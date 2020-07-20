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Ювентус — Лацио прогнозы на матч 20.07.2020

Ювентус — Лацио
  •  Чемпионат Италии
Ювентус
06:16:45
до начала матча
Лацио
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Прогнозы 2098
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Платные
😷Поночка58.1% WR27.94% ROI
1.92Ювентус фора (-1)
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Интересно, скажется ли вчерашняя потеря очков от Интера на уже и так подраслабившийся Ювентус?
Я уже писала о том, что "синьора" как-то с высока смотрит на соперников и не особо переживает за чемпионство. Я их поругала, а на деле мы имеем такую же рассхлябаную игру и у главных соперников. Как говорится, кто им доктор правда? Разве Ювентус виноват в том, что Интер сначала обыграет одного соперника, второго, а потом теряет очки против Болоньи?
🖤🤍
Главная отличительная черта нынешнего Ювентуса от самого себя прошлых сезонов это выросшее количество пропущенных мячей.
Вполне очевидно, что есть некий дисбаланс в обороне. Вот только современный футбол совсем другой, и поэтому виновата в этом не только защита, а и средняя линия и группа атаки. Атакует вся команда, и защищается все команда - одна из основ.
Туринцы после перерыва сумели оставить ворота сухими только в стартовых турах (не считая кубка) против Болоньи и Лечче, а потом пропущенные мячи только увеличивались. В двух играх по голу, потом на блюдце подарили Милану четыре. Два гола для Аталанты?
Три для Сассуоло? Да пожалуйста, кому ещё?😁

Не сыграет из-за дисквалификации Бернардески, вместо него выйдет Коста в пару к Куадрадо.
🤍💙
Ювентус - 63
Лацио - 62
Именно с таким минимальным разрывом в таблице, входили команды в продолжение сезона, который по ходу увеличился до 8-ми очков.

Одна из главных причин такого слабого выступления римских орлов🦅 это огромные проблемы с кадровой ситуацией. Основные потери приходятся на центральную ось и фланги атаки.
Лукас Лейва только отошёл от травмы, как опять угодил в лазарет. Лулич и Марушич из него не вылезают. Не сыграет и главный распасовщик команды Луис Альберто. Пару игр назад травмировался Хоакин Корреа, плюс ещё и дисквалифицирован основной защитник Габаррон🤯, а слева на фланге сыграет видимо голландец Андерсон, у которого за сезон игрового времени около получаса. И именно ему предстоит сопротивляться скоростной связке Куадрадо-Коста.

Лациале просто напросто не хватает "скамейки" на весь матч, и если гостям не удастся что-то сделать за тайм или примерно час встречи - будет беда.
Бьянкочелести наверное самая пострадавшая из всех команд из-за этой пандемии. Не получается выдерживать тот соревновательный темп, который есть. Но это уже вопрос, в первую очередь непосредственно к тренерскому и медицинскому штабу. Почему команда оказалась не готова к таким нагрузкам?🤔

Главным залогом успеха Ювентуса станет скорее всего именно нехватка кадров и некоторых лидеров у соперника. Поэтому ребятам Маурицио Сарри вполне по силам не только победить, но и сделать это уверенно.
❗❗❗
Вот и встретились в очном поединке команды у которых на двоих 24! забитых пенальти. По 12 на каждого.
Лидеры по этому показателю всей Серии А🇮🇹.
Любителям "словить" пенальти, добро пожаловать😜. Нынешний сезон чемпионата Италии просто изобилует "точками".
⬇️
Пенальти в матче, кф. 2.5
💋💋
12
Повторить за 1.84
Андрей Кутьков44% WR-5.31% ROI
1.61Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Центральная игра в этом туре в Серии А по праву состоится между командами, ведущими борьбу за трофей
Однако вряд ли Лацио сможет свести на нет отставание, которое сейчас между клубами
Да и при том, что у старой сеньоры в последнее время не все так гладко, не могу поверить, что римляне что-то противопоставят лидирующему Ювентусу, который обязан реабилитироваться и обыграть у себя дома Лацио, у которого щас проблем не меньше, чем у туринцев
Беру победу Ювентуса
1
Повторить за 1.53
🐼Panda🐼48.2% WR12.61% ROI
2.01Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Всем привет от панды 🐼✋

Сегодня выбор матчей не велик, лезть в АПЛ не хочу, поэтому выбор падает на матч дня в Серии А.

