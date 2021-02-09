Betting Insider
Пасуш де Феррейра
18 минута
0 : 0
495
Портимоненсе
Реал Мадрид
1 592
Хетафе
Манчестер Юнайтед
1 169
Вест Хэм
Бернли
538
Борнмут
Лорьян
420
Париж
Рапид Вена
338
Вольфсберг
Жил Висенте
308
Спортинг
Фенербахче
305
Истанбул
Матч-центр

Ювентус — Интер прогнозы на матч 09.02.2021

Ювентус — Интер
  •   Кубок Италии
Ювентус
04:24:29
до начала матча
Интер

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
Состав

Прогнозы 1000

Все
Платные
tomich 87.5% WR4.92% ROI
1.58Победит Ювентус или ничья
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Футбол, Кубок Италии, Полуфинал ответный матч Ювентус – Интер. Интер круто играет и ровно идет в чемпионате Серии А,футболисты много забивают ,но чего то им не хватает постоянно с игрой против Ювентуса,мое мнение Интер играет боясь Ювентуса в каждой игре.Да выйдет Лукаку пропустивший первый матч,будет атакующий футбол со стороны Интера.Возможно Интер забьет,но этого будет мало,в ответку Юва два закатит легко.Не верю Я в Интер,что они пройдут в финал. Ювентус машина и в пол шага уже в финале. Роналду играет как молодой пацан и колотит пачками голы,не думаю,что Ювентус отдаст проход в финал Интеру.Честно говоря не вижу конкурентов у Ювентуса и жду от них Кубок Италии. Ставка победа Ювы или ничья,также ставлю на пенальти-да,гол Роналду и удаление в матче.
1
Повторить за 1.65
VICTORIA BET 57% WR8.01% ROI
1.6Обе команды забьют - Да
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Для этого матча и конкретно для этой ставки, даже не нужно описание. Но, приложение заставляет меня сделать описание в 50 слов, для участия в розыгрыше.
Дак вот, встречаются две топовые команды Италии. Что могу сказать на их счёт, в победителях я больше склоняюсь к Ювентусу, но не хочу рисковать на победу. Мне кажется и Интер хоть раз, но поразит ворота соперника, ну а то что Юве забьёт, даже не стоит сомневаться.
Мой прогноз - Обе забьют - Да.
0
Повторить за 1.61
Ровшан Аскеров 49.6% WR-12.02% ROI
1.58Победит Ювентус или ничья
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
«Ювентус» выиграл перед этим матчем 6 игр подряд и включился в гонку за скудетто. Коллектив Пирло идёт третьим после двух миланских грандов.

«Интер» тоже не отстаёт и пытается выиграть титул. В Серии А миланцы одолели 2:0 «Юве». Пирло сделал выводы, и в первой кубковой встрече бьянконери выиграли 2:1 на выезде. Теперь в Турине Конте нужно придумать нечто, чтобы забить два мяча и не пропустить.

Задача для «Интера» времён Конте очень сложная. Такие матчи на заказ у нынешнего «Интера» не получаются. Возможно, кубок будет принесён в жертву титулу в Серии А.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.65
𝕮𝖆𝖕𝖕𝖊𝖗'𝖘 𝕯𝖎𝖆𝖗𝖞 59.5% WR4.32% ROI
2.22Ювентус фора ()
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
За ювентус не сыграют артур, боннучи, мората и рэмзи. Но всех их можно заменить. Ротация у юве большая и качественная. Что не скажешь об интере. У них не сыграет видаль, для конте очень неприятная потеря. Преимущество у юве в том, что интеру нужно забивать минимум два, а значит сразу идти в атаку. В важных поединках у интера не очень идет игра. Достаточно вспомнить матчи в лиге чемпионов. ************** и возьмем фору 0 на юве, но я думаю что они победят.
0
Повторить за 2.23
Александр Шмурнов 48.4% WR7.25% ROI
2.24Интер тотал больше 1.5
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Друзья, привет. Я Александр Шмурнов и вот, что я скажу по поводу ответного матча в полуфинале Кубка Италии "Ювентус" - "Интер".

