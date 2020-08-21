Для «Севильи» финал ЛЕ - это домашняя история. При любом тренере, даже таком невразумительном, как Хулен Лопетеги, она все равно выходит в эту стадию непонятного турнира - Лиги чемпионов для *******. И в этой ********* ЛЧ «Севилья» - самый успешный из игроков. Пять предыдущих финалов «Севилья» выиграла. То есть КПД в финалах у испанского клуба 100%. Опыт и психология на стороне команды из Андалусии. Но решать-то на поле будут живые люди. А они у «Интера» покреативнее и поинтереснее, чем у их визави.
«Севилья» прошла в полуфинале через еще сыроватый «Манчестер Юнайтед», который так и не сумел воплотить в голы свое игровое давление. «Интер» же на примере «Шахтера» показал, что таланта и инстинкта убийцы его мастерам не занимать. Десять лет этот клуб не играл в финалах еврокубков. С эпохи Моуринью. Так что жажда трофеев у Конте будет куда сильнее.
Если футболом управляет не мистика, а здравый смысл и объективные обстоятельства, то выиграть должен «Интер». Но вспомним 1997 год, финал Кубка УЕФА, когда «Интер» с Дзанетти, Сфорцой, Саморано в составе, будучи абсолютным фаворитом, в двухраундовом противостоянии (тогда играли два матча в финалах Кубка УЕФА) уступил невзрачному гельзенкирхенскому «Шальке-04» по пенальти. Так что случиться может абсолютно всё что угодно.
🏆⚽Привет дорогие подписчики. Конечно я не мог пропустить такое событие как финал Лиги Европы. Игра с одной стороны кажется очевидной. С другой не предсказуемой. Вот Интер громит все команды на своём пути и кажется что именно он выйграет Кубок УЕФА. Но при том Севилья может преподнести сюрприз. Заметьте что чаще всего именно Севилья выигрывал Лигу Европы. "Как поступать?":спросите вы. А я отвечу что победит Интер. Я не отрецаю победу Севильи в этом матче. Но всё же я склоняюсь к победе Интера. Спасибо что прочитали мой прогноз до конца. До новых встреч. Удачи⚽🏆
🔴Севилья× Давайте начнём с того что обе команды являются успешными в этом турнире за последние годы и ставить на чей то исход большой риск, Если вспомнить матч Манчестер Юнайтед, счёт был по началу 0:1, у Севильи открылось второе дыхание и счёт стал 2:1 сдесь все может абсолютно повториться.
🔵Интер× Просто разгромила в последнем матче Шахтёр было что то, Лукаку не прощает! На протяжении 15 минут Шахтёр держал игру но потом понеслось. Интер сильная команда и является фаворитом этой игры.
🟢Мой прогноз: ТБ 1.5 Это оптимальный точный прогноз который должен уверенно зайти. Ставить на исход в этой игре опасно, но можно попробовать на Интер.
Эх, если бы на месте Лиона в полуфинале ЛЧ играл теперешний Интер.. Речь не о том, что Лукаку и Мартинес круче Экамби и Дембеле, а на роль Ауара есть трио хороших ударников с восстановленным Сенси: итальянцы позволили бы разгуляться разве что Гнабри, но с удовольствием противостояли бы немецкому прессингу. Устранив лучшие прессинг-модели Европы (Аталанту и Хетафе - оба 2:0), нерадзурри проглотили и Байер с 7.6 PPDA (2:1), причем прогрессировали и в сушке игры. О бенефисе Лукаку с Шахтером (5:0) говорить излишне, даже если украинцы и прекратили играть после двух пропущенных. Жаль, что финальным соперником миланцев будет команда, не играющая с высоким центром тяжести. Кто-то скажет, что у Конте всегда с этим были проблемы. Действительно, но это было раньше.
Посылом Конте на тренерском мостике была борьба с хедлайнерами игры в катеначчо. Грубо говоря, затем Антонио всегда и желал сильные фланги, чтобы уметь убивать такие команды, как мадридский Атлетико (ничего не напоминает?). Идея Лопетеги защищаться ничем не отличается от симеоновской и любого прагмата, который без мяча старается предотвратить проникновения в опорную зону и выдавливает мяч на фланги. Научно доказано, что с кроссов в современном футболе забивается мало, потому адепты-шахматисты понавыдумывали стерильные владения, все больше исключающие подачи (снова привет от Бастони). Конте теперь сам не боится выманивать соперника во фланг, осознанно продвигая мяч по краю. Персональные инструкции Брозовичу и Барелле сместиться на фланг позволяют Янгу и ДАмброзио располагаться высоко при выводе снаряда со своей половины. Широкая горизонталь страхуется защитниками - так сохраняется компактность при переходе в атаку, но Интер очень хорошо создаёт численный перевес на фланге. Дальше - как пожелает соперник.