🇮🇹 Ювентус — Лацио

Ювентус давал шанс обострить интригу в чемпионате, но и соперники ошибались. Особенно провалился в последних матчах сегодняшний соперник Старой Сеньоры Лацио — три поражения и ничья. Чисто математически римляне не потеряли шансов на чемпионство даже после такой неудачной серии. Если орлы сегодня побеждают, то по очкам догоняют Интер и будут отставать от Юве на 5 очков. За 4 тура это конечно до конца это конечно много, но бывало всякое.

У подопечных Сарри в последних матчах большие проблемы в обороне — 7 пропущенных в 3 турах. Это не свойственно для Ювентуса, поэтому Лацио распечатает ворота Войцеха Щесны, а может и не раз. У римлян конечно "спит" Иммобиле — пока еще лучший бомбардир Серии А. Сегодня ему нужно забивать, иначе Роналду может догнать и обогнать его в бомбардирской гонке.

В общем матч должен получиться интересным и голевым, поэтому лучше брать тотал не лезть в исходы. В этом матче я ставлю свой излюбленный вариант ОЗ + ТБ 2.5 за 2.01

Плюс такую же на такую же ставку можно зайти днем в МЛС и потом в Румынии.

🇺🇸 Интер Майами — Нью-Йорк Ред Булл с кэф 1.93
🇷🇴 Поли Яссы — Вииторул с кэф 2.18

🚆Или собрать три матча в экспресс:

Интер Майами - Нью-Йорк Сити. Тотал голов: Больше 2
Коэфф.: 1.31
Ювентус - Лацио. Тотал голов: Больше 2
Коэфф.: 1.28
ЧСМС Яссы - Вииторул Констанца. Тотал голов: Больше 1.5
Коэфф.: 1.27

Итоговый коэфф.: 2.129

Всем удачных ставок! 🤘👍💪
13
Повторить за 2.01
Владислав Батурин52.8% WR-4.23% ROI
1.75Победит ЮвентусСтавка дня
Ставка дня
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Одно из главных и решающих футбольных событий в рамках очередного тура Серии А состоится в Турине. Без пяти минут чемпион сразится с клубом, который совсем недавно реально претендовал на лидерство, но после паузы резко сдулся и теперь пытается вернуть свою фирменную игру.

«Ювентус» лидирует с отрывом в семь очков от «Аталанты» (24-5-4 70:35 77) и, по идее не должен упустить очередной чемпионский титул, но поклонников «старой синьоры» волнует текущая форма команды и раздражают последние результаты. Туринцы не побеждают три тура: «Милан» (2:4), «Аталанта» (2:2), «Сассуоло» (3:3), а до этого в их активе было семь побед подряд. На своём поле самый титулованный клуб Италии не проигрывает и имеет лучший результат по набранным очкам (14-2-0 41:13 44).

«Лацио» до паузы в чемпионате играл здорово и уверенно собирал очки, а вот после вынужденных каникул у римлян командный механизм стал давать сбои, явно забарахлил, что перечеркнуло надежды столичного коллектива на реальную борьбу за титул. Сейчас команда Симоне Индзаги занимает третье место (21-6-6 68:35 69). Она отстаёт от «Аталанты» на одно очко и опережает также на одно очко «Интер». От «Ювентуса» разрыв равен восьми очкам. Римляне не побеждают четыре тура: «Милан» (0:3), «Лечче» (1:2), «Сассуоло» (1:2), «Удинезе» (0:0). В гостях они взяли 30 очков (9-3-4 26:19), что является в лиге четвёртым результатом.

«Ювентус» проиграл два последних матча своему ближайшему сопернику: в первом круге (1:3) и в матче за Суперкубок (1:3).

Туринцы сейчас играют несколько странно для себя. Отсутствует привычный баланс между обороной и атакой: они продуктивны в нападении, но на удивление уязвимы в защите. В игре команды Маурицио Сарри вдруг появились признаки пофигизма, что привело к серьёзным нарушениям дисциплины и ухудшению результатов.