Мне кажется, что не все решено. Да, победа на выезде 2:1 дала "Юве" перевес, это гигантский запас, потому что дома можно даже проиграть 0:1 и выйти дальше, но у меня чувство, что "Интер" и Конте изначально недооценили отношение соперника к этому полуфиналу. В Италии Кубок любят, но бывает выставляют полурезервные составы. Так "Юве" и поступил, но и половинчатым составом победил.

Думаю, что в "Интере" особенно после первого гола полагали, что "Ювентус" скинет Кубок. Зачем ему Кубок Италии, если есть Лига чемпионов? Но "Интер" ошибся, "Ювентус" ничего не скинул и забил два мяча.

Полагаю, что с учетомом того, что в "Ювентусе" дадут отдохнуть как минимум Кьеллини., а то Бонуччи. Сыграют Де Лигт и Демирал. У "Интера" хорошие шансы при правильном настрое и правильном выборе тактики забить свои два мяча, которые необходимы для того, чтобы вернуться в этот полуфинал. Я на это и буду ставить.

Источник: СтавкаТВ
0
Повторить за 2.12
BETterLIFE 42.1% WR-6.15% ROI
2.03Ювентус фора ()
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ну что может быть сегодня прекраснее ответного матча кубка Италии между Юве и Интером? Да простят нас болельщики Хетафе, если такие тут есть🤭
Бетики-приветики, ребят!🤜🤛
Ровно через игру чемпионата серии А, команды снова выйдут против друг друга! Так, что успели сделать? Оба коллектива, как под копирку (2-0) одержали победы над непростыми соперниками. Россонери, правда тоже победили, поэтому отрыв до лидера остался прежним. Ух, Златан😎
Ну да ладно, вернёмся к кубку. Итак, первый матч завершился гостевой заслуженной победой подопечных Пирло. Теперь зебрам достаточно не проиграть более 0-1, и всё, ждать результат разборки Аталанты и Неаполя.
Интеру же нужно атаковать, желательно стремительно и сразу. Нерадзурри должны понимать, что Юве голешник положит, поэтому менее, чем на 2 своих настраиваться не нужно... Идеальная ситуация для туринцев. Быстрые контратаки и наличие свободных зон - раздолье для Роналду и Ко, не находите?
Посмотрим на кэфы. Большинство ставят на Интер, поэтому цифры на Юве возросли процентов на 15-20. Вот честно, не понимаем этого стремления каперов. Туринцы на ходу и вполне могут прихлопнуть чёрно-синих и во второй раз. Фора 0 за 2,02 - это не подарок ли? Берём?

⚽⚽⚽
ПОБЕДА ЮВЕНТУСА С ФОРОЙ 0
0
Повторить за 2.23
Димитрий Подольский 70.1% WR7.13% ROI
1.61Обе команды забьют - Да
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
"Ювентус" после поражения от "Интера" в лиге выглядит очень уверенно. После той катастрофы на "Меацце" туринцы выиграли шесть матчей подряд. Невозможно не отметить также безупречную оборону "Юве". За шесть последних матчей во всех турнирах "старая сеньора" пропустила только однажды, от тех же "нерадзурри" на прошлой неделе. Особых трудностей с выбором состава у Андреа Пирло накануне не так много, хотя тренер сделает некоторые изменения в составе, в сравнении с игрой против "Ромы" (2:0) на выходных.
У Антонио Конте и его "Интера" есть только один шанс выйти в финал Кубка Италии - забить как минимум два гола в Турине. Это придется сделать против лучшей защиты в лиге. Достаточно сказать, что нужно повторить результат и результативность последнего матча чемпионата с тем же счетом 2:0, который, помимо самого результата, сказал гораздо больше. "Интер", после стольких год погони за Турином наконец-то принял тот факт, что с нынешнем Турином можно бороться на равных. У "нерадзурри" сильнейшая атака чемпионата, и против "Юве" смогут сыграть ее лидеры.
То, что происходило неделю назад, уже осталось в истории, и предстоящая встреча будет абсолютно другой во всех смыслах. "Интер" хочет играть в финале и сделает для это все возможное, но "Юве" умеет сопротивляться. Шансы на выход в следующий этап у Турина выше, учитывая результат первой встречи.
0
Повторить за 1.61
Отар Кушанашвили 31.1% WR-14.69% ROI
2.89Победит Ювентус
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Элоквенция. То есть уровень такой риторики, которая моим друзьям Антону Шестаку и Виктору Ладненко не снилась, рождается каждый раз, когда я говорю о массово боготворимом и столь же массово ненавидимым Роналду. Предрекаю победу его команде.

