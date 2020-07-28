Вот и подоспели последние матчи сезона в Италии🇮🇹, которые традиционно очень сложно поддаются анализу и заканчиваются логическим исходом. Современный футбол и так стал максимально непредсказуемым, а такие поединки прогнозировать вдвойне сложнее🧐. ⚫🐍🔵 Интеру на финальную треть сезона достался вполне удобный календарь, а из действительно серьёзных соперников были Сассуоло и Рома, которых они как раз не обыграли. А перед перерывом ещё было ещё и поражение от Ювентуса. Победить Брешию, СПАЛ, Дженоа - легко! А Болонья, Верона и Фиорентина почему-то уже не по зубам🤷♀️. Нет и близко той стабильности, которая хоть немного бы помогла команде в борьбе за скудетто. Тяжело будет найти причину, которая повлияет на мотивационную составляющую перед этим матчем. Конте не скрывая так и сказал: "Второе место для лузеров". И я сомневаюсь, что позавчерашняя победа "старой синьоры" придаст серьёзного настроя игрокам нерадзурри. Скорее, как раз наоборот.
Очень быстро после травмы набрал форму Лукаку, а Санчес после перерыва демонстрирует тот футбол, который у него был ещё в Арсенале. Если с атакой всё достаточно хорошо, то не в обороне. Ко всему прочему добавилась потеря Де Врея. И, как может начудить Раноккья многие знают. 🤍🍕💙 Просто сумасшедший получился матч неаполитанцев против Сассуоло. Четыре отменённых гола из-за офсайда от одной команды! Насколько мне не изменяет память, я по моему такого ещё не видела🤪. Но стоит сказать, что все голы отменены абсолютно справедливо и по делу. С каждым днём всё ближе ответная игра Наполи против Барселоны в Лиге Чемпионов. Гаттузо уже пора думать о распределении сил и приоритетов более серьёзно. Абсолютно ничего уже команде не нужно в этом чемпионате. Путёвка в еврокубки уже в кармане, но стоит похвалить "ослов", что они всё равно не играть в пол ноги. Действительно подтверждается моё мнение о Рино, как о человеке максималисте не только в бытность игрока, но теперь и в роли тренера.
Команды уже встречались недавно в полуфинале кубка где была зафиксирована ничья в основное время. Есть ощущение, что и этот поединок может пройти по похожему сценарию. Наполи регулярно забивает любым командам, сухой осталась только Аталанта. Интер кстати тоже только раз не сумел забить. Повезло Фиорентине💜.
Основной потерей у гостей это конечно же дисквалификация Дриса Мертенса. Но в остальном все готовы. И я не думаю, что из-за скорой игры с каталонцами, Гаттузо будет сильно ротировать состав. Отдых отдыхом, а форму терять перед такой важной встречей тоже нельзя.
Я не знаю, что должно заставить Интер максимально серьёзно отнестись к этой игре. На бумаге фаворит. Вот только я этого совсем не вижу😋. ❗❗❗ Традиционно перед игрой Наполи рассмотрим ставку на жёлтые карточки. "Ослы" по-прежнему 20-я команда сезона по этому показателю - 70 предупреждений. У Интера - 91. ⬇️ Наполи Фора(0) по ЖК, кф. 1.83
Ещё интересный момент и с процентов владения. Наполи лучшая команда сезона по этому показателю, как в домашних играх так и гостевых. Интер хоть и не Брешия, но у неаполитанцев под руководством Гаттузо этот показатель с каждым матчем растёт - 57.2% ⬇️ ТБ50.5% владения Наполи, кф. 1.82 💋💋
Всем привет любителям футбола и ставок!!! Матч Интер - Наполи обещает быть богатым на события, обе команды в последних матчах показывали не плохой футбол, что касается этой игры то на мой взгляд тут будет победа Интера без вариантов, думаю Наполи в прошлом матче хоть и сыграл хорошо, но все же три пропущенных гола хоть даже их всех отменили говорит о многом, Интер это не Сассуоло, тут игроки более мастеровитые и способны в одиночку решить исход матча, у Наполи ошибки в игре в обороне видны не вооружённым взглядом, думаю это и станет сегодня для них ключевым моментом!!! На что ещё можно поставить? Для особо рискованных могу предложить сыграть на: Ф1 -1.5 вероятность исхода что зайдет оцениваю в 47%, Победа первых с разницей в 1-2 гола, такая вероятность примерно 45%-49%, ну и на последок тотал угловых Интер больше 6.5 Всем спасибо и не забывайте мыть руки!!!
Интеру нужна победа! С Аталантой они идут что называется след вслед.Интер принимает противника дома.Наполи противник довольно серьёзный. В очных встречах между ними всё ровно.На счету каждого 2поражения, 2 ничьи и 2 победы.По количеству голов разница в 1 мяч. Даже " горчичников" тоже разница в 1.Дома и родные стены помогают.Мячи будут забиты и в одни и в другие ворота.Ставлю для того чтобы сохранить интригу, ведь если Аталанта одолеет Парму будет очень увлекательный футбол! Всё решит следующая встреча между соперниками,а она будет очень интересной( очной). Я за интересный и красивый футбол.И пусть победит сильнейший!
