое утешение. “Интеру” сейчас просто необходимо набирать очки в очной встрече в Турине, если конечно она состоится, а это как мы все знаем еще не факт, возможно она будет и без зрителей. К сожалению, проблема коронавируса нас всех коснулась. Если она состоится, эта встреча должна для “Интера” получиться настоящим переломом сознания. Тут нужно сыграть очень открыто, ярко, тут нужно сыграть с большой претензией на победу. В принципе, сегодняшний “Ювентус” достаточно много пропускает, поэтому нужно давить, нужно сидеть на чужой половине поля время от времени. Если конечно удастся, потому, что “Ювентус” со своими атаками и постоянством активности на чужой половине поля тоже очень опасен. В общем, я вижу игру просто взрывного характера. Может, конечно, будут моменты, когда команды не торопясь в поисках вариантов станут оставаться на своей половине поля. Но рано или поздно это будет превращаться в яркие выпады, а значит голов должно быть довольно много. Забивать должны и те, и другие, как бы матч не развивался. Поэтому мой выбор на этот матч, может конечно в повторении того, что мы видели в первом круге в исполнении этих команд - тотал больше 2,5 и обе забьют. Комбинированная ставка которую я очень люблю в матчах такого рода. Источник: Ставка ТВ
Ювентус — Интер прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Ювентус» — «Интер». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что наконец игра состоится — после долгих скандалов в Италии клубы и лига сумели согласовать календарь. Но явно игра пройдет без болельщиков, и это большая проблема для «Ювентуса», т.к. матч домашний для туринцев. И, безусловно, «старая синьора» лишается одного из своих преимуществ. Арустамян считает, что игра в любом случае будет достаточно осторожной, учитывая , что команды вместе будут привыкать к тому, что будут играть без зрителей. Это, получается, другой формат чемпионата. Поэтому логично, что команды постараются играть аккуратно. Тем более что итальянские клубы в таких матчах не привыкли играть в тотальную атаку. Источник: РБ
Ювентус — Интер прогноз на матч от пользователя
Прогноз на матч чемпионата Италии.Ювентус-Интер.Главный матч Италии , конечно , серьезно омрачен пустыми требунами при которых он будет проходить.Но все же команды врятли забудут про миллионы зрителей в барах и у телевизора, которые ждут ответа них прекрасной игры.Надеюсь сегодня увидеть результативный футбол с обоих сторон, а фаворитом в этом матче является команда хозяев.Девушки-с праздником.Всем большое спасибо и удачных ставок.
Прогнозы 955
Все
Платные
Александр Шмурнов46.3% WR-6.5% ROI
Александр ШмурновROI -6.5
2.4Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Я очень расстроен ситуацией с коронавирусом. С тем, что в Италии произошла вспышка и не состоялись некоторые матчи предыдущего тура. Для миланского “Интера” в этом есть серьезная проблема, психологический отрыв от “Ювентуса” вырос. Пропущенный матч с “Сампдорией” теперь по плану должен состояться только в мае. Это, конечно, очень слабое утешение.

“Интеру” сейчас просто необходимо набирать очки в очной встрече в Турине, если конечно она состоится, а это как мы все знаем еще не факт, возможно она будет и без зрителей. К сожалению, проблема коронавируса нас всех коснулась. Если она состоится, эта встреча должна для “Интера” получиться настоящим переломом сознания.

Тут нужно сыграть очень открыто, ярко, тут нужно сыграть с большой претензией на победу. В принципе, сегодняшний “Ювентус” достаточно много пропускает, поэтому нужно давить, нужно сидеть на чужой половине поля время от времени. Если конечно удастся, потому, что “Ювентус” со своими атаками и постоянством активности на чужой половине поля тоже очень опасен.

