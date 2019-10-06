Betting Insider

Интер — Ювентус прогнозы на матч 06.10.2019

Интер — Ювентус
  •  Чемпионат Италии
Интер
01:37:55
до начала матча
Ювентус
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
Получи фрибет 1000 ₽
Получи фрибет 1000 ₽
Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Главный матч седьмого тура итальянской Серии А будет центральным не только на Апеннинах, это главное футбольное событие уик-энда. Традиционно жаркое «Дерби Италии» на этот раз будет полноценным – Интер наконец-то стал достойным соперником Ювентусу, и даже обогнал его в таблице. Тем более, грядущая схватка пройдет на «Джузеппе Меацца». В общем, фаворита здесь нет, так считают букмекеры. Интер в Италии выполняет роль Ливерпуля, двигаясь по турнирной сетке чемпионата без потерянных очков – на счету «Нерадзурри» шесть побед из шести. Антонио Конте завел болид с места, правда, без лежки дегтя в Лиге чемпионов не обошлось – здесь дела команды идут не так радужно, в борьбе за выход в плей-офф она уже стала аутсайдером. В среду Интер провел сложнейший поединок на «Камп Ноу», обидно уступив Барселоне (1:2). Первый тайм был полностью за итальянцами, а после перерыва класс каталонцев взял свое. Наверное, справедливым итогом была бы ничья, но Суарес и Месси так не думали. У Ювентуса в плане результатов все монотоннее – пока под руководством Маурицио Сарри «Старая синьора» не демонстрировала ничего из ряда вон выходящего. Особенно этого не скажешь по последним результатам в чемпионате: три подряд скромные победы. Во вторник туринцы отвели душу в Лиге чемпионов, разгромив дома Байер (3:0) – хотя и здесь крупным счет стал только в концовке. Италии мы не откроем, если скажем, что силы примерно равны. Интер Конте однозначно способен конкурировать с Ювентусом, но спешить с утверждениями о победе точно не стоит. Тем более, турнирная мотивация больше на стороне туринцев – отпускать дерзкого оппонента точно не хотелось бы. Вполне возможно, что мы увидим привычное катеначчо, однако напряжение будет настолько большим, что вряд ли соперники отыграют на «ноль». Ставим на эмоции, которые приведут к результативности, вариант: обе команды забьют гол
Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на обе забьют, П2 и ТБ (2,5) в матче Интер - Ювентус. Вот его доводы: «Ювентус» славен своей защитой. А учитывая, что в нападении есть лидеры, скорее всего вот в такой игре команда проявит себя с лучшей стороны. Тем более, «Ювентус» несколько лет подряд становился чемпионом. Понятно, что «Интер» при любом раскладе будет побаиваться его. А «Ювентусу» только этого и надо. И потом, для «Ювентуса», который в последние годы не знал равных, нужен раздражитель. Этим раздражителем может стать «Интер». Пусть и на чужом поле, но «Ювентус» выиграет. Источник: РБ
Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя
Матч команды Конте против Барсы в Лиге чемпионов показал, что тренер Интера в отличной форме и полон тактических идей. А значит, в Серии А есть ещё один, кроме Наполи, конкурент Ювентусу. На Апеннинах Интер выиграл три последних матча и возглавляет турнирную таблицу. Похоже, Конте быстрее Сарри нашёл ключ к своей команде. Исполнители повыше уровнем у туринцев, но тренер более классный у миланцев. Посмотрим, кто круче в этом противостоянии. В матче с Барселоной Конте переиграл Вальверде, но индивидуальное мастерство Месси и Суареса решили исход. Здесь тоже личные таланты Криштиану Роналду могут нивелировать разницу в классе между тренерами. Источник: LegalBet
Прогнозы 1748
sasha.lukanina|ROI 0.05
sasha.lukanina|ROI 0.05
1.88Обе команды забьют - Да
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Главный матч седьмого тура итальянской Серии А будет центральным не только на Апеннинах, это главное футбольное событие уик-энда. Традиционно жаркое «Дерби Италии» на этот раз будет полноценным – Интер наконец-то стал достойным соперником Ювентусу, и даже обогнал его в таблице. Тем более, грядущая схватка пройдет на «Джузеппе Меацца». В общем, фаворита здесь нет, так считают букмекеры.


Интер в Италии выполняет роль Ливерпуля, двигаясь по турнирной сетке чемпионата без потерянных очков – на счету «Нерадзурри» шесть побед из шести. Антонио Конте завел болид с места, правда, без лежки дегтя в Лиге чемпионов не обошлось – здесь дела команды идут не так радужно, в борьбе за выход в плей-офф она уже стала аутсайдером. В среду Интер провел сложнейший поединок на «Камп Ноу», обидно уступив Барселоне (1:2). Первый тайм был полностью за итальянцами, а после перерыва класс каталонцев взял свое. Наверное, справедливым итогом была бы ничья, но Суарес и Месси так не думали.