будет интересная игра. они идут рядом в турнирной таблице. Наполи сейчас не в порядке они играют очень трудно. не могут забить проигрывают слабым соперникам. да и игра у них после победы в кубке они как-то расслабились. Интер тоже не блистает своей игрой но они играют у себя на поле и по мне выиграют этот матч. Ставлю с страховкой ф1(0). Еще можно сыграть на Тотал меньше 3-4 я не жду много голов в этом матче. Всем спасибо кто следит с моими прогнозами и я стараюсь чтобы мы выиграли вместе. Хороших выигрышей. Пишите ваши варианты в Комментариях 💪🏼
Всем привет, друзья. Меня зовут Павел Занозин. И это мой очередной прогноз на матч чемпионата Италии. "Интер" сыграет против "Наполи". Наконец-то Серия потихонечку заканчивается.
Есть еще небольшие интриги в чемпионате, но думаю, что по большому счету "Интеру" не так важно, какое место он займет по итогам сезона - второе, третье или четвертое. Самое главное, что команда попала в Лигу чемпионов. Правда, "Интер" снова не смог опередить "Ювентус" в борьбе за скудетто. "Юве" уже девятый раз подряд берет этот трофей.
"Наполи" - принципиальный соперник "Интера". Именно от "Наполи" вылетел "Интер" в полуфинале Кубка Италии. Думаю, что "Интер" тот матч не забыл. Тогда команда Конте играла очень здорово, но "Наполи" повезло - была реализована контратака. Одного гола тогда не хватило миланцам.
Думаю, что во вторник будет забито больше одного гола. "Интер" забьет минимум два, но и "Наполи", конечно, тоже забьет.
Вполне логичная ставка в этой ситуации - тотал больше 2,5.
В 37-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет в Милане против «Наполи». «Интер» занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии A, опережая «Лацио» и «Аталанту» на одно очко. На счету команды Антонио Конте 22 победы в текущем сезоне. Еще в десяти матчах миланский клуб делил очки со своими соперниками, и четыре раза проиграл. Дома у хозяев предстоящего поединка только два поражения, при десяти победах и шести мировых исходах.В четырех из пяти последних матчах «Интера» забивалось три и больше голов. Серия без поражений миланского коллектива насчитывает шесть матчей – 3 победы и 3 ничьи.«Наполи» Клуб из города Неаполь занимает седьмую строчку в рейтинге, с отставанием от «Милана» в один пункт. У команды Дженнаро Гаттузо 59 очков, которые обеспечили семнадцать побед и восемь ничьих.Еще в одиннадцати поединках «Наполи» терпели поражения. Последнее фиаско они потерпели в позапрошлом туре, когда проиграли в гостях «Парме» (1:2).В домашних поединках команда Антонио Конте редко уступает в текущем сезоне. «Интер» сейчас ведет борьбу за серебро, поэтому в этом матче выложиться по максимуму. У «Наполи» есть заметные проблемы, особенно в гостевых встречах, где команда Гаттузо регулярно пропускает. Предлагаю взять ставку ТБ 2.5
Интер уже обеспечил себе место в ЛЧ и может спокойно доигрывать сезон,Наполи же не застолбили за собой даже место в квалификации ЛЕ и сегодня им как воздух нужна победа.Но победить будет очень сложно,учитывая в какой форме находится Наполи то тут даже логичнее,что вверх возьмут хозяева.Я думаю игра будет осторожной прежде всего от гостей,они постараются играть вторым номером и ловить Интер на контратаках.Команды эти серьёзные и чтоб кто-то развалился и откровенно отдал матч,я думаю такого не произойдёт,а осторожная игра от одной команды может засушить этот матч.Поэтому думаю тут будет минимальная победа одной из команд.
Как и Интер, Наполи на последнем отрезке нередко допускал ошибки из-за чего вылетел даже из «зоны Лиги Европы» и спустился на 7-ю строчку. Впрочем, Неаполь это нисколько не должно беспокоиться, ведь путёвку в ЛЕ он уже получил, выиграв Кубок Италии. В крайнем поединке Наполи одержал очень интересную победу. На своём поле Неаполь одолел Сассуоло 2:0. Играл он на порядок лучше и победу точно заслужил. Странным в этом поединке было то, что «черно-зеленые» забили 3 гола, но все они были отменены после просмотра VAR.
Интер ведет с Наполи и Лацио ожесточенную борьбу за оставшиеся медали ( серебрянные и бронзовые ) , так как чемпионом досрочно стал Ювентус, обыграв на своем поле Сампдорию. В очном противостоянии Интера против Наполи на мой взгляд, Интер не должен проиграть как минимум-команда набрала хороший ход. Да, Наполи будет мотивирован, ведь на данную минуту команда Гаттузо не попадает даже в квалификацию ЛЕ, что очень бьет по имиджу команды, но Интер ведет борьбу за медали и просто так не собирается отдавать 2 место.
Подопечные Антонио Конте взобрались на 2-ую строчку чемпионата и опережают Аталанту на 1 очко за 2 тура до конца. Команда не проигрывает на протяжении 6-ти встреч. В прошедшем туре миланский клуб играл в гостях против Дженоа. Интер , как явный фаворит сразу взялся за дело, в первом тайме открыл счет, а во второй половине встречи увеличил свое преимущество до 3 голов. Полное доминирование на всех участках поля и закономерная победа 3:0.
За 2 тура до конца подопечные Дженнаро Гаттузо отстают от Милана на 1 очко. Команда проиграла всего одну встречу из 5-ти последних и играет в последнее время на достаточно высоком уровне. В прошедшем туре Наполи принимал у себя Сассуоло. Хозяевам удалось забить быстрый гол, а затем в этом матче происходило что-то непонятное. Сассуоло забил 4 гола за полчаса с 32-ой по 61-ую минуту, и все 4 гола были отменены из-за офсайда. В компенсированное время второго тайма хозяева забили второй мяч и забрали 3 очка в этой встречи.