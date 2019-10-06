Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя sasha.lukanina
Главный матч седьмого тура итальянской Серии А будет центральным не только на Апеннинах, это главное футбольное событие уик-энда. Традиционно жаркое «Дерби Италии» на этот раз будет полноценным – Интер наконец-то стал достойным соперником Ювентусу, и даже обогнал его в таблице. Тем более, грядущая схватка пройдет на «Джузеппе Меацца». В общем, фаворита здесь нет, так считают букмекеры. Интер в Италии выполняет роль Ливерпуля, двигаясь по турнирной сетке чемпионата без потерянных очков – на счету «Нерадзурри» шесть побед из шести. Антонио Конте завел болид с места, правда, без лежки дегтя в Лиге чемпионов не обошлось – здесь дела команды идут не так радужно, в борьбе за выход в плей-офф она уже стала аутсайдером. В среду Интер провел сложнейший поединок на «Камп Ноу», обидно уступив Барселоне (1:2). Первый тайм был полностью за итальянцами, а после перерыва класс каталонцев взял свое. Наверное, справедливым итогом была бы ничья, но Суарес и Месси так не думали. У Ювентуса в плане результатов все монотоннее – пока под руководством Маурицио Сарри «Старая синьора» не демонстрировала ничего из ряда вон выходящего. Особенно этого не скажешь по последним результатам в чемпионате: три подряд скромные победы. Во вторник туринцы отвели душу в Лиге чемпионов, разгромив дома Байер (3:0) – хотя и здесь крупным счет стал только в концовке. Италии мы не откроем, если скажем, что силы примерно равны. Интер Конте однозначно способен конкурировать с Ювентусом, но спешить с утверждениями о победе точно не стоит. Тем более, турнирная мотивация больше на стороне туринцев – отпускать дерзкого оппонента точно не хотелось бы. Вполне возможно, что мы увидим привычное катеначчо, однако напряжение будет настолько большим, что вряд ли соперники отыграют на «ноль». Ставим на эмоции, которые приведут к результативности, вариант: обе команды забьют гол
Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя Евгений Ловчев
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на обе забьют, П2 и ТБ (2,5) в матче Интер - Ювентус. Вот его доводы: «Ювентус» славен своей защитой. А учитывая, что в нападении есть лидеры, скорее всего вот в такой игре команда проявит себя с лучшей стороны. Тем более, «Ювентус» несколько лет подряд становился чемпионом. Понятно, что «Интер» при любом раскладе будет побаиваться его. А «Ювентусу» только этого и надо. И потом, для «Ювентуса», который в последние годы не знал равных, нужен раздражитель. Этим раздражителем может стать «Интер». Пусть и на чужом поле, но «Ювентус» выиграет. Источник: РБ
Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров
Матч команды Конте против Барсы в Лиге чемпионов показал, что тренер Интера в отличной форме и полон тактических идей. А значит, в Серии А есть ещё один, кроме Наполи, конкурент Ювентусу. На Апеннинах Интер выиграл три последних матча и возглавляет турнирную таблицу. Похоже, Конте быстрее Сарри нашёл ключ к своей команде. Исполнители повыше уровнем у туринцев, но тренер более классный у миланцев. Посмотрим, кто круче в этом противостоянии. В матче с Барселоной Конте переиграл Вальверде, но индивидуальное мастерство Месси и Суареса решили исход. Здесь тоже личные таланты Криштиану Роналду могут нивелировать разницу в классе между тренерами. Источник: LegalBet