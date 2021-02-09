Для этого матча и конкретно для этой ставки, даже не нужно описание. Но, приложение заставляет меня сделать описание в 50 слов, для участия в розыгрыше.
Дак вот, встречаются две топовые команды Италии. Что могу сказать на их счёт, в победителях я больше склоняюсь к Ювентусу, но не хочу рисковать на победу. Мне кажется и Интер хоть раз, но поразит ворота соперника, ну а то что Юве забьёт, даже не стоит сомневаться.
Мой прогноз - Обе забьют - Да.
Дак вот, встречаются две топовые команды Италии. Что могу сказать на их счёт, в победителях я больше склоняюсь к Ювентусу, но не хочу рисковать на победу. Мне кажется и Интер хоть раз, но поразит ворота соперника, ну а то что Юве забьёт, даже не стоит сомневаться.
Мой прогноз - Обе забьют - Да.