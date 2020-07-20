Интересно, скажется ли вчерашняя потеря очков от Интера на уже и так подраслабившийся Ювентус? Я уже писала о том, что "синьора" как-то с высока смотрит на соперников и не особо переживает за чемпионство. Я их поругала, а на деле мы имеем такую же рассхлябаную игру и у главных соперников. Как говорится, кто им доктор правда? Разве Ювентус виноват в том, что Интер сначала обыграет одного соперника, второго, а потом теряет очки против Болоньи? 🖤🤍 Главная отличительная черта нынешнего Ювентуса от самого себя прошлых сезонов это выросшее количество пропущенных мячей. Вполне очевидно, что есть некий дисбаланс в обороне. Вот только современный футбол совсем другой, и поэтому виновата в этом не только защита, а и средняя линия и группа атаки. Атакует вся команда, и защищается все команда - одна из основ. Туринцы после перерыва сумели оставить ворота сухими только в стартовых турах (не считая кубка) против Болоньи и Лечче, а потом пропущенные мячи только увеличивались. В двух играх по голу, потом на блюдце подарили Милану четыре. Два гола для Аталанты? Три для Сассуоло? Да пожалуйста, кому ещё?😁
Не сыграет из-за дисквалификации Бернардески, вместо него выйдет Коста в пару к Куадрадо. 🤍💙 Ювентус - 63 Лацио - 62 Именно с таким минимальным разрывом в таблице, входили команды в продолжение сезона, который по ходу увеличился до 8-ми очков.
Одна из главных причин такого слабого выступления римских орлов🦅 это огромные проблемы с кадровой ситуацией. Основные потери приходятся на центральную ось и фланги атаки. Лукас Лейва только отошёл от травмы, как опять угодил в лазарет. Лулич и Марушич из него не вылезают. Не сыграет и главный распасовщик команды Луис Альберто. Пару игр назад травмировался Хоакин Корреа, плюс ещё и дисквалифицирован основной защитник Габаррон🤯, а слева на фланге сыграет видимо голландец Андерсон, у которого за сезон игрового времени около получаса. И именно ему предстоит сопротивляться скоростной связке Куадрадо-Коста.
Лациале просто напросто не хватает "скамейки" на весь матч, и если гостям не удастся что-то сделать за тайм или примерно час встречи - будет беда. Бьянкочелести наверное самая пострадавшая из всех команд из-за этой пандемии. Не получается выдерживать тот соревновательный темп, который есть. Но это уже вопрос, в первую очередь непосредственно к тренерскому и медицинскому штабу. Почему команда оказалась не готова к таким нагрузкам?🤔
Главным залогом успеха Ювентуса станет скорее всего именно нехватка кадров и некоторых лидеров у соперника. Поэтому ребятам Маурицио Сарри вполне по силам не только победить, но и сделать это уверенно. ❗❗❗ Вот и встретились в очном поединке команды у которых на двоих 24! забитых пенальти. По 12 на каждого. Лидеры по этому показателю всей Серии А🇮🇹. Любителям "словить" пенальти, добро пожаловать😜. Нынешний сезон чемпионата Италии просто изобилует "точками". ⬇️ Пенальти в матче, кф. 2.5 💋💋
Центральная игра в этом туре в Серии А по праву состоится между командами, ведущими борьбу за трофей Однако вряд ли Лацио сможет свести на нет отставание, которое сейчас между клубами Да и при том, что у старой сеньоры в последнее время не все так гладко, не могу поверить, что римляне что-то противопоставят лидирующему Ювентусу, который обязан реабилитироваться и обыграть у себя дома Лацио, у которого щас проблем не меньше, чем у туринцев Беру победу Ювентуса
Сегодня выбор матчей не велик, лезть в АПЛ не хочу, поэтому выбор падает на матч дня в Серии А.
🇮🇹 Ювентус — Лацио
Ювентус давал шанс обострить интригу в чемпионате, но и соперники ошибались. Особенно провалился в последних матчах сегодняшний соперник Старой Сеньоры Лацио — три поражения и ничья. Чисто математически римляне не потеряли шансов на чемпионство даже после такой неудачной серии. Если орлы сегодня побеждают, то по очкам догоняют Интер и будут отставать от Юве на 5 очков. За 4 тура это конечно до конца это конечно много, но бывало всякое.
У подопечных Сарри в последних матчах большие проблемы в обороне — 7 пропущенных в 3 турах. Это не свойственно для Ювентуса, поэтому Лацио распечатает ворота Войцеха Щесны, а может и не раз. У римлян конечно "спит" Иммобиле — пока еще лучший бомбардир Серии А. Сегодня ему нужно забивать, иначе Роналду может догнать и обогнать его в бомбардирской гонке.
