Два лидера Серии А, принципиальные соперники, сойдутся в Кубке. «Интер» недавно уничтожил «Ювентус» и, похоже, всерьёз нацелился на скудетто. Но затем как-то невыразительно сыграл вничью с «Удинезе».
Долго не проигрывавший «Милан» зачастил вдруг терпеть поражения. Теперь вот и «Аталанта» обыграла лидера чемпионской гонки — 3:0. Но у россонери потери ключевых игроков из-за эпидемии. Потому и футбол в исполнении команды Пиоли был весьма посредственным.
Кубок интересен тем, что тут нет тактических и стратегических расчётов, нет турнирной таблицы, а есть кубковая сетка. И ничьих быть не может. Думаю, осторожничать соперники не станут.
Источник: LegalBet
Долго не проигрывавший «Милан» зачастил вдруг терпеть поражения. Теперь вот и «Аталанта» обыграла лидера чемпионской гонки — 3:0. Но у россонери потери ключевых игроков из-за эпидемии. Потому и футбол в исполнении команды Пиоли был весьма посредственным.
Кубок интересен тем, что тут нет тактических и стратегических расчётов, нет турнирной таблицы, а есть кубковая сетка. И ничьих быть не может. Думаю, осторожничать соперники не станут.
Источник: LegalBet