У Ювентуса в плане результатов все монотоннее – пока под руководством Маурицио Сарри «Старая синьора» не демонстрировала ничего из ряда вон выходящего. Особенно этого не скажешь по последним результатам в чемпионате: три подряд скромные победы. Во вторник туринцы отвели душу в Лиге чемпионов, разгромив дома Байер (3:0) – хотя и здесь крупным счет стал только в концовке.


Италии мы не откроем, если скажем, что силы примерно равны. Интер Конте однозначно способен конкурировать с Ювентусом, но спешить с утверждениями о победе точно не стоит. Тем более, турнирная мотивация больше на стороне туринцев – отпускать дерзкого оппонента точно не хотелось бы. Вполне возможно, что мы увидим привычное катеначчо, однако напряжение будет настолько большим, что вряд ли соперники отыграют на «ноль».

Ставим на эмоции, которые приведут к результативности, вариант: обе команды забьют гол
1
Повторить за 1.9
Евгений Ловчев|ROI -0.3
Евгений Ловчев|ROI -0.3
4.6Победа Ювентус и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на обе забьют, П2 и ТБ (2,5) в матче Интер - Ювентус. Вот его доводы:

«Ювентус» славен своей защитой. А учитывая, что в нападении есть лидеры, скорее всего вот в такой игре команда проявит себя с лучшей стороны. Тем более, «Ювентус» несколько лет подряд становился чемпионом. Понятно, что «Интер» при любом раскладе будет побаиваться его. А «Ювентусу» только этого и надо. И потом, для «Ювентуса», который в последние годы не знал равных, нужен раздражитель. Этим раздражителем может стать «Интер». Пусть и на чужом поле, но «Ювентус» выиграет.

Источник: РБ
2
Повторить за 4.6
Ровшан Аскеров|ROI -9.23
Ровшан Аскеров|ROI -9.23
1.89Обе команды забьют - Да
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Матч команды Конте против Барсы в Лиге чемпионов показал, что тренер Интера в отличной форме и полон тактических идей. А значит, в Серии А есть ещё один, кроме Наполи, конкурент Ювентусу. На Апеннинах Интер выиграл три последних матча и возглавляет турнирную таблицу. Похоже, Конте быстрее Сарри нашёл ключ к своей команде.

Исполнители повыше уровнем у туринцев, но тренер более классный у миланцев. Посмотрим, кто круче в этом противостоянии. В матче с Барселоной Конте переиграл Вальверде, но индивидуальное мастерство Месси и Суареса решили исход. Здесь тоже личные таланты Криштиану Роналду могут нивелировать разницу в классе между тренерами.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.9
Dmitriy Komarovskiy|ROI 7.13
Dmitriy Komarovskiy|ROI 7.13
1.87Обе команды забьют - Да
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Итальянское классико. Интер и Юве. Именно эти две команды называют главными претендентами на скудетто в этом году. Лично я ещё не отошёл от матча Наполи 3-4 Юве. Думаю, что в этом матче сложно предсказать победителя, поэтому я решил поставить на то, что обе команды забьют. Потенциал у них космический, осталось дело только реализовать все это. Если решите поставить на победу какой-то из этих команд, помните, что Сарри ещё не отшлифовал Юве как надо. Могут быть и осечки.
0
Повторить за 1.9
БК "ОЛИМП"|ROI -7.23
БК "ОЛИМП"|ROI -7.23
3.24Ничья
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
В воскресенье в Милане состоится Дерби Италии – так
традиционно называется встреча между “Интером” и туринским
“Ювентусом”. Этот матч станет особенным, поскольку впервые за
долгое время “нерадзури” опережают “старую синьору” в
турнирной таблице и всерьез борются за чемпионский титул. C
приходом в “Интер” Антонио Конте у команды появился характер
и воля к победе, которые помогли выиграть все игры на старте
сезона. “Ювентус” отстает от соперника всего на 2 очка, поэтому
постарается победить и возглавить чемпионат. Аналитики БК
“Олимп” считают, что в предстоящем поединке не стоит ожидать
голов и предлагают поставить на тотал 2,5 меньше за 1.71.

Команда Конте неожиданно уверенно стартовала в новом сезоне
Серии А, выиграв все шесть матчей, среди которых особенно
выделяются игры против “Лацио” и миланское дерби. Стоит
отметить, что руководство “нерадзури” ударно поработало летом
на трансферном рынке, подписав форвардов “МЮ” Ромелу Лукаку
и Алексиса Санчеса, которые сразу же начали давать результате в
виде забитых голов. Несмотря на внушительные результаты в
национальном чемпионате, у “Интера” неудачно складываются
дела в Лиге чемпионов: после двух туров всего одно очко и
минимум шансов на выход в плей-офф турнира. Матч против
прямого конкурента за чемпионства станет настоящим вызовом для
Конте, который посвятил свои лучшие годы именно туринскому
клубу.