В общем матч должен получиться интересным и голевым, поэтому лучше брать тотал не лезть в исходы. В этом матче я ставлю свой излюбленный вариант ОЗ + ТБ 2.5 за 2.01
Плюс такую же на такую же ставку можно зайти днем в МЛС и потом в Румынии.
🇺🇸 Интер Майами — Нью-Йорк Ред Булл с кэф 1.93 🇷🇴 Поли Яссы — Вииторул с кэф 2.18
Одно из главных и решающих футбольных событий в рамках очередного тура Серии А состоится в Турине. Без пяти минут чемпион сразится с клубом, который совсем недавно реально претендовал на лидерство, но после паузы резко сдулся и теперь пытается вернуть свою фирменную игру.
«Ювентус» лидирует с отрывом в семь очков от «Аталанты» (24-5-4 70:35 77) и, по идее не должен упустить очередной чемпионский титул, но поклонников «старой синьоры» волнует текущая форма команды и раздражают последние результаты. Туринцы не побеждают три тура: «Милан» (2:4), «Аталанта» (2:2), «Сассуоло» (3:3), а до этого в их активе было семь побед подряд. На своём поле самый титулованный клуб Италии не проигрывает и имеет лучший результат по набранным очкам (14-2-0 41:13 44).
«Лацио» до паузы в чемпионате играл здорово и уверенно собирал очки, а вот после вынужденных каникул у римлян командный механизм стал давать сбои, явно забарахлил, что перечеркнуло надежды столичного коллектива на реальную борьбу за титул. Сейчас команда Симоне Индзаги занимает третье место (21-6-6 68:35 69). Она отстаёт от «Аталанты» на одно очко и опережает также на одно очко «Интер». От «Ювентуса» разрыв равен восьми очкам. Римляне не побеждают четыре тура: «Милан» (0:3), «Лечче» (1:2), «Сассуоло» (1:2), «Удинезе» (0:0). В гостях они взяли 30 очков (9-3-4 26:19), что является в лиге четвёртым результатом.
«Ювентус» проиграл два последних матча своему ближайшему сопернику: в первом круге (1:3) и в матче за Суперкубок (1:3).
Туринцы сейчас играют несколько странно для себя. Отсутствует привычный баланс между обороной и атакой: они продуктивны в нападении, но на удивление уязвимы в защите. В игре команды Маурицио Сарри вдруг появились признаки пофигизма, что привело к серьёзным нарушениям дисциплины и ухудшению результатов.
«Лацио» был очень хорош и интересен в первой половине сезона, но после перерыва резко сдал и сейчас близко не напоминает себя прежнего. Конечно, на один матч римляне могут собраться, чтобы дать бой туринцам и попробовать в третий раз подряд огорчить «старую синьору», но я предпочту верить в «Ювентус».
Многократный чемпион обладает более сильным, звёздным составом. В отличие от «Лацио», «Ювентус» более болезненно воспринимает серию без побед, а также то, что он проиграл две встречи подряд столичной команде.
Всем привет думаю что в этом матче победит Ювентус но вряд-ли им по силе оставить ворота сухими , я думаю что Лацио уже пережил кризис и на берает ход , по всей логики тут должен быть счёт 2-1 или 3-1 но это футбол и не знаю почему не уверен что Юве точно обеграет . Но зато уверен что будет много голов как минимум 3 увидели и не ставок обз да и Тб 2.5 тоже боезно просто ставлю уверено на голый всем удачи
Приветствую всех зрителей итальянского футбола! Есть небольшая и очень интересная новость для всех!
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Ювентус - Лацио. Матч дня Для хозяев на данный момент идет не лучшее время в обороне. Ювентус очень много пропускает, возможно эта расслабленность связана с подготовкой к важному матчу Лиги Чемпионов против Лиона, возможно - это большая фора по очкам в турнирной таблице. Никто этого знать не может. Но как факт, Ювентус пропустил во всех последних 5 матчах. При чем 4 от Милана, 2 от Аталанты и 3 от Сассуоло. Лацио также имеет проблемы по кадрам, травмировано очень много полузащитников и на данную встречу Симоне придется собирать неоднозначный состав. Все последние игры были провалены. За 5 игр - 1 ничья и 3 поражения. Но всё же брать конкретный исход и к примеру чистую победу Юве - я не рискну. Потому что Симоне знает как играть против Ювентуса, знает как их можно обыгрывать и вполне вероятна ничья. Ставка ОЗ - для себя считаю с минимальными рисками, потому что брать исход как говорил ранее опасно и в декабре прошлого года Лацио умудрился выиграть 2 раза у Ювентуса, а учитывая плохое состояние в обороне у хозяев + подготовка Лацио к этой встрече и умение их обыгрывать, однозначно наталкивает меня на ставку ОЗ
Матч Серии А 🇮🇹 Ювентус - Лацио Ещё до карантина турнирное положение было таким : Ювентус занимал первое место в Чемпионате Италии , но Лацио отставало только на 1 балл . Многие начали верить в Лацио , некоторые уже приписывали команде из Рима чемпионство , но увы . После карантина Лацио как будто подменили , никто даже не мог поверить , что претендент на Скудетто может так плохо играть . Ладно , проиграть против Милана который набрал дикую форму , но проиграть против Лечче !? После этих матчей все увидели явные проблемы орлов , а именно : недостаток хороших запасных игроков , большая зависимость от лидеров команды , плохая линия защиты , не сыгранность резервистов и прикованность к позиции главного строителя атак Луиса Альберто . Гости даже не похожи на свою тень из начала сезона , команда перегорела , поплыла . Называйте как хотите , но факт остается фактом : Лацио не в форме ! Хозяева после карантина не блещут , потеряли баллы против Милана в перестрелке , которая окончилась со счетом 4:2 в пользу “россо-нери “ , чудом сыграли вничью с Аталантой ( 2:2 ) и чуть не проиграли против Сассуоло ( матч окончился со счетом 3:3) . Команда из Турина в этом сезоне очень много пропускает , даже не против грандов , Кьелини ещё не восстановился от травмы , Бонуччи тоже не стает моложе . Вы спросите : “Если ты говоришь про проблемы в обороне у обеих команд , тогда почему не берёшь ОЗ+ ТОТАЛ Б 2,5 ?“ . А я отвечу : “Мало вероятно , что Лацио забьет . “ В этом матче явный фаворит Ювентус , это последний важный матч перед Лигой Чемпионов для команды из Турина . Все способствует уверенной победе Ювентуса ! Мой прогноз: Юве Фора -1,5!!
Ювентус действительно рановато расслабился, хоть и конкуренты(не все) тоже не блещут результатами, но опасаться их стоит. Та же Аталанта которая набрала ход и почти обыграла их (2:2), Милан который проигрывал 0:2, перевернул встречу на 4:2 и Сассоуоло который проигрывал 0:2 перевёл на 3:3.
Ювентус находится в более выгодном положении, хоть и без зрителей, матч пройдёт в Турине, по игрокам, которые пропустят матч, Юве может заменить их, практически без потери качества игры и связка нападающих в полном порядке(забивают исправно).
Лацио откровенно говоря «поплыл» в последних 4 матчах. У команды набралось достаточно травмированных игроков, которые заменить без потери качества не представляется возможным из-за этого собственно и все проблемы. Большие вопросы к мед персоналу клуба и ответственным за физическую подготовку, почему игроки не могут вынести такой нагрузки. Из зоны Лиги Чемпионов команда не выпадет точно, но за медали побороться будет трудно.
В случае поражения Ювентуса дома, команда может возродить интригу за Скудетто, плюс появились новости о возможной отставке Маурицио Сарри, что для тренера ставит ультиматум, команда в случае поражения может поплыть и тогда отставки не миновать, а на носу ещё и Лига Чемпионов.
При всех плюсах и минусах обоих коллективов, я не думаю, что Ювентус проиграет этот матч, в целом все на их стороне и все говорит о том, что они выиграют уверенно, но и Лацио не такие уж мальчики для битья, поэтому свой гол забьют.
Кто не хочет рисковать, берите ставку п1 коэффициент около 1,5. Всем удачи!
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф1(-1) в матче «Ювентус» — «Лацио». Вот его доводы:
У «Ювентуса» появляется наконец-то отличная возможность окончательно оторваться от всех конкурентов. Не выиграли «Интер» и «Аталанта», поэтому можно сделать задел, который уже будет нереально отыграть. Не лучшим образом выглядели туринцы в последних встречах. Но нужно уже оформлять чемпионство и готовиться к ответной игре с «Лионом».
«Лацио» до недавнего времени считался главным преследователем «Ювентуса», но его игра после паузы очень слабая. Куда-то исчез кураж, ничего не получается. Эксперт считает, что ситуация не переломится и в предстоящей встрече.
«Ювентус» сильнее, он играет дома, а форма «Лацио» никакой критики не выдерживает.
Всем привет! Юве в последних матчах подсдал, это видно по последних играх. Неплохая возможность для гостей появляется с таким положением, тем более, что Лацио проиграли три последние игры и как правило после такого следует реабилитация. Думаю, что командам по силам будет отличится и что матч будет низовой (1:1 или 2:1). В любом случае матч будет интересным, особенно интересно, как покажет свою игру Лацио при таком Юве. Всем удачи!