У «Лацио» должны вернуться Стракоша и Лейва, но список кадровых потерь всё равно огромен. К тому же Иммобиле вновь не сыграет из-за коронавируса. Возможностей для ротации минимум, лидеры устали. Думается, во втором тайме после замен преимущество действующего чемпиона станет солидным. Вариантов на скамейке у «Ювентуса» гораздо больше, этот фактор способен оказаться ключевым. П2 за 1.89 — хороший вариант.
У Лацио наконец-то возвращаются основные игроки. Иммобиле, Алберто должны выйти в стартовом составе. Из-за этого атакующий потенциал хозяев явно повысится. Во время отсутствия своих лидеров Лацио показывал свой характер. Вырвали победу у Торино, ничью у Зенита. В своём лучшем стартовом составе хозяева вполне могут огорчить неидеальный в обороне Ювентус минимум голом. У самого Ювентуса вернулся Роналду, который всегда добавляет вариативности в атаке и сам может огорчить соперника голом. При любом сценарии матча на стороне Лацио так же фактор тренера. Индзаги опытнее Пирло в тактическом плане о может своими заменами обострить игру у ворот Ювентуса. Обеим командам по силам забить минимум по голу
💭 Лацио без половины состава смог увезти 1 очко из Питера, для меня это было не удивление, если помните я давал прогноз Лацио не проиграет. К матчу с Юве готовятся почти все игроки основы, включая Имобиле и Альберто. В Ювентус вернулся Роналдо после карантина, и усилил и без того мощную игру Туринцев. Плотный график и кадровые проблемы дают о себе знать Лацио хоть умудряется выигрывать и играть в ничью, но все это энергозатратно. Юве по сути провёл тренировочный матч в Венгрии, туринцы играют мощно, скамейка позволяет без потерь ротировать состав. Думаю сегодня везение Лацио закончится и Ювентус уверенно разберётся с хозяевами поля и Роналдо забьет 😀
В одном из самых интересных матчей седьмого тура Серии А в Риме сыграют «Лацио» и «Ювентус».
«Лацио» должен выйти на поле в боевом настрое. Сыграют много тех, кто пропустил последние матчи, в том числе с «Зенитом» в ЛЧ. Должна выйти на поле против туринцев главная ударная сила римлян – Иммобиле.
Но в принципе и без некоторых ключевых игроков «Лацио» играл очень неплохо с «Зенитом». Додавил он питерцев к концу игры. Так что сейчас в матче с таким грозным соперником команда Индзаги будет готова вести бой.
В этой игре, думаю, тяжело придется «Ювентусу», особенно на выезде. Туринцы сейчас переживают переходной период с новым тренером, с новыми схемами, с новой философией. Нестабильно пока выступает «старая синьора» в новом сезоне. Совсем не пошла на пользу ей болезнь Роналду, которая выявила еще ряд проблем у туринцев.
Чередует «Ювентус» победы с ничейными результатами. В таблице он приблизился к лидирующему «Милану». Но пока еще не хватает ему очков, чтобы полноценно бороться за первое место.
Хотя у «Лацио» здесь намного больше проблем. Римляне идут в середине таблицы на десятом месте. Они частенько упускают победу, проигрывая не самым сильным соперникам. Но, как я сказал выше, думаю к матчу с «Ювентусом» «Лацио» будет готов.
Я считаю, что римлянам по силам победить в этом матче. Так что предлагаю поставить на их выигрыш с форой (0). Дома эта команда будет играть намного агрессивнее, чем на выезде против «Зенита» несколько дней назад.
Лацио» или «⚽️Ювентус», выйдет победителем в грядущем противостоянии. Игра пройдёт на арене Олимпийский стадион в городе Рим, Италия. Cтартовый свисток прозвучит 8 ноября в 14:30 (время московское). Словом, результаты предыдущих пяти встреч клуба «Лацио» выглядят так: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. У нас есть хорошая возможность рассмотреть команду «Ювентус» на фоне итогов прошедших пяти встреч: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. В последний раз команды встречались в городе Турин, Италия, 110 дней назад. Игра проходила на арене Альянц Стадиум и завершилась со счётом 2:1. В свою очередь «Лацио» одерживает победу в 54% встреч на домашней арене. Команда «Ювентус» не потеряла очки в 60% игр на выезде. Команды сыграли 15 встреч со счетом 1:1.⚽️⚽️⚽️💲💲💲
Лацио продолжает по-настоящему удивлять, несмотря на серьезные кадровые проблемы, этой команде удается успешно выступать на 2 фронта практически вторым составом и добиваться положительных для себя результатов. Римляне не проиграли ни одной из 5 последних игр, которые пришлись на матчи Серии А и Лиги чемпионов, где Лацио осталось формально решить задачи по выходу из группы. Симоне Индзаги заслуживает очень большого уважение как тренер, а его подопечные показывают добротный и очень качественный футбол, воплощая его идеи на поле.
Многое будет зависеть в этом матче от состава хозяев поля. Если на поединок не сможет выйти Иммобиле и основной костяк Лацио, то вряд ли атака хозяев сможет превзойти атакующий потенциал гостей. В этом случае я бы смело загрузил на победу игроков Ювентуса или их индивидуальный тотал больше 1.5. Нужно ждать составы, чтобы сделать максимально качественный прогноз. Но заглядывая наперед, я предположу, что хозяева выйдут в полной боеготовности, так как лидеры клуба не полетели в Питер на поединок с Зенитом, хотя они вылечились и уже играли с Торино. В таком исходе Лацио может вполне удивить, как это было в 2019 году. Но Ювентус сейчас хорош в атаке, Мората потихоньку начинает забивать и сыгрываться с Роналду и Дибалой. Думаю, мы увидим обмен забитыми мячами. Оба клуба хороши в атаке и плохи в обороне. 10% от банка.
Рассмотрим матч Лацио-Ювентус.Лацио в турнирной таблицы находиться на 9 месте и имеет 10 очков,команда забивает не очень много,соотношение голов 10/12,за последние 5 игр,Тотал больше 1 сыграл всего 1 раз. Ювентус не плохо играет в турнире и находиться на 3 месте с 12 очками,ювентус давольно таки мало пропускает соотношение 14/5 это очень хороший показатель. Я думаю Ювентус не даст Лацио много забить,поэтому моя ставка Тотал Лацио меньше 1.5.
“Лацио” без половины состава достойно сыграл в Питере и увез из культурной столицы Руси одно очко - 1:1. “Юве” же на выезде проэкзаменовал венгерский “Ференцварош” - 4:1.
Но та самая “половина состава” “Лацио” сможет сыграть против “Юве”, так как регламент в чемпионате не такой строгий, как в ЛЧ. А значит, что Иммобиле, Луис Альберто, Лукас Лейва будут в строю. Мы не видели, как “Юве” борется с равными себе, но знаем, что Симоне Индзаги против туринцева играть умеет - две из трех последних встреч он выиграл.
Я сыграю на ставку Обе Забьют с каффициентом 1,55 который предлагает Фонбет.
Скорее всего Ювентус победит обескровленный Лацио странно,что такой кэф большой на Туринцев.Роналду вернулся,как и вернулись результаты.Но все же команда не стабильна,поэтому в исходы лезть тоже не хочется.Лацио точно не выйграет,Так что смело можно брать не проигрыш гостей.Роналду,думаю,выдаст маленький перфоменс,уж больно у него дикий внешний вид,как обезьянка,которая изголодались и готова порвать любого на своем пути,учитывая,что обезьянка из аргентины-медленно,но верно гробит свое наследие.