«Лацио» был очень хорош и интересен в первой половине сезона, но после перерыва резко сдал и сейчас близко не напоминает себя прежнего. Конечно, на один матч римляне могут собраться, чтобы дать бой туринцам и попробовать в третий раз подряд огорчить «старую синьору», но я предпочту верить в «Ювентус».

Многократный чемпион обладает более сильным, звёздным составом. В отличие от «Лацио», «Ювентус» более болезненно воспринимает серию без побед, а также то, что он проиграл две встречи подряд столичной команде.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.53
Кардинал52% WR3.67% ROI
1.67Тотал больше 2.5
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Всем привет думаю что в этом матче победит Ювентус но вряд-ли им по силе оставить ворота сухими , я думаю что Лацио уже пережил кризис и на берает ход , по всей логики тут должен быть счёт 2-1 или 3-1 но это футбол и не знаю почему не уверен что Юве точно обеграет .
Но зато уверен что будет много голов как минимум 3 увидели и не ставок обз да и Тб 2.5 тоже боезно просто ставлю уверено на голый всем удачи
0
Повторить за 1.57
Максим Анатольевич👌🏻60.8% WR10.09% ROI
1.66Обе команды забьют - Да
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Приветствую всех зрителей итальянского футбола! Есть небольшая и очень интересная новость для всех!

-Статистика по экспрессам для платных подписчиков в закрытом доступе:
Кф 1.86✅
- "ВЫСОКОВЕРОЯТНЫЕ" экспрессы, которые я анонсировал ранее прошли также все 4 из 4. Данные экспрессы я оцениваю по проходимости НАМНОГО ВЫШЕ
2.11✅
2.18✅
2.83✅
2.17✅
Для себя утвердил новые высоковероятные экспрессы с КФ 2-3. События начинаются со вторника до четверга. У каждого есть возможность повторить со мной
-Для платных подписчиков также в понедельник (20 числа) опубликую экспресс в закрытом доступе. Повторить данный экспресс смогут все оформившие платную подписку. Ожидайте👌🏻

Ювентус - Лацио. Матч дня
Для хозяев на данный момент идет не лучшее время в обороне. Ювентус очень много пропускает, возможно эта расслабленность связана с подготовкой к важному матчу Лиги Чемпионов против Лиона, возможно - это большая фора по очкам в турнирной таблице. Никто этого знать не может. Но как факт, Ювентус пропустил во всех последних 5 матчах. При чем 4 от Милана, 2 от Аталанты и 3 от Сассуоло.
Лацио также имеет проблемы по кадрам, травмировано очень много полузащитников и на данную встречу Симоне придется собирать неоднозначный состав. Все последние игры были провалены. За 5 игр - 1 ничья и 3 поражения.
Но всё же брать конкретный исход и к примеру чистую победу Юве - я не рискну. Потому что Симоне знает как играть против Ювентуса, знает как их можно обыгрывать и вполне вероятна ничья.
Ставка ОЗ - для себя считаю с минимальными рисками, потому что брать исход как говорил ранее опасно и в декабре прошлого года Лацио умудрился выиграть 2 раза у Ювентуса, а учитывая плохое состояние в обороне у хозяев + подготовка Лацио к этой встрече и умение их обыгрывать, однозначно наталкивает меня на ставку ОЗ
2
Повторить за 1.69
dimaplo65766.1% WR-4.38% ROI
2.24Ювентус фора (-1.5)
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Матч Серии А 🇮🇹
Ювентус - Лацио
Ещё до карантина турнирное положение было таким : Ювентус занимал первое место в Чемпионате Италии , но Лацио отставало только на 1 балл . Многие начали верить в Лацио , некоторые уже приписывали команде из Рима чемпионство , но увы .
После карантина Лацио как будто подменили , никто даже не мог поверить , что претендент на Скудетто может так плохо играть .
Ладно , проиграть против Милана который набрал дикую форму , но проиграть против Лечче !? После этих матчей все увидели явные проблемы орлов , а именно : недостаток хороших запасных игроков ,
большая зависимость от лидеров команды , плохая линия защиты , не сыгранность резервистов и прикованность к позиции главного строителя атак Луиса Альберто .
Гости даже не похожи на свою тень из начала сезона , команда перегорела , поплыла . Называйте как хотите , но факт остается фактом : Лацио не в форме !
Хозяева после карантина не блещут , потеряли баллы против Милана в перестрелке , которая окончилась со счетом 4:2 в пользу “россо-нери “ , чудом сыграли вничью с Аталантой ( 2:2 ) и чуть не проиграли против Сассуоло ( матч окончился со счетом 3:3) .
Команда из Турина в этом сезоне очень много пропускает , даже не против грандов , Кьелини ещё не восстановился от травмы , Бонуччи тоже не стает моложе .
Вы спросите : “Если ты говоришь про проблемы в обороне у обеих команд , тогда почему не берёшь ОЗ+ ТОТАЛ Б 2,5 ?“ . А я отвечу : “Мало вероятно , что Лацио забьет . “
В этом матче явный фаворит Ювентус , это последний важный матч перед Лигой Чемпионов для команды из Турина .
Все способствует уверенной победе Ювентуса ! Мой прогноз: Юве Фора -1,5!!
0
Повторить за 2.29
-WarStars-57.7% WR-3.16% ROI
2.04Победа Ювентус и тотал больше 2.5 - Да
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Италия 🇮🇹 Серия А. Ставка 15% банка