"Ювентус" спасает положение дел во внутреннем чемпионате, но ведь он разделался с "Интером" в матче, где пребывал в непонятном статусе. Когда встречаются гранды, уже никто не считает "Ювентус" откровенным лидером. А я считаю! Тогда победили "Интер" в Кубке 2:1, и сейчас "Ювентус" победит снова, н не знаю с каким счетом.

"Ювентус" просто победит. Вот и все. Там есть Роналду. Конечно, моя гомоэротичная привязанность к этому парню, который на днях отмечает 36-летие, конечно, подозрительна.

Когда я думаю про "Интер" и про парня, которого Миллер хотел видеть тренером "Зенита", откуда уже сбежали все, кто своровал денег у “Газпрома”... Если они такие смелые, что же не побежали за Ибрагимовичем? Он оскорбил их товарища. Что же они не избили его, как это делает хоккеист Ковальчук, когда обижают соратника по команде? Хваленый командный дух "Интера" не взыграл.

Нет, "Интер" - не та команда, которая сможет оказать толковое сопротивление “Ювентусу”. В матче "Ювентус" - "Интер" я ставлю на победу "Юве" с коэффициентом 2,45. "Ювентус", побеждай и триумфально продвигайся вперед.

Источник: СтавкаТВ
0
Повторить за 3.125
Eva LIN 39.6% WR5.16% ROI
2.43Ювентус тотал больше 1.5
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус - Интер
Кубок Италии Полуфиналы 💪💪
Первый матч закончился на выезде 1:2 Ювентус сыграл волевую победу. Криштиано Роналдо забил дубль.
Последний раз Интер выиграл Ювентус в далёком 2012 году. 1:3 в чемпионате. 😵
За 6 матчей дома Ювентус сыграл на тм 2.5 с Интером.
2016 году команды встречались в полуфинале в кубке, Ювентус выиграл 3:0.
Интер в этом сезоне играет отлично.
За 10 выездных матчей Интер проиграл 2:1 Сампдори.
Ювентус за 10 матчей дома забивал везде по два мяча кроме Фиорентине, 0:3 поражения, 1:1 Аталанта.
Я не верю, что Ювентус сыграет даже в ничью, против Интера. 😁
Конте любит сливать матчи в таких этапах 😵
Мой прогноз два мяча от Ювентуса.
Или тб 2.5
0
Повторить за 2.43
Космос🪐 52.6% WR11.26% ROI
2.22Ювентус фора ()
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус — Интер| Кубок Италии
Ювентус продолжает победное шествие, обыграв на своём поле Рому со счётом 2-0. Это стало шестой победой кряду для него. Правда, нельзя сказать, что "старая синьора" уж совсем заслужила её. "Волки" нанесли в четыре и раза больше ударов по воротам. Это было странно видеть, учитывая нынешнюю Рому, которая мучается с командой любого уровня. Но класс есть класс. Не исключен вариант того, что они решили сэкономить силы перед не менее важной встречей в Кубке.

Интер, в свою очередь, вполне заслуженно одолел на выезде Фиорентину. «Чёрно-синие» неплохо смотрелись в первой игре против Ювентуса, но всё же не смогли удержать хотя бы ничью. Они поставили себя в очень тяжёлое положение, ведь теперь нужно забивать в Турине не меньше двух мячей. Посмотрим, что сможет придумать Антонио Конте.

Букмекеры решили не рисковать, выставив практически равные котировки на победу одного из коллективов. Ювентус не должен упустить такое солидное преимущество, тем более у себя дома. Андреа Пирло серьёзно поработал над игрой в обороне, что доказывают крайние поединки.
0
Повторить за 2.23

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор