Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на голы обеих команд в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Италия возвращается через национальный кубок!
Ответный матч между «Наполи» и «Интером» в Неаполе полон интриги и обещает быть очень эмоциональным футбольным событием.
«Наполи» победил в первом матче (1:0) и имеет неплохие шансы на выход в финал. Перед паузой в чемпионате команда Дженнаро Гаттузо одержала три победы подряд (3-0-0 5:2) и ушла на вынужденные каникулы шестой (11-6-9 41:36 39). В Лигу чемпионов уже никак не пробиться, а вот в Лига Европы вполне возможно. Удивительно, но в этом сезоне «Наполи» дома играет слабее, чем в гостях (5-2-6 17:18). До «Интера» южане в кубке убрали со своего пути «Перуджу» (2:0) и «Лацио» (1:0).
«Интер» перед пандемией проиграл два важных гостевых матча: «Лацио» (1:2) и «Ювентусу» (0:2). На чемпионский титул претендовать уже практически нереально (16-6-3 49:24 54), отставание от «Ювентуса» огромное (девять очков). В гостях команда Антонио Конте имеет лучший показатель набранных очков (9-2-2 26:14 29). На предыдущих кубковых стадиях «Интер» переиграл «Кальяри» (4:1) и «Фиорентину» (2:1).
В первом круге Серии А текущего сезона «Наполи» уступил в родных стенах (1:3). Понятно, что возвращение в сезон - штука сложная, и ждать от футболистов, которые пытаются вернуть форму, чудес, конечно, наивно. Но мне видится, что за счёт сумасшедшей мотивации (а желание победить в кубке есть как у одних, так и у других), за счёт накопившегося желания играть в футбол и результата первого матча обе команды сумеют забить в этом кубковом противостоянии.
Привет всем, друзья! Основная ставка дня на завтра! Сегодня я очень был плох, прошу прощения за свои ставки! Встречу между Наполи и Интером считаю приоритетной в сегодняшнем полуфинале, поскольку я не считаю, что встреча между явным фаворитом и аутсайдером может быть неинтересной. Но этот матч не является таким, конечно Интер на данный момент является сильнее, чем их соперник Наполи. Первый матч не устраивает Интер и будет логичным решением играть в атакующий футбол, тем более обойма футболистов позволяет. Перевес в 1 гол от "осликов" слишком мал для команды такого уровня, и как минимум по одному голу с каждой стороны мы увидим! Всем удачи!
Предматчевые факты: * В последних 4 матчах дома Наполи пропускал во втором тайме * В последних 3 матчах, где принимал участие Наполи, забивали обе команды * В последних 4 матчах на поле команды Наполи забивали обе команды * Наполи забивал в 9 матчах кряду
Игра, с которой Наполи почти неизменно побеждает - это какая-то мистика. Минимум выдумки. В большинстве игр - один забитый гол. Должно кончиться. Да только сам Интер сейчас совсем не лучший. Порой кажется, что весь свой запас удали и фарта он растратил в миланском дерби ( да и то во втором тайме). Одни дают результат, но играют плохо. Другие перестали давать результат, при этом играют тоже неважно). Очень просто - играть по линии. Не забывая, что результат первого матча дает Наполи перевес
Возвращается много всякого футбола. В том числе и Италия. И чемпионатом, и Кубком. Именно о национальном Кубке и предлагаю поговорить. Кубковые баталии - всегда отдельный вид искусства, где крайне многое решается не на дистанции, а здесь и сейчас.
Если кто-то помнит, то перед паузой были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка Италии. "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" 1:1, а "Интер" дома проиграл "Наполи" 0:1. И вот спустя гигантское количество времени обсуждаем ответную игру "Интера" и "Наполи".
Очень трудно предположить, в каком состоянии команды подходят к игре. Но надо отталкиваться от реалий. В ответной встрече "Интер" будет много атаковать и стараться наверстать упущенное, а "Наполи" в ответ будет опасно контратаковать.
Думаю, что от этой встречи стоит ждать большое количество голов. Уверен, что тотал больше 2,5 - правильный выбор. Букмекеры предлагают коэффициент 1.88 на этот вариант. Я и сам на это буду ставит и вам советую.