У “Ювентуса” также новый тренер – Маурицио Сарри, который
после годичной командировки в “Челси” вернулся в родную
Италию. Он пришел в уже оформленный коллектив с поставленной
игрой. Главная задача Сарри не испортить и придать команде
уверенности и легкости, с чем он пока не совсем справляется. У
“Ювентуса” объективно нет конкурентов в Серии А, а учитывая,
туринцы выигрывали Скудетто последние 8 лет, то в нынешнем
сезоне команда не будет упираться в чемпионате, а
сосредоточиться на заветной Лиге чемпионов.

Наиболее вероятным исходом предстоящего матча станет ничья. В
БК “Олимп” на мирный исход предлагается коэффициент 3.22.
Главная звезда “старой синьоры” Криштиану Роналду на важные
матчи настраивается особенно, поэтому постарается приложить
максимум усилий, чтобы отличиться. На гол португальца в БК
“Олимп” можно поставить за 2.47.

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 3.22
korenkov777777|ROI -9.01
korenkov777777|ROI -9.01
1.99Ювентус фора (0)
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Игра против Барселоны продемонстрировала насколько хорошо Конте разбирает соперника и готовится к матчам. Стартовый план Интера был идеален, но миланцам не хватило свежести и глубины состава - Конте по сути не было вариантов, как ответить на перестановки Барселоны. Эта же ситуация может повториться и против Ювентуса - Юве так же играл в ЛЧ, но имел на день отдыха больше, а так же имеет очевидно более глубокий состав. Даже если Интер сумеет переиграть Сарри (понять, как именно будет играть Сарри довольно просто), по ходу встречи Юве сможет выровнять игру, а когда у Интера кончатся силы, может и довести дело до победы. Я жду голов в обе стороны, Ювентус не проиграет.
0
Повторить за 1.99
Владислав Батурин|ROI -6.31
Владислав Батурин|ROI -6.31
1.89Обе команды забьют - Да
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Главное событие очередного тура чемпионата Италии состоится на миланской арене «Сан-Сиро»: в гости к лидеру Серии А приедет действующий чемпион.

«Интер» шикарно начал сезон под руководством нового главного тренера Антонио Конте. «Чёрно-синие» одержали шесть побед подряд и с отрывом в два очка от «Ювентуса» закрепились на первом месте (6-0-0 13:2 18). В последнем матче национального первенства интеристы в гостях переиграли «Сампдорию» (3:1). На своём поле в Серии А миланцы одержали три сухие победы: над «Лечче» (4:0), «Удинезе» (1:0) и «Лацио» (1:0). Во втором туре Лиги чемпионов команда Антонио Конте дала бой на «Камп Ноу» «Барселоне». Но, несмотря на быстро забитый гол, итальянскому клубу не удалось зацепить очки на выезде — «Интер» уступил «Барсе» (1:2).

«Ювентус» в чемпионате Италии дышит в затылок «нерадзурри». Туринцы отстают всего на два очка (5-1-0 11:5 16). В последнем матче «старая сеньора» дома одолела СПАЛ (2:0). Единственная потеря очков у команды Маурицио Сарри случилась в выездной игре против «Фиорентины» (0:0), в гостях «Ювентус» победил «Парму» (1:0) и «Брешию» (2:1). В Лиге чемпионов в середине недели «зебры» дома разгромили «Байер» (3:0).

В последних пяти встречах чемпионата «Интер» не побеждал «Ювентус». В последний раз «чёрно-синие» праздновали успех в играх с туринским клубом в сентябре 2016 (дома 2:1).

«Интер» совершенно неслучайно начал сезон с шести побед и лидирует. Команда Антонио Конте прилично усилилась и грамотно перестроилась тактически. Игроки приняли тренерские идеи нового рулевого и умело их воплощают в жизнь на футбольном поле. Прогресс миланцев бросается в глаза, и есть полное ощущение, что «Интер» окажет мощнейшую конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за чемпионский титул.

У «чёрно-белых» тоже новый главный тренер, и он пока в поиске лучших сочетаний в составе, наиболее эффективных способов ведения игры. Одним словом, Маурицио Сарри строит свой «Ювентус».

Обе команды очень сильны и обладают обалденными по силе и мастерству составами. Этот матч точно на три результата, поэтому предпочту поставить на голы. У соперников в группе атаки хватает «монстров», и они должны сказать своё веское слово в столь принципиальном противостоянии.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.9
N.L.O|ROI -0.54
N.L.O|ROI -0.54
3.22Ничья
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
​​Есть вот такое, уже не собачее.