В общем, я вижу игру просто взрывного характера. Может, конечно, будут моменты, когда команды не торопясь в поисках вариантов станут оставаться на своей половине поля. Но рано или поздно это будет превращаться в яркие выпады, а значит голов должно быть довольно много. Забивать должны и те, и другие, как бы матч не развивался. Поэтому мой выбор на этот матч, может конечно в повторении того, что мы видели в первом круге в исполнении этих команд - тотал больше 2,5 и обе забьют. Комбинированная ставка которую я очень люблю в матчах такого рода.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.36
Нобель Арустамян43.8% WR-18.44% ROI
Нобель АрустамянROI -18.44
1.84Тотал меньше 2.5
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Ювентус» — «Интер». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что наконец игра состоится — после долгих скандалов в Италии клубы и лига сумели согласовать календарь. Но явно игра пройдет без болельщиков, и это большая проблема для «Ювентуса», т.к. матч домашний для туринцев. И, безусловно, «старая синьора» лишается одного из своих преимуществ.

Арустамян считает, что игра в любом случае будет достаточно осторожной, учитывая , что команды вместе будут привыкать к тому, что будут играть без зрителей. Это, получается, другой формат чемпионата. Поэтому логично, что команды постараются играть аккуратно. Тем более что итальянские клубы в таких матчах не привыкли играть в тотальную атаку.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.86
Сангемат Имералов58.3% WR0.43% ROI
Сангемат ИмераловROI 0.43
1.78Обе команды забьют - Да
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Прогноз на матч чемпионата Италии.Ювентус-Интер.Главный матч Италии , конечно , серьезно омрачен пустыми требунами при которых он будет проходить.Но все же команды врятли забудут про миллионы зрителей в барах и у телевизора, которые ждут ответа них прекрасной игры.Надеюсь сегодня увидеть результативный футбол с обоих сторон, а фаворитом в этом матче является команда хозяев.Девушки-с праздником.Всем большое спасибо и удачных ставок.
0
Повторить за 1.78
Павел Занозин42.5% WR-4.55% ROI
Павел ЗанозинROI -4.55
1.038Тотал больше 0.5
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Занозин. В Италии бушует коронавирус, но несмотря на это, главный матч сезона все-таки состоится, пусть и без зрителей. Конечно, это наложит свой отпечаток на игру. Я вообще не представляю как можно проводить такой матч без зрителей, но надо играть, надо терпеть, футболисты должны делать свою работу.

А мы хотя бы по телевизору сможем наблюдать за этим противостоянием. Особый шарм итальянскому дерби придает гонка за чемпионство, в которой эти команды и участвуют. А еще последние результаты обоих клубов говорят о том, что им требуются только победы, победы и победы.

Конечно, “Ювентус” сыграл с “Лионом” очень слабо, но это лишь придаст игрокам Сарри дополнительную мотивацию. Им необходимо реабилитироваться как можно скорее. А сделать это против принципиального соперника и прямого конкурента в гонке за чемпионство - вообще топ.

Особенно это касается одного человека, имя которого знают все. Это Криштиану Роналду. Он не забил “Лиону”. Это был единственный матч в 2020-ом году, когда португалец не забил. Я почти уверен, что два матча подряд без забитых голов от Роналду не будет. “Интер” должен получить от Криша. Слишком уж круто Роналду провел первые два месяца после Нового года и вроде бы предпосылок к утрате формы нет. А мы знаем, какой характер у одного из лучших футболистов мира. Если он не забивает в одной игре, то в другой он хочет забить уже два.