Обороняясь компактно, Лопетеги будет обязан либо сохранить номинальную защитную расстановку 4-4-2, но проигрывать край, либо бросать дополнительные силы во фланг. Разумеется, гибкость Севильи позволит выбирать второе, но Конте в любом случае получает номинальные оголённые зоны. У нервионцев при фланговом перегрузе легко получится встретиться с прессингом/контрпрессингом, и это - хитрая цель Конте. Севилья уже оголяла опорную зону в матче с МЮ, но статистикой Лукаку залюбуешься. Если бельгиец в игре с Хетафе совершил 29 касаний, то с Байером - 50. Просто невероятно, ведь Ром не треквартиста.
Впечатляет и трансформация Интера в 3-1-6 (старый забытый способ времён Конте в Ювентусе или скуадре адзурри), способствующая неэффективному прессингу соперника. Поддерживать компактность, как главный элемент успеха в отборе мяча, когда игроки разбросаны по полю с разрывами, невозможно априори. С учетом быстротечности финала восьми, тренеры (и Лопетеги) не имеют времени на решения таких проблем, потому продуктивность идей Конте повышается в разы.
Против МЮ в полуфинале сыграли оборонные провалы - непозволительная роскошь для Конте (единственный момент в игре с Шахтером, когда не разобрались Де Врей с Бастони, кто принимает под опеку Мораеша). Севилья уже выиграла засчет торжества цинизма: да, создала с МЮ больше, чем в матчах с Ромой и Вулверхэмптоном, но вспомните игру с волками. Теперь предстоит вторая серия игры 3-5-2 против 4-3-3 - борьба один в один по всему полю, потому что модули зеркалят друг друга. Первая серия была месиловом, в котором Вулвз ни создал ничего, кроме пенальти. Севильцы же создали штук пять полумоментов, но осадить чужую штрафную получилось только во втором тайме и когда соперник просел физически. Говорим отдельное спасибо Конте за шикарную физподготовку своих спортсменов.
В последней игре Интер снова полностью контролировал ход игры с первой и до последней минуты. Отдать мяч и высоко прессинговать - запросто. Заряд Бареллы кажется неиссякаемым. В предыдущей игре сожрал Синкгравена, а с Шахтером успешно накрывал сразу двоих - Степаненко и Матвиенко. То же самое случится и с Хорданом, и Регилоном: Николо заставит их принимать рискованные решения. Да, Севилья по-прежнему хороша на стандартах, и пусть Банега дюже как хорош. Пусть нервионцы тоже хорошо готовы физически, у Конте впереди гораздо более ценное оружие, чем Окампос, Эн-Несири и выгнанный из Милана Сусо (отдельное спасибо спортдиректору Мончи за продажу в Монако Бен-Йеддера и Сарабии в ПСЖ).
С Севильей Интеру будет сложнее, чем с Байером и Аталантой, ведь команда Лопетеги не дает пространства и здорово играет на стандартах. Однако теперь у Конте желанная конструцьоне, способная тактически, стратегически и физически превзойти испанского соперника, которому шестая корона по делу намозолит голову. Интер сильнее и способен выиграть исторический титул в основное время.
Финал Лиги Европы УЕФА всегда заворажеющий для мирового футбола конечно не Лига чемпионов УЕФА, но всё же, матч Интер и Севилья однозначно войдет в историю футбола, Севилья очень хорошо играет в тот футбол которого давно не было у Севильи, и атака действует хорошо, а защита в матче против Манчестер Юнайтед показала что вполне боеспособна, но Интер это другая команда не же ле чем МЮ, Интер играет в быстрый атакующий футбол, в главе в атаке Лукаку, который находится в сумашедшей форме как и весь клуб, не смотря на хорошую игру Севильи, в этой игре победит Интер.