Более четырех месяцев назад "Наполи" одержал минимальную победу со счетом 1-0 в Милане. Я вижу впереди тяжелое испытание для Конте и команды. Антонио Конте выиграл всего четыре раза в своих 11 матчей Кубка Италии, возглавляя "Ювентус". Во время своего пребывания в "Челси" он извлек выгоду из множества столкновений на "Стэмфорд Бридж", поскольку только шесть ничьих за два сезона в обоих кубках были сыграны на стадионе соперника.
Босс "Наполи" Гаттузо-это совсем другая история, так как он добился больших успехов в этом соревновании. Будучи боссом "Милана", Гаттузо привел команду к финальным и полуфинальным выступлениям в течение 18 месяцев своего руководства. Он проиграл только два из своих последних 10 столкновений В кубке в качестве менеджера. Поскольку его команда выиграла три из трех в турнире этого сезона, не пропустив ни одного гола, он вполне мог бы еще раз доказать, что хорошие в прошлом игроки могут быть и хорошими тренерами.
Второй день игры за итальянский кубок, сегодня определиться визави Ювентуса в финале. Как я и говорил вчера, кубковые матчи на финальных стадиях играются с небольшим количеством голов, примером тому стал матч Ювентуса против Милана, старая синьора не смогла дожать миланцев даже при учете того что Милан играл вдесятером 80 минуты игрового времени. Противостояние Наполи и Интера, даже в чемпионате, не блещет результативным футболом, за 6 предыдущих матчей был всего лишь один верховой, и то в далеком 2016-м. Остальные заканчивались с минимальным преимуществом в один гол одной из команд. Отталкиваясь от факта полуфинала и от статистики игр между командами, предположу что и в этой встрече голов будет немного. Интуитивно предложу следующую исход матча: 0-1 - минимальное преимущество Интера, безголевые дополнительные таймы, серия пенальти, выход в финал Наполи. ну это всего лишь размышления, а вы думайте сами. Всем удачи! ;)
Ставлю, что обе команды забьют в этом матче кубке Испании. Так как одна команда должна отыгрываться, другая должна защищаться, одна будет атаковать, другая убегать в контратаки. Есть два исхода, либо одна команда будет много атаковать и забьёт по итогу, а другая победит возвращать преимущество и забьет тоже. Второй исход это если одна команда будет атаковать и не будет получаться забить, а другая побежит в контратаку и забьёт и дальше другая отыграется.
Неаполь ждет в гости миланский «Интер». «Наполи» не привыкать удивлять своих болельщиков неожиданными результатами. Команда, после отставки Анчелотти переживала серьезный кризис и долго не могла привыкнуть к Гаттузо. Однако, когда прониклась идеями нового тренера, успехи не заставили себя ждать. Победа над «Юве» в Серии А, над «Лацио» и «Интером» в кубке, а главное — ничья с «Барселоной» в 1/8 ЛЧ, за которую Гаттузо простили всё. «Интер» должен доминировать весь матч и быть безоговорочно лучше неаполитанцев, чтобы увезти с Сан-Паоло победу. Но разве «Наполи» просто так отдаст преимущество гостям с севера? Обе забьют — очень вероятный исход.
Для составления прогноза на матч Наполи - Интер Милан, запланированный на 14 июня 2020, необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи. Команда Наполи сыграла 50 матчей, в которых одержала 24 победы, 11 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. Команда Интер Милан, сыграв 50 матчей, выиграла 27 раз, 13 матчей завершила вничью и потерпела 10 поражений. В турнире команда Наполи в среднем забивает 1.7 гола за игру, пропускает 1.2. Интер Милан забивает 1.8, пропускает 1. Ранее соперники встречались между собой 13 февраля 2020 на поле команды Интер Милан, в том матче сильнее оказались гости.
Я ждал зрелища во вчерашнем матче Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом», но так и не дождался. Мои ожидания переносятся на сегодняшний , не менее интересный матч. «Наполи» играет в атакующем стиле, «Интер» тоже любит атаковать. В какой форме сейчас команды неизвестно. Остаётся только гадать и надеяться на яркий футбол. Тем более, что «Интеру» после поражения в первом матче надо рисковать и идти атаковать.