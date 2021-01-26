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Интер — Милан прогнозы на матч 26.01.2021

Интер — Милан
  •   Кубок Италии
Интер
02:09:11
до начала матча
Милан

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

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Платные
#BAI 71.4% WR5.88% ROI
2.1Победит Интер
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
Перенесёмся в кубок Чемпионата Италии. Интер и Милан будут бороться за выход в полуфинал. Игра обещает быть ярким. В играх за кубок в Италии достаточно много сюрпризов но у Милана сейчас некоторые неполадки в составе ( отсутствие Хакан Чалханоглу который сейчас находится в изоляции) отсутствие плеймейкера играет очень большую роль. Вот поэтому по моему мнению Интер выиграет это противостояние. П1 всем удачи.
2
Повторить за 1.86
Ровшан Аскеров 49.1% WR-12.91% ROI
2.22Победит Интер
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
Два лидера Серии А, принципиальные соперники, сойдутся в Кубке. «Интер» недавно уничтожил «Ювентус» и, похоже, всерьёз нацелился на скудетто. Но затем как-то невыразительно сыграл вничью с «Удинезе».

Долго не проигрывавший «Милан» зачастил вдруг терпеть поражения. Теперь вот и «Аталанта» обыграла лидера чемпионской гонки — 3:0. Но у россонери потери ключевых игроков из-за эпидемии. Потому и футбол в исполнении команды Пиоли был весьма посредственным.

Кубок интересен тем, что тут нет тактических и стратегических расчётов, нет турнирной таблицы, а есть кубковая сетка. И ничьих быть не может. Думаю, осторожничать соперники не станут.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.86
Spravedliv 46.2% WR1.16% ROI
1.75Тотал больше 2.5
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
ВСЕМ ДОБРА И ФАРТА!!! Кубок Италии, 1/4 Интер – Милан. К предстоящей битве "Милан" подходит после настоящей катастрофы против "Аталанты" в чемпионате – поражение 0:3. Времени отдыхать нет, анализ происходящего Пиоли и команда наверняка сделали. Мыслить о том, в каком настроении подойдут "россонери" не нужно, отдавать второй подряд матч, причем такому принципиальному сопернику в клубе не планируют. Многие считали и считают, что кубок – это второстепенный турнир, но в данном случае это далеко не так, особенно для "россонери". Болельщики кубка не видели с 2003 года, а трофеев в копилке Пиоли вовсе нет. Поводов для радости на прошлых выходных не было и у второго миланского клуба, игра с "Удинезе" завершилась без забитых мячей и двумя потерянными пунктами. Шанс стать зимним чемпионом у "нерадзурри" был, учитывая поражение "Милана", но им они не воспользовались. Периодически у обеих команд возникают трудности в обороне, надежностью они не отличается, именно поэтому голы на "Джузеппе Меацца" должны быть. Ставка ТБ 2.5 - Да.
0
Повторить за 1.78
Пoддеpжка BI. 0% WR0% ROI
1.9Победит Интер
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
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0
Повторить за 1.86
Алексей АА 62.5% WR1.43% ROI
1.95Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
Всем привет! очень интересная встреча нас сегодня ждёт, Интер- Милан,и так господа давайте подумаем что можно тут взять,судя по последним играм Интер играет в ничью, Милан вообще проигрывает в сухую Атланте, думаю что в этой игре обе команды будут играть в свой футбол и каждая хочет пройти дальше,думаю в этом матче они обменяться голами но на этом не успокоются,так же думаю что пробьют тотал верх,мой прогноз такой!всем удачи!
0
Повторить за 2
KIENIG_14 57.9% WR6.63% ROI
2.15Победит Интер
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
После 0:3 от "Аталанты" Златан Ибрагимович раскритиковал своих партнёров по команде, обвинив тех в отсутствии опыта: "Команда слишком хрупкая", "Я был одинок" и всё в таком духе. Причём СМИ предполагают, что последняя фраза предназначается для новичка команды Мейте, который в первом тайме матча с "Аталантой" (до своей замены) действовал почему-то на позиции десятого номера.