Всім прівіт 👋) Нас чекає ФІНАЛ ЛІГИ ЄВРОПИ) Команди які пройшли в фінал)У ЦЬОМУ МАТЧІ ЗУСТРІНУТЬСЯ Іспанська СЕВІЛЬЯ і Італійський ІНТЕР) Для всіх любителів футболу раджу подивитися цей матч разом зі мною) Щоб було цікавіше можна зробити ставку за моїм прогнозом) Так продовжимо про гру) Гра буде дуже цікава) Думаю голів у фіналі нас чекає багато) Все ж таки грають команди які забивають більше 2 голів за гру) Тому мій прогноз на цей Супер Матч ТОТАЛ БІЛЬШЕ 2.5 ) ДЯКУЮ ВСІМ ЗА УВАГУ) ГАРНОГО ДНЯ) УДАЧІ) 🤑🤗🤓
В пятницу, 21–го августа, первыми поставят точку в своём турнире финалисты Лиги Европы. На стадионе «Райн–Энерги» в немецком Кёльне в борьбе за трофей второго по значимости соревнования УЕФА среди клубов сойдутся испанская «Севилья» и итальянский «Интернационале» или просто «Интер».
Любопытно, что эти команды никогда не встречались между собой в еврокубках. «Интер» с переменным успехом играл против десяти испанских команд, но ни разу против «Севильи», которая противостояла семи итальянским клубам, однако никогда «Интеру». И вот их первая встреча и сразу в финале Лиги Европы.
Интересно, что победитель этого турнира не воспользуется такой привилегией, как получение вожделенной путёвки в групповой (основной) этап Лиги чемпионов на будущий сезон, ибо «Нерадзурри» («Чёрно–синие») стали вице–чемпионами Италии, уступив лишь очко «Ювентусу (82 против 83), выигравшему Серию–А уже 9–й раз подряд (!), а «Лос Рохибланкос» («Красно–белые») финишировали на 4–м месте в Ла–Лиге.
Продолжая тему испанского клуба, надо сказать, что в национальном чемпионате, находясь последние десятилетия в относительной тени таких грандов как «Барселона», мадридские «Реал», «Атлетико» и «Валенсия», в еврокубках «Севилья» перещеголяла всех своих титулованных земляков, став лидером по количеству выходов в финалы турниров УЕФА в 21–м веке. Нынешний финал для «Севильи» –– 11–й.
«Лос Рохибланкос» выиграли 5 финалов Лиги Европы (это тоже континентальный рекорд!) в период с 2006–го по 2016–й год, что дало им право принять участие в финалах стольких же Суперкубков Европы, из которых они выиграли один.
До победного полуфинала с «Манчестер Юнайтед» «Севилья» разделяла результат из десяти финалов с мадридским «Реалом», а взяв верх над манкунианцами, она вырвалась вперёд. Кстати, этот выигрыш довёл беспроигрышную серию «Севильи» во всех турнирах до 20–ти матчей. В последний раз «Лос Рохибланкос» уступали 9–го февраля нынешнего года в чемпионате Испании на выезде «Сельте» 1:2.
21–го августа у «Севильи» во всех отношениях достойный соперник –– для миланского «Интера» это тоже 11–й финал в континентальных турнирах., правда, в рамках двух столетий и трёх, а не двух как у «Севильи», турниров УЕФА –– Кубка/Лиги чемпионов (5 финалов –– 3 победы), Кубка УЕФА (4 финала –– 3 победы) и СуперКубка (поражение в 2010–м).
А вот достижение менеджеров «Севильи» и «Интера» несравнимы, как игровые, так и тренерские. Юлен Лопетеги был неплохим голкипером, сыграл даже один раз за сборную Испании, но трофеев, практически, не выигрывал, будучи дублёром в «Барсе» сначала Субисаретты, а затем Витора Байи. Особых тренерских лавров тоже не снискал –– да, трижды приводил юниорские сборные Испании к победе в чемпионатах Европы, вывел первую сборную в финальный турнир ЧМ–2018, но перед дебютной игрой в России был уволен, так как скрыл от Федерации свои переговоры с мадридским «Реалом».
Антонио Конте 3 раза выигрывал еврокубок будучи игроком «Ювентуса» –– Лига чемпионов, Кубок УЕФА и СуперКубок Европы. А всего за свою карьеру как футболист и тренер Конте завоевал 22 трофея, включая 3 вышеназванных. Ну, а потом он весьма успешно 2 года возглавлял сборную Италии.