Я не знаю, какой будет исход этого матча. “Ювентус” может и вничью сыграть, и проиграть. Но в одном я уверен точно - Роналду забьет, на что и предлагаю вам сделать ставку.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 1.038
Эдуард Емелев43.2% WR-7.06% ROI
Эдуард ЕмелевROI -7.06
1.81Обе команды забьют - Да
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Миланский «Интер» едет в гости к «Ювентусу». «Старая синьора» и «нерадзурри» были главными претендентами на скудетто, до того, как на пьедестал ворвался «Лацио». Конте в каждом своем интервью твердит, что «Интер» не соперник «Ювентусу». Команда только строится, глупо ждать от миланцев результата здесь и сейчас. Таким образом, тренер разгружает игроков психологически, позволяет им играть свободнее и креативнее. Сарри же постоянно напоминают, что он никогда не выигрывал национальный чемпионат и этот факт создает дополнительное давление на команду.
В матче лидеров очень возможна ничья, а ставка «обе забьют» вероятна максимально.
0
Повторить за 1.78
ISКA STAVIТ52.9% WR-7.69% ROI
ISКA STAVIТROI -7.69
3.32Ничья
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Туринский Ювентус на неделе проиграл в Лиге Чемпионов Лиону, данный матч был очень слабым в исполнении Туринской команды, так что сейчас Ювентус не в лучшей форме. Но все же в Серии А этот коллектив очень силен, он занимает первую строку и последние две встречи выиграл. Это были игры со СПАЛом и Брешией, где "Полосатые" забили по два гола в каждом поединке. Также важно, что команда из Турина сейчас входит в ТОП-3 по результативности, так как она забила уже сорок восемь мячей за двадцать пять матчей, а это почти дважды в матче. Так что на данный момент Ювентус не только претендент на победу в этом матче, но и претендент на победу в сезоне Серии А в целом.

А Интер весь нынешний сезон гонится за Ювентусом, пытается его опередить и у Миланцев это уже почти получилось. Но вот в последний момент клуб проиграл Лацио и сейчас откатился аж на третью строку. Причем если коллектив и был силен, то в той игре проиграл по делу. Так что сейчас у Интера появился еще один противник в борьбе за чемпионство. Также очень важно отметить, что Интер прошел в одну восьмую Лиги Европы, так что сейчас этот коллектив очень хорош, его очень сложно остановить. Также очень часто забивают подопечные Антонио Конте забивают голы, они уже отличились сорок девять раз за двадцать четыре матча. Так что "Черно-синие" сейчас очень сильны, они достаточно часто забивают и мало пропускают.

Мой прогноз ничья .

Для тех кто не хочет рисковать советую ТМ 3.
0
Повторить за 3.28
tchebotaryovdmitry61% WR-4.95% ROI
tchebotaryovdmitryROI -4.95
1.36Победит Ювентус или ничья
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Наконец то вернулась серия а. Мы скучали. Этот вирус уже всех замучил, и все таки ассоциация разрешила провести этот матч. Итак, лидеры чемпионата поспорят за первое место в чемпионате Италии, и прямо скажем, что явного фаворита в этом матче нет. Обе команды играют в атакующий и интересный футбол, но и в защите они показывают класс. Ставлю на победу ювентуса или ничью
0
Повторить за 1.35
ScorBetting57.1% WR0.52% ROI
ScorBettingROI 0.52
1.63Ювентус фора (0)
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Наконец-то моя любимая серия а. Хоть и без болельщиков- матч обещает быть интересным. Ювентус играет дома, а дома он не проигрывает 6 матчей кряду. После обидного проигрыша Лиону юве будут стараться порадовать своих фанатов. Да и в таблице им не хватает совсем чуть-чуть, чтобы обойти лацио. Несомненно, юве будут пытаться пройти и этот матч. Так что держим кулачки)
0
Повторить за 1.62
Максим Янченко154.2% WR-2.97% ROI
Максим Янченко1ROI -2.97
1.49Ювентус тотал больше 1
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Туринцы дома не уступают практически никому в этом сезоне. Всего одна ничья, а поражений вообще НЕТ! Думаю самая оптимальная ставка - это юве не проиграет и ТМ4,5. Можно взять просто ПХ, но мы ведь хотим поднять кучу денег, а на 1хТМ4,5 букмекеры дают в среднем КФ 1,5!!! Ставка ИТБ1 аналогична по КФ, но больше вероятности возврата. Фарту всем!
0
Повторить за 1.49
Факт Дня51.8% WR-5.56% ROI
Факт ДняROI -5.56
1.833Тотал меньше 2.5
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Ювентус — Интер|Чемпионат Италии
Эта ставка сыграла в 5 последних личных встречах на поле Ювентуса в Серии А
9
Повторить за 1.86
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 25%
  • 19%
  • 10%
  • 6%
  • 5%