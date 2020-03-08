Ювентус — Интер прогноз на матч от пользователя Александр Шмурнов

Я очень расстроен ситуацией с коронавирусом. С тем, что в Италии произошла вспышка и не состоялись некоторые матчи предыдущего тура. Для миланского “Интера” в этом есть серьезная проблема, психологический отрыв от “Ювентуса” вырос. Пропущенный матч с “Сампдорией” теперь по плану должен состояться только в мае. Это, конечно, очень слабое утешение. “Интеру” сейчас просто необходимо набирать очки в очной встрече в Турине, если конечно она состоится, а это как мы все знаем еще не факт, возможно она будет и без зрителей. К сожалению, проблема коронавируса нас всех коснулась. Если она состоится, эта встреча должна для “Интера” получиться настоящим переломом сознания. Тут нужно сыграть очень открыто, ярко, тут нужно сыграть с большой претензией на победу. В принципе, сегодняшний “Ювентус” достаточно много пропускает, поэтому нужно давить, нужно сидеть на чужой половине поля время от времени. Если конечно удастся, потому, что “Ювентус” со своими атаками и постоянством активности на чужой половине поля тоже очень опасен. В общем, я вижу игру просто взрывного характера. Может, конечно, будут моменты, когда команды не торопясь в поисках вариантов станут оставаться на своей половине поля. Но рано или поздно это будет превращаться в яркие выпады, а значит голов должно быть довольно много. Забивать должны и те, и другие, как бы матч не развивался. Поэтому мой выбор на этот матч, может конечно в повторении того, что мы видели в первом круге в исполнении этих команд - тотал больше 2,5 и обе забьют. Комбинированная ставка которую я очень люблю в матчах такого рода. Источник: Ставка ТВ