Златан ненавидит проигрывать, и обвиняет в поражениях всех и вся. По ходу матча, на 90+3-й минуте при розыгрыше углового у ворот "Аталанты" досталось и форварду бергамасков Дувану Сапате: "В своей карьере я забил больше, чем ты сыграл матчей". К чести колумбийца, он не стал отвечать Златану. Ибрагимович говорит, что безумно рад, что после поражения от "Аталанты следующего матча не нужно ждать неделю, что встреча будет сыграна уже спустя несколько дней. Златан будет злым и заведённым. Но сможет ли остальной состав "Милана" соответствовать его амбициям?

Пьоли понимает: распылять все свои силы на Кубок не стоит, чемпионат остаётся для "Милана" в приоритете.
2
Повторить за 1.86
Виктор Гусев 51.4% WR-2.45% ROI
3.75Ничья
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Давайте сегодня поговорим о миланском дерби в рамках Кубка Италии. "Интер" будет принимать "Милан".

Команды борются за чемпионство. "Милан" идет на первом месте. "Интер" отстает на два очка. В последнем туре обе команды сыграли неважно, "Милан" так вообще кошмарно.

"Интер", завершив матч вничью с "Удинезе" на чужом поле, не воспользовался возможностью и не догнал "Милан" в турнирной таблице. Догнать было можно, потому что "Милан" на своем поле потерпел поражение от "Аталанты" 0:3. Златан Ибрагимович нам напомнил, что это всего-лишь второе поражение в 38 матчах Серии А, но он отметил, что команды сыграла кошмарно. Теперь есть шансы себя реабилитировать, но в довольно сложных условиях.

Игра состоится 26 января. Уже 30 - очередные матчи чемпионата, где нужно продолжать гонку за Скудетто.

В каких составах выйдут на поле команды? Я не очень допускаю мысль, что будут кубковые послабления. Это миланское дерби. Однако могут быть изменения в стартовых составах из-за напряженного графика. Это будет способствовать усилению команды в конкретном матче.

Интересна будет заочная дуэль Ибрагимовича и Лукаку, двух главных бомбардиров этих команд. Оба они в предыдущем туре не отличились.

Что касается последних выездных матчей "Милана" на Кубок, то в семи из восьми игр забивалось не больше двух мячей. Я должен сказать, что не стал бы ставить на какое-то голевое пиршество. Я думаю, что будет напряженная игра с небольшим количеством голов, но не на это будет моя ставка.

Возможно, я учту общую статистику. 227 матчей сыграли команды между собой. 82 победы у "Интера" и 78 побед у "Милана", но при этом 67 ничьих. Ничьи довольно часто.

Если говорить о статистике, то последняя победа "Милана" над "Интером" была в 2016 году, и то дома. Но это до прошлого года. В прошлом году "Милан" наконец-то победил со счетом 2:1 в гостях. Нарушена была статистика, которая складывалась не в пользу "Милана".

Конечно, раненый зверь - "Милан", но в каком-то смысле ранен и "Интер". Очень много моментов, которые, как мне кажется, уравнивают силы команд в этом матче. Соперники принципиальные, а значит матч будет интересным.

Источник: СтавкаТВ
0
Повторить за 4
LP Olegovich 72.7% WR1.89% ROI
2.02Победит Милан или ничья
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
На мой взгляд для Милана Пьели Стефано этот кубок важен. Вообще с приходом Ибрагимовича команда как будто начала новый цикл, цикл побед, красивых мячей, побед волевых. Милан лидер Серии А в этом сезоне, а этого не наблюдалось уже долгое время. Так что считаю что сегодня будут биться обе команды, и подтверждения тому полноценные составы команд исключая травмированных. Даже не знаю. будет ли голевой матч, сложно сложно сказать, исполнители есть в обоих составах, но вот важность результата может сыграть злую штуку, так что я бы не рискнул ставить на ТБ. А вот ничья возможна а потому ставку что я выбрал считаю логичной и достаточно проходной .
4
Повторить за 2.12
Георгий Темный 62.5% WR2.62% ROI
1.6Обе команды забьют - Да
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
К предстоящей битве "Милан" подходит после настоящей катастрофы против "Аталанты" в чемпионате – поражение 0:3. Времени отдыхать нет, анализ происходящего Пиоли и команда наверняка сделали. Мыслить о том, в каком настроении подойдут "россонери" не нужно, отдавать второй подряд матч, причем такому принципиальному сопернику в клубе не планируют. Многие считали и считают, что кубок – это второстепенный турнир, но в данном случае это далеко не так, особенно для "россонери". Болельщики кубка не видели с 2003 года, а трофеев в копилке Пиоли вовсе нет. К тому же, отдать максимум сил команда в дерби может, учитывая ближайшие игры. Вначале второго круга соперника не из калибра больших – "Болонья", "Кротоне", "Специя".