Ювентус действительно рановато расслабился, хоть и конкуренты(не все) тоже не блещут результатами, но опасаться их стоит. Та же Аталанта которая набрала ход и почти обыграла их (2:2), Милан который проигрывал 0:2, перевернул встречу на 4:2 и Сассоуоло который проигрывал 0:2 перевёл на 3:3.

Ювентус находится в более выгодном положении, хоть и без зрителей, матч пройдёт в Турине, по игрокам, которые пропустят матч, Юве может заменить их, практически без потери качества игры и связка нападающих в полном порядке(забивают исправно).

Лацио откровенно говоря «поплыл» в последних 4 матчах. У команды набралось достаточно травмированных игроков, которые заменить без потери качества не представляется возможным из-за этого собственно и все проблемы. Большие вопросы к мед персоналу клуба и ответственным за физическую подготовку, почему игроки не могут вынести такой нагрузки. Из зоны Лиги Чемпионов команда не выпадет точно, но за медали побороться будет трудно.

В случае поражения Ювентуса дома, команда может возродить интригу за Скудетто, плюс появились новости о возможной отставке Маурицио Сарри, что для тренера ставит ультиматум, команда в случае поражения может поплыть и тогда отставки не миновать, а на носу ещё и Лига Чемпионов.

При всех плюсах и минусах обоих коллективов, я не думаю, что Ювентус проиграет этот матч, в целом все на их стороне и все говорит о том, что они выиграют уверенно, но и Лацио не такие уж мальчики для битья, поэтому свой гол забьют.

Кто не хочет рисковать, берите ставку п1 коэффициент около 1,5. Всем удачи!
0
Повторить за 2.04
Егор Титов45.6% WR-8.34% ROI
1.94Ювентус фора (-1)
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф1(-1) в матче «Ювентус» — «Лацио». Вот его доводы:

У «Ювентуса» появляется наконец-то отличная возможность окончательно оторваться от всех конкурентов. Не выиграли «Интер» и «Аталанта», поэтому можно сделать задел, который уже будет нереально отыграть. Не лучшим образом выглядели туринцы в последних встречах. Но нужно уже оформлять чемпионство и готовиться к ответной игре с «Лионом».

«Лацио» до недавнего времени считался главным преследователем «Ювентуса», но его игра после паузы очень слабая. Куда-то исчез кураж, ничего не получается. Эксперт считает, что ситуация не переломится и в предстоящей встрече.

«Ювентус» сильнее, он играет дома, а форма «Лацио» никакой критики не выдерживает.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.84
Evžen53.3% WR-10.74% ROI
2.28Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Ювентус — Лацио|Чемпионат Италии
Всем привет! Юве в последних матчах подсдал, это видно по последних играх. Неплохая возможность для гостей появляется с таким положением, тем более, что Лацио проиграли три последние игры и как правило после такого следует реабилитация. Думаю, что командам по силам будет отличится и что матч будет низовой (1:1 или 2:1). В любом случае матч будет интересным, особенно интересно, как покажет свою игру Лацио при таком Юве. Всем удачи!
0
Повторить за 2.5
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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