Ювентус - Интер

ТБ10.5 УГЛОВЫХ за 1.84

Вряд ли есть альтернативы из разряда адекватных на этот матч, разве что смотреть тбшку по картам.

Угловые хотя бы потому, что здесь нет ярковыраженного "ведущего", и любой мяч качает игру в одну из сторон, и по идее, здесь надо упрощать, но:


У Юве есть очевидные проблемы, которые пока нельзя называть первым кризисом, но это только пока. Да, качество игры плюс-минус держится на одном уровне (результаты тоже), но теперь все понимают как играть против Юве. Нету неопределённости, которой боялись соперники на старте сезона, никто не понимал во что будет играть Юве.

Понятное дело, матч ***, как важен для обеих команд. Выигрывай Интер - получает отличную фору в 5 очей и может оставаться чемпионом как минимум до следующей лички, выигрывает Ювентус - сворачивайте лавку, снова Ювентус.

Кто-то верит в то, что команды сыграют в яркий футбол для болельщиков?

Шахматы и ничего кроме. Чисто тренерская игра, ибо это просто тренера-антагонисты, и уж поверьте, Сарри знает кто такой Конте, потому как он подхватывал команду после него и прекрасно видел большинство идей.

Вообще, понятно же, что каждый сегодня выйдет нейтрализовать соперника, не? Матч, где любой пропущенный мяч приравнивается к проебу, где защитный фрик встречается с гиком продвижения мяча и построения атак.

Вам это ничего не напоминает? Не намекаю, но в мадридском дерби был примерно такой же расклад по всем параметрам, и в итоге мы имели нули на табло и число 12 в графе угловые.

Есть предпосылки для альтернативы?

+ у обеих есть столб, который загружается в случае острой необходимости результата, вот этого не было в мадридском дерби.

Ну и просто хотя бы прикидывайте, что Юве упирается в 5 защей от Конте, а Конте получает в соперники Бонуччи - Де Лигт, которых ни Мартинес, ни Сенси из глубины не продавят. Варианты зайди в штрафную какие? Ну если учесть КриРо и Лукаку.


Вообще я жду типичный итальянскую зарубу, с минимумом забитых мячей, но кучей нервов, фолов и стандартов. Попробуем, тем более линия более чем приемлема.

Есть интересный вариант с ТМом по голам, но быстрый мяч и пойдет совсем другой футбол, без этих шахмат.
0
Повторить за 3.22
Георгий Черданцев|ROI -9.14
Георгий Черданцев|ROI -9.14
3.26Ничья
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Первый матч с новыми тренерами команды сыграли 1:1 в Китае. Думаю, что ближе к ничьей должно быть и в этом матче. Интер пока только обретает понимание того, что требует новый тренер, тоже самое касается Ювентуса, но чемпион страны претерпел меньше изменений в составе. На результат здесь ставить нет никаких оснований, так как уверенности в том, какая команда проведет матч лучше нет: Ювентус вроде бы наладил игру, но играет в гостях и это против него, а Интер два матча Лиги чемпионов, а это и есть футбол высшего уровня, даже если соперник Славия, выиграть не смог. Ставки:

«Х» за 3.22
«Обе забьют» за 1.9

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 3.22
Нобель Арустамян|ROI -19.63
Нобель Арустамян|ROI -19.63
3.24Ничья
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Интер — Ювентус|Чемпионат Италии
Известный эксперт Нобель Арустамян предлагает поставить ничью в матче Интер – Ювентус. Вот его доводы:

В этом матче очень много значат эмоции, эмоции, которые есть у команд. Они влияют на игроков, плюс давление итальянской прессы исключать никак нельзя.

Что касается самой игры, то Интер» выигрывает все матчи в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов был сложный матч, очень энергозатратный. Скорее всего, «Интер» играет в сложный футбол, поэтому игроки должны быть готовы на 100%.

«Ювентус» легко обыграл «Байер». У «Ювентуса» есть проблемы с игрой с точки зрения перехода под стиль Сарри, но от матча к матчу команда все же прогрессирует. «Ювентус» более сложный механизм. У «Интера» сейчас главный человек — это Конте, а у «Ювентуса» есть Сарри, Роналду, Дибала. Здесь все непредсказуемо.

Вероятнее всего то, что игра будет очень тяжелой для обеих команд. В такой встрече может быть как 0:0, так и 3:3 или 3:2, или 2:1. Здесь все может воспламениться как спичка. Стоит от всего этого уйти, и делать бы ставку на ничью. Лобовая ничья. В этом компоненте команды понимают, что всего лишь начало чемпионата. Поражение одной из команд может сильно повлиять на эмоции, но нужно рисковать. Риск — благородное дело.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.22
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 34%
  • 15%
  • 9%
  • 6%
  • 5%