Поводов для радости на прошлых выходных не было и у второго миланского клуба, игра с "Удинезе" завершилась без забитых мячей и двумя потерянными пунктами. Шанс стать зимним чемпионом у "нерадзурри" был, учитывая поражение "Милана", но им они не воспользовались. Пресса обсуждает не столько результат, как конфликт Конте и арбитра, который может вылиться в несколько матчей дисквалификации для итальянца. Что касается предстоящей встречи, то можно поверить СМИ и сказать, что нацелен "Интер" сейчас больше на чемпионат и целиком основного состава ждать не нужно. Хотя не забываем что такое дерби, к тому же "нерадзурри" нужно исправиться после осеннего поражения 1:2.

Периодически у обеих команд возникают трудности в обороне, надежностью она не отличается, именно поэтому голы на "Джузеппе Меацца" должны быть. В первом дерби в рамках чемпионата победил "Милан", но спустя три месяца результаты изменились и "нерадзурри" подходят к этой игре несколько уверенней. Но тут все будет зависеть от желания и что не менее важно составов, выставленных тренерами.
0
Повторить за 1.62
Мaксим Калиниченко 46.7% WR-1.18% ROI
2.72Милан фора ()
Интер — Милан| Кубок Италии
Интер — Милан| Кубок Италии
В четвертьфинальном матче Кубка Италии нас ждет миланское дерби. «Интер» в этой встрече выступает в роли номинального хозяина поля.

Можно сказать, что оба клуба подходят к этой встрече в почти одинаковой форме. Обе команды начали терять очки в последних матчах. Хотя еще недавно миланские клубы были почти непобедимы, особенно «Милан».

Сейчас команда Пиоли все еще лидирует в Серии А. Отрывается она от соперников на два и более очка. Собственно, «Интер» и является главным преследователем «Милана». Сам он опережает «Рому» с третьего места на четыре очка.

В общем, миланские клубы на время захватили лидерство в итальянском чемпионате. Пока неизвестно, как скоро смогут их догнать «Ювентус» и другие команды Серии А.

Зачастил «Милан» в последних матчах с неудачными результатами. В пяти встречах он уже дважды позволил себе проиграть. Сперва он уступил «Ювентусу» (1:3), что для многих не стало сюрпризом, а вот в последнем туре вновь проиграл «Аталанте», что вызвало уже больше вопросов. В матче с бергамасками миланцы уступили со счетом 0:3.

Последние матчи «Интера» при этом тоже нельзя назвать безошибочными. За четыре встречи в чемпионате он потерял почти столько же очков, один раз проиграв «Сампдории» (1:2), а также дважды поделив очки с «Ромой» и «Удинезе» (2:2 и 0:0). Такие результаты команды Конте я считаю менее убедительными, чем у «Милана». Все-таки потеря очков в матчах с «Сампдорией» и «Удинезе» - важный пункт в понимании нынешней формы команды.

Я думаю, «Милан» будет сильнее в этом их противостоянии. Встреча двух соседней по городу всегда обещает быть интересной и наполненной эмоциями. Сейчас клуб Пиоли все-таки находится в лучшей форме. Он также уже успел усилиться еще одним атакующим ветераном, Манджукичем.

В своем прогнозе я немного перестрахуюсь. На точный счет или количество голов ставить не стану. Вижу несколько разных итогов этой игры. Все зависит от подготовки обеих команд и их боевого настроя. Моя ставка в этой игре – победа «Милана» с форой (0).

Источник: VseProSport
0
Повторить за 3.26

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