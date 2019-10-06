Интер — Ювентус прогноз на матч от пользователя sasha.lukanina

Главный матч седьмого тура итальянской Серии А будет центральным не только на Апеннинах, это главное футбольное событие уик-энда. Традиционно жаркое «Дерби Италии» на этот раз будет полноценным – Интер наконец-то стал достойным соперником Ювентусу, и даже обогнал его в таблице. Тем более, грядущая схватка пройдет на «Джузеппе Меацца». В общем, фаворита здесь нет, так считают букмекеры. Интер в Италии выполняет роль Ливерпуля, двигаясь по турнирной сетке чемпионата без потерянных очков – на счету «Нерадзурри» шесть побед из шести. Антонио Конте завел болид с места, правда, без лежки дегтя в Лиге чемпионов не обошлось – здесь дела команды идут не так радужно, в борьбе за выход в плей-офф она уже стала аутсайдером. В среду Интер провел сложнейший поединок на «Камп Ноу», обидно уступив Барселоне (1:2). Первый тайм был полностью за итальянцами, а после перерыва класс каталонцев взял свое. Наверное, справедливым итогом была бы ничья, но Суарес и Месси так не думали. У Ювентуса в плане результатов все монотоннее – пока под руководством Маурицио Сарри «Старая синьора» не демонстрировала ничего из ряда вон выходящего. Особенно этого не скажешь по последним результатам в чемпионате: три подряд скромные победы. Во вторник туринцы отвели душу в Лиге чемпионов, разгромив дома Байер (3:0) – хотя и здесь крупным счет стал только в концовке. Италии мы не откроем, если скажем, что силы примерно равны. Интер Конте однозначно способен конкурировать с Ювентусом, но спешить с утверждениями о победе точно не стоит. Тем более, турнирная мотивация больше на стороне туринцев – отпускать дерзкого оппонента точно не хотелось бы. Вполне возможно, что мы увидим привычное катеначчо, однако напряжение будет настолько большим, что вряд ли соперники отыграют на «ноль». Ставим на эмоции, которые приведут к результативности, вариант: обе команды забьют гол